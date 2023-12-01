ستساعدك المقالة التالية: أهم 39 إحصائيات وحقائق حول التعليم الإلكتروني يجب أن تعرفها (2023)

لقد أدى العصر الرقمي وتوسع الإنترنت إلى ثورة افتراضية. وكانت إحدى نتائج هذه الثورة هي التحول الرقمي في كل صناعة، وهناك خدمات قائمة على السحابة وقنوات ما بعد التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء عالم الأعمال الرقمية.

كل هذه العناصر أدت إلى الصعود الحتمي للتعليم الإلكتروني في صناعة التعليم. لم تعد مراكز المؤتمرات والفصول الدراسية هي الأماكن الوحيدة التي يستطيع فيها الأشخاص الذين يبحثون عن المعرفة اكتساب رؤى وخبرات تعليمية جديدة.

يعتمد كل من الأفراد والشركات بشكل متزايد على مجموعة واسعة من أنظمة إدارة التعلم البديهية. ويمكنهم استخدام أدوات برمجية متنوعة للتعلم الإلكتروني، مثل مراكز التعليم الافتراضية، للوصول إلى أي محتوى مرغوب فيه دون أي شيء سوى اتصال بالإنترنت وجهاز ذكي. تجعل هذه الأنظمة والأدوات التعلم عبر الإنترنت أكثر ملاءمة وكفاءة وتركيزًا على المستخدم.

يمكن أن يساعدك التعلم الإلكتروني على تحقيق أهدافك إذا كنت رائد أعمال عن بعد وتخطط لبدء فصل دراسي خاص للأعمال عبر الإنترنت. يمكن أن تكون مفيدة أيضًا إذا كنت صاحب عمل وتبحث عن الطريقة الأكثر وضوحًا وبأسعار معقولة وفعالة لنشر برنامج تدريبي على مستوى المؤسسة للموظفين.

دعونا نتفحص بعضًا من أبرز إحصائيات التعلم الإلكتروني لعام 2021 وما بعده.

أفضل 10 إحصائيات للتعليم الإلكتروني

ال صناعة التعليم الالكتروني لقد كان موجودًا منذ ذلك الحين 13 سنة الآن. ومن المتوقع أن يصل إلى 374.3 مليار دولار في اليوم التالي أربع سنوات. أحدث ضخمة مجتمع الدورة التدريبية المفتوحة عبر الإنترنت وقد جمعت بالفعل أكثر من 100 مليون عضو. في عام 2020، الطلب على التعلم الإلكتروني قد حقق نمو 400% ومن المتوقع أن ينمو بمعدل مماثل في العامين المقبلين. 90% من الشركات تعتمد على برامج التعلم الإلكتروني لتوفير التدريب في عام 2020. منذ عام 2000، سوق التعلم الإلكتروني حققت نمو 900%. 40% من جيل الألفية يفضلون أساليب التعلم الإلكتروني لتطوير المزيد من المهارات. التعلم الإلكتروني يمكن أن تساعد في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 90%. أكثر من 80% من النشاط عبر الإنترنت هو مشاهدة محتوى فيديو تدريبي أو تعليمي. أوروبا والولايات المتحدة حساب جماعي ل 70% من سوق التعلم عبر الإنترنت العالمي.

نظرة عامة على أهم إحصاءات نمو صناعة التعلم الإلكتروني

دعونا نراجع بعضًا من أهم حقائق وأرقام نمو صناعة التعلم عبر الإنترنت.

1. حققت صناعة التعلم الافتراضي نموًا هائلاً بنسبة 900% خلال الـ 22 عامًا الماضية.

منذ عام 2000، نمت صناعة التعليم الإلكتروني بنسبة 900%. الإنترنت هو السبب الرئيسي لهذا التوسع العالمي في صناعة التعلم الرقمي. تشير أحدث الدراسات إلى أنه من المتوقع أن تستمر الصناعة في النمو بوتيرة ثابتة.

(مصدر: الأصول.kpmg)

2. من المتوقع أن يصل سوق التعلم الرقمي العالمي إلى أكثر من 243 مليار دولار بحلول عام 2022.

