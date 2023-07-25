ستساعدك المقالة التالية: أين تبيع أشرطة VHS من Disney مقابل النقود – أفضل 9 أماكن لبيع مجموعتك!

إذا كنت مثلي ، فقد نشأت وأنت تشاهد وتحب أفلام ديزني.

وإذا كان منزلك أو منزل والديك يشبه بيئي ، من المحتمل أن يكون الطابق السفلي الخاص بك مليئًا بأشرطة Disney VHS القديمة الآن.

هذه الأشرطة عبارة عن انفجار حنين إلى الماضي في صندوق. وقد تكون أيضًا فكرة صاخبة جانبية أنيقة إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه.

هذا صحيح: من الممكن بيع أشرطة Disney VHS مقابل المال ، لذا يمكنك تحويل تلك المجموعة من الأشرطة إلى نقود صلبة باردة.

حان الوقت للغوص في مكان بيع أشرطة Disney VHS وكيف يمكنك معرفة ما إذا كانت مجموعتك تستحق أي شيء في المقام الأول.

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أفضل الأماكن لبيع أشرطة Disney VHS

قد لا تحصل على آلاف الدولارات لبيع أشرطة Disney VHS القديمة ، ولكن لا يزال بإمكان مجموعة كبيرة أن تجلب الكثير من المال.

لذا ، دعنا ننتقل إلى بعض من أفضل الأماكن لبيع أفلام Disney VHS حتى تتمكن من جني بعض المال السهل.

1. موقع ئي باي

لا يهم إذا كنت تبيع بطاقات بوكيمون أو بيني بيبيز أو ديزني في إتش إس ؛ يجب أن تكون eBay هي محطتك الأولى.

تحظى المقتنيات بشعبية دائمًا على موقع eBay ، وهذا السوق العالمي هو أحد الأماكن الأولى التي يبحث عنها الأشخاص عندما يبحثون عن شيء أكثر تخصصًا.

لذلك ، إذا كان لديك مجموعة من أشرطة Disney VHS ، فيمكنك أيضًا إدراجها على موقع eBay لمعرفة ما إذا كنت ستحصل على أي لدغات.

يمكنك سردها بشكل فردي أو كحزمة إذا كنت تريد التخلص من مخزونك بشكل أسرع.

الإدراج على موقع eBay مجاني ، وتدفع رسومًا قدرها 12.35٪ على معظم العناصر.

هذا شديد الانحدار ، ولكن هناك أكثر من 100000 شريط من أشرطة Disney VHS للبيع الآن على eBay ، لذا فإنك تدفع علاوة لإدراجها في مثل هذا السوق الشهير.

يتم بيع العديد من أشرطة Black Diamond Disney مقابل 5 دولارات إلى 25 دولارًا أو أكثر أيضًا ، لذا يمكنك جني بعض المال السريع باستخدام الأشرطة القديمة.

2. ال Facebook المتجر

بيع الاشياء على Facebook يعد Marketplace طريقة سريعة أخرى لتحويل مجموعة قديمة إلى أموال إضافية.

وميزة البيع من خلال Facebook مقابل البيع عبر الإنترنت هو أنك لست مضطرًا لدفع رسوم البيع.

علاوة على ذلك ، يمكنك البيع شخصيًا مقابل النقود ، لذا فهي أكثر قليلاً تحت الطاولة.

الجانب السلبي هو أنه ربما يتعين عليك التفاوض مع المشترين المحتملين ثم ترتيب موعد للقاء.

بالإضافة إلى ذلك ، يبيع العديد من الأشخاص الذين يبيعون أشرطة Disney VHS مجموعات كاملة Facebook، لذلك تحصل على قيمة أقل من بيع الأشرطة الفردية على موقع eBay.

ومع ذلك ، لا تزال هذه إحدى أفضل الطرق لبيع أفلام ديزني القديمة ، خاصة إذا كنت تفضل المبيعات النقدية.

نصيحة محترف: يمكنك أيضًا البحث عن العديد من ديزني Facebook المجموعات وتعرض بيع مجموعتك لزملائك المتحمسين!

3. مركاري

Mercari هو تطبيق بيع رائد يتيح لك بشكل أساسي بيع أي شيء يخطر ببالك.

تتضمن بعض الأشياء المشهورة التي يمكن بيعها على Mercari:

ومع ذلك ، عندما بحثت عن أشرطة Disney VHS على Mercari ، وجدت أكثر من 1000 قائمة ، لذا فإن هذا المكان المناسب يحظى بشعبية كبيرة في هذا السوق.

