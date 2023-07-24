ستساعدك المقالة التالية: أين تبيع الكتب المصورة – أفضل 16 خيارًا عبر الإنترنت والنقد

هل تعلم أن سوق الكتب المصورة هو تجارة كبيرة؟

مع مبيعات بملايين الدولارات سنويًا ، فإن الطلب على الكتب المصورة مرتفع كما كان في أي وقت مضى. لذلك ، إذا كان لديك مخزون من الكتب المصورة القديمة في مكان ما في المرآب أو الطابق السفلي الخاص بك الآن ، فقد تكون جالسًا على بعض النقود السريعة.

سواء كان لديك كتابان مصوران فقط ، أو مجموعة من الآلاف ، فمن الممكن جني الأموال من بيع القصص المصورة. ولديك الكثير من الخيارات من حيث البيع عبر الإنترنت أو محليًا أو بكلتا الطريقتين.

في هذا المنشور ، أغطي بعضًا من أفضل الأماكن لبيع الكتب المصورة وما تحتاج إلى معرفته قبل طرح إصدار فردي أو مجموعتك الكاملة في السوق.

دعنا نذهب اليها!

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أين تبيع الكتب المصورة

إذا كنت ترغب في بيع الكتب المصورة نقدًا ، فلديك بالفعل الكثير من الخيارات.

بالنسبة للمبتدئين ، تعد مواقع المزادات والأسواق عبر الإنترنت طريقة ممتازة للعثور على جامعين آخرين متحمسين لبيعهم. يمكنك أيضًا استخدام مواقع البيع المحلية إذا كنت تفضل البيع النقدي السريع.

لذلك ، قم بتنظيم مجموعتك وفكر في طريقة البيع التي تفضلها. بعد ذلك ، تكون جاهزًا لبيع كتبك المصورة نقدًا!

1. موقع ئي باي

وغني عن القول أن موقع eBay هو أحد أفضل الأماكن لبيع الكتب المصورة عبر الإنترنت نظرًا لحجم هذا السوق عبر الإنترنت.

يمكن أن يساعدك موقع المزادات عبر الإنترنت هذا في بيع أي شيء تقريبًا وتشكل الكتب المصورة جزءًا كبيرًا من أعمالهم. يمكنك بيع الكتب المصورة القديمة أو الإصدارات الأحدث أو حتى مجموعتك الكاملة على موقع eBay.

يُعد موقع eBay أيضًا نقطة انطلاق رائعة لبيع الكتب المصورة والمقتنيات الأخرى مثل Funko Pops والعملات النادرة وأشياء مثل بطاقات Pokemon نظرًا لأن هذا هو المكان الذي يبدأ فيه هواة الجمع المتخصصون في كثير من الأحيان البحث.

فقط تأكد من إجراء البحث الخاص بك ومعرفة الأسعار التي تبيعها الكتب المصورة المماثلة. تريد أيضًا التقاط صور رائعة وتضمين أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول قوائمك.

نشر الرسوم الهزلية الخاصة بك للبيع على موقع eBay مجاني. لكنك تدفع رسوم مبيعات نهائية بنسبة 13.25٪ بالإضافة إلى 0.30 دولار لكل عملية بيع ، لذا ضع هذه الرسوم في الاعتبار عند الإدراج.

2. التراث المزادات

تعد Heritage Auctions مكانًا شائعًا آخر لبيع الكتب المصورة عبر الإنترنت بالإضافة إلى المقتنيات مثل البطاقات الرياضية والأعمال الفنية والأحذية الرياضية والعملات المعدنية والطوابع والعناصر المماثلة.

أنت ترسل كتبك المصورة باستخدام هذه المنصة ، مما يعني أنك ترسل كتبك المصورة إلى Heritage Auctions حتى تتمكن الشركة من بيع مجموعتك في أحد مزاداتها العادية.

هذا يأخذ كل العمل من صحنك. ويحتوي موقع الويب على معلومات ممتازة حول كيفية تقييم تفاصيل كتبك المصورة الإضافية التي يمكن أن تساعدك في إجراء عملية البيع.

