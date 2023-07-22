ستساعدك المقالة التالية: أكثر من 20 برنامج CRM في عام 2023

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هل لديك عمل؟ أم أنك تفكر في بدء واحد؟ هل تجد صعوبة في التعامل مع عملك بمفردك؟ هل تبحث عن تقنيات لتنمية أعمالك إلى الأماكن التي طالما حلمت بها؟

إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذه المقالة لك. موضوع مناقشتنا اليوم هو في الأساس كيف يمكنك تنمية عملك من خلال تحسين العلاقات التجارية. ماذا نعني بعلاقات العمل؟ تعني العلاقات التجارية العلاقة التي تربط الشركة بعملائها أو عملائها. يتأثر هذا بشكل كبير بإدارة الاتصال وإدارة المبيعات والإنتاجية وما إلى ذلك.

بدون بناء علاقات العملاء ، لا يمكن للشركات أن تنجح. هذا هو المكان الذي يأتي فيه برنامج CRM في الطريق. يمكن لأي شخص استخدام البرنامج. في معظم الأوقات ، عندما تبدأ مشروعًا تجاريًا ، قد لا تحتاج إلى مثل هذه المساعدة لتكون مبتدئًا. قد يكون لديك عدد أقل من العملاء والعملاء مما يسهل عليك الإدارة دون أي مساعدة محددة.

لكن عليك التخطيط للنجاح أيضًا. عندما يبدأ العمل في النمو ، لا يمكنك الجلوس هناك طوال اليوم محاولًا تتبع تفاعلات العملاء التي أجريتها في ذلك اليوم والكتابة عنها. ستحتاج في النهاية إلى بعض المساعدة للقيام بالعمل بأكمله. إذا ركزت على علاقة العميل فقط دون أي مساعدة أخرى ، فلن تتمكن من التركيز على العمل الحقيقي أو المنتجات أو الخدمة التي قد تصبح مشكلة في نهاية اليوم. علاوة على ذلك ، مع هذا البرنامج ، سيتعين عليك أيضًا إنفاق الكثير من الأموال على أعداد مختلفة من المساعدة. وبالتالي فإن البرنامج يوفر أموالك أيضًا.

برنامج CRM – ما هو؟

برنامج CRM أو برنامج إدارة علاقات العملاء هو ببساطة برنامج يستخدم لإدارة علاقات العملاء لعملك أو شركتك. ليس هذا فقط يمكنهم أيضًا تقديم ميزات أخرى مختلفة لجعلها فعالة وأفضل. لقد جعل البرنامج العملية برمتها سهلة للغاية للإدارة والأهم من ذلك أنها تستغرق وقتًا أقل. يمكنك بسهولة تتبع وإدارة تفاعلات العملاء التي أجراها عملك ، ثم تسمح أيضًا بتتبع التفاعلات بين الشركة وعملائها الذين صنعوها بالفعل.

فوائد البرنامج

يمكن للبرنامج تحسين كفاءتك نظرًا لأن جميع البيانات التي تحتاجها لتشغيل الأعمال موجودة في نظام أساسي واحد فقط. سيكون لديك إدارة مشروع جيدة ، وتعاون فريق جيد ، وتركيز أفضل على الأعمال التجارية.

سيزيد البرنامج من شفافيتك ونتيجة لذلك ، سيزيد من ثقة موظفيك. نظرًا لأن كل فرد في العمل يمكنه رؤية العملية بوضوح. هذا أيضا يعزز العمل الجماعي.

يمكن للبرنامج أن يساعد بالفعل في الاحتفاظ بالعملاء. تتحسن علاقات العملاء لأن الجميع يعرف ما يجري ويمكن أن يكون واثقًا بدرجة كافية للتعامل مع العملاء بفعالية.

سيؤدي البرنامج إلى زيادة المبيعات ونمو عملك.

