ستساعدك المقالة التالية: أكثر من 10 تطبيقات مثل JustPlay لعام 2023 (أرباح عالية!)

ربما تكون من محبي تطبيق JustPlay وترغب في تجربة بعض التطبيقات الأخرى التي تدفع لك مقابل ممارسة الألعاب. أو ربما قمت بتجربة JustPlay ولكنك وجدت أنه لم يكن التطبيق المناسب لك.

مهما كان الأمر ، هناك الكثير من التطبيقات الأخرى مثل JustPlay التي يمكنك استخدامها لكسب المال من لعب ألعاب الفيديو.

لقد كنت أستخدم هذه الأنواع من تطبيقات مكافأة الألعاب لسنوات لكسب المال منذ الكلية. وخلال ذلك الوقت ، اختبرت تطبيقات مختلفة للعثور على أفضلها.

وأفضل الأخبار هي أن بعض هذه التطبيقات متاحة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة iOS أيضًا ، حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع.

لهذا السبب يغطي هذا المنشور بعضًا من أفضل بدائل JustPlay التي يمكنك استخدامها لكسب مكافآت للألعاب.

دعنا نذهب اليها!

أفضل التطبيقات مثل JustPlay

هناك الكثير من التطبيقات التي تدفع لك مقابل ممارسة الألعاب ، مع كون JustPlay واحدًا من أكثر التطبيقات شعبية.

ومع ذلك ، فهو غير متوفر في كل بلد. و JustPlay ليس تطبيق الألعاب الأعلى ربحًا أيضًا.

لقد اختبرت العشرات من تطبيقات الألعاب على مر السنين ، وهناك الكثير من التطبيقات التي تتيح لك كسب مكافآت لائقة. لذا ، إليك بعض البدائل لـ JustPlay التي يمكنك وضعها في الاعتبار بدلاً من ذلك لبدء صخب جانبي جديد للألعاب.

1. الزرافة النقدية

من بين جميع التطبيقات مثل JustPLay ، الزرافة النقدية هو أحد تطبيقات ألعاب Android المفضلة لدي والذي يدفع لك أموالًا حقيقية لتجربة ألعاب جوال جديدة.

العملية هي نفسها تمامًا مثل JustPlay: قم بتنزيل ألعاب جديدة ، العبها ، واكسب تدريجيًا الأحجار الكريمة التي يمكن استبدالها بجوائز مختلفة.

تتمثل إحدى ميزات Cash Giraffe على تطبيقات مثل JustPlay أو Mistplay في أن Cash Giraffe يتيح لك صرف النقود عبر PayPal بسعر 0.20 دولار فقط!

تتوفر بطاقات الهدايا المجانية أيضًا بحوالي 5 دولارات. لكن شكواي الرئيسية من هذا التطبيق هي أن تنوع اللعبة ليس جيدًا مثل JustPlay أو بعض التطبيقات الأكثر شهرة وذات الأجور المرتفعة في هذا الفضاء.

ومع ذلك ، تواصل Cash Giraffe إضافة ألعاب جديدة وتحسينها. ومتطلبات الحد الأدنى للنقد 0.20 دولار منخفضة للغاية.

جرب الزرافة النقدية أو قراءة مراجعتي النقدية الزرافة لجميع التفاصيل.

2. اللعب بمكافأة

اللعب بمكافأة هو بديل شائع آخر لـ JustPlay وهو متاح أيضًا لأجهزة Android. مثل JustPlay ، الفكرة بأكملها هي تنزيل ألعاب محمولة جديدة وتشغيلها وكسب النقاط ببطء.

يمكنك استبدال نقاطك (أو العملات المعدنية في هذه الحالة) بمجرد أن تكسب 5 دولارات. تتضمن خيارات المكافآت أكثر من عشرة بطاقات هدايا شهيرة ، على الرغم من عدم وجود أموال PayPal مجانية على عكس JustPlay.

لقد ربحت من خلال Rewarded Play عدة مرات ، وبشكل عام ، إنه تطبيق ألعاب شرعي وممتع يشبه إلى حد بعيد JustPlay.

تعد مجموعة الألعاب أيضًا أسوأ قليلاً من Mistplay ولكنها تتساوى إلى حد ما مع JustPlay ؛ فكر في ألعاب الألغاز والبطاقات والأركيد والألعاب الإستراتيجية.

ربما يمكنك كسب بضعة دولارات أسبوعيًا باستخدام هذا التطبيق ، لذا فهو بديل رائع لـ JustPlay و Mistplay يمكنك تجربته.