وفقًا لأحدث التوقعات، سيتجاوز سوق التعلم عبر الإنترنت العالمي علامة 243 مليار دولار في عام 2022.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

3. بحلول عام 2026، من المتوقع أن تصل قيمة صناعة MOOC إلى 374 مليار دولار.

تشهد صناعة الدورات التدريبية المفتوحة عبر الإنترنت (MOOC) نموًا حاليًا. ووفقا لأحدث التقارير، ستبلغ قيمة هذه الصناعة 374 مليار دولار بحلول عام 2026.

(مصدر: Globenewswire.com)

4. ارتفع الطلب على أنظمة التعلم الإلكتروني والأدوات البرمجية بنسبة 400% تقريبًا خلال جائحة كوفيد-19.

لقد أدى تفشي فيروس كورونا إلى تسريع اعتماد التقنيات الرقمية وإنترنت الأشياء بشكل كبير، فضلاً عن تحفيز النمو الهائل في صناعة التعلم الافتراضي.

ارتفع الطلب على أدوات وأنظمة التعلم الإلكتروني بنسبة 400٪ تقريبًا خلال الوباء. يستخدم أكثر من 40% من جيل الألفية التعلم الإلكتروني كحل أساسي لبناء المزيد من المهارات أثناء إجازتهم عن العمل.

(مصدر: Gminsights.com)

5. يبلغ عمر سوق التعلم الافتراضي الآن 22 عامًا.

ال تمت صياغة مصطلح التعلم الإلكتروني في نفس العام الذي تم فيه تأسيس شركة Google. اليوم، يبلغ عمر صناعة التعلم الرقمي الحديثة 22 عامًا، وما زال العدد في ازدياد.

(مصدر: Shiftelearning.com)

أهم الإحصائيات المتعلقة بقوة التعلم الإلكتروني

الميزة الأكثر أهمية للتعلم الإلكتروني هي أنه يسمح لأي مستخدم للإنترنت بالتعلم عبر الإنترنت بالسرعة التي تناسبه. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجعل مجموعة واسعة من المحتوى متاحًا لكل شخص متصل بالإنترنت. يمكن لمستخدمي الإنترنت اختيار الطريقة التي يريدون التفاعل بها مع محتوى التعلم الإلكتروني في أي قناة اتصال يفضلونها.

يمكن للطلاب مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية والتدريبية، وقراءة التعليمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، والتعلم أثناء التنقل، والاستفادة من أي محتوى يفضلونه لتحقيق أهدافهم التعليمية. إن قوة التعلم عبر الإنترنت والهاتف المحمول لا تقدر بثمن.

دعونا ننتقل إلى الحقائق والأرقام لفهم تأثير التعلم الإلكتروني في عام 2021 وما بعده.

6. يمكن أن يساعد التعلم الإلكتروني في توفير 40%-60% من وقت الموظف مقارنة بطرق التعلم التقليدية.

براندون هولأشارت الأبحاث التي أجرتها شركة “إنترنيت” إلى أن أساليب التعلم الإلكتروني الحديثة يمكن أن تساعد في توفير ما يصل إلى 60% من وقت الموظف مقارنة ببيئة التعلم التقليدية. نظرًا لأن الطلاب يمكنهم اكتساب المعرفة بالسرعة التي تناسبهم، فهذا تتطلب طريقة التعلم الإلكتروني وقت موظف أقل بنسبة 40%-60%.

(مصدر: Shiftelearning.com)

7. بالمقارنة مع طرق التعلم التقليدية، يمكن للتعلم الرقمي أن يزيد من معدلات الاحتفاظ بالمستهلكين بنسبة 25-65%.

بالمقارنة مع طرق التعلم التقليدية يؤدي التعلم الرقمي والمتنقل إلى تحقيق معدلات أفضل للاحتفاظ بالمستهلكين. وتتراوح معدلات الاحتفاظ بالتعلم وجهاً لوجه بين 8-10%، في حين تتراوح معدلات الاحتفاظ بالتدريب في التعلم الإلكتروني من 25-65%.

(مصدر: Shiftelearning.com)

8. يتيح التعلم الإلكتروني للطلاب توفير الوقت الذي يقضونه في التدريب مع تعلم ما لا يقل عن خمسة أضعاف المواد.