يقدم الكثير من البائعين مجموعات ، ولكن يمكنك أيضًا العثور على العديد من أشرطة Disney VHS المختومة والنادرة للبيع بحوالي 30 دولارًا.

وأحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يفضلون Mercari على eBay هو أنك تدفع رسوم بائع 10٪ فقط ، لذا فهي ميسورة التكلفة قليلاً.

الإدراج مجاني تمامًا أيضًا ، لذا يمكنك دائمًا تجربة Mercari بالإضافة إلى بدائل Mercari الأخرى.

4. مبيعات المرآب

هناك طريقة أخرى لكسب المال من بيع أفلام Disney VHS وهي استضافة بيع المرآب الخاص بك.

بيع المرآب هو طريقة كلاسيكية لكنها فعالة للقيام ببعض أعمال التنظيف في الربيع وكسب القليل من المال.

لذلك ، يمكنك بيع مجموعة أفلامك القديمة ، والإلكترونيات ، وألعاب الطاولة ، وأي أشياء أخرى لديك لا تحتاجها بعد الآن.

لقد قامت عائلتي بهذا في الماضي ، وهي طريقة رائعة لكسب المال بسرعة من خلال التخلص من الأشياء التي لم تعد تستخدمها ، مثل مجموعة أشرطة Disney VHS. يمكنك أيضًا محاولة البيع في سوق للسلع الرخيصة والمستعملة إذا كان لديك مجموعة متنوعة من الأشياء الأخرى للبيع.

فقط تأكد من وضع منشورات في المنطقة المحيطة ومحاولة استضافة بيع المرآب الخاص بك في عطلة نهاية الأسبوع مع الطقس الجيد.

5. إيتسي

في حين أنه قد يفاجئك ، Etsy هي واحدة أخرى من أفضل الأماكن لبيع أشرطة Disney VHS.

يعد Etsy سوقًا شهيرًا عبر الإنترنت لأي شيء مصنوع يدويًا أو عتيق. ومع ذلك ، يبيع الكثير من أصحاب المتاجر مكتشفات قديمة مثل أشرطة VHS القديمة.

الكثير من أشرطة Disney VHS على Etsy تتراوح قيمتها بين 5 دولارات و 20 دولارًا، لذلك أنت بحاجة إلى عدد قليل من عمليات البيع لكسب نقود جادة.

ومع ذلك ، فإن Etsy ميسور التكلفة نسبيًا مقارنة بالعديد من الأسواق.

يكلف 0.20 دولارًا لإدراج عنصر لمدة أربعة أشهر ، وتتقاضى Etsy حوالي 5 ٪ من رسوم المعاملات لكل عملية بيع.

لقد حاولت بالفعل بيع أكواب مطبوعة عند الطلب على Etsy كصخب جامعي واحد ، وكان من السهل جدًا البدء في السوق.

قراءة إضافية – كيفية بيع الملصقات على Etsy.

6. محلات البيدق

رهن الأشياء مقابل المال هي طريقة شائعة أخرى لكسب أموال إضافية عندما تكون في مأزق.

الآن ، ربما لا يهتم متجر البيدق بإخراج شريط VHS واحد أو اثنين من يديك مقابل بعض النقود.

ولكن ، إذا كان لديك مجموعة باهظة الثمن من أشرطة Disney VHS القديمة المعروضة للبيع والتي لا تزال في حالة جيدة ، فقد يهتم متجر في منطقتك بشرائها منك.

قد تكون متاجر التوفير مهتمة أيضًا ، ولكن مرة أخرى ، ربما تحتاج إلى مجموعة جيدة جدًا إذا كنت ترغب في بيعها.

7. OfferUp

OfferUp هو سوق آخر شهير عبر الإنترنت حيث يبيع الأشخاص منتجات من فئات عديدة ، بما في ذلك:

الملابس والاكسسوارات

منتجات الأطفال والرضع

أثاث

إلكترونيات

مستلزمات الحيوانات الأليفة

بطاقات رياضية

ألعاب الأطفال

مركبات

ألعاب الفيديو

عندما أبحث عن أفلام ديزني وأفلام الأطفال ، أجد الكثير من العروض لأفلام فردية أو مجموعات كاملة.

يبيع الكثير من البائعين في منطقتي أفلام Disney VHS مقابل 1 دولار إلى 5 دولارات للبوب أو مجموعات كاملة مقابل 50 دولارًا إلى 100 دولار.