ستدفع أيضًا رسومًا بنسبة 10٪ أو أقل اعتمادًا على قيمة كتابك الهزلي أو مجموعتك. بشكل عام ، تعد Heritage Auctions مكانًا ممتازًا لبيع الكتب المصورة القديمة وعناصر الجامعين النادرة التي لها سعر أعلى.

3.

MyComicShop (Lone Star Comics)

يبيع بائع التجزئة الشهير Lone Star Comics الكتب المصورة عبر الإنترنت باسم My Comic Shop وهي شركة مملوكة للعائلة ، وهي تشتري ملايين الدولارات سنويًا ، مما يجعلها مكانًا ممتازًا لبيع الكتب المصورة نقدًا.

بينما يبحث MyComicShop بشكل خاص عن الكتب المصورة القديمة ، فإنه لا يزال يشتري مجموعة متنوعة من العناصر ولديه طرق متعددة يمكنك من خلالها العمل معهم لكسب المال بسرعة من مجموعة الكتب المصورة الخاصة بك.

يمكنك أيضًا الاشتراك مع MyComicShop ، ولكن مرة أخرى ، تريد الشركة أكثر من غيرها الكتب المصورة من السبعينيات أو ما قبلها لأن هذه تستحق المزيد.

يحتوي MyComicShop أيضًا على قائمة شراء عبر الإنترنت والعديد من خيارات البيع والشحن ، لذا استكشف موقع الويب الخاص به لمعرفة ما هو الأنسب.

4.

SubZero كاريكاتير

مكان آخر لبيع الكتب المصورة عبر الإنترنت هو SubZero Comics.

يشتري بائع التجزئة الشهير للكتب المصورة عبر الإنترنت ويبيع الرسوم الهزلية من جميع الأعمار ، بما في ذلك المجموعات والكتب المصورة الأحدث. يوفر SubZero Comics تقديرًا لكتبك ويتيح لك معرفة ما إذا كانوا مهتمين بشراء مجموعتك.

لا تشتري SubZero الكتب المصورة فقط الكتب المصورة ، ولكن لديهم أيضًا بعض النصائح الرائعة حول كيفية بيع الكتب المصورة مقابل النقود أيضًا.

الكتب المصورة من الثلاثينيات إلى الستينيات هي الأكثر طلبًا ، لكن SubZero Comics تشتري أيضًا كتبًا من السبعينيات وما بعدها. يساعد أيضًا وجود كتب هزلية متدرجة في حالة ممتازة أو جيدة.

5. Facebook المتجر

إذا كنت تريد بيعًا نقديًا سريعًا ، فإن Facebook يعد Marketplace مكانًا ممتازًا آخر لبيع الكتب المصورة نقدًا.

لقد بعت الكثير من الأشياء Facebook السوق ، بما في ذلك الأثاث القديم والإلكترونيات والأحذية. لكن الكتب المصورة والمقتنيات الأخرى كذلك الأشياء الشعبية للبيع.

انا يعجبني Facebook بيع السوق منذ الإدراج مجاني. أنت لا تدفع رسوم البيع أيضًا ، وتتم المبيعات محليًا نقدًا ، لذلك لا داعي للقلق بشأن الشحن.

يمكنك أيضًا البحث عن مجموعات لبيع وشراء الكتب المصورة إذا كنت ترغب في بيعها مباشرة لهواة الجمع الآخرين على المنصة. و Facebook لديها الكثير من هذه المجموعات ، لذلك يعد هذا خيارًا جيدًا لبيع الكتب المصورة أو المجموعات الكبيرة بسرعة.

قراءة إضافية – الأفضل Facebook نصائح بيع السوق.

6.

HipComic

مع أكثر من مليون قائمة هزلية ، يعد بائع التجزئة الهزلي عبر الإنترنت إضافة ممتازة إلى قائمة الأماكن لبيع الكتب المصورة.

تمتلك HipComic شبكة كبيرة تضم أكثر من 50000 من جامعي الكتب المصورة ويمكنها مساعدة البائعين في الوصول إلى سوق كبير من المعجبين المخلصين. ونقطة البيع الفريدة هي أنه يمكنك إنشاء متجر الكتب المصورة الخاص بك على الإنترنت للبيع منه.