اربح مكافآت من خلال اللعب بمكافأة أو تحقق من مراجعة Rewarded Play الخاصة بي.

3. Swagbucks

Swagbucks هو أحد أشهر مواقع الدفع مقابل (GPT) الموجودة ، وهو أحد تطبيقاتي المفضلة مثل JustPlay.

في الواقع ، لقد استخدمت منصة المكافآت هذه لسنوات منذ أن أجريت تجارب الزراعة بهاتفي في الكلية.

أفضل جزء في Swagbucks هو أنه يوفر العديد من الطرق لكسب المكافآت بخلاف ممارسة الألعاب مثل JustPlay.

على سبيل المثال ، يمكنك الإجابة على الاستطلاعات المدفوعة ، والتسوق عبر الإنترنت ، وتنزيل تطبيقات مختلفة ، ومشاهدة الإعلانات ، وحتى لعب ألعاب التوافه المدفوعة باستخدام SwagIQ.

ويمكنك أيضًا صرف العشرات من بطاقات الهدايا التي تبدأ من دولار واحد فقط. هناك مكافأة PayPal أيضًا تبدأ من 5 دولارات. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يكون هناك مكافأة تسجيل بقيمة 5 دولارات أو 10 دولارات يمكنك الاستفادة منها.

بشكل عام ، إنها منصة أكثر شمولاً من JustPlay ، ولديك المزيد من المكافآت للاختيار من بينها.

اشترك في Swagbucks!

4. Blitz Win Cash

إذا كنت تبحث عن تطبيقات مثل JustPlay for iPhone ، إذن Blitz Win Cash هي واحدة من أفضل الأعمال التجارية الجانبية للهاتف التي يمكنك تجربتها.

يتيح لك هذا التطبيق التنافس بين الألعاب النقدية من Bingo و Solitaire و Pool و Match 3 ضد لاعبين آخرين. ويمكن أن تتراوح مجموعات الجوائز من 5 دولارات إلى 50 دولارًا أو أكثر ، لذا فهي واحدة من بدائل JustPlay الأعلى ربحًا الموجودة هناك.

يتعين عليك دفع رسوم دخول صغيرة للمنافسة في البطولات ، لذا فإن هذا ليس الزحام المناسب عبر الإنترنت للجميع. ولكن إذا كنت على استعداد للمنافسة ، فقد تكون الجوائز مربحة للغاية.

لاحظ فقط أن الألعاب النقدية غير متوفرة في هذه الحالات: AR و MT و LA و TN.

جرب Blitz Win Cash!

5. Mistplay

من بين جميع التطبيقات مثل JustPlay ، خطأ هو بالتأكيد الأكثر شعبية.

يدفع لك تطبيق مكافآت الألعاب هذا نقاطًا مقابل لعب ألعاب Android الجديدة. يمكنك أيضًا كسب نقاط للترقية في اللعبة ومن خلال رفع مستوى حساب Mistplay الإجمالي الخاص بك.

يمكن استبدال النقاط بمجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا المجانية لشركات شهيرة مثل Amazonو Best Buy و Starbucks.

وأفضل جزء هو أن Mistplay لديها المزيد من أنواع الألعاب والاختيارات أكثر من JustPlay ، بما في ذلك الإستراتيجية الشائعة والألعاب متعددة اللاعبين.

لا تدفع تطبيقات مثل Mistplay الكثير ، ولكن من المحتمل أن تربح من 5 دولارات إلى 15 دولارًا في الأسبوع في بطاقات الهدايا المجانية اعتمادًا على عدد مرات اللعب.

تبدأ العديد من المكافآت أيضًا من 0.50 دولارًا فقط ، لذا يمكنك جني أموال بسرعة باستخدام هذا التطبيق ولا يتعين عليك قضاء فترات طويلة في انتظار صرف النقود.

اربح مكافآت مع Mistplay أو قراءة تقييمي Mistplay لمعرفة المزيد.

6. بوف

إذا كنت ترغب في كسب المال على الطيار الآلي أثناء اللعب ، إذن برتقالي هو تطبيق رائع آخر مثل JustPlay يجب أن تجربه.

مع Buff ، تكسب نقاطًا تدريجيًا مقابل لعب ألعاب الكمبيوتر والألعاب المحمولة الشهيرة. هذا مشابه لمنصات مثل Gamehag و Gamekit ، ويجعل Buff بديلًا متعدد الاستخدامات لـ JustPlay.

ما يعجبني في Buff هو أنها تتمتع بتنوع ممتاز في الألعاب ، بما في ذلك عناوين مثل:

تشمل المكافآت معدات وملحقات الألعاب وبطاقات الهدايا المجانية وألعاب Steam والجلود داخل اللعبة والمزيد من الجوائز المتعلقة بألعاب الفيديو.

بشكل عام ، يعد هذا أحد أكثر الخيارات السلبية التي يمكنك استخدامها بدلاً من JustPlay ، وأنا أحب تنوع اللعبة. بالإضافة إلى ذلك ، توسعت Buff مؤخرًا لتشمل ألعاب الهاتف المحمول ، لذا فهي متعددة الاستخدامات.

اشترك في Buff أو اقرأ تقييمي لـ Buff لجميع التفاصيل.

7. المال بشكل جيد

إذا كنت لا تزال تبحث عن تطبيقات مثل JustPlay ، فهناك تطبيق آخر يمكنك التفكير في استخدامه هو حسنا المال.

يدفع لك تطبيق Android الذي يكسب المال مقابل تنزيل ألعاب جديدة ولعبها. يمكنك بعد ذلك صرف أموال PayPal المجانية ومجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا.

لقد اختبرت Money Well لفترة ما بعد الظهيرة ، وهي مشابهة جدًا لـ JustPlay حيث يمكنك صرف النقود عبر PayPal مقابل 0.50 دولار فقط. يعد هذا مطلبًا منخفضًا للغاية لسحب الأموال ولا يتوفر لدى العديد من تطبيقات الألعاب ، لذا فهو يعد نقطة بيع جيدة.

اختيار اللعبة لائق أيضًا ؛ ليست جيدة مثل Mistplay ، ولكنها تشبه JustPlay وتطبيقات الألعاب الأخرى.

ابدأ في كسب المكافآت مع Money Well!

8. كاشى

كاشي هو تطبيق ألعاب Android آخر مملوك بالفعل لنفس الشركة التي تمتلك JustPlay. لذلك ، ليس من المستغرب ، أنه بديل ممتاز للنظر فيه.

أنا أحب Cashyy لأنه يمكنك استرداد PayPal نقدًا مقابل 0.20 دولارًا فقط ، مما يجعله تطبيقًا سريعًا للغاية للاستفادة منه.

بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر بطاقات الهدايا أيضًا بعد ربح 2.50 دولارًا أمريكيًا إلى 5 دولارات أمريكية وتشمل علامات تجارية مثل Amazonو Best Buy و Sephora و Walmart.

تنوع الألعاب لائق أيضًا إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة. تتضمن بعض الأنواع الأكثر شيوعًا على Cashyy الحركة والاستراتيجية وألعاب المحاكاة وألعاب الكلمات والألغاز.

جرب Cashyy أو قراءة تقييمي Cashyy!

9. جمع

إذا كنت من محبي ألعاب الكمبيوتر ، فإن Gamehag هو أفضل بديل لـ JustPlay يمكنك استخدامه.

تدفع لك منصة مكافآت الألعاب هذه مع Soul Gems للعب ألعاب الكمبيوتر المختلفة ، ومؤخراً ، الألعاب المحمولة.

لكن ألعاب الكمبيوتر الشخصي هي المكان الذي تتألق فيه Gamehag ، ويمكنك كسب مكافآت مقابل لعب ألقاب شهيرة مثل War Thunder و World of Tanks و World of Warships و State of Survival.

تعد خيارات المكافآت أيضًا أكثر شمولاً من JustPlay. تتوفر بطاقات الهدايا بالإضافة إلى ألعاب Steam المجانية والجلود داخل اللعبة والجوائز الأخرى المتعلقة بالألعاب.

يعد الافتقار إلى نقود PayPal جانبًا سلبيًا. ولكن لا يزال هذا أحد أفضل التطبيقات مثل JustPlay إذا كنت تستمتع بألعاب الكمبيوتر الشخصي والمكافآت غير النقدية.

قم بالتسجيل مع Gamehag!

10. عملة البوب

تطبيق مشهور آخر مثل JustPlay يمكنك استخدامه هو Coin Pop.

تطبيق مكافآت الألعاب هذا مطابق بشكل أساسي لتطبيق JustPlay و Mistplay. كل ما عليك فعله هو تنزيل ألعاب أندرويد مختلفة ، ولعبها ، وكسب النقود تدريجيًا مقابل جهودك.

