ستساعدك المقالة التالية: أهداف وخطط محرك البحث الأوروبي Quaero

أهداف وخطط محرك البحث الأوروبي Quaero

خطط Quaero، التي قد تكون موجودة في Quaero.org على الرغم من أن الإشارات إلى Quaero.com (حاليًا شركة أداء تسويقي) موجودة في المستندات، تم كشف النقاب عنها جزئيًا بواسطة Thomson.net حيث يتخذ محرك بحث الاتحاد الأوروبي خطواته الأولى في المطابقة تدير الولايات المتحدة عروض بحث الوسائط Yahoo وMSN وGoogle. Quaero، كلمة لاتينية تعني “أسعى أو أبحث” (فكر في QUERY أو QUESTION) تم تعيينها للتركيز على ثلاثة مجالات رئيسية؛ محرك بحث مدمج للصوت والصور والفيديو لعامة الناس، وتطبيقات بحث احترافية و”تراث” سمعي بصري مثل اللقطات التاريخية.

وقد تم تصوير مشروع Quaero على أنه مشروع محبوب للرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي قال لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي: “يجب علينا أن نواجه التحدي الذي يمثله العملاقان الأمريكيان Google وYahoo،… ومن أجل ذلك، سنطلق محرك بحث أوروبي”. ، كويرو.”

الضجيج الإعلامي حول الحدث والأسئلة المتعلقة باتجاه Quaero أدى إلى قيام رئيس Thomson (Thomson.net يقود مشروع Quaero)، فرانك دانجيرد، بإعلان “التعتيم الإخباري”، مما أدى بعد ذلك إلى إنشاء الموقع الإلكتروني لمشروع Quaero. اتخذت حاليا.

وقال متحدث باسم طومسون لوسائل الإعلام: “كان هناك الكثير من الضجيج وقرر رئيسنا أن نتوقف عن الإدلاء بأي تعليقات حتى يتم عقد حدث صحفي أكثر رسمية”.

ولحسن الحظ، فإن جوجل (نعم، العملاق الأمريكي العملاق) لديه الصفحات مخبأة ولا تزال بعض البيانات الصحفية متاحة باللغة الفرنسية.

فيما يلي ملخص من Thomson.net عن مهمة Quaero، التي يطلق عليها اسم تطور البحث في محتوى الوسائط المتعددة.

بسبب الانفجار الكبير في حجم محتوى الوسائط المتعددة، الناجم عن الاختراقات التكنولوجية الحديثة والمتعاقبة، بالإضافة إلى أوضاع المستهلك الجديدة، تحتاج الصناعة إلى توفير حلول بحث جديدة للوسائط المتعددة.

على الرغم من أن المحتوى موجود في كل مكان (الجوال، الشبكات،…)، إلا أن الوصول إلى المحتوى يصبح أقل صعوبة، لأن التصفح “الرقمي” مرهق.

لا تستجيب الحلول الحالية للأبعاد الجديدة لمحتوى الوسائط المتعددة والإبداع، الأمر الذي يتطلب بنية تحتية محسنة واتساع نطاق إدارة المحتوى وتطبيقات البحث.

نظرة عامة على الأهداف لسرد أهداف Quaero:

* لتسهيل ظهور القادة الصناعيين الذين يقومون بنشر حلول بحث الوسائط المتعددة

* إنشاء حلول تقنية مبتكرة ومبتكرة (الطوب التكنولوجي والأنظمة والخدمات) لتعزيز الوصول إلى محتويات الوسائط المتعددة ومعالجتها:

– تزويد المؤسسات والمستخدمين بوسائل للبحث عن محتويات الوسائط المتعددة واختيارها والتنقل فيها

– تعزيز سلسلة قيمة إنتاج المحتوى وإدارته وتوزيعه لتحسين قدرات البحث

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد موقع Thomson.net أنه سيتم استخدام مجموعة متنوعة من نماذج الأعمال لتحقيق الدخل من Quaero وتوسيع نطاقه، بما في ذلك:

* بحث ترخيص البرمجيات

* خدمات البحث عن تطبيقات الأعمال التجارية للمستهلك والأعمال التجارية