إن إدراج الكتب المصورة مجاني أيضًا ، وتدفع 0.03 دولار رسوم قائمة المزاد ورسوم المعاملات 9.95٪. يمكنك أيضًا دفع رسوم متجر شهرية بقيمة 3.95 دولارًا أمريكيًا باستخدام خطة بداية HipComic ، ولكن يمكنك ترقية خطتك للحصول على رسوم معاملات أقل والمزيد من القوائم.

إذا كنت تبيع الآلاف من الكتب المصورة وترغب في القيام بذلك كصخب جانبي ، فقد يكون امتلاك واجهة محل خاصة بك هو الخيار الأفضل.

Plus HipComic يحتوي على أدوات مفيدة مثل برنامج التعرف الخاص به لمساعدتك في إنشاء قوائم مبيعاتك من صور الصور.

7. OfferUp

يحب Facebook Marketplace ، OfferUp هي طريقة ممتازة أخرى لبيع الكتب المصورة نقدًا إذا كنت تفضل البيع عبر الإنترنت.

يتيح لك هذا التطبيق المجاني سرد ​​أي شيء معروض للبيع تقريبًا ، بما في ذلك المقتنيات مثل الكتب المصورة وبطاقات Yugioh والتحف والمزيد! ثم تلتقي بالمشترين شخصيًا لإجراء مبيعات نقدية بسيطة.

أحب OfferUp نظرًا لأن التطبيق يحتوي على أماكن اجتماعات تمت الموافقة عليها مسبقًا في مناطق عامة مزدحمة وآمنة. وإذا كنت تعيش في مدينة كبيرة ، فقد تجد الكثير من زملائك الجامعين في منطقتك.

يمكنك أيضًا بيع الكتب المصورة عبر الإنترنت باستخدام OfferUp. ومع ذلك ، فإن النظام الأساسي يفرض رسومًا باهظة على المبيعات عبر الإنترنت تبلغ 12.9٪.

قراءة إضافية – OfferUp vs Facebook سوق للبائعين.

8.

ComicConnect

ComicConnect هو خيار آخر حسن السمعة لبيع الكتب المصورة ، خاصة إذا كان لديك كتب هزلية عتيقة أو مجموعات كاملة.

تتيح لك الشركة سرد القصص المصورة الخاصة بك للبيع وتحديد الأسعار الخاصة بك. بل إنه يقدم تقييمات مجانية وتدرجات منخفضة التكلفة للرسوم الهزلية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أحيانًا الحصول على سلفة نقدية لكتبك المصورة إذا كانت لديك مجموعة نادرة وكنت على استعداد لقبول سعر مقدم أقل قليلاً.

بالنسبة للمبيعات المنتظمة ، تتقاضى ComicConnect رسوم مبيعات بنسبة 10٪ ، وهي أقل من رسوم معظم دور المزادات على المقتنيات.

9.

WhatNot

WhatNot هو خيار فريد أكثر لبيع الكتب المصورة نظرًا لأنه “سوق اجتماعي” عبر الإنترنت حيث يمكن لأصحاب المتاجر التفاعل مع المشترين وبيع المنتجات من خلال العروض الحية.

تتيح لك المنصة بشكل أساسي أن تكون بائع المزاد الخاص بك لأحداث المبيعات التي تستضيفها. وهي منصة شهيرة لبيع الكتب المصورة ، والملابس المصممة ، وبطاقات البيسبول ، والأحذية الرياضية ، والساعات الفاخرة ، والمزيد.

عند إجراء عملية بيع ، تحصل أيضًا على ملصقات شحن مدفوعة مسبقًا من WhatNot ، ويتم إجراء المدفوعات عبر PayPal أو الإيداع المباشر.

بالنسبة للرسوم ، يتقاضى WhatNot عمولة مبيعات بنسبة 8٪ بالإضافة إلى رسوم معالجة الدفع بنسبة 2.9٪ + 0.30 دولار أمريكي ، وهي منافسة للأسواق الأخرى عبر الإنترنت.

في حين أن هذه الطريقة الفريدة تتطلب القليل من مهارة البيع والراحة في البث المباشر ، إلا أنها طريقة أكثر شخصية للوصول إلى المشترين المحتملين.

