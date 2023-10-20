ستساعدك المقالة التالية: أنابيب ياهو: قم بإعداد عمليات المزج الخاصة بك

أطلقت Yahoo بيئة برمجة مرئية مثيرة للإعجاب إلى حد ما لإنشاء عمليات مزج مخصصة تسمى Yahoo Pipes.

لماذا الأنابيب؟ “يشيد اسم الخدمة بأنابيب Unix، التي تتيح للمبرمجين القيام بأشياء ذكية بشكل مدهش من خلال تسهيل ربط الأدوات المساعدة البسيطة معًا في سطر الأوامر“.

يبدو أن الخدمة عبارة عن نظام إنشاء مزج أكثر عمقًا من Ning.com، خدمة تتيح لأي شخص إنشاء موقع ويب أو موقع اجتماعي بسهولة.

ومع ذلك، للوهلة الأولى، فإنه ليس سهل الاستخدام مثل Ning، وسيستغرق بعض الوقت لفهم جميع وظائفه.

يصف تيم أورايلي Yahoo Pipes:

تعد خدمة Pipes الجديدة التي تقدمها شركة Yahoo! علامة فارقة في تاريخ الإنترنت. إنها خدمة تعمل على تعميم فكرة المزج، حيث توفر محرر السحب والإفلات الذي يسمح لك بتوصيل مصادر بيانات الإنترنت ومعالجتها وإعادة توجيه المخرجات. ياهو! يصفه بأنه “مجمع ومُعالج تفاعلي للخلاصات” يسمح لك “بإنشاء خلاصات أكثر قوة وإفادة وملاءمة”. على الرغم من أنها لا تزال صعبة بعض الشيء، إلا أنها تحمل وعدًا هائلاً في تحويل الويب إلى بيئة قابلة للبرمجة للجميع.

يضيف أورايلي:

باستخدام محرر Pipes، يمكنك جلب أي مصدر بيانات عبر RSS أو Atom أو موجز XML آخر، واستخراج البيانات التي تريدها، ودمجها مع بيانات من مصدر آخر، وتطبيق مرشحات مدمجة متنوعة (فرز، فريد (مع “ue” “هذه المرة:-)، والعد، والاقتطاع، والتوحيد، والانضمام، بالإضافة إلى المرشحات المحددة من قبل المستخدم)، وتطبيق أدوات برمجة بسيطة مثل الحلقات.

باختصار، إنها بداية جيدة لواجهة Unix لعمليات المزج. يمكنه استخراج التواريخ والمواقع وما يعتبره “كيانات نصية”.

يمكنك طلب إدخال المستخدم وإنشاء خطوط URL لإرسالها إلى المواقع. يتيح لك محرر السحب والإفلات عرض وبناء المسار الخاص بك، وفحص البيانات في كل خطوة من العملية. وبالطبع، يمكنك عرض ونسخ أي أنابيب موجودة، تمامًا كما تفعل مع نصوص shell وصفحات الويب اللاحقة.

هل استخدمت ياهو بايبس؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى إعلامنا بتجاربك في التعليقات أدناه.

إذا لم يكن الأمر كذلك، ماذا تنتظر؟ انتقل إلى موقع Yahoo وقم بوضع بعض الأنابيب!