ستساعدك المقالة التالية: أكثر من 10 أشياء مدهشة لم تكن تعرفها يمكنك البيدق

عندما يتعلق الأمر بكسب المال بسرعة ، من الصعب التغلب على أشياء الرهن في متجر البيدق المحلي.

كانت محلات البيدق موجودة منذ أمد بعيد ، وإذا كان لديك أشياء ثمينة ، فيمكن أن تكون مصدرًا للنقد السريع. وهناك الكثير من الأشياء الشائعة التي يمكنك رهنها والتي كتبت عنها في هذا العالم عبر الإنترنت من قبل.

لكن مقالتي السابقة عن الرهن غطت بعض الفئات الأساسية والشعبية.

لهذا السبب اليوم ، أخطو خطوة أخرى إلى الأمام وأغطي بعضًا من أهم الأشياء التي لم تكن تعلم أنه يمكنك رهنها. دعنا نذهب اليها!

أهم الأشياء التي لم تكن تعرفها يمكنك البيدق

ربما تعرف بالفعل كيف يمكنك رهن الملابس والأدوات والذهب والسلع باهظة الثمن الأخرى.

ومع ذلك ، هناك بعض الفئات المدهشة من الأشياء التي لا يعرف الكثير من الناس أن بإمكانهم رهنها ، وهذا ما تركز عليه هذه المقالة.

1. السيارات والدراجات النارية

من أكثر الأشياء المدهشة التي يمكنك رهنها والتي لا يعرفها الكثير من الناس هي السيارات الكلاسيكية أو الدراجات النارية باهظة الثمن.

في الواقع ، إذا كنت تتعامل مع متجر رهونات كبير وراسخ ، فهناك فرصة لكسب الجزء الأكبر من أموالهم من مبيعات السيارات والمركبات. ذلك لأن هامش السيارات المتقلبة يمكن أن يكون ضخمًا جدًا ، خاصةً إذا كانت السيارة قديمة وفي حالة جيدة.

إذا كنت قد شاهدت العرض Pawn Stars ، فمن المحتمل أنك رأيت كيف يمكن أن تبدو سيارات الرهن أيضًا:

يمكنك أيضًا اختيار بيع سيارتك أو دراجتك النارية لمتجر البيدق إذا كان مهتمًا بالبيع المباشر أيضًا. لكن الرهن يمكن أن ينجح إذا كنت بحاجة إلى نقود سريعة وبعد ذلك يمكنك سداد ما تقترضه.

2. بطاقات المتاجرة النادرة

شيء آخر يمكنك رهنه قد يفاجئك هو بطاقات التداول القابلة للتحصيل. على الرغم من أن هذه فكرة مناسبة جدًا ، إلا أن هواة الجمع على استعداد لدفع مبالغ كبيرة مقابل البطاقات الصحيحة ، مما يعني أن محلات البيدق لديها مساحة لجني الأرباح.

تعد البطاقات الرياضية مثل بطاقات البيسبول وكرة السلة من أكثر أنواع بطاقات التداول شيوعًا التي يمكنك بيعها. يمكن أن تكون بطاقات المبتدئين القديمة ذات قيمة خاصة ، بشرط أن تكون في حالة جيدة ولللاعبين المناسبين.

ولكن يمكنك أيضًا رهن أنواع أخرى من بطاقات التداول ، مثل بطاقات بوكيمون النادرة أو حتى بطاقات Magic The Gathering.

فقط لاحظ أن متجر البيدق قد لا يكون لديه خبرة في بعض بطاقات التداول المتخصصة. في هذه الحالة ، ربما يكون من الأفضل لك بيع بطاقاتك إلى متجر هزلية وألعاب بدلاً من رهنها.

لقد فعلت ذلك بالفعل باستخدام بعض بطاقاتي Magic The Gathering و Yugioh منذ سنوات ، وتمكنت من الحصول على 50 دولارًا لمجموعة صغيرة جدًا من البطاقات الأساسية جدًا.

3. المعدات الرياضية

المعدات الرياضية هي شيء آخر قد لا تفكر فيه. وأنا لا أتحدث فقط عن الأشياء الأساسية مثل معدات الهوكي أو معدات كرة القدم.

تقبل بعض محلات البيدق جميع أنواع البضائع ، بما في ذلك:

المطاحن

دراجات التدريب

الدمبل والأوزان المعدنية

مقاعد

نوادي الغولف

تستخدم دراجات بيلوتون

باختصار ، إذا كان لديك بعض المعدات أو المعدات الرياضية باهظة الثمن ، فقد تتمكن من رهنها مقابل بعض النقود السريعة.