وتمكن المشاركون الذين يستخدمون أساليب التعلم الرقمية والافتراضية المختلفة من تعلم معلومات أكثر بخمس مرات على الأقل مقارنة بالطلاب الذين استخدموا طرق التعلم التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، أتاح التعلم الإلكتروني للمشاركين توفير الوقت من خلال تعلم المزيد خلال فترة زمنية أقصر.

(مصدر: Shiftelearning.com)

9. تشير 42% من منظمات الأعمال إلى أن استخدام أساليب التدريب على التعلم الإلكتروني يمكن أن يساعد في زيادة الإيرادات.

آخر الإحصائيات تشير إلى ذلك يمكن أن يساعد التعلم الإلكتروني المؤسسات الحديثة على زيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات. وبحسب الدراسات فإن 42% من الشركات تدعي أن حلول التعلم الإلكتروني ساعدتها على زيادة الإيرادات.

(مصدر: Shiftelearning.com)

10. الشركات التي تستثمر بكثافة في التعليم الإلكتروني لتدريب الموظفين تشهد زيادة في عائد الاستثمار قدرها 30 دولارًا لكل موظف.

وأظهر تقرير بحثي حديث لشركة IBM ذلك يمكن للشركات تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاجية والإيرادات من خلال الاستثمار في التدريب عبر الإنترنت. مقابل كل دولار تنفقه الشركات على التدريب الإلكتروني، تحصل الشركات على زيادة في الإيرادات قدرها 30 دولارًا.

(مصدر: Shiftelearning.com)

11. يمكن لأساليب التعلم الإلكتروني أن تزيد من مشاركة الموظفين بنسبة تصل إلى 18%.

تسمح تكنولوجيا وأدوات التعلم الإلكتروني للشركات الحديثة بتدريب القوى العاملة لديها بكفاءة وتعزيز إنتاجية الموظفين ومشاركتهم بشكل كبير. وفقا لدراسة حديثة أجراها شركة مولي فليتشريمكن أن يساعد التدريب على التعلم الإلكتروني الشركات على زيادة مشاركة الموظفين بنسبة تصل إلى 18%.

(مصدر: Shiftelearning.com)

نظرة عامة على أهم الإحصاءات المالية للتعليم الإلكتروني

وفقًا للعديد من الشركات الحديثة، يعد توفير الموارد أحد فوائد التعلم الإلكتروني الأساسية للشركات. وهذا هو السبب الأكبر وراء استخدام العديد من المنظمات لأساليب التدريب الإلكتروني لصالحها. وبصرف النظر عن السماح للموظفين بالحصول على المعلومات بالطريقة التي يفضلونها، فإن التدريب الإلكتروني ليس أكثر كفاءة فحسب – بل إنه فعال من حيث التكلفة.

يمكن للشركات توفير المال من خلال توفير تدريب أفضل لموظفيها. يمكنهم استخدام المدخرات للتأثير على المستهلكين وتقديم منتجات وخدمات أفضل ودعم العملاء والخبرة في كل خطوة من رحلة العميل.

دعونا ندرج بعضًا من أبرز إحصائيات التعليم الإلكتروني المالي لنرى كيف تستفيد الشركات من أساليب التدريب الحديثة.

12. تمكنت شركة IBM من توفير ما يقرب من 200 مليون دولار من خلال التحول إلى التدريب الإلكتروني.

يمكن للشركات توفير الكثير من المال عن طريق التحول إلى التدريب الإلكتروني. وفقًا لديف إيفانز، تعد شركة IBM مثالًا ممتازًا لكيفية الاستفادة من التعلم الإلكتروني في الأعمال التجارية بفعالية من حيث التكلفة. أفاد بذلك آي بي إم توفير ما يصل إلى 200 مليون دولار من خلال إدخال أساليب التعلم الإلكتروني في استراتيجيات تدريب الموظفين. يتيح التدريب الإلكتروني للشركات توفير الموارد اللازمة لدفع أجور المدربين، والمعدات، وإيجارات الفنادق، والسفر، وغير ذلك الكثير.

(مصدر: Shiftelearning.com)

13. أتاح التحول إلى التدريب الإلكتروني لـ 42% من الشركات زيادة إيراداتها.

وفقا لاستطلاع عام 2017، ساعدت أساليب التدريب الإلكتروني الشركات على تحويل المعلومات إلى إيرادات. أبلغت 42% من الشركات التي شملتها الدراسة عن زيادة في الإيرادات بعد التحول إلى أساليب التعلم الإلكتروني.

(مصدر: Shiftelearning.com)

14. تتراوح تكلفة إنشاء دورة عبر الإنترنت بين 144 دولارًا و10800 دولار.

وفقًا لمقالة Sell Courses Online حول التعلم الإلكتروني، فإن إنشاء دورة عبر الإنترنت يمكن أن يكلف الشركة ما يتراوح بين 144 دولارًا إلى 10800 دولار، اعتمادًا على الشهادة وعدد الوحدات التي توفرها الدورة التدريبية عبر الإنترنت.

(مصدر: Sellcoursesonline.com)

15. تتراوح رسوم الدورة عبر الإنترنت من 177 دولارًا إلى 10000 دولار في المتوسط.

مجموعة من تتطلب عروض الدورات التدريبية عبر الإنترنت القليل من الصيانة أو لا تتطلب أي صيانة على الإطلاق. وهذا وحده يعد سببًا كافيًا للشركات لاستخدام التدريب الإلكتروني لضمان عائد جيد على الاستثمار. في المتوسط، يمكن أن يتراوح سعر الدورة التدريبية عبر الإنترنت من 177 دولارًا إلى 10000 دولار.

(مصدر: Sellcoursesonline.com)

16. يمكن أن يساعد التعلم الإلكتروني الطلاب والمدارس على تحقيق أقصى استفادة من الدراسات الصفية، بما في ذلك تعلم اللغة.

لا يزال حاجز اللغة أحد أبرز تحديات الاستعانة بمصادر خارجية وتبادل الطلاب. ولحسن الحظ، يمكن أن يساعد التعلم الإلكتروني في التغلب على هذا الحاجز وفتح فرص جديدة للتعلم والأعمال على مستوى العالم. ولهذا السبب تشير أحدث التوقعات إلى أن من المتوقع أن يتجاوز سوق التعلم الإلكتروني العالمي 243 مليار دولار في عام 2022.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

أهم الرؤى والإحصائيات الأكاديمية للتعلم الإلكتروني

لقد أحدث التعلم الإلكتروني ثورة في العالم الأكاديمي الحديث وسرعان ما أحدث ثورة في الطريقة التي يتلقى بها الطلاب والأكاديميون المعلومات والتقدم في تعلمهم. دعونا نتفحص بعضًا من أفضل إحصائيات التعلم الإلكتروني الأكاديمي لعام 2021 وما بعده.

17. 75% من المدارس وضعت خططاً لتبني أساليب التعلم الإلكتروني بنهاية عام 2021.

حالياً، أكثر من 57% من الطلاب في الولايات المتحدة يستخدمون بالفعل أو يخططون للبدء في استخدام أداة تعليمية رقمية. ولهذا السبب، أصبحت 75% من المدارس متصلة بالإنترنت بالفعل أو تضع خططًا لإكمال عملية التحول الرقمي الخاصة بها.

(مصدر: ثينك إمباكت.كوم)

18. حولت ما يقرب من 100% من المؤسسات التعليمية جلسات التعلم الخاصة بها إلى الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول.

إذا نظرنا إلى أهم إحصائيات التعليم الإلكتروني اليوم، يمكننا أن نرى ذلك 80% من المؤسسات التعليمية اشترت بالفعل أو تخطط لشراء معدات التعلم الإلكترونير. 98% من المؤسسات قدمت بالفعل دروسًا عبر الإنترنت خلال العامين الماضيين.

(مصدر: ثينك إمباكت.كوم)

19. 63% من طلاب المدارس الثانوية من الروضة إلى الصف الثاني عشر يستخدمون التقنيات الرقمية للتعلم كل يوم.

وفقا لأحدث الدراسات، تساعد أدوات التعلم الرقمية معظم الطلاب على التعلم كل يوم. تظهر الإحصائيات المتعلقة باستخدام أدوات التعلم الرقمي ذلك 45% من طلاب المرحلة الابتدائية، و64% من طلاب المدارس المتوسطة، و63% من طلاب المدارس الثانوية يستخدمون الأدوات الرقمية يوميًا.