أفضل برنامج CRM في عام 2023

لقد قمنا بتجميع بعض الأشياء المعروفة وذات الأداء الجيد أفضل برنامج CRM لك في 2023. نأمل أن ترشدك هذه المقالة جيدًا وتساعدك في اختيار البرنامج الذي يناسبك ويناسب عملك:

Salesforce CRM الاثنين مبيعات CRM Pipedrive HubSpot CRM Zoho CRM انقر فوق Freshsales CRM بيع Zendesk Creatio CRM SugarCRM Sugar Sell كويك بيس إدارة علاقات العملاء أقل إزعاجًا Apptivo CRM بصيرة CRM سكورو

1.

Salesforce CRM

Salesforce هي واحدة مشهورة في هذه اللعبة. لقد واجهت منافسة ولكنها تحافظ دائمًا على أنها تقدم برنامجًا موثوقًا ومليئًا بالميزات للعمل. يمكن أن يمنحك هذا البرنامج كل ميزة قد تحتاجها من برنامج CRM لنمو عملك. يتم تسعير البرنامج بحيث يمكن لكل نوع من الأعمال التجارية تحمله ، وبالتالي يعتبر البرنامج أحد أفضل البرامج للشركات الصغيرة مع الأخذ في الاعتبار عدد الميزات التي يقدمها والسعر الذي يقدمه.

بصرف النظر عن مجموعة الميزات الضخمة ، فإنه يحتوي أيضًا على بعض الخيارات القوية حقًا للتعاون الاجتماعي الذي أصبح جزءًا مهمًا جدًا من نمو عملك. بخلاف ذلك ، فإنه يحتوي أيضًا على سوق تطبيقات تابع لجهة خارجية. إنه يوفر تدفقات عمل استثنائية وأداءً رائعًا. قد يأتي البرنامج مع بعض منحنى التعلم لأنه مع عدد من الميزات سهلة الفهم قد يكون من الصعب بناء لوحة القيادة.

سعر:

يبدأ السعر من 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ويقدم نسخة تجريبية مجانية من 14 إلى 30 يومًا.

2. مبيعات الاثنين CRM

يركز برنامج CRM Sales يوم الإثنين بشكل كبير على إدارة المشاريع إلى جانب عدد من الميزات الأخرى لعرضها. إنها منصة سهلة الاستخدام للغاية ولديها عدد من مهام المبيعات لتقديمها. هذا يعزز توفير الوقت والمؤسسة المركزة. يحصل المستخدمون على برنامج سهل الفهم مع عدد غير محدود من اللوحات لتنظيم المشاريع.

تهدف تقنية البرنامج إلى تنمية أعمالك وبالتالي توفير الميزات الخاصة به. يمكنك تخصيص لوحة المعلومات الخاصة بك لبعض الاتصالات المحددة أو يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على التحليل من خلال أداة تُعرف باسم أداة تصور البيانات. يمكن أن تساعد هذه الأداة في تحليل الأعمال مما يؤدي إلى تحسين مبيعات وأداء الشركة من قبل أعضاء الفريق. يمكنه تنبيه أعضاء الفريق تلقائيًا بشأن الاجتماعات المجدولة التي يتعين عليهم حضورها. كما يسمح ببعض الأتمتة الموفرة للوقت.

سعر:

يبدأ من 0 دولارًا إلى 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا ويقدم إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 14 يومًا.

3. محرك الأنابيب

Pipedrive هو نظام أساسي آخر سهل الاستخدام وأسهل في الإعداد لعملك. تعتبر واحدة من أفضل خطوط أنابيب المبيعات المرئية. من السهل جدًا فهم تصورات البيانات ، وبالتالي مع فهم أفضل للقرارات ، يتم اتخاذ القرارات بشكل أسرع ويتم التأكد من أن كل عضو في الفريق موجود في نفس الصفحة. تعد خيارات السحب والإفلات رائعة حقًا لأعضاء الفريق لأنها تساعد في الاستجابات السريعة والسهلة للمهام الحيوية التي يتم تمييزها في لوحة المعلومات.

كما أنه يصنع روبوت محادثة قابل للتخصيص يمكن إضافته إلى موقع الشركة على الويب لتوليد العملاء المحتملين. كما أن لديها أتمتة لتتبع الصفقات يمكنها تتبع وحتى تنظيم رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والجداول عبر الأجهزة. يحتوي أيضًا على تطبيقات للهاتف المحمول مصحوبة بمزامنة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني التي تتلقاها. توفر الخطة الأساسية لهذه المنصة دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

سعر:

يتراوح السعر من 14 دولارًا إلى 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ويقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا.

