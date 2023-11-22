ستساعدك المقالة التالية: أوصاف المنتج الصديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين: دليل بسيط [2024]

إن التعرف على أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) هو أمر أسهل من فعله. وعندما يتعلق الأمر بمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك، فلا شك في ذلك أوصاف تحسين محركات البحث للمنتج يمكن أن تلعب دورا كبيرا في نموها.

عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكن أن يساعد منتجاتك في الحصول على مرتبة أعلى في نتائج محرك البحث، مما يزيد من الرؤية الشاملة لموقعك ومتجرك عبر الإنترنت. كما أنه يوفر للعملاء تجربة أفضل.

إذًا، ما الذي يمكنك فعله للتأكد من تحسين أوصاف المنتج الخاص بك؟ تعزيز المبيعات وتحسين تجربة المستخدم؟ اكتشف ما هو تحسين محركات البحث (SEO)، ولماذا هو مفيد لأوصاف منتجك، وأفضل الممارسات لإنشاء أوصاف منتج محسّنة لموقع التجارة الإلكترونية الخاص بك.

ما هي أوصاف المنتج SEO؟

أولاً، تحسين محرك البحث (SEO) هو عملية تحسين تصنيف بحث موقع الويب الخاص بك لزيادة حركة المرور العضوية الخاصة بك. يتضمن إجراء تعديلات على موقعك تؤثر على تجربة المستخدم.

تتم كتابة وصف المنتج المتوافق مع تحسين محركات البحث (SEO) في متجرك عبر الإنترنت وفقًا للمبادئ المذكورة أعلاه. عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكن أن يعزز معدل التحويل الخاص بك، ويزيد الوعي بالعلامة التجارية، ويحسن إدراك العلامة التجارية.

هناك الكثير من أفضل الممارسات التي يجب اتباعها عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث. هناك بعض الجوانب التي قالت محركات البحث صراحةً إنها تبحث عنها. على سبيل المثال، جوجل لديها دليل البدء لتحسين محركات البحث تحديد كيفية تحسين موقعك بشكل أفضل:

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ولكن على العموم، من الصعب أن تعرف على وجه التحديد ما يجب عليك فعله لضمان تحسين موقعك بالكامل. ناهيك عن أن الخوارزميات يمكن أن تتغير دون سابق إنذار. ومع تغير احتياجات العملاء بانتظام، فإن أفضل طريقة لتحسين موقعك ليست ثابتة على الإطلاق.

إذن ما هو الحل؟ انت تحتاج مرحلة التجربة والخطأ لمعرفة ما يمكن أن يحسن تصنيفاتك وحركة المرور الخاصة بك. تعرف على ما نجح في الماضي وما الذي نجح في بدء الأنشطة التجارية الأخرى.

لماذا تعتبر أوصاف المنتج مهمة بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين؟

تظهر الدراسات ذلك 2.14 مليار كان من المتوقع أن يقوم الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالشراء عبر الإنترنت في عام 2021. علاوة على ذلك، 53% من جيل الألفية شراء في الغالب عبر الإنترنت. كما تعلم، مع قيام العديد من الأشخاص بالتسوق عبر الإنترنت، أصبح تقديم وصف جيد للمنتج أمرًا ضروريًا تصبح حاسمة لبقاء عملك.

دعونا نلقي نظرة على هذا بمزيد من التفصيل.

منح المستهلكين تجربة أفضل

قبل عشر سنوات، ربما كان من الجيد إضافة قائمة من الكلمات الرئيسية والعبارات إلى أوصاف منتجك دون الحاجة إلى التفكير في الأمر. يمكن أن تكون الأوصاف قصيرة، وستظل في مرتبة جيدة بالنسبة لما كنت تحاول تحقيقه.

اليوم، هذا ليس هو الحال.

يتضمن جزء كبير من التحسين توفير محتوى فريد للمستهلكين. يجب أن تكون مفصلة ومصممة خصيصًا لتجربة مثالية. لذا، فمن خلال تحسين صفحات منتجات التجارة الإلكترونية الخاصة بك بأوصاف تفصيلية ذات جودة عالية، يمكنك تحسين تجربة الشراء الشاملة.

تعزيز تصنيفات البحث الخاصة بك

عندما تفكر الشركات في تحسين محركات البحث (SEO)، تتجه أذهانها مباشرة إلى الصفحات المقصودة ومقالات المدونات. لكنك تحتاج إلى أوصاف مُحسّنة للمنتج جنبًا إلى جنب معها للحصول على أفضل النتائج.

بكل بساطة، من خلال تحسين صفحات المنتج الخاص بك (إلى جانب الأجزاء الأخرى من موقع الويب الخاص بك)، لديك فرصة أفضل لزيادة تصنيفات البحث الخاصة بك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز حركة المرور على الويب وزيادة الوعي بالعلامة التجارية وزيادة المبيعات.

وهو ما يقودنا إلى القسم التالي.

زيادة مبيعاتك

يساعد التحسين في عرض منتجاتك للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

لنفترض أنك بائع تجزئة للملابس وتريد زيادة عدد الزيارات والمبيعات لزوج معين من الجينز. من خلال تحسين صفحة المنتج باستخدام الكلمات الرئيسية المناسبة، من المرجح أن تحصل هذه الصفحة على تصنيف أعلى ويتم العثور عليها من قبل المستهلكين الذين يبحثون عن هذا المنتج.

ونتيجة لذلك، أنت أكثر عرضة لذلك احصل على عملاء محتملين عاليي الجودة على موقعك، مما يمنحك فرصة أفضل لزيادة المبيعات إلى الحد الأقصى.

أفضل الممارسات لإنشاء أوصاف منتجات صديقة لمحركات البحث (SEO).

قبل أن نتعمق، تذكر أن كل عمل يختلف عن الآخر. ستمنحك هذه النصائح أساسًا متينًا لكتابة نسخة محسّنة، ولكنك تحتاج أيضًا إلى إجراء بحث خاص بك ومعرفة كيفية إنشاء نسخة مقنعة للمستهلكين في السوق المستهدف.

الآن، دعنا نشارك بعضًا من أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها لكتابة أوصاف منتجات فريدة وصديقة لمحركات البحث (SEO)!

1. تعرف على خوارزمية جوجل

على الرغم من وجود العديد من محركات البحث المتاحة، إلا أن Google هو الأكثر شهرة على الإطلاق، حيث يحتل المرتبة الأولى 86% من السوق.

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فيما يلي بعض النصائح حول تحسين محركات البحث (SEO) من دليل بدء تحسين محركات البحث (SEO) من Google:

فهم الفهرسة: عندما يعثر Google على موقع الويب الخاص بك، فإنه يحاول تحديد ما يدور حوله. هذه العملية تسمى الفهرسة. يقوم Google بتحليل محتوى الصفحة وأي صور أو ملفات مضمنة. بشكل عام، تساعد صياغة عناوين صفحات قصيرة وذات معنى على فهم المحتوى بشكل أفضل وتحسين إمكانية القراءة.

عندما يعثر Google على موقع الويب الخاص بك، فإنه يحاول تحديد ما يدور حوله. هذه العملية تسمى الفهرسة. يقوم Google بتحليل محتوى الصفحة وأي صور أو ملفات مضمنة. بشكل عام، تساعد صياغة عناوين صفحات قصيرة وذات معنى على فهم المحتوى بشكل أفضل وتحسين إمكانية القراءة. الاشتراك في Search Console: وحدة تحكم بحث جوجل يساعدك على تتبع جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك والإبلاغ عن أي نشاط غير عادي إذا بدأت الأمور تتجه نحو الأسوأ. يمكن أن يساعدك فهم كيفية استخدامه في تحقيق أقصى استفادة من نشاط تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك.

وحدة تحكم بحث جوجل يساعدك على تتبع جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك والإبلاغ عن أي نشاط غير عادي إذا بدأت الأمور تتجه نحو الأسوأ. يمكن أن يساعدك فهم كيفية استخدامه في تحقيق أقصى استفادة من نشاط تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك. استخدم العلامات الوصفية والأوصاف: يستخدم Google العلامات الوصفية والأوصاف لمعرفة ما تتضمنه صفحات الويب والصور الخاصة بك. تساهم هذه المعلومات في معرفة ما إذا كان المحتوى يتوافق مع هدف البحث الخاص بالمستخدم. تعتبر الأوصاف التعريفية ذات أهمية خاصة لأن Google غالبًا ما يعرض هذه المعلومات في نتائج الصفحة. هنا مثال:

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هذه مجرد أمثلة قليلة لكيفية تحسين موقعك ليناسب Google. للحصول على المخطط الكامل، اقض بعض الوقت في مراجعة دليل Google لتحسين محركات البحث، والذي يمكن العثور عليه على موقع مطوري Google.

2. حدد جمهورك المستهدف

كما ذكرنا سابقًا، يجب أن تتضمن صفحات منتجك المحتوى الذي يرغب المستهلكون في قراءته. ولكن لتحقيق ذلك، عليك أن تعرف من هم المشتري الخاص بك. بدونها، سيكون من الصعب إنشاء صفحات منتج تؤدي إلى تحويلات.

لذا كيف يمكنك تحديد جمهورك المستهدف؟

إليك ما نقترحه:

قم بمراجعة قاعدة عملائك الحالية: ابدأ بتحديد عملائك الحاليين. انظر إلى التركيبة السكانية الخاصة بهم وسلوكهم وأي معلومات أخرى ذات صلة. عند الانتهاء، سيكون لديك صورة واضحة تمامًا عن الأشخاص الذين تحتاج إلى استهدافهم.

ابدأ بتحديد عملائك الحاليين. انظر إلى التركيبة السكانية الخاصة بهم وسلوكهم وأي معلومات أخرى ذات صلة. عند الانتهاء، سيكون لديك صورة واضحة تمامًا عن الأشخاص الذين تحتاج إلى استهدافهم. ابحث عن منافسيك: إن فهم من يستهدفه منافسوك يمكن أن يلقي بعض الضوء على من يجب أن تستهدفه أيضًا. قم بمراجعة قاعدة عملائهم لتحديد ما إذا كان يجب عليك استهداف جمهور مماثل.

إن فهم من يستهدفه منافسوك يمكن أن يلقي بعض الضوء على من يجب أن تستهدفه أيضًا. قم بمراجعة قاعدة عملائهم لتحديد ما إذا كان يجب عليك استهداف جمهور مماثل. إجراء مسح العملاء: إحدى الطرق الرائعة لتحديد جمهورك المستهدف هي الحصول على أفكار وآراء من المشترين الحقيقيين. إن إجراء استطلاع رأي العملاء يمكن أن يوفر لك مزيدًا من المعلومات حول التركيبة السكانية لعملائك واهتماماتهم وقيمهم وما يفكرون به في علامتك التجارية.

بمجرد تحديد السوق المستهدف، يمكنك التأكد من أن محتوى موقع الويب الخاص بك – نسخة المنتج والصفحات المضمنة – مصمم خصيصًا لجمهورك. سيمنحهم هذا تجربة أفضل ويحسن نتائج تحسين محركات البحث الخاصة بالتجارة الإلكترونية بشكل عام.

3. استخدم الكلمات الرئيسية في أوصاف المنتج

إحدى الطرق الأكثر فعالية لمساعدة Google في فهرسة موقعك وتصنيفه هي استخدام الكلمات الرئيسية والعبارات في عناوين منتجاتك وأوصافها. في الواقع، قد يكون من المفيد إضافة كلمات رئيسية طويلة في المحتوى الخاص بك بعيدًا عن الكلمات الأقصر، نظرًا لأن نية الشراء لدى المستخدمين الذين يبحثون عنها غالبًا ما تكون عالية.

عند إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بك، حاول ألا تبتعد. تذكر أن المحتوى الخاص بك يجب أن يبدو طبيعيًا وأن Google لا يقدر حشو الكلمات الرئيسية. سواء كان ذلك على صفحة مقصودة أو صفحة منتج، يجب أن تبدو العناوين الرئيسية التي تستخدمها طبيعية وعضوية.

ضع نفسك مكان عملائك للحظة. لنفترض أنك تبحث عن ماكينة صنع القهوة. حسنًا، ما هو شعورك عند وصولك إلى صفحة تحتوي على عنوان منتج مليء بالكلمات الرئيسية “آلة القهوة”؟

على سبيل المثال، بدلا من أن يكون بعنوان ماكينة نسكافيه فيرتو، تسمى آلة القهوة، القهوة، نكهة القهوة. إنه مضلل بكل الوسائل.

4. تقديم الأوصاف التفصيلية

على الرغم من أهمية اتباع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث من Google، إلا أنك في النهاية تكتب أوصاف المنتج للمشترين. بعد كل شيء، ليس هناك سبب للحصول على تصنيف جيد إذا كانت صفحة منتجك لا تخبر العملاء عن المنتج.

ولهذا السبب من الضروري إنشاء أوصاف مفصلة وشاملة للمنتج. حدد الفوائد والميزات والأبعاد وكل ما يتعلق بالمستهلك.

دعونا نلقي نظرة على وصف مدفأة الحطب هذه من قبل متجر المدفأة الأمريكية. تحتوي صفحة المنتج على وصف مطول ومفصل للمنتج وأبعاده ومواصفاته الإضافية، بما في ذلك صور المنتج. يمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل كتيب للحصول على مزيد من المعلومات.

مع كل هذه المعلومات الإضافية، لديك فرصة أفضل لإبقاء الزوار على الصفحة لفترة أطول. هذه نجمة ذهبية أخرى من محرك البحث الخاص بك، لأنها توضح أن المحتوى الخاص بك يطابق هدف البحث. ونتيجة لذلك، يمكن أن تحصل صفحة منتجك على تصنيف أعلى.

5. قم بتحسين نسخة الصفحة المقصودة الخاصة بك

غالبًا ما تساعد الصفحات المقصودة المستخدمين في العثور على المنتجات التي يبحثون عنها، ولهذا السبب يجب تحسينها بشكل جيد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يواجه العملاء المحتملون صعوبة في العثور على ما يحتاجون إليه، وقد يتأثر ترتيب موقعك. إذًا كيف يجب عليك تحسين نسخة صفحتك المقصودة؟

إليك بعض الاقتراحات:

قم بتوفير عنوان واضح في الجزء المرئي من الصفحة: بمجرد وصول الزائر إلى موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك، يجب أن يفهم على الفور ما تقدمه. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يغادر الزائر بسرعة، وهذا ليس مثاليًا لمعدل الارتداد الخاص بك. انظر إلى نسخة العنوان في هذا سعر التنبيه الطبي موقع إلكتروني. يوضح على الفور أن الشركة توفر خطط تنبيه طبية.

بمجرد وصول الزائر إلى موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك، يجب أن يفهم على الفور ما تقدمه. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يغادر الزائر بسرعة، وهذا ليس مثاليًا لمعدل الارتداد الخاص بك. انظر إلى نسخة العنوان في هذا سعر التنبيه الطبي موقع إلكتروني. يوضح على الفور أن الشركة توفر خطط تنبيه طبية. استخدام التخصيص: 44% من المستهلكين سيتحولون إلى الشراء من علامة تجارية توفر التخصيص. لماذا؟ لأنه يحسن تجربة التسوق الشاملة. لذلك عندما يتعلق الأمر بصفحاتك المقصودة، فأنت بحاجة إلى دمج التخصيص قدر الإمكان. قد يكون ذلك بمثابة التأكد من أن صفحاتك المقصودة خاصة بالموقع، أو تقدم اقتراحات للمنتجات التي قد تكون مهتمة بها، أو تستخدم لغة معينة.

44% من المستهلكين سيتحولون إلى الشراء من علامة تجارية توفر التخصيص. لماذا؟ لأنه يحسن تجربة التسوق الشاملة. لذلك عندما يتعلق الأمر بصفحاتك المقصودة، فأنت بحاجة إلى دمج التخصيص قدر الإمكان. قد يكون ذلك بمثابة التأكد من أن صفحاتك المقصودة خاصة بالموقع، أو تقدم اقتراحات للمنتجات التي قد تكون مهتمة بها، أو تستخدم لغة معينة. أنشئ عبارة واضحة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء: تعد عبارة الحث على اتخاذ إجراء واحدة من أهم عناصر صفحتك المقصودة. إنه يوجه المستهلكين إلى صفحات منتجك ويشجعهم على التحويل. فكر في موضعه على الصفحة، واللغة التي تستخدمها، ولون الزر. كل هذه الأشياء يمكن أن تؤثر على ما إذا كان المستهلك سينقر أم لا.

هذه مجرد بعض الاقتراحات لتحسين صفحاتك المقصودة. إذا كنت تريد المزيد من المعلومات، فقم بإلقاء نظرة على هذه المقالة حول تحسين الصفحة المقصودة.

6. اجعل صفحات المنتج سهلة الاستخدام قدر الإمكان

عندما يصل الزائر إلى صفحة المنتج الخاص بك، فإنه يريد أن تكون التجربة سلسة قدر الإمكان. إذا كان الأمر صعبًا أو بطيئًا للغاية، فإنك تخاطر بفقدان ثقتهم.

فيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها لجعل صفحات منتجك سريعة الاستجابة وبديهية:

استخدم لغة واضحة وبسيطة: مرة أخرى، من المهم أن تتذكر أنك تكتب للأشخاص، وليس للروبوتات. إنهم يريدون التعرف على ميزات منتج معين وفوائده وأبعاده ولا يحبون المحتوى المعقد للغاية. يجب أن تحتوي صفحات منتجك على لغة بسيطة وواضحة وسهلة الفهم لتحديد ما إذا كان المنتج يستحق الشراء.

مرة أخرى، من المهم أن تتذكر أنك تكتب للأشخاص، وليس للروبوتات. إنهم يريدون التعرف على ميزات منتج معين وفوائده وأبعاده ولا يحبون المحتوى المعقد للغاية. يجب أن تحتوي صفحات منتجك على لغة بسيطة وواضحة وسهلة الفهم لتحديد ما إذا كان المنتج يستحق الشراء. احصل على سرعة تحميل سريعة: تظهر الدراسات ذلك 70% من المستهلكين لنفترض أن سرعة الصفحة تؤثر على رغبتهم في الشراء من بائع تجزئة عبر الإنترنت. بمعنى آخر، إذا لم تقدم سرعة عالية، فلن ينتظر المستهلكون لفترة طويلة. الوقت المثالي لتحميل الصفحة هو 3 ثوان، على الأقل، هذا هو ما يجب أن تهدف إليه. للتحقق من سرعة موقعك الحالية، انتقل إلى PageSpeed ​​Insights من Google.

تظهر الدراسات ذلك 70% من المستهلكين لنفترض أن سرعة الصفحة تؤثر على رغبتهم في الشراء من بائع تجزئة عبر الإنترنت. بمعنى آخر، إذا لم تقدم سرعة عالية، فلن ينتظر المستهلكون لفترة طويلة. الوقت المثالي لتحميل الصفحة هو 3 ثوان، على الأقل، هذا هو ما يجب أن تهدف إليه. للتحقق من سرعة موقعك الحالية، انتقل إلى PageSpeed ​​Insights من Google. عرض المساعدة: لجعل التجربة أفضل لعملائك، فكر في استخدام برنامج الدردشة الآلي للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم. نلقي نظرة على المسار جراب كمثال. تحتوي صفحة برنامج تخطيط المسار الخاصة بها على برنامج chatbot ينبثق لتقديم المساعدة والإجابة على الأسئلة. وهذا يجعل التجربة أسهل للعملاء الذين لديهم أسئلة أثناء التسوق.

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تجربة المستخدم هي جوهر تحسين محركات البحث. لذا، للتأكد من تحسين صفحات منتجك بكفاءة، عليك التفكير في كيفية جعل صفحاتك سهلة الاستخدام قدر الإمكان.

تعتبر هذه الاقتراحات نقاط بداية جيدة، ولكن هناك العديد من الطرق لتحسين سهولة استخدام صفحاتك. وبطبيعة الحال، هذا يختلف من شركة إلى أخرى. يريد الجمهور المختلف أشياء مختلفة، لذلك من المفيد معرفة ما يريده عملاؤك من موقعك واستخدام ذلك كأساس للتحسين.

7. اجعل كتابة الإعلانات الخاصة بك فريدة من نوعها

لا تعمل Google بشكل جيد مع المحتوى المكرر. يعمل جاهداً على فهرسة وإظهار الصفحات التي تحتوي على معلومات مميزة وفريدة من نوعها. لذا، إذا قام بالزحف إلى موقعك ووجد أنك حصلت على نفس النسخة في أكثر من عنوان URL واحد، فقد ينخفض ​​تصنيف بحثك.

لتجنب هذا، تأكد من أن جميع أوصاف منتجك فريدة بنسبة 100%. وهذا يعني أنها لا ينبغي أن تكون مماثلة لأي من منتجاتك أو منتجات المنافسين على المواقع الأخرى.

نحن ندرك أن هذا قد يكون أمرًا صعبًا، خاصة إذا كان لديك مئات المنتجات المدرجة على موقعك. ولتسهيل الأمر، إليك ما نقترحه:

استخدم عدة أشخاص لكتابة أوصاف المنتج: إذا كان نفس الشخص يكتب جميع أوصاف منتجك، فقد يكون من الصعب جدًا عليه كتابة شيء فريد في كل مرة. لذا فكر في الاستعانة بأكثر من شخص لكتابة أوصاف منتجك. بهذه الطريقة، لديك فرص أقل للتكرار.

إذا كان نفس الشخص يكتب جميع أوصاف منتجك، فقد يكون من الصعب جدًا عليه كتابة شيء فريد في كل مرة. لذا فكر في الاستعانة بأكثر من شخص لكتابة أوصاف منتجك. بهذه الطريقة، لديك فرص أقل للتكرار. التحقق من المحتوى المنشور عبر الإنترنت: بمجرد نشر المحتوى الخاص بك، هناك طرق مختلفة للتحقق من المحتوى المكرر. توصي Google بنسخ ما يقرب من عشر كلمات من بداية الجملة على الصفحة المباشرة والبحث عنها باستخدام علامات الاقتباس. إذا ظهرت لك أكثر من صفحة واحدة، فهذا يعني أن لديك محتوى مكررًا. يمكنك أيضًا استخدام أدوات عبر الإنترنت مثل نسخ للتحقق من وجود أي محتوى مطابق عبر الويب.

في النهاية، تحتاج إلى التأكد من أن كل المحتوى الموجود على صفحات منتجك (وعبر موقع الويب الخاص بك) فريد من نوعه. يمكن أن يؤثر المحتوى المكرر على نتائج البحث الخاصة بك، مما يتعارض مع غرض تحسين موقعك في المقام الأول.

اكتب أوصاف منتجات صديقة لمحركات البحث (SEO) اليوم

مع كل هذه المعرفة المكتشفة حديثًا في مجال تحسين محركات البحث، حان الوقت لاختبار مهاراتك وكتابة أوصاف منتجك المتوافق مع تحسين محركات البحث.

اتبع الخطوات التي أوضحناها هنا، بالإضافة إلى بعض الأبحاث التي أجريتها، يجب أن يكون لديك الأساس لإنشاء صفحات منتج محسنة بشكل جيد.

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