10. كريغزلست

كريغزلست مشهور Facebook بديل السوق يعد أيضًا مكانًا رائعًا لبيع الكتب المصورة والعناصر المتخصصة الأخرى.

موقع الإعلانات المبوبة هذا مجاني للاستخدام وإنشاء قوائم عليه. كل ما عليك فعله هو وصف الكتب المصورة التي تبيعها وإضافة بعض الصور وتحديد السعر. من هناك ، يمكن للمشترين الاتصال بك لطرح الأسئلة أو ترتيب لقاء محلي أو بيع عبر الإنترنت.

منشورنا على Facebook يقارن Marketplace vs Craigslist كلا النظامين الأساسيين بمزيد من التفاصيل إذا كنت مهتمًا بالفضول.

11.

ComicLink

تعمل دار المزادات كاملة الخدمات هذه في مجال الأعمال الكوميدية منذ عام 1996.

وهي تقدم المزادات والتبادلات وكذلك خدمات السمسرة للكتب المصورة القديمة والأعمال الفنية الهزلية والمقتنيات النادرة الأخرى.

يقدم ComicLink بعض الطرق المختلفة لبيع القصص المصورة أيضًا ، بما في ذلك:

المزادات: أضف القوائم الخاصة بك إلى جدول المزاد الخاص بهم.

تبادل الكتاب الهزلي: تفاوض مع المشترين.

الشراء الفوري: بيع مجموعتك المصورة إلى ComicLink مباشرة.

تختلف الرسوم اعتمادًا على طريقة البيع الخاصة بك ، ولكن هذه واحدة من أفضل الطرق لبيع الكتب المصورة إذا كنت تريد خيارات.

12. محلات البيدق

إذا كنت لا تزال تتساءل عن مكان بيع الكتب المصورة ، فيمكنك دائمًا محاولة رهنها مقابل النقود إذا كنت بحاجة إلى المال بحلول الغد.

تشتري محلات البيدق جميع أنواع المقتنيات ، بما في ذلك الكتب المصورة القديمة والمعادن الثمينة وبطاقات كرة السلة والتحف وغير ذلك. وعندما تبيع أو ترهن أغراضك ، فإنك تحصل على نقود مقدمًا والتي يمكن أن تساعدك إذا كنت في مأزق.

لاحظ فقط أن متاجر البيدق غالبًا ما تكون منخفضة حيث يتعين عليهم إعادة بيع أغراضك لتحقيق ربح. لذا ، إذا لم تكن بحاجة إلى نقود سريعة ، فإن متاجر البيدق ليست طريقة جيدة لبيع الكتب المصورة.

13. كواليتي كوميكس

يعد QualityComix أحد أفضل الأماكن لبيع الكتب المصورة.

هذه الشركة متخصصة في الإصدارات القديمة والنادرة ومجموعات الكتب المصورة. لذلك ، يعد خيارًا رائعًا إذا كان لديك كتب هزلية من الثلاثينيات إلى الستينيات.

البيع هو أيضًا عملية سهلة من ثلاث خطوات:

أرسل كتابك (كتبك) المصورة للتقييم المجاني عبر الإنترنت احصل على عرض من QualityComix اشحن رسومك الهزلية إلى QualityComix إذا أعجبك العرض واحصل على أموال

كواليتي كوميكس يدفع لك عن طريق الشيك في غضون 24 ساعة بعد تلقي الرسوم الهزلية الخاصة بك ، وبالتالي فإن العملية برمتها تكون سلسة للغاية.

14. محلات الكوميديا ​​والألعاب المحلية

مثل متاجر البيدق ، يمكنك دائمًا محاولة بيع الكتب المصورة مباشرة إلى متاجر الألعاب والهوايات المحلية.

غالبًا ما تشتري هذه المتاجر أشياء مثل الكتب المصورة وبطاقات MTG و Funko Pops وبضائع مماثلة لإعادة بيعها بعد ذلك. ولكن مثل متاجر البيدق ، من غير المحتمل أن تحصل على السعر الكامل لقصصك المصورة ، ولا يقدم كل متجر ذلك.