4.

HubSpot CRM

Hubspot هي أيضًا مؤسسة شاملة ولكنها تقدم خطة مجانية لعملائها الجدد أيضًا. يعتبر الأفضل للشركات التي ظهرت للتو ولا يمكنها تحمل تكاليف منصات أخرى عالية الأجر للمهام التي يمكن القيام بها على هذه المنصة مجانًا. تحتاج الشركات الجديدة في الغالب إلى منصة بسيطة للمبيعات والتسويق والخدمات. يحتوي على واحدة من أفضل المكتبات مع أكثر من 1000 تطبيق برمجي مشهور ويستحق التصفح.

يعد هذا خيارًا رائعًا للفرق التي تبحث عن تحسينات في أدائها في المبيعات. يستخدم بيانات مركزية من عدد من موفري البرامج. يمكن للعملاء أيضًا الاتصال بأدوات الجهات الخارجية لتنظيف بيانات العميل ومزامنتها. كما تعمل على أتمتة العمليات التجارية لتوفير الوقت ومنع الارتباك. إنه يقدم خطة مجانية للأبد ولا تتضمن حدًا زمنيًا. تحتوي الخطة المجانية على حوالي 90 نموذجًا للتقارير المتاحة للوحات المعلومات المخصصة ، ثم تضيف الخطط المدفوعة المزيد من الميزات المفيدة إلى الصفقة.

سعر:

يبدأ من 45 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ويقدم إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 14 يومًا لعملائه أيضًا.

5.

Zoho CRM

Zoho هو برنامج معروف جدًا في هذا المجال. تبرز ميزات CRM لهذا البرنامج حقًا من بين ميزات أخرى. المنصة لديها عدد من المعجبين والمعجبين. تمتلك محرك تحليلات يعمل بالذكاء الاصطناعي لتتبع اتجاهات المبيعات. كما أن لديها ميزة السحب والإفلات ومحرر الواجهة. يمتلك مجموعة ميزات عميقة ، وقابلية للتخصيص ، وميزات التحفيز ، وما إلى ذلك ، ولديه مساعدة قوية في مجال الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تساعد في توقع العملاء المتوقعين والصفقات لعملك.

يمكنه تحديد العملاء المحتملين للمحادثات ويمكن أن يساعد في عدد كبير من المبيعات ويتم توجيه الفريق من خلال واجهة سهلة الاستخدام مع عدم وجود مثل هذه التعقيدات. يوفر قوة عاملة عن بُعد لأعضاء الفريق الذين ليسوا معًا محليًا ولكنهم يريدون العمل معًا. يمكن للقوى العاملة عن بُعد إنتاج جو مبيعات مشجع بغض النظر عن مواقع أعضاء الفريق.

سعر:

يتراوح السعر بين 0 دولارًا و 52 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ويقدم إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 30 يومًا لعملائه.

6.

ClickUp

يعد Clickup أحد أفضل البرامج التي يجب ذكرها في هذه القائمة ومناقشتها في إطار هذا الموضوع.

Clickup هي عبارة عن نظام أساسي متعدد الإمكانات يمكن أن يساعدك حقًا في تنمية أعمالك.

يعزز إنتاجيتك.

إنه مكان تجتمع فيه الفرق للعمل معًا بهدف وحيد يتمثل في تنمية الأعمال التجارية.

يمكن للفرق التعاون من خلال ميزات البرامج الخاصة بالمهام ، والمستندات ، والمحادثة ، واللوحات البيضاء ، وما إلى ذلك.

وهي تشجع جميع أنواع الفرق للعمل معها.

يمكن لمراجعات العملاء أن تخبرنا كثيرًا عن أي تطبيق ويمكن لمراجعات العملاء لهذا التطبيق أن تخبرهم بسهولة عن رضا العملاء لديهم حوالي 226 ميزة تحت 45 فئة.