لذلك ، إذا كان لديك مجموعة كبيرة ، فإن OfferUp هو بالتأكيد خيار موثوق لكسب بعض النقود عبر الإنترنت.

هناك أيضًا الكثير من الأشياء الأخرى الأكثر مبيعًا على OfferUp التي يمكنك بيعها نقدًا ، وبشكل عام ، فهي سوق ضخمة بها الكثير من الفرص للبائعين.

8. كريغزلست

على الرغم من كونه موقعًا قديمًا في هذه المرحلة ، إلا أن Craigslist هو مكان آخر لبيع مجموعات من الأشياء.

ربما سأجرب خيارات مثل eBay و Mercari أولاً ، لكن لا ضرر من إدراج أشرطة Disney VHS الخاصة بك للبيع على Craigslist لمعرفة ما إذا كنت ستحصل على أي لدغات.

يحب Facebook، قد تضطر إلى التعامل مع بعض العروض المساومة والخطيرة ، لذا ضع هذا الجانب في الاعتبار.

ولكن إذا كنت تفضل المبيعات النقدية ولا تريد التعامل مع شحن أي شيء ، فإن Craigslist و Facebook السوق هو أفضل الخيارات المتاحة أمامك.

9. 5 أميال

المكان الأخير الذي يمكنك فيه بيع أشرطة Disney VHS بالقرب منك هو 5miles.

هذا Facebook يعد Marketplace البديل خيارًا شائعًا لبيع أي شيء تقريبًا للناس في مدينتك. ويمكنك عرض أشرطة Disney VHS الخاصة بك للبيع مجانًا ثم التفاوض مع المشترين المحليين لعقد صفقة.

نصيحتي هي سرد ​​مجموعتك في كل من 5miles و Craigslist و Facebook Marketplace بحيث تحصل على أكبر عدد ممكن من المشترين المحتملين.

و 5miles أمر رائع لأن تطبيق الهاتف المحمول الخاص به يجعل إدارة قوائمك والتواصل مع المشترين أمرًا بسيطًا للغاية.

قراءة إضافية – أفضل التطبيقات التي تدفع نقودًا حقيقية على الفور.

ما الذي يؤثر على أسعار شريط Disney VHS القديمة؟

عندما يتعلق الأمر ببيع المقتنيات ، هناك بعض العوامل التي تساهم عادةً في التقييم.

لا يهم حقًا إذا كنت تبيع بطاقات Yugioh أو أشرطة Disney VHS ؛ هناك بعض الأشياء التي يجب أن تبحث عنها ، بما في ذلك:

عمر : عادةً ما يكون العثور على الأفلام القديمة أكثر صعوبة وبالتالي فهي نادرة.

: عادةً ما يكون العثور على الأفلام القديمة أكثر صعوبة وبالتالي فهي نادرة. حالة : أشرطة Disney VHS المختومة هي أكثر الأنواع قيمة حيث لم يتم فتحها مطلقًا.

: أشرطة Disney VHS المختومة هي أكثر الأنواع قيمة حيث لم يتم فتحها مطلقًا. يطلب : الأفلام الأكثر شهرة تجلب أعلى الأسعار مقابل الأفلام الأقل شهرة.

: الأفلام الأكثر شهرة تجلب أعلى الأسعار مقابل الأفلام الأقل شهرة. إصدار: يمكن أن تكون قيمة أشرطة Disney VHS النادرة أو الأشرطة ذات المطبوعات الخاطئة أو بلغات مختلفة أكثر من الأشرطة العادية.

الآن ، في حالة أفلام Disney VHS ، معظم الأشرطة لا تساوي الكثير من المال للأسف.

لكن، يمكن أن تكون أشرطة Disney VHS ذات الماس الأسود على العمود الفقري لصندوق الشريط أكثر قيمة.

هذا لأن Black Diamond يشير إلى أن الشريط هو أحد أشرطة VHS الأولى التي تم بيعها من ديزني وخرجت بين عامي 1984 و 1994.

هكذا قال، معظم هذه الأشرطة لا تزال قيمتها 2 دولار إلى 10 دولارات كحد أقصى، لذلك لن تحصل على ثروة من بيعها.

يمكن لأشرطة Disney VHS الممنوحة وغير المفتوحة في حالة ممتازة أن تجلب سعرًا أعلى ، وينطبق الشيء نفسه على صناديق Black Diamond النادرة جدًا.