(مصدر: Newschools.org)

20. أظهر استطلاع عام 2016 أن 43% من الطلاب استخدموا أدوات التعلم الرقمية للمساعدة في الواجبات المنزلية والدراسة.

تعد تقنيات وأدوات وأساليب التعلم الرقمي مفيدة للطلاب المعاصرينخاصة عندما يتعلق الأمر بأداء الواجبات المنزلية والدراسة والتعامل مع جداول التعلم المزدحمة. وفقًا لدراسة استقصائية أجريت عام 2016، وجد 43% من الطلاب أن تقنيات التعلم الرقمية مفيدة في إكمال التزاماتهم.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

21. أفاد 81% من الطلاب الذين شملهم الاستطلاع أن الاستخدام المنتظم لأدوات التعلم الإلكتروني يمكن أن يساعد في تحسين الدرجات.

وبما أن التعلم الإلكتروني والأدوات الرقمية تسمح للطلاب بالوصول إلى المعلومات المهمة في أي وقت وفي أي مكان، فيمكنهم مساعدة الطلاب على تحسين درجاتهم. قال 81% من طلاب العصر الحديث أن التعلم الرقمي يساعدهم على الأداء بشكل أفضل في المدرسة.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

22. أظهر استطلاع للرأي أجري في أبريل 2021 أن 73% من الطلاب الذين شملهم الاستطلاع يفضلون الدورات الأكاديمية عبر الإنترنت.

من بين 73% من الطلاب الذين شملهم الاستطلاع والذين عبروا عن تفضيلهم لأخذ دورات أكاديمية عبر الإنترنت، وافق 46% من الطلاب بشدة على إجراء جميع دراساتهم الأكاديمية بتنسيق رقميبينما وافق 27% إلى حد ما على ذلك.

(مصدر: Insidehighered.com)

23. 41% من الطلاب يفضلون تجارب التعلم الرقمي على التقليدية.

يعد التعلم الإلكتروني أحد أساليب التعلم المفضلة لدى الطلاب المعاصرين ببساطة لأنه يوفر لهم تجارب تعليمية مخصصة. أظهرت الدراسات الحديثة أن 41% من الطلاب يفضلون طرق التعلم الإلكتروني على الطرق التقليدية بسبب تجربة المستخدم الأفضل.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

24. بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021، ارتفعت نسبة المدارس من الروضة إلى الصف الثاني عشر التي تستخدم أساليب التعلم الهجين من 18.2% إلى 24.8%.

منذ سبتمبر 2020، زادت نسبة المؤسسات التعليمية، مثل مدارس الروضة وحتى الصف الثاني عشر، التي تستخدم تقنيات التدريس الهجين بنسبة 6.6%. بحلول فبراير 2021، ارتفعت نسبة المدارس من الروضة إلى الصف الثاني عشر التي تستخدم أساليب التعلم الهجين من 18.2% إلى 24.8%.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

25. في عام 2020، كان 25% من الطلاب الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع عبر الإنترنت مهتمين بشكل عام بالموازنة بين التعليم والحياة اليومية.

وفقًا لاستطلاع عام 2020، كان 25% من الطلاب السابقين والمحتملين والحاليين عبر الإنترنت مهتمين بالموازنة بين التزاماتهم الأسرية والعائلية والعملية مع التعليم. أعرب 15% من الطلاب المحتملين الذين شملهم الاستطلاع عن مخاوفهم بشأن الدعم الأكاديمي وجودة التدريس عبر الإنترنت.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

26. يستخدم 96% من طلاب مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر تقنيات التعلم الإلكتروني لأنها مفيدة وسهلة الاستخدام وممتعة.

وفقًا لاستطلاع عام 2019، استخدم 96% من طلاب المرحلة الابتدائية، و65% من طلاب المدارس المتوسطة، و59% من طلاب المدارس الثانوية أدوات التعلم الرقمية لأنها ممتعة. قال 71% من طلاب المدارس الثانوية إن أدوات التعلم الإلكتروني ساعدتهم على التعلم بالسرعة التي تناسبهمبينما أعرب 51% عن رغبتهم في رؤية تقنيات التعلم الإلكتروني تستخدم بشكل أكبر في المدرسة.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

27. تسببت جائحة كوفيد-19 في ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة بنسبة 20%، ليصل إلى 584 مليونًا.