تتضمن بعض ميزاته واجهة برمجة التطبيقات ، وضوابط الوصول ، وتتبع النشاط ، وإدارة التطبيقات ، وسير عمل الموافقة ، والمخطط الشريطي ، والفواتير والفواتير ، والساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة ، وإدارة التقويم ، وتحليل الحملة ، وإدارة السعة ، وإدارة العملاء ، وإدارة المحتوى ، وإدارة المقاول ، والتقارير اليومية ، إلخ.

سعر:

يبدأ البرنامج من 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا. يقدم خطة مجانية وتجربة مجانية أيضًا.

7.

Freshsales CRM

يتضمن Freshsales CRM بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) لعملائه. يتيح لك ذلك توفير المال عن طريق الاستغناء عن مزودي الخدمة الآخرين الذين يعملون لنفس الشيء. هذا البروتوكول متاح في جميع الخطط التي تقدمها هذه المنصة. كما أنه يساعد في تشغيل حملات البريد الإلكتروني المعقدة (الصادرة) من خلال CRM أيضًا. يحتوي النظام الأساسي على أدوات مدمجة تساعدك في كل ما تحتاجه تقريبًا فيما يتعلق بإدارة علاقات العملاء ونمو عملك.

يوفر لك فهمًا واسعًا لبيانات العميل بما في ذلك المبيعات والأنشطة والمشاركة وأنواع البيانات الأخرى. تحتوي خدمة الهاتف VoIP على أرقام محلية مجانية متاحة للشراء في أكثر من 90 دولة. يسمح بالاتصال من أي جهاز. إنه يجعل بيانات العميل أسهل في الفهم ، مما يضمن أن أعضاء الفريق جميعهم على نفس الصفحة ويعرفون ما يجب القيام به في أي وقت.

سعر:

يتراوح السعر من 15 دولارًا إلى 69 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، اعتمادًا على الخطة التي تحددها. كما تقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 21 يومًا لعملائها.

8. بيع Zendesk

إنها أداة متخصصة تساعد بشكل كبير في إدارة أنشطة ما بعد البيع والتجديدات. لدى Zendask مجموعة من الأدوات للتعاون بحيث يشارك أعضاء الفريق بنشاط ويمكنهم العمل معًا من أي مكان. يعمل هذا النظام الأساسي على زيادة التعاون بين الإدارات إلى أقصى حد بحيث يمكن لفرق المبيعات والتسويق والدعم العمل معًا بنفس الأهداف والبيانات.

يمكن لبرنامج CRM توحيد البيانات من نقاط اتصال العملاء المتعددة التي يمكن أن تمنع الإدارات المختلفة من تكرار الاتصالات. هذا يساعد تلك الشركات التي لديها عملاء لديهم ملفات تعريف معقدة. تعتبر خطة مستوى الدخول لهذه المنصة الأفضل للشركات الصغيرة ورجال الأعمال الفرديين. سيوفر جميع ميزات CRM الرئيسية بما في ذلك التقارير الأساسية وخطوط أنابيب المبيعات. ستوفر خطط المستوى الأعلى بعد ذلك جميع الميزات الإضافية التي قد تشمل التنبؤ بالمبيعات وتحليلات المكالمات المتقدمة وما إلى ذلك.

سعر:

يتراوح السعر بين 19 دولارًا و 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. كما يقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

9. Creatio CRM

واجهت Creatio CRM العديد من التغييرات في اسمها خلال السنوات القليلة الماضية. إنه يركز بشكل أساسي على منظمات المبيعات الكبيرة ويقوم بعمل جيد حقًا لتلبية احتياجاتهم. تقدم هذه المنصة مجموعة من الأدوات والميزات لإدارة عمليات الأعمال والأتمتة ومكاتب المساعدة وما إلى ذلك والتي ساعدت في تحقيق عدد من الأهداف والغايات لعدد من الشركات والشركات.

النظام الأساسي معقد للغاية وقد يحتاج إلى بعض الخبرة لاستخدامه. ولهذا السبب ، يجد العديد من الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الفرديين صعوبة في العمل معها. ولكن إذا تجاوزت منحنى التعلم وبدأت في فهم العمل ، فقد يغير ذلك قواعد اللعبة بالنسبة لك. النظام الأساسي قابل للتخصيص بدرجة كبيرة وتعتبر وظيفة CRM قوية للغاية. يساعد العديد من الشركات على النمو بمعدل استثنائي.

