ستساعدك المقالة التالية: أنواع محتوى الفيديو الجذابة التي يحب الأشخاص مشاهدتها

يحظى محتوى الفيديو بشعبية متزايدة في الوقت الحاضر، ولا عجب لماذا تتجه الشركات إلى تسويق الفيديو لعلاماتها التجارية ومنتجاتها. منصات محتوى الفيديو مثل YouTubeوتيك توك وحتى Facebook وقد حظيت باهتمام من الآفاق.

أيًا كان النظام الأساسي، فالأمر كله يتلخص في شيء واحد – الناس يحبون مقاطع الفيديو. بحسب ويزول، يُظهر الاستطلاع زيادة في مشاهدة الفيديو بنحو 2.5 ساعة يوميًا في يناير 2021، مقارنة بـ 1.5 ساعة يوميًا في ديسمبر 2018.

تعد مقاطع الفيديو جذابة ومثيرة وغنية بالمعلومات، مما يجعلها خيارًا قويًا للشركات لإظهار تجارتها. ولكن، ما نوع محتوى الفيديو الذي يشاهده الأشخاص وما يقدمه المسوقون؟

أفضل أنواع محتوى الفيديو الجذابة

هناك إمكانات في محتوى الفيديو، لكن الكثير من الشركات لا تزال تفكر في استخدامه. وفقا لما بعد النقر، يعتزم 61٪ من المسوقين إنتاج محتوى فيديو في عام 2021. وهذا يعني أن الكثير من الشركات تفتقد فوائد تسويق الفيديو!

ما يجده العديد من المسوقين أمرًا شاقًا أيضًا هو نوع محتوى الفيديو الذي سيتم مشاركته. ماذا سأقوم بإنشائه؟ كيف أشاركها؟ ما هي المعدات التي أحتاجها؟ يبدو دائمًا أن هذه الفكرة تعمل على تجميد أصحاب الأعمال ومنشئي المحتوى الخاص بهم. الحقيقة هي أن محتوى الفيديو ليس بهذا التعقيد.

أولاً، سنتناول أنواع محتوى الفيديو الجذابة لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتحسين المبيعات وإعلام العملاء.

مدونة فيديو حول ثقافة الشركة أو معتقداتها

يلتزم الكثير من المسوقين بالمدونات – وهذه هي الحقيقة الإنجيلية. ومع ذلك، هناك زيادة كبيرة في مدونات الفيديو هذه الأيام حيث أصبح الناس أكثر استعدادًا لمشاهدة مقاطع الفيديو. عندما يكون الأشخاص مشغولين، فإنهم يفضلون مشاهدة المحتوى أو الاستماع إليه أثناء التنقل. توفر مقاطع الفيديو هذا النوع من السهولة للأشخاص المشغولين.

أفكار مدونة فيديو للنظر فيها

ثقافة الشركة

المعتقدات والقيم

حديث وصفي وغير شخصي عن العمل اليومي

توثيق الحياة كمدير تنفيذي

العلامة التجارية للشركة ذات جاذبية إنسانية لتلقى صدى لدى الجمهور

لا تحتاج مدونات الفيديو إلى معدات كاميرا متطورة. يمكنك استخدام كاميرا الويب أو الهاتف المحمول لتوثيق حديثك. سنناقش لاحقًا كيفية استخدام التصوير بالفيديو عبر الهاتف المحمول للشركات الكبيرة أيضًا.

خلف الكواليس

هل ستسمح لعملائك برؤية كيفية قيامك بعملك؟ ولم لا؟ يحب العملاء المحتملون عندما يرونك في العمل لأنهم يعرفون ما يدفعون مقابله. لا يتعين عليك توثيق الأمر برمته – فقط المقتطفات التي يمكنك تقديمها للعملاء.

بعض اللقطات من خلف الكواليس

كيف تتعامل مع العملاء/الاجتماع مع العميل

كيف تصنع المنتج / كيف تحضر البضاعة

خلف الكواليس لحدث ما

تخشى معظم الشركات مشاركة ما وراء الكواليس في تجارتها. هل سيسرق المنافسون أفكاري؟ هل يرى الناس تعليقات سيئة من العملاء؟ تسمح اللحظات خلف الكواليس للأشخاص برؤية مدى “إنسانية” الأعمال التجارية بالنسبة لعملائهم. يجعلها أكثر ترحيبا في التعاملات التجارية.

مقابلات

يمكن أن تكون المقابلات حول المؤسس أو الموظفين أو الشركاء أو حتى العملاء! إذا تمكنت من التحكم في سرد ​​القصة، فيمكن القيام بذلك بشكل رسمي أو غير رسمي مع تقدمك.

يمكن أن تكون أفكار المقابلة

ثقافة الشركة وكيف بدأت

ظروف عمل الموظف

كيف ساعد المنتج العميل

قادة الفكر في الصناعة ورؤاهم

الأسئلة الشائعة الشائعة من العملاء

تعد المقابلات طريقة رائعة لتعريف الأشخاص بصناعة الأعمال وما يمكنهم توقعه منه. يمكن أن تكون وسيلة تعليمية لتنوير الأفراد بعلامتك التجارية أيضًا.