دراسة بقلم اليونسكو أثار بعض المخاوف الكبيرة بشأن الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة. في عام 2019، كان هناك 483 مليون طفل يعانون من صعوبات القراءة. ومع ذلك، تسببت جائحة كوفيد-19 في ارتفاع هذا العدد بنسبة 20%، ليصل إلى 584 مليونًا.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

28. بالمقارنة مع التعلم التقليدي في الفصول الدراسية، يمكن أن يوفر التعلم الإلكتروني ما يصل إلى 60% من وقت الطلاب.

يمكن للطلاب توفير ما يصل إلى 60% من الوقت عن طريق التحول من التعلم التقليدي إلى الدراسة الإلكترونية.

(مصدر: Papersowl.com)

أهم إحصائيات التعلم الإلكتروني من عالم الشركات

أحدثت التقنيات الرقمية وتوسع الإنترنت ثورة في الطريقة التي يعلم بها الناس ويتعلمون ويعملون. لم يعد من الضروري إجراء الدورات التدريبية للموظفين في الفصول الدراسية، وأصبح بإمكان الموظفين ورجال الأعمال المعاصرين الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت وفي أي مكان.

يمتلك مرشدو ومدربو الأعمال مجموعة واسعة من الأدوات الرقمية لتوزيع المحتوى التدريبي والتعليمي بطرق مختلفة. سواء كنا نتحدث عن الدورات التدريبية عبر الإنترنت، أو أنظمة التعلم الافتراضية، أو التدريب المهني على الأجهزة المحمولة، فإن الشركات الرقمية تجني العديد من الفوائد من التعلم الإلكتروني. فيما يلي أهم إحصائيات التعلم الإلكتروني للشركات لدعم هذا الأمر.

29. توفر جلسات التدريب الإلكتروني الشخصية والشاملة للشركات هوامش ربح أعلى بنسبة 24% وإيرادات أعلى بنسبة 218% لكل متدرب.

وفقًا لدراسة استقصائية شملت 2500 منظمة أعمال، حققت الشركات التي استخدمت تقنيات التعلم الإلكتروني لتطوير برامج تدريب الموظفين هوامش ربح أعلى بنسبة 24% وإيرادات أعلى بنسبة 218% لكل موظف تم تدريبه.

(مصدر: Elearninginfographics.com)

30. 90% من منظمات الأعمال تقدم خيارات التعلم الإلكتروني والتدريب الإلكتروني للموظفين.

وفق ينكدين تقرير من 2018, 90% من الشركات تزود القوى العاملة لديها بفرص التعلم الرقمي والتدريب الإلكتروني.

(مصدر: Learning.linkedin.com)

31. بحلول عام 2026، من المتوقع أن يصل قطاع الشركات في صناعة التعلم الرقمي إلى 50 مليار دولار.

ووفقا لآخر التقارير، تشهد صناعة التعلم الإلكتروني نموًا مستمرًا، حيث تحقق نموًا بنسبة 15% كل عام. إن تبني الشركات للتعلم الرقمي يقود نمو الصناعة. ومن المتوقع أن تصل القيمة المتوقعة لهذه الصناعة إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2026.

(مصدر: Businesswire.com)

32. استخدمت 82% من مؤسسات الأعمال طريقة التعلم الرقمي لتقديم جزء من التدريب على الامتثال في عام 2018.

أشارت تقارير الدراسة لعام 2018 إلى أن 82% من الشركات تستخدم أدوات التعلم الإلكتروني المختلفة لتزويد الموظفين بجزء من التدريب على الامتثال. تستخدم معظم الشركات التعلم عبر الإنترنت لتقديم وحدات تدريب محددة على الامتثال، بينما اعتمدت 28% من المؤسسات على التعلم الرقمي لتقديم كل تدريباتها المتعلقة بالامتثال.

(مصدر: Rainingmag.com)

33. يعد التعلم الرقمي الطريقة الأكثر فعالية لسد فجوة المهارات، وفقًا لـ 62% من الشركات التي شملتها الدراسة.