4. قطع الماس والمجوهرات

الناس يرهنون أشياء مثل العملات الذهبية والفضية طوال الوقت في محلات البيدق. ولكن هل تعلم أيضًا أنه يمكنك رهن الماس السائب ومجوهرات أخرى باهظة الثمن؟

هذا في الواقع عنصر رائع للرهن أيضًا نظرًا لأن أي متجر رهن تقريبًا يجب أن يكون مهتمًا. تعتبر خواتم الزفاف والقلائد والخواتم وحتى أشياء مثل الساعات الفاخرة من المرشحين الأساسيين.

الجانب السلبي الرئيسي هو أن محلات البيدق قد تحاول حقًا تقليل السعر هنا لزيادة الأرباح. لذلك لا تخف من استكشاف بعض المتاجر في مدينتك للحصول على العديد من العروض.

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5. سلع عتيقة

إذا كنت لا تزال تبحث عن أشياء لم تكن تعلم أنه يمكنك رهنها ، فهناك فئة أخرى يمكنك تجربتها وهي سلع عتيقة.

غالبًا ما تكون السلع القديمة عناصر جامعي ، لذلك هناك قدر كبير من الطلب على إعادة البيع.

قد يكون هذا شيئًا بسيطًا مثل آلة كاتبة قديمة أو مجموعة طوابعك أو ساعة قديمة أو حتى بطاقات بريدية قديمة. تعتبر الحالة مهمة جدًا في قيمة ما تبيعه ، وإذا كان العنصر الذي تبيعه لا يزال يعمل ، فهو أفضل.

6. سجلات الفينيل

هل لديك مجموعة كبيرة من أسطوانات الفينيل تقوم فقط بجمع الغبار في مكان ما؟ في هذه الحالة ، قد تتمكن من رهنها مقابل بعض النقود إذا كنت مستعدًا للتخلي عن مجموعتك.

العديد من الفينيل لا تباع بكثرة هذه الأيام. ولكن إذا كان لديك أي إصدارات محدودة من الفينيل أو إصدارات موقعة ، فقد تكون تستحق الكثير من المال.

يعد بيع مشغل أسطوانات الفينيل إلى جانب المجموعة عملية بيع أسهل ، وبالطبع قد تتمكن الألبومات الأكثر شهرة من جلب المزيد من المال.

7. عناصر جامع نادرة

مثل سجلات الفينيل والبضائع القديمة ، هناك شيء آخر يجب رهنه وهو عناصر نادرة لهواة التجميع. وإذا كنت تعيش في مدينة كبيرة ، فلن تواجه مشكلة في العثور على متجر رهونات يهتم بهذا النوع من الأشياء حيث يمكنه العثور على مشترين بسهولة تامة.

تعتبر القطع الأثرية التاريخية مثل العملات المعدنية القديمة والتحف والحفريات والخرائط والكتب القديمة بعض الأمثلة الرائعة لعناصر هواة الجمع التي يمكنك رهنها.

ولكن حتى عناصر التجميع الأخرى مثل الدروع والأسلحة النارية والسيارات النموذجية والتذكارات التاريخية الأخرى يمكن أن تكون ذات قيمة.

8. العمل الفني

شيء آخر لا يدركه الكثير من الناس هو العمل الفني. لكن في الواقع ، يعد هذا من أسهل الأشياء التي يجب رهنها إذا كان لديك عمل فني قيم وشهادات مصادقة لإثبات ذلك.

الأعمال الفنية باهظة الثمن أيضًا حيث يمكن لمحلات البيدق جني الكثير من المال من خلال منحك سعرًا أقل بكثير ، لذا كن حذرًا في الحصول على كرات منخفضة وتأكد من أنك تعرف القيمة التقريبية للقطع التي ترهنها.

9. الأدوات

هذا شيء شائع يمكنك رهنه وقد لا تعرفه لأنه من السهل التفكير في الأدوات على أنها لا تستحق الكثير.

ومع ذلك ، هناك أنواع معينة من الأدوات باهظة الثمن بشكل لا يصدق. وإذا كان جهازك في حالة جيدة ، فقد تتمكن من رهنهم بسهولة تامة.

تتضمن أمثلة بعض الأدوات التي قد تتمكن من رهنها:

غسالات الضغط

مناشير

مجموعات أدوات كاملة

مجموعات أدوات النجارة

جزازات العشب

ركوب جزازات

أدوات اللحام

من غير المحتمل أن ينجح هذا في محلات البيدق الصغيرة جدًا التي تلتزم بالسلع الأكثر شيوعًا. ولكن إذا كان هناك متجر أكبر في مدينتك ، فلا ضير في المحاولة!

10. معدات التخييم

تعد معدات التخييم مثالًا رائعًا آخر على الأشياء المدهشة التي يمكنك رهنها. هذا إلى حد كبير لأن الكثير من معدات التخييم باهظة الثمن ، لذا فإن قيمة إعادة البيع مرتفعة إذا كانت معداتك في حالة جيدة.