15. اتفاقيات الكتاب الهزلي

إذا كنت على استعداد للسفر ، فقد يكون أحد أفضل الأماكن لبيع الكتب المصورة في مؤتمر الكتاب الهزلي القادم.

تسمح العديد من الاتفاقيات للأشخاص بالدفع مقابل الحصول على أكشاك خاصة بهم ، لذلك يمكنك بيع مجموعات كبيرة هنا إذا كنت على استعداد لإنفاق الأموال. ولكن حتى التواصل مع الأشخاص في هذه الاتفاقيات يمكن أن يساعدك في العثور على مشترين.

تحدث أحداث مثل Comic Con في العديد من المدن الكبرى. يمكنك أيضًا البحث عن المزيد من اصطلاحات الكتب المصورة المحلية التي تبدو جذابة.

16. بيع المرآب

يتمثل أحد الخيارات النهائية لبيع الكتب المصورة مقابل النقود في استضافة مرآب لبيع الكتب حيث تبيعها محليًا.

يعد هذا في الواقع خيارًا رائعًا لبيع القصص المصورة بالجملة التي لا تساوي الكثير. في الواقع ، يمكنك على الأرجح بيع الكتب مقابل بضعة دولارات لكل منها بينما قد تجلب 0.10 دولار إلى 0.25 دولار فقط إذا كنت تبيع عبر الإنترنت.

فقط تأكد من الإعلان عن بيع المرآب الخاص بك مقدمًا. لقد وجدت أن النشرات المحلية تعمل بشكل جيد ، وتحاول استضافة بيع المرآب الخاص بك في عطلة نهاية الأسبوع مع الطقس الجيد.

قراءة إضافية – كيفية الحصول على 1000 دولار في اليوم.

ما الذي يؤثر على أسعار الكتب المصورة؟

الآن بعد أن عرفت مكان بيع القصص المصورة ، أريد تغطية بعض العوامل التي تؤثر على الأسعار حتى تعرف كيفية سرد مجموعتك:

عمر : يمكن أن يحدد عمر كتبك المصورة قيمتها. تصنف القصص المصورة حسب الأعمار ، بما في ذلك الكتب المصورة الحديثة والنحاسية والبرونزية والفضية والعصر الذهبي. كلما كان كتابك الهزلي قديمًا ، كانت الفرص أكثر قيمة ، حيث كانت القصص المصورة من العصر الذهبي من الثلاثينيات إلى الخمسينيات من القرن الماضي هي أكثر الكتب قيمة.

: يمكن أن يحدد عمر كتبك المصورة قيمتها. تصنف القصص المصورة حسب الأعمار ، بما في ذلك الكتب المصورة الحديثة والنحاسية والبرونزية والفضية والعصر الذهبي. كلما كان كتابك الهزلي قديمًا ، كانت الفرص أكثر قيمة ، حيث كانت القصص المصورة من العصر الذهبي من الثلاثينيات إلى الخمسينيات من القرن الماضي هي أكثر الكتب قيمة. درجة : مثل العديد من المقتنيات ، فإن الحالة مهمة في جمع الكتب المصورة. الكتاب الهزلي المصنف 9.0 هو أكثر قيمة من الكتاب المصنف على أنه 2. يمكن أن تساعدك العديد من الأماكن لبيع الكتب المصورة في هذه القائمة في تصنيف رسومك الهزلية.

: مثل العديد من المقتنيات ، فإن الحالة مهمة في جمع الكتب المصورة. الكتاب الهزلي المصنف 9.0 هو أكثر قيمة من الكتاب المصنف على أنه 2. يمكن أن تساعدك العديد من الأماكن لبيع الكتب المصورة في هذه القائمة في تصنيف رسومك الهزلية. عنوان : بعض مواضيع الكتب المصورة مرغوبة أكثر من غيرها. على سبيل المثال ، عادةً ما تكون الرسوم الهزلية للأبطال الخارقين مثل Spider Man و Batman أكثر قيمة من تلك التي تصور الشخصيات الكرتونية.