قراءة إضافية – كيفية الحصول على 500 دولار غدًا.

ما هي قيمة أشرطة ديزني VHS القديمة الخاصة بي؟

إذا كان لديك مجموعة كبيرة من أشرطة VHS للبيع ، فمن المهم أن تعرف الأفلام ذات الأسعار الأعلى.

جميع الأفلام التي سأذكرها هي Black Diamond لأن هذه هي أكثر أنواع أفلام ديزني قيمة.

Note: للعثور على أسعار تقريبية ، بحثت على موقع eBay عن قوائم بأفلام Disney VHS التي باعها الناس ومقدار البيع النهائي.

فيما يلي بعض من أغلى أشرطة Disney VHS وأسعارها التقريبية على موقع eBay:

علاء الدين : من 10 دولارات إلى 80 دولارًا.

: من 10 دولارات إلى 80 دولارًا. بامبي : من 15 إلى 30 دولارًا

: من 15 إلى 30 دولارًا الجميلة والوحش : من 20 دولارًا إلى 150 دولارًا

: من 20 دولارًا إلى 150 دولارًا سندريلا : من 30 دولارًا إلى 150 دولارًا

: من 30 دولارًا إلى 150 دولارًا دامبو : من 10 دولارات إلى 80 دولارًا

: من 10 دولارات إلى 80 دولارًا كتاب الأدغال : من 30 إلى 100 دولار

: من 30 إلى 100 دولار السيدة والصعلوك : من 5 دولارات إلى 50 دولارًا

: من 5 دولارات إلى 50 دولارًا بيتر بان : من 15 إلى 45 دولارًا

: من 15 إلى 45 دولارًا بينوكيو : من 5 دولارات إلى 40 دولارًا

: من 5 دولارات إلى 40 دولارًا روبن هود : من 5 دولارات إلى 40 دولارًا

: من 5 دولارات إلى 40 دولارًا الجمال النائم : من 10 دولارات إلى 150 دولارًا

: من 10 دولارات إلى 150 دولارًا سنو وايت : من 20 دولارًا إلى 125 دولارًا

: من 20 دولارًا إلى 125 دولارًا السيف في الحجر : من 5 دولارات إلى 50 دولارًا

: من 5 دولارات إلى 50 دولارًا الحوريةالصغيرة : من 10 دولارات إلى 50 دولارًا

: من 10 دولارات إلى 50 دولارًا المنقذين : من 10 دولارات إلى 50 دولارًا

: من 10 دولارات إلى 50 دولارًا 101 كلب مرقش: من 15 إلى 45 دولارًا

مرة أخرى ، ابحث عن هذا الماس الأسود على العمود الفقري لصندوق VHS الخاص بك لأن هذه علامة على أنه قد يكون لديك أشرطة VHS قيمة على يديك.

لاحظ أيضًا أنك قد تتعثر عبر قوائم eBay التي تبيع أشرطة Disney VHS بآلاف الدولارات.

تذكر: هذا هو السعر ولا يمثل بالضبط ما يرغب المشتري العادي في دفعه.

ملاحظة أخرى: لا يضمن Black Diamond أنه يمكنك بيع شريط VHS مقابل الكثير من المال.

من المفاهيم الخاطئة أن أشرطة ديزني VHS تباع بآلاف الدولارات. يوجد الكثير منهم ، لذا فحتى الأنواع النادرة غالبًا ما تذهب مقابل 5 دولارات إلى 20 دولارًا فقط ما لم تجد مشترًا جادًا للغاية وهو جامع.

قراءة إضافية – كيفية ربح 150 دولارًا بسرعة.

ماذا يعتقد الباعة الآخرون؟

تتمثل إحدى الطرق الرائعة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح مع أي نشاط جانبي في التعلم من الأشخاص الآخرين الذين يقومون بذلك بالفعل.

لذا ، ماذا تعتقد الزعانف الأخرى؟

حسنًا ، هناك الكثير من خيوط Reddit المفيدة من r / Flipping و r / eBay و r / VHS حول مكان بيع أفلام Disney VHS مقابل المال.

هذا ما يقوله بعض البائعين في موضوع واحد:

يقول freebasetarsier : “ستكون محظوظًا بالحصول على 20 دولارًا أمريكيًا مقابل المنتجات” النادرة “.”