ندوات عبر الإنترنت

شهد عام 2020 ظهور الندوات عبر الإنترنت حيث يتقن الناس السيطرة على الوباء وتأثيراته على الندوات الحية. كانت الندوات وورش العمل الافتراضية أبرز الأحداث في عام 2020. ألا تريد أن تتخلف عن الركب؟ انضم إلى العالم الافتراضي الآن.

يمكن أن تكون الندوات عبر الإنترنت أي شيء من

كيف تصنع بنفسك [product]

أحدث الاتجاهات في الصناعة

مناقشات حول موضوعات معينة سيحبها العميل

مهدت منصات مثل Zoom أو StreamYard أو Google Hangouts الطريق كقنوات للاجتماعات الافتراضية. بحسب ويزول، شارك 62% من المسوقين في ندوات عبر الإنترنت لعام 2020 – وقد كان ذلك نجاحًا كبيرًا! الآن، 53% من المشاركين في الاستطلاع فكر في تكثيف جهود الندوات عبر الإنترنت لعام 2021.

حدث

مثل الندوات عبر الإنترنت، تُقام الأحداث الافتراضية بدلاً من التجمعات الحية بسبب الأزمة الصحية العالمية. بعض الأحداث افتراضية بحتة بينما البعض الآخر لديه سعة محدودة في المواقع الفعلية ويتم عرضها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا يمكنك أن تفعل مع الأحداث؟ في الغالب كثيرًا

عقد فعالية إطلاق كتاب عبر الإنترنت أو نشاط سرد القصص

دعوة المتحدثين لحضور مؤتمر عبر الإنترنت

إطلاق المنتجات والاحتفالات التجارية

أحداث العطلات أو أنشطة بناء الفريق مع العملاء

بث أحداث الألعاب

الأحداث عبر الإنترنت أكثر قابلية للإدارة وأرخص. هدف كل مسوق في الوقت الحاضر هو جذب انتباه المشاهدين وسط عدد كبير من الأحداث الافتراضية في كل مكان.

مقاطع فيديو إرشادية

تعد مقاطع الفيديو الإرشادية هي المحتوى الأكثر بحثًا عن معلومات الوسائط المتعددة. يمكن للعملاء البحث في كل شيء بدءًا من “كيفية صبغ شعرك” أو “كيفية إنشاء مدونة”. ما هي مقاطع الفيديو الإرشادية الشائعة التي يتم البحث عنها في مجال عملك؟

كيف يمكن أن يكون أي شيء

كيفية تطوير تطبيق جوال من الصفر [software development]

كيفية تحضير قهوة كريمية ورغوية [café]

كيفية صنع قمة المحاصيل DIY [fashion]

من الممتع إنشاء مقاطع فيديو إرشادية مع طاقمك بأكمله. بجانب، وفقًا لـ Think with Google“تحظى مقاطع الفيديو الإرشادية بأكبر قدر من الاهتمام مقارنة بأي فئة محتوى على الإطلاق.” YouTube، حتى أكثر من مقاطع الموسيقى أو الألعاب.

تقييم المنتج

إذا كنت متجرًا عامًا لبيع الألعاب أو الأدوات أو الملابس، فستكون مراجعة المنتج مفيدة. إنه مشابه لجميع مدونات مراجعة المنتجات التي تراها عبر الإنترنت، ولكن في هذه الحالة فقط – يكون مع الفيديو. غالبًا ما يفعل المدونون وأصحاب النفوذ هذا الأمر، تمامًا كما يفعل قادة الفكر في صناعة التكنولوجيا.

ما للمراجعة

المنتجات السابقة والجديدة

البرامج أو التطبيقات

الممارسة أو الأساليب أو الإجراء

لا تقتصر مراجعات المنتجات على المنتجات المادية فقط. يمكن أن يكون برنامجًا أو تطبيقات للإنتاجية أو التعلم. قد يكون الأمر كذلك بالإضافة إلى الأساليب أو الإجراءات كما هو الحال في إعداد الميزانية أو استثمار الأسهم.

شهادة

تساعد شهادات العملاء السابقين في تعزيز إشارات الثقة الخاصة بالعلامة التجارية. إنها ردود إيجابية منتقاة بعناية من العملاء الذين عادةً ما يتمتعون بتجارب رائعة في العمل. في كثير من الأحيان، تكون هذه القائمة مباشرة من الشركة نفسها. باختصار، عملك هو المسؤول عن جمع وإدارة هذه الاستجابات الإيجابية التي تقدمها منتجاتك أو خدماتك.

كيف تحصل على الشهادات؟

شجع العملاء على ترك الشهادات والمراجعات

اطلب من الأشخاص الانضمام إلى محادثتك

عرض رقم

مشاركة صورة العميل أو محتوى منتجك

التعاون مع المؤثرين

إذا كنت صاحب عمل، فإن استثمار وقتك في دمج الدليل الاجتماعي يمكن أن يفعل المعجزات لمتجرك أو شركتك. من المرجح أن يقوم الأشخاص بشراء منتجاتك خاصةً عندما يرون شهادات أو تقييمات إيجابية عن عملك. يمكنك التواصل مع العملاء المتكررين بشأن سبب حبهم للتعامل معك. يمكنك حتى نشر مشاعرهم على موقع الويب الخاص بك بموافقتهم.