يمكن أن يساعد التعلم الإلكتروني الشركات على زيادة رضا الموظفين، وتحسين المشاركة، ودفع نمو الأعمالح، وسد مهارات الموظفين والفجوات المعرفية. أفادت 62% من الشركات أن التعلم الرقمي ساعد موظفيها على سد فجوة المهارات.

(مصدر: Blog.udemy.com)

34. أفاد 57% من الموظفين أنهم راضون عن برامج التدريب والتطوير التي تقدمها شركاتهم.

أشارت دراسة حديثة إلى أن 57% من الموظفين راضون تمامًا عن أحدث برامج التعلم والتطوير الرقمية في شركاتهم.

(مصدر: Blog.udemy.com)

35. ما يقرب من 42% من شركات Fortune 500 تستخدم أدوات التعلم الرقمي لتدريب الموظفين.

يمكن أن تكون تقنيات التعلم الرقمي أصولًا قيمة للمؤسسات الحديثة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتدريب الموظفين. أظهرت الأبحاث الحديثة أن 41.7% من مؤسسات الأعمال المدرجة في قائمة Fortune 500 توفر التدريب لموظفيها باستخدام أدوات التعلم الرقمية.

(مصدر: Skilldynamics.com)

معظم اتجاهات وإحصاءات التعلم الرقمي العالمية ذات الصلة

وبما أن تكنولوجيا التعلم الرقمي توفر مثل هذه الإمكانات الهائلة لمجال الشركات الحديثة، دعونا نلقي نظرة على بعض إحصائيات التعلم الإلكتروني العالمية الأكثر صلة.

36. يحقق سوق التعلم الرقمي في ألمانيا نمواً بنسبة 8.5% سنوياً.

تعد ألمانيا الشركة الرائدة في سوق التعلم الرقمي الأوروبي وتتمتع بأعلى حصة سوقية في أوروبا. ينمو سوق التعلم عبر الإنترنت في البلاد بشكل مطرد بنسبة 8.5٪ سنويًا.

(مصدر: Businesswire.com)

37. أسرع أسواق التعلم عبر الإنترنت نموًا هي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمعدل نمو قدره 17.3%.

ووفقا لآخر التقارير، يشهد التعليم الإلكتروني نمواً مطرداً في جميع أنحاء العالم، حيث وصل معدل النمو العالمي إلى 7.6%. قطاع السوق الأسرع نموًا هو منطقة آسيا والمحيط الهادئ (17.3%)، تليها أوروبا الشرقية (16.9%)، وإفريقيا (15.2%)، وأمريكا اللاتينية (14.6%).

(مصدر: دوسيبو.كوم)

38. ونما سوق التعلم الإلكتروني من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر في الصين بنسبة 20% منذ عام 2017.

تعد صناعة التعلم الرقمي من الروضة حتى الصف الثاني عشر في الصين واسعة النطاق وتنمو باستمرار. وفقا لأحدث الدراسات، ينمو سوق التعلم الإلكتروني من الروضة إلى الصف الثاني عشر في الصين بشكل مطرد، حيث حقق نموا بنسبة 20٪ منذ عام 2017.

(مصدر: Marketresearch.com)

39. استخدمت 23.15 مليون أسرة أمريكية لديها أطفال قاصرين التعلم الإلكتروني لتلقي المواد التعليمية في عام 2021.

تسببت جائحة كوفيد-19 في توقف جميع الأنشطة في العديد من المدارس الأمريكية، مما أدى إلى ترك 181300 أسرة بدون وسائل المشاركة في التعليم. اعتبارًا من أبريل 2021، استخدمت 23.15 مليون أسرة أمريكية لديها أطفال دون السن القانونية (أقل من 18 عامًا) تقنيات التعلم الرقمية أو الافتراضية لمواكبة الاحتياجات التعليمية.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

خاتمة

هذه هي أحدث إحصائيات واتجاهات وحقائق التعلم الإلكتروني وأكثرها صلة بالموضوع والتي تحتاج إلى معرفتها. تساعدنا هذه الإحصائيات على فهم أهمية صناعة وسوق التعلم الرقمي وتخبرنا بمدى سرعة نموها وتأثيرها على الاتجاهات الحالية في قطاع الأعمال العالمي وغير ذلك الكثير.