سعر:

يبدأ من 300 دولار لكل مستخدم سنويًا ولديه نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا.

10. بيع السكر SugarCRM

SugarCRM Sugar Sell هو أيضًا اختيار ممتاز لك لأنه واحد من الأقدم في هذا المجال. يمكن تخصيص كل مدخل أو وحدة نمطية أو تقرير تقريبًا ويمكن تحريره. إذا كانت لديك معرفة كافية بما تحتاجه من مزود خدمة CRM الخاص بك ، فيمكن لهذا الشخص أن يأخذك مباشرة إليه. سيساعدك على الوصول إلى الهدف الدقيق الذي يدور في ذهنك وسيخبرك بكيفية تحقيقه.

قد تحتاج المنظمات الكبيرة إلى مساعدة من فريق الدعم لإعلامهم بعمليات النظام بأكمله. وبقدر ما يتعلق الأمر بالشركات الصغيرة ، فإن أولئك الذين يريدون فقط استجابة جيدة للعملاء ونموًا هائلاً في الأعمال التجارية قد يحصلون على قدر كبير من المساعدة من مجموعة خيارات CRM التي توفرها هذه المنصة. مجموعة الميزات عميقة وتحليل البيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الأتمتة هي أيضًا واحدة من أفضل ميزاتها.

سعر:

يتراوح من 49 دولارًا إلى 85 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ويمنح فترة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام.

11. كويك بيس

Quickbase هو موقع آخر جدير بالذكر في القائمة. يمكن أن يسمح هذا لعملك ببناء خطة CRM تعتمد على المواصفات الدقيقة التي تحتاجها لذلك. يمكنك إجراء تعديلات على الخطط أيضًا لأنها تدعم احتياجات العمل المتغيرة. يمكن أن يساعدك على التكيف بسهولة مع تلك الاحتياجات المتغيرة في أي وقت من الأوقات بغض النظر عن مدى اتساع التغيير.

تقوم المنصة بمعظم الرفع الثقيل نيابة عنك وتعتبر برنامجًا منخفض الكود. قد يكون مناسبًا تمامًا للجميع ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى تطبيق ذي رمز منخفض ويعرفون أهميته ، فإنهم موضع ترحيب كبير لاستخدامه. عندما تكون الحياة ، يتصرف هذا الشخص مثل نظام CRM العادي. كما أن لديها أتمتة السحب والإفلات ، وتكامل تطبيقات الأعمال ، والتقارير ، وأدوات CRM الأخرى ، وما إلى ذلك. كل خطة خدمة بها تتيح الوصول إلى المكتبة مع عدد كبير من نماذج التطبيقات التي تستحق التصفح.

سعر:

يكلف حوالي 600 دولار شهريًا ويقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

12. إدارة علاقات العملاء (CRM) أقل إزعاجًا

تشعر هذه المنصة بالفخر في حد ذاتها لعدم إزعاج عملائها بأي طريقة ممكنة ، كما يوحي الاسم أيضًا. يجب أن تكون الميزة الأكثر تقديرًا لهذه المنصة هي أسعارها. يتم الاحتفاظ بالأسعار بشكل رائع لجميع الشركات الصغيرة والمفردة والقديمة. يعتقد الكثير من الناس أن الأسعار الأقل قد تعني في النهاية قيمة أو جودة سيئة للعمل ، لكن هذه المنصة ستثبت أن كل هؤلاء الناس على خطأ. مجموعة ميزات الشركة كافية لك للقيام بالعمل في أفضل حالاته.

لوحة القيادة سهلة الاستخدام وواجهة المستخدم سهلة الفهم ، أي تجنب إزعاج العملاء. لقد أعادوا تصميم واجهتهم وأصبحوا الآن أكثر جاذبية. أصبحت المساعدة والدعم المقدمين من فريق الدعم أوسع من أي وقت مضى ويمكنهما حل مشاكلك واستفساراتك في أي وقت من الأوقات. علاوة على ذلك ، فإن تنفيذ موقع الويب للجوّال رائع حقًا وسهل الاستخدام.