تعتبر عناصر مثل خيام التخييم خيارًا رائعًا هنا ، مرة أخرى ، بشرط أن تكون الحالة جيدة ولديك كل القطع.

يمكن أن تكون ملحقات التخييم مثل المواقد أو الفؤوس أو أدوات الصيد أو حتى الزورق أو قوارب الكاياك لعبة عادلة أيضًا.

11. الدراجات

هناك الكثير من الأماكن لبيع الدراجات المستعملة التي يمكنك اللجوء إليها ، بدءًا من تطبيقات البيع المحلية إلى متاجر الدراجات المستعملة. ولكن يمكنك أيضًا رهن الدراجات مقابل النقود في العديد من المتاجر ، خاصة إذا كانت دراجتك في حالة جيدة.

تعتبر دراجات الطرق مرشحًا رائعًا هنا لأن سعرها أعلى ، ولكن لا تخف من إحضار دراجة جبلية أساسية أو دراجة BMX أيضًا.

تحقق أيضًا من بيع الدراجات في الأسواق المحلية مثل Craigslist أو Facebook المتجر. قد تكون قادرًا على الحصول على صفقة بيع نقدي أفضل مع إحدى تلك المنصات التي تبتعد عن دراجتك.

لقد بعت بالفعل دراجة قديمة Facebook طريق السوق إلى الوراء ، وعلى الرغم من أنك لا تقترب من قيمة البيع بالتجزئة الكاملة ، إلا أنها أموال سريعة وسهلة.

12. معدات الصيد

الشيء الأخير الذي لم تكن تعلم أنه يمكنك رهنه هو معدات الصيد.

يتبع هذا نفس منطق معدات التخييم لأن معظم معدات الصيد باهظة الثمن. لذلك ، إذا كانت معداتك في حالة جيدة ، فقد تتمكن من رهنها بسهولة تامة.

تعتبر الأسلحة النارية مثالًا رئيسيًا جدًا ، والكثير من متاجر البيدق على استعداد لقبولها. وينطبق الشيء نفسه على منصات الصيد أو الخيام وبدلات التمويه وغيرها من المعدات.

الأقواس والأقواس هي أيضًا أشياء يمكنك رهنها ربما لم تفكر فيها ، وحتى المعدات مثل حقائب الظهر للصيد قد تكون مرهونة.

بدائل يمكنك النظر فيها

الآن بعد أن غطيت قائمة بالأشياء التي لم تكن تعلم أنه يمكنك رهنها ، أريد تغطية بعض البدائل السريعة التي يمكنك اللجوء إليها إذا كنت بحاجة إلى بعض النقود السريعة.

والسبب في ذلك هو أن محلات البيدق غالبًا ما تدفع أسعارًا أقل مما يمكنك أن تجده في مكان آخر لبضائعك لأنها تحتاج إلى جني الأرباح.

تتضمن بعض البدائل المفضلة لدي:

استخدام تطبيقات بيع متنوعة مثل The Facebook Marketplace أو eBay أو Mercari للعثور على مشترين محليين وعبر الإنترنت لبضائعك. يمكن أيضًا أن تعمل المواقع المتخصصة مثل SidelineSwap للمعدات الرياضية أو Poshmark للملابس بشكل رائع.

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بيع الأشياء للأصدقاء والعائلة

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هناك المزيد من الخيارات التي يمكنك استكشافها إذا كنت في مأزق. على سبيل المثال ، يستخدم بعض الأشخاص بطاقات الائتمان الخاصة بهم أو صندوق الطوارئ للاحتفاظ بأنفسهم. يمكنك أيضًا التفكير في استخدام شركات مثل Zippyloan لاقتراض القليل من المال.

مهما كان اختيارك ، تأكد من أنك مرتاح لما تبيعه أو تراهن عليه. وإذا اقترضت ، فتأكد من فهمك للشروط ، ولا تخف من طلب المشورة من متخصص مالي.

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افكار اخيرة

آمل أن تساعدك هذه القائمة من الأشياء التي لم تكن تعلم أنه يمكنك رهنها في العثور على بعض العناصر حول منزلك والتي يمكنك تحويلها إلى نقود سريعة.

هناك العديد من الطرق لبيع الأشياء أو التخلص منها لكسب أموال إضافية. وعلى الرغم من أنهم لا يدفعون دائمًا أعلى سعر للدولار ، إلا أن متاجر البيدق كانت موجودة منذ فترة طويلة لسبب وجيه.

فقط تأكد من مقارنة جميع خياراتك. ولا تخف أبدًا من التسوق حتى تتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من المال.

شكرا للقراءة!

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