تعد خيارات المكافآت مناسبة جدًا وتتضمن أموال PayPal وائتمان Google Play المجاني ومجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا.

تتمثل إحدى المزايا في وجود شرط استرداد PayPal بقيمة 0.50 دولارًا أمريكيًا ، ومعظم بطاقات الهدايا قابلة للاسترداد مقابل بضعة دولارات فقط.

بشكل عام ، يدفع Coin Pop أقل قليلاً من JustPlay ، لكنه تطبيق نسخ احتياطي جيد يمكنك تجربته.

جرب Coin Pop!

11. أبستاتيون

تطبيق Android آخر مثل JustPlay يمكنك استخدامه هو أبستاتيون. مثل JustPlay ، تكسب نقاطًا مقابل لعب مجموعة متنوعة من ألعاب الورق والألغاز والحركة والألعاب الإستراتيجية الجديدة.

النقاط التي تكسبها قابلة للاسترداد بأموال PayPal أو عدة بطاقات هدايا مجانية لشركات مثل Amazonو Starbucks و Subway و Walmart.

ما عليك سوى 5 دولارات من النقاط للاستفادة منها ، وهو أمر يمكن تحقيقه في غضون يوم أو يومين من لعب الألعاب المختلفة.

مثل JustPlay وتطبيقات الألعاب المدفوعة الأخرى ، تكسب ببطء نقاطًا أقل في الدقيقة كلما طالت مدة لعبك للعبة. هذا يعني أنه عليك الاستمرار في تنزيل الألعاب لكسبها ، وهو الجانب السلبي الرئيسي لهذا الزحام الجانبي بشكل عام.

قم بتنزيل AppStation اليوم أو اقرأ مراجعتي في AppStation لمزيد من المعلومات.

12. مكافآت فلاش

مكافآت الفلاش ، لا ينبغي الخلط بينها وبين FlashRewards.co ، هو تطبيق مكافآت ألعاب شهير آخر لنظام Android يمكنك استخدامه لكسب مكافآت لتجربة ألعاب مختلفة.

ومثل JustPlay ، يحتوي Flash Rewards أيضًا على قسم عروض مدفوعة حيث تكسب المزيد من النقاط لتجربة منتجات واشتراكات جديدة.

لذلك ، يمكنك كسب نقاط لممارسة ألعاب مثل Clash of Clans ، ولكن أيضًا للاشتراك في Hulu أو تنزيل العديد من تطبيقات الدخل السلبي مثل S’mores.

يمكنك استبدال النقاط بمبلغ 5 دولارات أمريكية مقابل أموال PayPal ومجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا بالإضافة إلى بطاقات Visa مسبقة الدفع.

بشكل عام ، تعد Flash Rewards نسخة احتياطية موثوقة أخرى يمكنك استخدامها جنبًا إلى جنب مع تطبيقات مثل JustPlay و Mistplay ، ولكن لا تتوقع أن تصبح ثريًا باستخدام هذا التطبيق!

قراءة إضافية – أفضل تطبيقات الألعاب التي تدفع إلى PayPal.

13. كشكيك

كشقك هو موقع ويب شهير للدفع مقابل المال يتيح لك كسب أموال PayPal للإجابة على الاستطلاعات.

ومع ذلك ، فإنه يحتوي أيضًا على قسم عرض الحائط حيث يمكنك كسب المال مقابل تنزيل الألعاب والتطبيقات المختلفة.

هذا يعني أنه يمكنك البدء بجني بعض المال من خلال استطلاع سريع أو اثنين. وإذا اكتشفت لعبة تلفت انتباهك ، فيمكنك تنزيلها وإكمال الإنجازات ثم الحصول على أموال مقابل جهودك.

تدفع العديد من عروض الألعاب من 5 دولارات إلى 10 دولارات أو أكثر ، وهو مبلغ أكبر بكثير مما يدفعه JustPlay. ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى 10 دولارات للصرف ، وخيار المكافأة الوحيد هو PayPal في هذا الوقت.

لقد استخدمت Kashkick لأكثر من عام ، وبشكل عام ، إنه بديل شرعي لـ JustPlay الذي يجب على أي لاعب اختباره.

اشترك في Kashkick أو قراءة مراجعتي عن Kashkick.

14. App Flame

آخر بديل لـ JustPlay يمكنك تجربته هو App Flame.