لماذا يعتبر التصوير بالفيديو عبر الهاتف المحمول أيضًا للشركات الكبرى؟

هل تريد إنشاء مقاطع فيديو ولكن ليس لديك الميزانية أو كاميرا احترافية في متناول اليد؟ لدينا أخبار جيدة – يمكنك العثور على الإجابات لمشكلتك داخل جيبك. وما هذا؟ هاتف محمول.

أصبح تصوير الفيديو عبر الهاتف المحمول أمرًا مؤخرًا لجذب اهتمام عملائك. لا يعني ذلك أن التضخم قد ارتفع ولا يمكنك استئجار استوديو أو شراء كاميرا، ولكنه يقدم للمشاهدين شيئًا لا يستطيع المحترفون تقديمه: الأصالة.

لماذا يجب على الشركات الكبرى الاستثمار في التصوير بالفيديو عبر الهاتف المحمول؟

يعد التسويق بالفيديو وسيلة جذابة للترويج لشركتك. تتجنب الكثير من الشركات الكبرى هذا المفهوم وتفضل تحرير المحتوى عبر الإنترنت. ولكن، لماذا تؤدي بعض مقاطع الفيديو عالية الجودة إلى نتائج عكسية على مبيعاتك؟

ذلك بسبب:

لقد سئم الناس محتوى الفيديو “الشبيه بالتجاري”. الكثير من التحرير قد يبدو مزيفًا إنه مجرد “إعلان” آخر للتخطي أو التمرير لأعلى في المخطط الزمني

الحقيقة مؤلمة، لكن الناس أذكياء بما يكفي ليقولوا إعلانًا أم لا. وبهذا، ستخسر آلاف الدولارات في إنشاء حملات لا يتفاعل معها أو يشارك فيها أي من جمهورك المستهدف. فلماذا يجب أن تستثمر في تصوير الفيديو عبر الهاتف المحمول؟

محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقي

يعد تصوير الفيديو عبر الهاتف المحمول أكثر “أصالة” وجديرة بالثقة للعملاء. سواء أكان الأمر يتعلق بمراجعة فورية لشركتك أو محتوى نظرة خاطفة لمنتج جديد، فإن الأشخاص يثقون به أكثر، حيث يبدو أنهم يستطيعون الارتباط بالشخصيات الموجودة في الفيديو.

يشجع العملاء على التعامل مع العلامة التجارية

يعد التصوير بالفيديو عبر الهاتف المحمول طريقة سهلة للعملاء لتسجيل أنفسهم ويصبحوا جزءًا من العلامة التجارية. ربما يتطلع عملك إلى إطلاق مسابقة أو عرض خاص حول كيفية استخدام العملاء لمنتجاتك؟ إنها فكرة محتوى رائعة لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وكسب ولاء العملاء والفوز بالمبيعات.

يعزز معنويات الموظفين

هل تبحث عن طرق لرفع معنويات موظفيك؟ لماذا لا تدعوهم لتسجيل فيديو لأنفسهم وهم يقضون وقتًا ممتعًا في العمل؟ لن يؤدي هذا إلى تعزيز معنويات الموظفين فحسب، بل سيكون العملاء أكثر تقديرًا عندما يرون شركة تقدر موظفيها.

طريقة سهلة لكسب المؤثرين

التسويق المؤثر هو الغضب هذه الأيام. تعد تطبيقات مثل TikTok طريقة رائعة للعلامات التجارية للاستفادة من هؤلاء المؤثرين وتعزيز أعمالهم. تستفيد مقاطع الفيديو المشابهة من هذه التعديلات البسيطة وقد تبدو أكثر “واقعية”.

احتمالية منخفضة التكلفة وعالية الدخل

بشكل عام، تصوير الفيديو عبر الهاتف المحمول مجاني. يمكنك إخراج هاتفك وإنشاء قصة وتصوير اللقطات وتعديلها باستخدام برامج الفيديو وتحميلها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. إنها استراتيجية سريعة وغير مكلفة وفعالة لجذب انتباه جمهورك.

تصوير فيديو بالموبايل

هل تعلم أيضًا أن 57% من المسوقين الرقميين يفضلون بث مقاطع الفيديو المباشرة بشكل رئيسي من خلال استخدام الهاتف المحمول؟ وفقًا لـ Smart Insights، يريد العملاء بث فيديو مباشر مباشر Facebook و Instagram للرد في الوقت الحقيقي.

يكلف تسويق الفيديو الكثير، وغالبًا ما تثير الشركات الكبرى ضجة حول مواهبها وكاميراتها وبرامج التحرير الخاصة بها. ومع ذلك، مع التصوير بالفيديو عبر الهاتف المحمول، تتمكن الشركات الكبرى من التفاعل بشكل أكبر مع العملاء بسبب أصالته.