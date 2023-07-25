ستساعدك المقالة التالية: أكثر من 15 عنصرًا مبيعًا في العرض (2023)

إذا كنت بحاجة إلى كسب المال بسرعة ، فمن الصعب التغلب على بيع الأشياء التي تمتلكها. بالإضافة إلى ذلك ، مع وجود عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية المباعة ، ليس من الصعب العثور على مشترين محليين وعبر الإنترنت لبيع أغراضك من أجل الربح.

OfferUp هو أحد أكثر أسواق إعادة البيع شيوعًا ، ويتيح لك البيع شخصيًا وعبر الإنترنت.

لكن البيع على OfferUp هو أيضًا تنافسي للغاية ، خاصة إذا كنت لا تبيع النوع الصحيح من الأشياء.

لهذا السبب يقوم هذا المنشور بتقسيم العناصر الأكثر مبيعًا على OfferUp حتى تتمكن من تحقيق المبيعات بشكل أسرع.

إذا كنت تتساءل ما هو الأفضل مبيعًا على OfferUp ، فهذا هو المنشور المناسب لك تمامًا!

العناصر الأكثر مبيعًا في OfferUp

لا يهم إذا كنت تحاول تحويل أموالك من خلال شراء البضائع وإعادة بيعها على OfferUp أو ترغب فقط في تحويل الفوضى إلى نقود.

يمكن أن تساعدك معرفة العناصر الأكثر مبيعًا على OfferUp في العثور على فئات المنتجات المناسبة للبيع في ظلها حتى تحقق المزيد من الأرباح.

1. الملابس

وغني عن القول أن أحد أفضل الأشياء التي يمكن بيعها على OfferUp هو الملابس.

تحظى الملابس بشعبية كبيرة دائمًا للبيع عبر الإنترنت ؛ لا يهم إذا كنت تبيع الأشياء Facebook Marketplace أو OfferUp.

عند بيع الملابس على OfferUp ، فإن أفضل رهان لك هو الالتزام بالملابس ذات العلامات التجارية التي يعرفها الناس.

تشمل بعض ماركات OfferUp الشهيرة:

طيران الأردن

مدرب

ديور

ليفيس

لويس فيتون

مايكل كورز

نايك

البلوزات والقمصان والجينز تحظى بشعبية كبيرة. الملابس النسائية تحظى بشعبية كبيرة أيضًا للبيع على OfferUp.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك عنصر آخر مبيعًا على OfferUp وهو المجوهرات أو الإكسسوارات. لذا ، لا تخف من بيع الساعات أو أشياء مثل النظارات الشمسية وحقائب اليد في السوق!

2. الإلكترونيات

إذا كانت لديك بعض التقنيات القديمة ، فأنت في الواقع تجلس على فئة أخرى من العناصر الأكثر مبيعًا على OfferUp.

تشمل بعض الإلكترونيات والعلامات التجارية الشهيرة للبيع:

أي شئ Apple

سماعات الرأس

وحدات تحكم الألعاب مثل PS5 أو Xbox

أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة

الهواتف الذكية (خاصة هواتف iPhone و Samsung و Google)

قارئات الأجهزة اللوحية

استخدام أقراص DVD والأقراص المدمجة

التلفزيونات

الأجهزة القابلة للارتداء (مثل Fitbits)

فقط تأكد من وصف حالة الأجهزة الإلكترونية بدقة ومدى جودة عملها.

اعلم أيضًا أنه من المحتمل أن يختبر المشتري التقنية قبل إعطائك نقودًا ، لذلك لا تنزعج إذا طلب ذلك.

يمكنك أيضًا قراءة رسالتي حول كيفية الحصول على الإلكترونيات مجانًا للحصول على بعض النصائح المفيدة لتوفير المال!

3. المقتنيات

شيء شائع آخر لبيعه على OfferUp هو أي شيء يمكن تحصيله.

على سبيل المثال ، يبيع الأشخاص أشياء مثل مجموعات العملات أو الطوابع طوال الوقت على مواقع مثل OfferUp وتطبيقات البيع الأخرى مثل Mercari أو eBay.

في الأساس ، إذا كان لديك شيء مطلوب للعديد من هواة الجمع ، فمن المحتمل أن تجد بعض مشتري OfferUp ، خاصةً إذا كنت تعيش في مدينة كبيرة بها الكثير من المستخدمين.

يعد بيع مجموعات كاملة في وقت واحد أيضًا طريقة فعالة للحصول على الكثير من المال دفعة واحدة والتخلص من العناصر الخاصة بك.

4. الأدوات

مما لا يثير الدهشة ، أن الأدوات هي واحدة أخرى من العناصر الأكثر مبيعًا على OfferUp.

هذا منطقي عندما تفكر في تكلفة العديد من الأدوات الكهربائية. لذلك ، بدلاً من شراء منتجات جديدة ، يلجأ العديد من الأشخاص إلى الأسواق المستعملة مثل OfferUp للقيام بالتسوق.

تشمل الأدوات الشعبية التي يبيعها الأشخاص على OfferUp:

صناديق ومجموعات أدوات كاملة

تدريبات

مولدات كهرباء

منفاخ أوراق الشجر

غسالات الضغط

مناشير

مجموعات وجع

العلامات التجارية مثل Dewalt و Milwaukee مشهورة ، أو إلى حد كبير أي صانع أدوات للعلامات التجارية.

5. بطاقات رياضية

مثل بيع المقتنيات ، هناك شيء آخر يتم بيعه بسرعة على OfferUp وهو البطاقات الرياضية.

هناك العديد من الأماكن لبيع البطاقات الرياضية نقدًا. ولكن إذا كنت ترغب في البيع شخصيًا مقابل المال أو العثور على مشترين عبر الإنترنت بسرعة ، فإن OfferUp يستحق الاستخدام.

تعتبر بطاقات الهوكي والبيسبول هي الأكثر شيوعًا ، ولكن يمكنك أيضًا بيع بطاقات كرة السلة أو بطاقات كرة القدم الأمريكية أو بعض البضائع القابلة للتحصيل من رياضات أخرى مثل كرة القدم.

فقط لاحظ أنك قد لا تحصل على أعلى قيمة لبطاقاتك مقابل ما إذا قمت ببيعها في مزاد بطاقات أو إلى شركة متخصصة في بيع وشراء بطاقات التداول.

6. لوازم ومستلزمات الأطفال

أحد أكثر فئات OfferUp شيوعًا هو قسم الأطفال والرضع.

وإذا كنت أحد الوالدين ولديك بعض أدوات الأطفال المستعملة التي تريد التخلص منها الآن بعد أن كبر أطفالك ، فلا داعي للتفكير في بيع معدات طفلك على OfferUp.

تشمل الأمثلة على لوازم الأطفال والأدوات التي يبيعها الأشخاص:

حليب الاطفال

ألعاب الأطفال

مقاعد السيارة

أسرة

حفاضات

أقلام اللعب

عربات الأطفال

يتأرجح والقفزات

باختصار ، إذا كان لديك أي شيء منذ أن كان الأطفال صغارًا ولا يزال في حالة جيدة ، فيمكنك على الأرجح إعادة بيعه على OfferUp مقابل بعض النقود السريعة.

7. الأثاث

مثل الأسواق الأخرى عبر الإنترنت ، يعتبر الأثاث فئة أخرى من الأشياء الأكثر مبيعًا على OfferUp. لقد قام بعض أصدقائي بهذا بالفعل أثناء الكلية ، ومن الرائع أن تقوم ببعض التنظيف في فصل الربيع.

تشمل قطع الأثاث الشائعة التي يبيعها الأشخاص على OfferUp:

الكراسي

سرير

كراسي وطاولات المطبخ

طاولات ليلية

طاولات جانبية

أرائك

طاولات تلفزيون

ستندهش حقًا من عدد مجموعات الأرائك أو مجموعات الأثاث باهظة الثمن التي يبيعها الأشخاص أيضًا ، لذلك هذا ليس مجرد أثاث رخيص الثمن.

هذه أيضًا طريقة رائعة يمكنك من خلالها محاولة قلب الأثاث مقابل النقود إذا كنت ترغب في محاولة تجديد الأثاث وإعادة بيعه لتحقيق ربح.

8. معدات اللياقة البدنية والرياضية

هل لديك كومة من معدات التمرين تجمع الغبار في الطابق السفلي؟ أو هل لديك الكثير من ملابس اللياقة البدنية التي لم تعد ترتديها بعد الآن؟

إذا كان الأمر كذلك ، فلدي بعض الأخبار الرائعة!

تعتبر معدات اللياقة البدنية والرياضة من أفضل الأشياء التي يمكن بيعها على OfferUp ، خاصةً إذا كانت ملابسك أو أجهزتك في حالة جيدة.

تشمل الأمثلة على معدات اللياقة البدنية والرياضة التي يبيعها الأشخاص على OfferUp:

قفازات البيسبول والمضارب

دراجات مستعملة

الدمبل ومعدات الصالة الرياضية الأخرى

دراجات اللياقة البدنية

نوادي الغولف

الملابس الرياضية

المعدات الرياضية المستخدمة مثل الزلاجات ومنصات الهوكي ومنصات كرة القدم

لا يزال الأمر يستحق التحقق من الأسواق الأخرى مثل SidelineSwap المتخصصة في المعدات الرياضية الجديدة والمستعملة لمعرفة ما إذا كنت ستحصل على مبيعات أسرع.

لكن الإدراج في OfferUp مجاني ، لذا يمكنك دائمًا اختبار المياه من خلال بعض القوائم لمعرفة ما إذا كنت ستحصل على أي مبيعات سريعة.

9. الأجهزة

مجموعة أخرى من العناصر الأكثر مبيعًا في OfferUp هي الأجهزة.

مثل الأدوات ، غالبًا ما يحاول الأشخاص توفير المزيد من المال عن طريق شراء أجهزة باهظة الثمن مستخدمة بدلاً من شراء أجهزة جديدة.

تشمل الأجهزة التي يبيعها الأشخاص عادةً على OfferUp:

وحدات التكييف

مواقد التخييم

ماكينات صنع القهوة والمكابس الفرنسية

مجموعات تجهيزات المطابخ

ثلاجات

المواقد

غسالات ومجففات

يبيع العديد من الأشخاص نماذج باهظة الثمن للثلاجات والمواقد أيضًا ، لذلك إذا كنت تعيد تصميم مطبخك وترغب في استبدال أي أجهزة رئيسية ، فحاول بيعها بدلاً من نقلها إلى مكب النفايات.

10. الأحذية

تعد مواقع الويب مثل Poshmark و Depop من أفضل الأماكن لبيع الأحذية والملابس عبر الإنترنت.

لكن الأحذية هي عنصر آخر يتم بيعه بسرعة على OfferUp ، خاصةً إذا كانت الأحذية في حالة جيدة ومن ماركة ذات علامة تجارية.

تشمل ماركات الأحذية الشهيرة التي يبيعها الأشخاص على OfferUp:

شركة اديداس

طيران الأردن

القوات الجوية 1s

الرصيد الجديد

نايك

عربات

ييزي

يمكنك أيضًا بيع أشياء مثل أحذية كرة القدم ومرابط كرة القدم ضمن قسم الرياضة والأنشطة الخارجية.

قراءة إضافية – أفضل الأماكن لبيع الأحذية الرياضية نقدًا.

11. ألعاب الفيديو

إذا كنت مثلي ، فمن المحتمل أن يكون لديك مخبأ من ألعاب الفيديو القديمة عندما كنت أصغر سناً تجمع الغبار في غرفتك الآن.

أو ربما لا تزال تستمتع بلعب ألعاب الفيديو ولكن لديك اثنين من الألعاب التي لا تخطط للعبها في أي وقت قريبًا.

في كلتا الحالتين ، من أفضل الأشياء التي يمكن بيعها باستخدام OfferUp ألعاب الفيديو أو المجموعات الكاملة.

الألعاب القديمة لـ N64 و GameCube ليست شائعة ولكن يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة.

ويبيع الكثير من الأشخاص ألعاب Xbox أو Playstation ، أو حتى وحدات التحكم في الألعاب ووحدات التحكم.

12. السلع المنزلية

إذا كنت لا تزال تتساءل ما هي أفضل العناصر لإعادة بيعها على OfferUp ، فيمكنك دائمًا القيام ببعض أعمال التنظيف في فصل الربيع وبيع بعض السلع المنزلية التي لديك في جميع أنحاء المنزل.

تعتبر السلع المنزلية وأدوات المطبخ من العناصر التي يتم بيعها بشكل شائع على OfferUp.

ويبيع الناس أي شيء تقريبًا ، بدءًا من الشموع إلى القطع الزخرفية العشوائية لمنزلك.

تشمل السلع المنزلية الشعبية الأخرى التي يبيعها الناس:

13. مستلزمات الحيوانات الأليفة

إذا كان لديك حيوان أليف أو كنت تمتلك واحدًا ، فيمكنك دائمًا بيع أي مستلزمات حيوانات أليفة غير مستخدمة لديك في OfferUp.

يبيع الناس أشياء مثل أسرّة الكلاب وأعمدة خدش القطط طوال الوقت. يعتبر حمل الصناديق شيئًا شائعًا آخر يمكنك بيعه أيضًا.

ولكن يمكنك أيضًا بيع فضلات القطط وأطعمة الكلاب وألعاب الحيوانات الأليفة أيضًا!

14. اللعب

مثل مستلزمات الأطفال ، تعتبر الألعاب عنصرًا آخر مبيعًا في OfferUp.

هذه أيضًا فئة سهلة لبدء البيع لأنه إذا كان لديك أطفال ، فمن المحتمل أن يكونوا قد تجاوزوا بعض ألعابهم ولن يفوتهم إذا قمت ببيعها!

تشمل العلامات التجارية الشهيرة للألعاب التي تبيع بسرعة على OfferUp:

شخصيات العمل

باربي

نيرف

العاب تركيب

سيارات التحكم عن بعد

حيوانات محشوة

يساعد وجود عبوة أصلية ، لكنك لست بحاجة إلى ذلك بالضرورة. فقط تأكد من وصف حالة اللعبة وما إذا كان هناك أي أجزاء مفقودة!

قراءة إضافية – كيفية ربح 500 دولار غدًا.

15. لوازم الزفاف

إحدى الفئات الأخيرة من العناصر الأكثر مبيعًا على OfferUp هي مستلزمات الزفاف.

هذا أيضًا منطقي لأنه عندما يتزوج الناس ، فإنهم لا يخططون للزواج مرة أخرى (أو على الأقل ، لا تأمل!)

تشمل لوازم الزفاف التي تحظى بشعبية للبيع على OfferUp:

كؤوس الشمبانيا

عرض الإطارات

خواتم الخطبة

أطقم الطاولات (أطباق ، أدوات مائدة ، زينة ، شموع ، إلخ)

فساتين زفاف

نصائح لبيع الأشياء على OfferUp

الآن بعد أن عرفت ما الذي يتم بيعه جيدًا في OfferUp ، إليك بعض النصائح والحيل الخاصة ببيع OfferUp التي يمكنك وضعها في الاعتبار لمساعدتك في كسب المزيد من المال والحفاظ على سير عملية البيع بسلاسة.

1. تحميل صور متعددة

نصيحة واحدة للبيع السريع على OfferUp هي سرد ​​صور متعددة للمنتجات.

يرغب المشترون في رؤية أكبر عدد ممكن من الزوايا والصور على إحدى القوائم عندما يفكرون في الشراء. الصورة مجاملة من OfferUp.