مثل تطبيقات مكافآت الألعاب المحمولة الأخرى ، يدفع لك App Flame نقاطًا لتنزيل وتجربة ألعاب محمولة جديدة.

إنه تطبيق beermoney مشهور جدًا ، ويمكنك لعب مجموعة متنوعة من الألعاب مثل الألعاب الإستراتيجية وألعاب محاكاة القلعة.

تشمل خيارات المكافآت PayPal ، Amazon بطاقات الهدايا وبطاقات الهدايا لعدد قليل من الشركات الأخرى. ما عليك سوى 0.50 دولار من النقاط لصرفها ، وهي الميزة الرئيسية لهذا التطبيق.

ما زلت أفضل تطبيقات مثل JustPlay نظرًا لأنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الألعاب بشكل أفضل. لكني أحب استخدام AppFlame من حين لآخر لأنه لا يتطلب سوى 0.50 دولار للصرف.

اربح مكافآت مع App Flame!

هل هناك أي تطبيقات مثل JustPlay For iPhone؟

لسوء الحظ ، لا توجد العديد من التطبيقات مثل JustPlay لنظام التشغيل iOS نظرًا لأن معظم تطبيقات مكافأة الألعاب هذه غير مسموح بها على Apple محل. لكن، جميح متوفر على نظامي Android و iOS ، لذا يمكنك تنزيل التطبيق الخاص به وكسب مكافآت للعب ألعاب الهاتف المحمول المختلفة. تستطيع ايضا استخذام تطبيق Swagbucks لنظام iOS لكسب المال من خلال ألعاب التوافه أو من خلال الإجابة على الاستطلاعات.

يستخدم العديد من الأشخاص تطبيقات مثل Solitaire Cash أو Bingo Cash كبدائل لـ JustPlay iPhone لأن هذه الأنواع من تطبيقات الألعاب المدفوعة شائعة. لكنني لا أقترح استخدام هذه التطبيقات لأنك قد تخسر المال.

يمكنك قراءة المنشور الخاص بي على أفضل تطبيقات ألعاب iOS لكسب المال إذا كنت تريد بعض بدائل JustPlay iOS الموثوقة.

ما مقدار ما تفعله التطبيقات مثل JustPlay Pay؟

قد تتساءل عن مقدار الأموال التي يمكنك جنيها من هذا النوع من الزحام الجانبي السلبي.

إليكم الحقيقة: لا تدفع أي من التطبيقات مثل JustPlay الكثير أو ستتيح لك إنهاء عملك اليومي.

من المحتمل أن تحصل على 10 دولارات إلى 25 دولارًا سريعًا كل أسبوع أو أسبوعين باستخدام هذه التطبيقات إذا قضيت وقتًا كافيًا. ومع ذلك ، إذا كنت لا تستمتع بلعب ألعاب الهاتف المحمول ، فهذه بالتأكيد ليست التطبيقات المناسبة لاستخدامها.

انا صنعت YouTube الفيديو الذي يشارك بعضًا من تطبيقات الألعاب المفضلة لدي مثل JustPlay والتي يمكنك استخدامها إذا كان هذا الزحام الجانبي يروق لك.

ومع ذلك ، هناك الكثير من الأعمال الجانبية الأخرى ذات الأجور المرتفعة. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام تطبيقات gig مثل DoorDash أو Instacart ، أو النظر في مهارات البيع عبر الإنترنت كمستقل.

لذلك ، استخدم JustPlay وتطبيقات الألعاب الأخرى للاستمتاع بصخب جانبي ممتع. لكن لا تتوقع أن تربح 1000 دولار في اليوم أو شيء مجنون.

قراءة إضافية – كيف تربح 3000 دولار بسرعة.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك هذه القائمة التي تضم أفضل التطبيقات مثل JustPlay في كسب المزيد من المكافآت في المرة التالية التي تجلس فيها لحضور جلسة ألعاب.

أظن الزرافة النقدية و اللعب بمكافأة هما أفضل بديلين يمكنك تجربتهما. ولكن يمكنك دائمًا التنقل بين العديد من التطبيقات حتى تتمكن من زيادة أرباحك إلى أقصى حد في الساعة.

إذا كنت تلعب ألعابًا ، فهذا دخل سلبي في الأساس ، فلماذا لا تجرب هذه التطبيقات؟

استمتع بجلسة اللعب الخاصة بك!

هل تبحث عن أفكار أخرى لكسب المال؟ الدفع: