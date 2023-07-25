ستساعدك المقالة التالية: أوامر Instacart التجريبية – ما هي أوامر Instacart التجريبية وكيف يمكنك إكمالها؟

إذا كنت قد بدأت للتو العمل كمتسوق Instacart أو كنت تفكر في الاشتراك في المنصة ، فتهانينا!

Instacart هي واحدة من أكثر عمليات التسليم الجانبية ربحًا ، وإذا كنت في سوق جيد ، من المحتمل أن تربح ما بين 15 إلى 25 دولارًا أمريكيًا في الساعة كمتسوق.

ولكن ، عندما تكون Instacart Shopper جديدًا ، فقد يستغرق الأمر أيضًا بعض الوقت للتعرف على التطبيق ومعرفة كيفية البدء.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك سؤال شائع يتعلق بالمتسوقين الجدد بأوامر العرض التوضيحي لـ Instacart ، وكيفية إكمالها ، وما هي حتى في المقام الأول.

لذلك ، سيغطي دليل الطلب التجريبي هذا من Instacart كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الميزة وكيف يمكنك البدء في جني أموال إضافية!

دعنا نذهب اليها.

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ما هي الطلبات التجريبية على Instacart؟

الطلبات التجريبية من Instacart هي ميزة في تطبيق Instacart Shopper تمارس أوامر Instacart التي يمكنك إكمالها دون التسوق فعليًا. والغرض من ذلك هو مساعدة المتسوقين الجدد على تعلم كيفية استخدام التطبيق. يمكنك العثور على الطلبات التجريبية في تطبيق Instacart Shopper من خلال النقر على أيقونة “القائمة” ثم النقر على “الطلبات التجريبية”.

عندما تزور هذا القسم ، يجب أن ترى أنواعًا عديدة من الطلبات لمتاجر مختلفة ، مثل Kroger أو Walmart في منطقتك.

إذا نقرت على طلب تجريبي من Instacart ، فإنه يعرض أيضًا معلومات إضافية ، مثل عميل Instacart المزيف ، والمسافة إلى المتجر ، وعدد العناصر الموجودة في الطلب.

Note: هذه مجرد أداة تدريب لمتسوقي Instacart الجدد ، ليس أمرًا حقيقيًا!

ولكن ، لا يزال من المفيد إكمال أوامر Instacart التجريبية حتى تتمكن من معرفة كيفية عمل التطبيق وكيفية التعامل مع أنواع مختلفة من الطلبات.

هل الطلبات التجريبية من Instacart حقيقية؟

الطلبات التجريبية على Instacart ليست أوامر حقيقية. لست مضطرًا للذهاب إلى المتجر والتسوق فعليًا لعميلك لأنه طلب اختبار مصمم ليعلمك كيفية استخدام تطبيق Shopper.

لا تزال هذه الطلبات فكرة جيدة لإكمالها حتى تتمكن من معرفة كيفية عمل كل شيء. لكن لا تتوتر وتسرع إلى المتجر لأن هذه ليست أوامر حقيقية.

كيف تقوم بإكمال أوامر Instacart التجريبية؟

عند النقر على أمر تجريبي ، يمكنك أيضًا النقر على زر “قبول” الأخضر لبدء الطلب. مرة أخرى ، هذا أمر مزيف ولست مضطرًا للذهاب بالفعل إلى المتجر لإكمال طلب Instacart التجريبي.

لكن الطلبات المختلفة سيكون لها أنواع مختلفة من العناصر عليها. تتضمن بعض الأمثلة الشائعة ما يلي:

قطع مختلفة من اللحم

أنتج وفاكهة ، والتي يجب عليك إدخال وزن تقريبي لها (لدى Instacart اقتراحات للوزن ، لذا فقط اكتب هذا)

البضائع المعبأة أو المعلبة ، والتي تشير إلى حجمها المحدد / أوقية

Note حتى أن الأمر يقول “عرض توضيحي” في الأعلى. ليس عليك الذهاب إلى المتجر من أجل هذا!

تعرض المنتجات أيضًا موقعها في متجر البقالة ، والسعر ، ولديها أزرار أخرى قد تراها في طلب Instacart حقيقي ، مثل زر “لا يمكن العثور على عنصر” وزر “إرسال رسالة إلى العميل” الذي قد تستخدمه إذا كان عليك إجراء بديل أو تحديث العميل.

يمكنك أيضًا استخدام زر “العثور على المنتج” لتمييز المنتجات على أنها تم العثور عليها وهو ما تفعله في رحلة تسوق Instacart حقيقية.

إذا كنت تريد مقطع فيديو رائعًا حول كيفية إكمال طلبات Instacart التجريبية ، أقترح مشاهدة الدقائق القليلة الأخيرة من هذا الفيديو من YouTuber Your Driver Mike:

في هذا الفيديو ، يغطي Mike كيفية استخدام تطبيق Instacart Shopper ولكنه يوضح لك أيضًا كيفية تنفيذ الطلبات التجريبية على Instacart.

مرة أخرى ، الفكرة بأكملها هنا هي التعرف على كيفية عمل التطبيق وكيفية التعامل مع العناصر المختلفة ، مثل الإنتاج والفاكهة.

