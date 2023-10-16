ستساعدك المقالة التالية: أوباما البيت الأبيض يعلن عن فريق الإنترنت

لقد أحدثت إدارة أوباما ثورة في الطريقة التي يستخدم بها البيت الأبيض، والحملات السياسية بهذه الطريقة، الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كأداة اتصال مفتوحة بين السلطة التنفيذية ومواطني الولايات المتحدة. وقد أطلق البيت الأبيض بالفعل خطابه الأسبوعي عبر الفيديو مع الرئيس أوباما وموقع Recovery.gov، والذي سيتتبع الإنفاق التحفيزي. والآن رسمياً عينت فريق الإنترنت الخاص بها يضم مديرين تنفيذيين سابقين في Google وأعضاء من طاقم حملة أوباما.

سي نت تقارير تفيد بتعيين ماكون فيليبس مديرًا رسميًا لوسائل الإعلام الجديدة في البيت الأبيض؛ “خدم فيليبس في نفس الدور لفريق أوباما الانتقالي وكان مسؤولاً عن تطوير موقعه على الإنترنت Change.gov والإشراف على اتصالاته عبر الإنترنت.“.

تم تعيين كامي كروفت نائبًا لمدير الإعلام الجديد، وكان كروفت مديرًا إعلاميًا جديدًا لحملة أوباما وقاد مشروع FighttheSmears.com.

وقد أثر البحث الكبير على عضو فريق عمل الإنترنت بالبيت الأبيض، وهي موظفة Google السابقة كاتي ستانتون، وهي مديرة مشاركة المواطنين في البلاد. لقد قمنا بتغطية توظيفها هنا في مجلة محرك البحث. ساعد ستانتون في الإشراف على OpenSocial أثناء وجوده في Google وكان أيضًا مديرًا للمنتجات في Google Finance وGoogle News.

تم تعيين جيسي لي مديرًا للبرامج عبر الإنترنت في البيت الأبيض، وكان جيسي أيضًا جزءًا من فريق أوباما الانتقالي وعمل كمستشار إعلامي جديد في عهد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.