: “ستكون محظوظًا بالحصول على 20 دولارًا أمريكيًا مقابل المنتجات” النادرة “.” mywordswillgowithyou يقول : “بيع المصنع مختومة بشكل أفضل. بيع مستعملة مقابل بضعة دولارات مع الشحن المجاني “.

: “بيع المصنع مختومة بشكل أفضل. بيع مستعملة مقابل بضعة دولارات مع الشحن المجاني “. تردد يقول: “تم بيع عدد قليل منها خلال الأشهر القليلة الماضية (زوجان من Mulans و Jungle Book و Lilo and Stitch و Bambi و Lion King). ذيل طويل بالتأكيد ويتوقع الحصول على حوالي 3-4 دولارات للقطعة. بعض أفلام ديزني الكارتونية القديمة (المحار الذهبي) لائقة ويمكنك أحيانًا الحصول على حوالي 5-10. لا تشتري كل هراء الماس الأسود “.

هذه نصيحة جيدة جدًا بصراحة ومرة ​​أخرى ، لا تصدق الضجيج عندما يقول الناس أنه يمكنك بيع الأشرطة بآلاف الدولارات.

خلاصة القول هي بيع معظم أشرطة Disney VHS القديمة مقابل 2 دولار إلى 10 دولارات ، حتى لو كانت Black Diamonds.

نصائح لبيع أشرطة VHS من Disney مقابل مبالغ نقدية

الآن بعد أن عرفت أفضل الأماكن لبيع أشرطة Disney VHS ، إليك بعض النصائح التي يجب أن تضعها في اعتبارك لجعل عملية البيع أكثر نجاحًا:

تعرف على أرقامك: إذا كانت لديك مجموعة نادرة ، فتأكد من إجراء بحثك! تعرف على ما يبيعه الأشخاص الآخرون لأشرطة VHS الخاصة بهم عبر الإنترنت حتى تعرف كيفية تسعير نفسك وتجنب العروض المنخفضة. بيع بالجملة: نظرًا لأن معظم أشرطة Disney VHS لا تساوي الكثير من المال ، فلا يستحق الأمر استخدام Nickle وتعتيم طريقك من خلال كل عملية بيع فردية. لتوفير الوقت ، يعرض العديد من البائعين مجموعات كاملة للبيع وبخصم طفيف. لا تضيعوا الوقت: كما ذكرت للتو ، تحتاج إلى تقدير وقتك. إذا كان شخص ما يضيع الوقت في صفقة أو يحاول إضعافك ، فلا يستحق التفاوض معه.

نأمل أن تساعدك هذه النصائح في بيع أشرطة Disney VHS الخاصة بك وتحويل مجموعة قديمة إلى أموال مجانية.

أسئلة مكررة

أين يمكنني بيع أشرطة فيديو ديزني الماسية السوداء الخاصة بي؟

أفضل مكانين لبيع أشرطة Black Diamond Disney VHS هما eBay و Craigslist. يعد البيع على موقع eBay أمرًا مثاليًا لأن هذا هو المكان الذي يبدأ فيه العديد من هواة الجمع البحث عن الأشرطة. بالنسبة إلى Craigslist ، فهي طريقة شائعة جدًا لبيع العناصر عالية التحصيل للأشخاص في منطقتك.

من يشتري أشرطة Disney VHS القريبة مني؟

إذا كنت لا ترغب في التعامل مع تكاليف الشحن ومتاعبه ، فأنت بحاجة إلى بيع أشرطةك محليًا. هذا هو المكان الذي خيارات مثل Facebook يعد Marketplace و OfferUp و Craigslist أفضل الخيارات المتاحة لك.

يتيح لك موقع eBay أيضًا البيع محليًا من خلال خيار الإعلانات المبوبة ، لكن هذا يكلف أموالًا ، لذا التزم بالأسواق المحلية المجانية أولاً.

افكار اخيرة

آمل أن يمنحك دليلنا حول مكان بيع أشرطة Disney VHS السبق في تصفية مجموعتك.

بصراحة ، سيكون لأفلام ديزني دائمًا مكانة مغرمة في قلوب ملايين الأشخاص حول العالم.

لذا ، نصيحتي الوحيدة هي ألا تبيع مجموعتك بأكملها إذا كنت ترغب في الاحتفاظ ببعض الأفلام أو نقلها إلى شخص مميز في وقت لاحق من الحياة.

لكن مهلا ، إذا كنت بحاجة إلى بعض النقود السريعة ، بكل الوسائل ، فقد حان الوقت للبيع!

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