قراءة إضافية – ما المقدار الذي يمكنك إجراؤه في الأسبوع باستخدام Instacart؟

هل يتم الدفع لك مقابل الطلبات التجريبية على Instacart؟

لم يتم الدفع لك مقابل تنفيذ أوامر Instacart التجريبية منذ ذلك الحين هذه ليست أوامر حقيقية وأنت لا تشتري المنتجات أو تقوم بالتسليم. لكن لا يزال من الجيد إكمالها إذا كنت متسوقًا جديدًا لأنها تساعدك على تعلم كيفية استخدام التطبيق عندما تحصل على أموال مقابل التسوق.

لا تزال الطلبات التجريبية تُظهر مقدار ما تكسبه ، ولكن هذا مجرد مثال والغرض من الطلبات التجريبية هو تعليمك كيفية استخدام التطبيق.

أسئلة مكررة

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية استخدام أوامر Instacart التجريبية لمعرفة المزيد حول النظام الأساسي أو القواعد الخاصة بالطلبات التجريبية ، فيجب أن يوضح قسم الأسئلة الشائعة هذا الأمر!

1. هل يجب عليك القيام بالأوامر التجريبية على Instacart؟

لا يتعين عليك إكمال الطلبات التجريبية من Instacart لبدء التسوق الحقيقي ما لم يفرضك التطبيق على ذلك. في معظم الأحيان ، تكون الطلبات التجريبية مجرد برنامج تعليمي اختياري ومن المفترض أن تساعدك على تعلم كيفية استخدام التطبيق.

لقد سمعت من بعض المتسوقين أنه يتعين عليهم إكمال بعض الطلبات التجريبية ، ولكن مرة أخرى ، هذا إلزامي فقط إذا طلب منك التطبيق ذلك.

2. هل الطلبات التجريبية على Instacart حقيقية؟ هل أذهب إلى المتجر؟

لست مضطرًا للذهاب إلى المتجر لإكمال طلب Instacart التجريبي. في الواقع ، يمكنك القيام بذلك وأنت مرتاح في منزلك. إذا كان عليك إدخال أوزان المنتج أو تحديد العناصر أو العثور عليها ، فتظاهر فقط أنك فعلت الطلب وأدخل جميع المعلومات.

الآن ، تذهب إلى المتجر إذا كنت تريد فقط أن ترى وممارسة تعقب جميع المنتجات في الطلب ، ولكن لا تشعر أن هذا ضروري.

بصراحة ، إذا كنت تتسوق من البقالة منذ فترة ، يجب أن يكون لديك فكرة عامة عن مكان وجود المنتجات في المتاجر.

قراءة إضافية – هل Instacart يستحق كل هذا العناء؟

ما الذي يجب عليك فعله أيضًا لتبدأ مع Instacart؟

في رأيي ، من الجيد فرض بعض الطلبات التجريبية على Instacart حتى تعتاد على استخدام التطبيق.

أقترح أيضًا قراءة المنشور الخاص بنا حول نصائح وحيل المتسوقين في Instacart حتى تتمكن من معرفة كيفية زيادة أرباحك أثناء التسوق.

مثل تطبيقات gig الأخرى ، كلما تدربت أكثر مع Instacart ، زادت كفاءتك وزادت الأموال التي تجنيها في الساعة.

يمكنك أيضًا التفكير في الحصول على الموافقة لمزيد من أنواع أوامر Instacart ، مثل توصيل الوصفات الطبية أو توصيل الكحول.

يحتوي التطبيق على قسم من الاختبارات والدورات التدريبية التي يمكنك إكمالها للحصول على الموافقة على أنواع الطلبات هذه ، لذلك إذا كنت ترغب في جني أكبر قدر ممكن من المال من البوابة ، أقترح أيضًا إكمال هذه الشهادات قبل القيام بالكثير من التسوق.

وبالطبع ، يمكنك دائمًا التفكير في الاشتراك في وظائف أخرى مثل Instacart إذا كنت تريد خلط تطبيقات التوصيل الخاصة بك.

القيادة لـ DoorDash أو تجربة تطبيقات القيادة الأخرى التي تدفع مثل Uber Eats هما مثالان على عربات التوصيل الأخرى التي يمكنك كسب المال من خلالها ، وكلاهما أسهل قليلاً من Instacart نظرًا لأنك تقوم فقط بتوصيل الطعام.

وإذا كنت لا تزال تريد المزيد من الأفكار ، فيمكنك الاطلاع على واحدة من بلدي YouTube مقاطع فيديو حول أفكار صاخبة جانبية مختلفة:

يغطي هذا الفيديو 8 طرق مختلفة لزيادة دخلك الشهري ، لذلك نأمل أن يكون التسوق عبر Instacart والألعاب الجانبية الأخرى هي كل ما تحتاجه للوصول إلى أهداف دخلك.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 150 دولارًا سريعًا.

افكار اخيرة

آمل أن يساعد هذا الدليل في توضيح أوامر Instacart التجريبية وكيف يمكنك إكمالها.

أعتقد أنه من الجيد أن يوفر Instacart للمتسوقين القليل من التدريب حول كيفية استخدام التطبيق. ومع ذلك ، فإن الطريقة الحقيقية الوحيدة للتعلم هي الخروج والتسوق!

من الطبيعي أن تكون بطيئًا أو ترتكب أخطاء عند بدء عمل جديد ، فلا تقلق: يصبح الأمر أسهل بمرور الوقت!

لذا ، أكمل بعض الطلبات التجريبية على Instacart ، شاهد برنامجًا تعليميًا أو اثنين على YouTube، ثم اخرج إلى هناك!

تسليم سعيد ، وأفضل حظ!

هل تبحث عن أفكار صاخبة جانبية أخرى لكسب أموال إضافية؟ الدفع: