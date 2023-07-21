ستساعدك المقالة التالية: أول حدث تحول رقمي على الإطلاق في بورتلاند في مارس 2023

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أول حدث على الإطلاق للتحول الرقمي ورأس المال الاستثماري للشركات يتجمع في بورتلاند في مارس 2023

سيجمع مؤتمر التحول الرقمي العالمي والابتكار في الشركات الأمريكية 2023 ، الذي تم استضافته هذا العام في بورتلاند ، أوريغون ، في 20 و 21 مارس ، بين أفضل شركات رأس المال الاستثماري للشركات ومؤسسات التحول الرقمي في البلاد. توسعت مؤتمرات التحول الرقمي وأنظمة الشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري لتشمل الأمريكتين استجابة لنجاح إصداراتها الأوروبية السابقة ، حيث جمعت قادة الأعمال المؤثرين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الاتجاهات في المنطقة الرقمية والشركات. – أسواق تركز على المغامرة.

وستكون جميع الشركات المحركة الأولى من الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وألمانيا جميعها حاضرة في بورتلاند. بالإضافة إلى المسؤولين الإقليميين ، سيضم الحدث متحدثين من الشركات العالمية ، بما في ذلك Goodyear و Intel و DB Shanker و TDK Ventures و Evonik.

سيناقش نيكولاس سوفاج ، رئيس TDK Ventures ، الاضطرابات الداخلية في مشاريع المنظمات الكبيرة والصعوبات في وجود ابتكار يحركه الموظفون.

سيقدم وجهات نظره حول كيفية تغير مشهد الأعمال العالمي وكيف يمكن للشركات تطوير إبداع مبتكر في هذه البيئة المتغيرة. كما سيناقش ياسر رشيد ، المدير العالمي لتحليلات الأعمال في إنتل ، قيمة اختبار A / B لفهم كيفية استجابة الزوار والعملاء لتصميم مواقع الويب بالإضافة إلى نيكولاس. سيقدم تفسيرات علمية حول كيفية تحسين مواقع الويب لكل نوع من أنواع الأعمال.

سيناقش أبهيجيت جانجولي ، العضو المنتدب ، أفضل ممارساته من Goodyear Ventures وكيفية دخول صناعات التصنيع والتنقل ، وبدء شركة استثمارية ، وبناء رحلة محفظة من الصفر. سيناقش المفاهيم والقضايا الصعبة التي اكتشفوها. ستسلط راميا جراما ، نائبة رئيس المنتجات الرقمية ، الضوء على خبرتها في تغيير المواقف وتعزيز مشاركة الفريق من خلال توظيف المناصب القيادية لتمكين كل عضو في الفريق وتعيين المسؤولية الفردية له في حديثها عن الجزء الداخلي من التحول الرقمي. ستنقل المعرفة المكتسبة من أكثر من 10 سنوات من الخبرة في الجمع بين الفرق وتعزيز التعاون في بنية شبكة قوية.

ستعرض مؤتمرات التحول الرقمي العالمي والابتكار في الشركات الأمريكية 2023 أفضل الأساليب في المنطقة للتسويق والمشاركة والاتصال والابتكار والحالة الحالية والمستقبلية للصناعات. سيحصل المشاركون على فرصة للتواصل مع الرواد والمتبنين الأوائل على طول مشروع الشركة وسلسلة قيمة المحتوى الرقمي واكتساب معرفة مباشرة بأحدث الاتجاهات والتطورات في هذا القطاع.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الحدث على:

https://www.worldclassbusinessleaders.com/events/DT23US