هذا ينطبق بشكل خاص على العناصر أو الفئات باهظة الثمن مثل الملابس حيث يرغب المشترون في تخيل شكل قطعة من الملابس عليهم.

2. اكتب أوصافًا شاملة

نصيحة أخرى للبيع على OfferUp هي كتابة أوصاف متعمقة. هذا لأنك تريد أن تشرح بالضبط ما تبيعه للمشتري.

تشمل المعلومات الهامة الأخرى التي يجب ذكرها:

ماركة

مقاس

حالة

إذا كنت تعيش في منزل خالٍ من التدخين أو خالٍ من الحيوانات الأليفة

ومن المهم أيضًا أن تكون صادقًا هنا. آخر شيء تريده هو الكذب بشأن حالة المنتج لأن هذا قد يؤدي إلى قيام مشترين غير سعداء أو أشخاص بإلغاء البيع بمجرد فحص منتجك شخصيًا.

3. احترس من الرسوم

تتمثل إحدى مزايا بيع الأشياء على OfferUp في أنه مجاني لإدراجها وبيعها شخصيًا.

ومع ذلك ، يتقاضى OfferUp 1.99 دولارًا أمريكيًا أو 12.9٪ من سعر البيع إذا كنت تبيع عبر الإنترنت. هذا مشابه لرسوم Mercari ورسوم eBay ، لذا فهو ليس غير معقول.

قد يكون البيع عبر الإنترنت يستحق الرسوم إذا كان يساعدك على بيع مخزونك بشكل أسرع.

لكن ضع في اعتبارك الرسوم في صافي أرباحك ، لذلك ما زلت تحقق ربحًا!

إذا كنت تريد المزيد من الأفكار حول الأماكن التي يمكنك بيعها عبر الإنترنت ، فيمكنك أيضًا مشاهدة الفيديو الخاص بي على تطبيقات البيع الخمسة المفضلة لدي ومواقع البيع المحلية!

قراءة إضافية – أفضل الأشياء للبيع على Mercari.

4. الرد على المشترين بسرعة

يمكن للمشترين المحتملين إرسال رسائل إليك على OfferUp لطرح الأسئلة أو للتفاوض.

ولكن إذا كنت ترغب في بيع الأشياء بسرعة على OfferUp ، فيجب أن تكون في الوقت المناسب للرد على المشترين. في الواقع ، كلما استجابت مبكرًا ، كان ذلك أفضل لأن هذا يقلل من مخاطر انتقال المشتري المحتمل مع بائع آخر.

أسئلة مكررة

كيف تحصل على أكبر قدر من المال على OfferUp؟

يساعدك البيع شخصيًا بدلاً من الإنترنت باستخدام OfferUp في الحصول على أكبر قدر من المال لأنك تتجنب رسوم المبيعات عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك بيع المنتجات التي تكون في حالة جديدة أو ما شابه ذلك تحصيل سعر أعلى لكسب المزيد من المال.

هل من المربح البيع على OfferUp؟

يمكن أن يكون البيع على OfferUp مربحًا ، بل إن بعض البائعين يستخدمونه لمراجحة التجزئة وشراء البضائع لإعادة بيعها على الفور. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا جني أموال إضافية بسرعة عن طريق بيع الأشياء التي لم تعد تستخدمها.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 5000 دولار بسرعة.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك دليلنا للعناصر الأكثر مبيعًا على OfferUp في تحويل بعض الأشياء غير المستخدمة إلى أموال إضافية.

وتذكر فقط: OfferUp هو واحد من العديد من الأماكن التي يمكنك فيها بيع البضائع نقدًا.

تعد مبيعات المرآب ومحلات البيدق والأسواق الأخرى عبر الإنترنت مثل Poshmark أو eBay كلها خيارات قابلة للتطبيق للبائعين أيضًا.

حظا سعيدا في رحلة إعادة البيع الخاصة بك!

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