سعر:

يبدأ السعر من 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

13. Apptivo CRM

Apptivo هو تطبيق آخر بأسعار معقولة في القائمة. النظام الأساسي مخصص للغاية ويوفر منصة واحدة لجميع العمليات اللازمة لنمو الأعمال. إنه سهل الاستخدام والأتمتة جيدة بشكل استثنائي. كما أنه يدعم أجهزة Android و iOS المحمولة. كما يوفر ميزات للمحاسبة وإعداد الفواتير وإدارة المشاريع وما إلى ذلك. يمكن لأصحاب الأعمال أو الفرق التحكم في الأعمال بسهولة من تطبيق واحد مما يجعلها مريحة للغاية وسهلة الاستخدام. يحتوي على عدد من خيارات التخصيص مع عدد من الميزات. تطبيقات الهاتف المحمول رائعة مع دعم متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمستخدمين. كما يوفر أيضًا عناصر تحكم أمنية دقيقة لمستخدميه أيضًا.

سعر:

يبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا مع نسخة تجريبية مجانية أيضًا.

14. بصيرة CRM

يتيح لك Insightly الحصول على لوحات معلومات مخصصة يسهل بناؤها ، وبالتالي يمكن لأعضاء الفريق الوصول إلى البيانات التي يحتاجونها لعملهم بشكل منفصل. تدعم المنصة أيضًا بعض علاقات العملاء فائقة التعقيد. هذا يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ والتحليل. لكن المشكلة هي أن أدوات التنبؤ متوفرة في الخطط المدفوعة باهظة الثمن. يمكن للمسؤولين إنشاء لوحات المعلومات الشخصية الخاصة بهم لتسليط الضوء على المحتوى الذي يحتاجون إليه لجزء من العمل. هذا يساعد في توفير الوقت والعمل الإضافي لأعضاء الفريق. يختلف تتبع المقاييس لكل عمل لأن الأولويات تختلف لكل واحد منهم. يمكن أتمتة سير العمل وخيارات الأتمتة رائعة جدًا للعملاء.

سعر:

يبدأ السعر من 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مع إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا.

15. سكورو

يقدم هذا واحد مجموعة كاملة من الميزات التي تركز على نمو عملك. يساعد في المساعدة في عملية البيع. يتضمن ميزات مثل إدارة خطوط الأنابيب وإدارة المشاريع والفواتير وإعداد التقارير والتعاون. باستخدام طريقة عرض خط الأنابيب ، يمكنك بسهولة إدارة المشاريع واستخدام خيار السحب والإفلات لنقلها من مرحلة إلى مرحلة أخرى.

يمنحك نظرة عامة فورية على أي عميل تريده. ستمنحك تفاصيل الاتصال ، وعروض الأسعار ، وتاريخ الاتصال ، والمشاريع الأخرى المرتبطة ، وما إلى ذلك. كما أنها تحتوي على ميزات إضافية تساعد في إدارة عملية المبيعات ، وإدارة مشاريعك ، والحصول على تقويم ، وما إلى ذلك. ستحتوي لوحة المعلومات على عرض واسع وسهل الفهم لجميع المعلومات المطلوبة لمعرفتك ونموك. سيساعدك التتبع على التحسن كل يوم نظرًا لأن السجل بين يديك. وهو أيضًا برنامج فوترة.

سعر:

يبدأ سعر هذا البرنامج من 26 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ويقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا.

خاتمة

لإنهاء المناقشة ، نود أن نقول إننا قمنا بجمع البيانات لجميع برامج CMR المعروفة والمهمة التي يمكن أن نجدها. التفاصيل المضافة إلى القائمة تسهل عليك تحديد ما تحتاجه وفقًا لاحتياجاتك وتسعير البرنامج. حاولنا أن نلعب دورنا وسنكون سعداء بمعرفة أن ذلك كان مفيدًا لك. أتمنى لك كل التوفيق في عملك!