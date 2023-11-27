ستساعدك المقالة التالية: أهم 5 أخطاء في التسويق عبر المؤثرين

التسويق عبر المؤثرين هو أمر شائع – ولسبب وجيه. لقد اكتشفت العديد من العلامات التجارية أن إشارة واحدة من أحد المشاهير أو الشخصيات المؤثرة يمكن أن تزيد مبيعاتها بشكل كبير.

ومع ذلك، فإن التسويق عبر المؤثرين ليس بهذه البساطة كما قد يبدو. في الواقع، نرى الناس يرتكبون أخطاء يمكن تجنبها طوال الوقت.

والخبر السار هو أننا هنا للمساعدة. إذا كنت ترغب في الاستفادة من فوائد التسويق عبر المؤثرين، فاطلع على عملية إدخال علامتك التجارية في Statusphere – واستمر في القراءة لتتعرف على أخطاء التسويق المؤثر التي يجب عليك تجنبها.

الخطأ رقم 1: الوقوع في إغراء عدد كبير من المتابعين

أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي نراها هو أن العلامات التجارية تتألق في أعينها عند احتمالية التواصل مع شخص مؤثر لديه مئات الآلاف من المتابعين.

على السطح، يبدو وكأنه فكرة عظيمة. كلما زاد عدد الأشخاص الذين تصل إليهم، زادت المبيعات التي ستحققها – أليس كذلك؟

لسوء الحظ، الأمر ليس بهذه البساطة. كلما زاد عدد متابعي المؤثرين، كلما ارتفع السعر لجعلهم يذكرون منتجك. وإذا لم يكن منتجك من المنتجات التي تجذب متابعيه، فقد أهدرت أموالًا كان من الممكن إنفاقها بشكل أكثر إنتاجية في مكان آخر.

الحل هو فحص المؤثر أولاً للتأكد من أن متابعيه هم عملاء محتملون لعلامتك التجارية.

الخطأ الثاني: عدم تحديد أهمية الإفصاح

من السهل النظر إلى التسويق المؤثر باعتباره منفصلاً عن الإعلانات الأخرى لأنه يبدو مختلفًا. ولكن هل تعلم أن علامتك التجارية يمكن أن تكون كذلك تم تغريمه من قبل لجنة التجارة الفيدرالية إذا لم يكشف المؤثرون عن علاقتهم بك؟

يمكن أن تكون الإعلانات الأصلية أداة تسويقية قوية، ولكن أي اتفاقية تعقدها مع أحد الأشخاص المؤثرين يجب أن تحدد التزامهم القانوني بالإفصاح عن حصولهم على أموال مقابل ذكر علامتك التجارية. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أن علاقتك لن تعود عليك لاحقًا.

الخطأ رقم 3: إعطاء الكثير أو القليل من التوجيه

في جهودك التسويقية التقليدية، أنت معتاد على التحكم في رسالة علامتك التجارية. عندما يتعلق الأمر بالتسويق المؤثر، يجب أن تتغير العملية قليلاً على الأقل.

عندما تدفع لشخص مؤثر ليذكر منتجك، فإنك تدفع لأن لديه متابعين – متابعين يتوقعون منهم أن يبدوا مثلهم. إذا حاولت التحكم في ما يقولونه أو نطقه بصوتك، فسيبدو الأمر زائفًا – وسيلاحظ أتباعهم ذلك.

على الجانب الآخر، من المهم تقديم بعض الإرشادات حول الطريقة التي تريد أن يتم بها ذكر منتجك. أنت تدفع مقابل خدمة ما، لذا من المهم تقديم بعض الإرشادات العامة.

الخطأ الرابع: عدم متابعة التعليقات

عندما يذكر المؤثر الذي تدفع له منتجاتك، فهذه ليست نهاية اللعبة. في الواقع، من نواحٍ عديدة، هذه مجرد البداية.

تفشل الكثير من العلامات التجارية في التفاعل مع منشور المؤثر، وهذا قد يجعل الأمر يبدو كما لو كنت غير مبال بالإشارة نفسها.

بدلًا من تجاهل ذلك، اتبع المؤثر، وبمجرد أن يذكر علامتك التجارية، قم بنشر رسالة شكر. بعد ذلك، استمر في مراقبة المنشور حتى تتمكن من الرد على أسئلة متابعيهم وتوجيههم إلى الموارد حسب الحاجة.

الخطأ الخامس: عدم مشاركة منشور المؤثر

الخطأ الأخير الذي نراه هو أن العلامات التجارية تفشل في اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بتعزيز ظهور منشور المؤثر. بمجرد ظهور الإشارة على صفحة المؤثر، يجب عليك مشاركتها مع متابعيك ووضع علامة على المؤثر. إنه يُظهر التقدير ويتيح لمتابعيك معرفة ارتباطك بالمؤثر.

ومن المهم أيضًا أن تضع ذلك في الاعتبار Facebook, Twitter ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى لا تظهر منشوراتك للجميع. لهذا السبب، فكر في ترويج المنشور للتأكد من مشاهدته.

يمكن أن يساعد التسويق عبر المؤثرين في نمو علامتك التجارية إذا قمت بذلك بشكل صحيح. لجعل علامتك التجارية جزءًا من Statusphere، انقر هنا للبدء.