: بعض مواضيع الكتب المصورة مرغوبة أكثر من غيرها. على سبيل المثال ، عادةً ما تكون الرسوم الهزلية للأبطال الخارقين مثل Spider Man و Batman أكثر قيمة من تلك التي تصور الشخصيات الكرتونية. ندرة : تم إصدار بعض القصص المصورة بكميات كبيرة ، بينما لم يكن هناك سوى عدد قليل من الإصدارات المتاحة في الإصدارات الأخرى. المجلات الهزلية النادرة هي تلك التي تم فيها إنتاج نسخ أقل بالإضافة إلى حالة تلك النسخ التي بقيت على قيد الحياة.

: تم إصدار بعض القصص المصورة بكميات كبيرة ، بينما لم يكن هناك سوى عدد قليل من الإصدارات المتاحة في الإصدارات الأخرى. المجلات الهزلية النادرة هي تلك التي تم فيها إنتاج نسخ أقل بالإضافة إلى حالة تلك النسخ التي بقيت على قيد الحياة. يطلب : يمكن أن يساعد الطلب على رسوم كاريكاتورية معينة في رفع الأسعار أو انخفاضها. إذن ما الذي يجعل بعض القصص المصورة مطلوبة؟ جزء من ذلك هو شعبية الشخصيات الموجودة في الكتاب الهزلي ، وكذلك التوقع للأفلام أو البرامج التلفزيونية بناءً على قضايا معينة.

: يمكن أن يساعد الطلب على رسوم كاريكاتورية معينة في رفع الأسعار أو انخفاضها. إذن ما الذي يجعل بعض القصص المصورة مطلوبة؟ جزء من ذلك هو شعبية الشخصيات الموجودة في الكتاب الهزلي ، وكذلك التوقع للأفلام أو البرامج التلفزيونية بناءً على قضايا معينة. حالة : الكتب المصورة التي هي في حالة جيدة ستكون دائمًا أكثر قيمة من تلك الموجودة في حالة سيئة. يمكن أن تعتمد حالة الكتاب الهزلي على مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك ما إذا كان هناك أي طيات أو تمزقات أو تغير في اللون أو أي عيوب أخرى في الكوميديا ​​مما يقلل من قيمتها.

: الكتب المصورة التي هي في حالة جيدة ستكون دائمًا أكثر قيمة من تلك الموجودة في حالة سيئة. يمكن أن تعتمد حالة الكتاب الهزلي على مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك ما إذا كان هناك أي طيات أو تمزقات أو تغير في اللون أو أي عيوب أخرى في الكوميديا ​​مما يقلل من قيمتها. نسخ موقعة : هل لديك فكاهي تم توقيعه من قبل الكاتب أو الفنان؟ يمكن أن يساعد هذا في أن تكون رسومك الهزلية أكثر قيمة لهواة الجمع وجلب سعر أعلى.

: هل لديك فكاهي تم توقيعه من قبل الكاتب أو الفنان؟ يمكن أن يساعد هذا في أن تكون رسومك الهزلية أكثر قيمة لهواة الجمع وجلب سعر أعلى. أغلفة متغيرة : هل يحتوي كتابك الهزلي على غلاف مختلف عن الغلاف القياسي لهذه المشكلة؟ تعد هذه الأغطية المتنوعة أكثر ندرة وغالبًا ما تستحق أكثر من المشكلات القياسية.

: هل يحتوي كتابك الهزلي على غلاف مختلف عن الغلاف القياسي لهذه المشكلة؟ تعد هذه الأغطية المتنوعة أكثر ندرة وغالبًا ما تستحق أكثر من المشكلات القياسية. موضوعات هامة: تعتبر بعض إصدارات الرسوم الهزلية المختلفة أكثر أهمية من غيرها ويمكن أن تسجل أيضًا سعرًا أعلى. عادة ما تكون هذه الرسوم الهزلية التي تتميز بإدخال شخصية جديدة أو حدث كبير في قصة المسلسل. غالبًا ما تستحق هذه القضايا المصورة الرئيسية أسعارًا أعلى بسبب ارتفاع الطلب من قبل هواة الجمع.

تشارك سلسلة الفيديو هذه من CGC Comics أيضًا النصائح والنصائح حول كيفية تصنيف الكتب المصورة حتى تتمكن من إعداد كتبك للبيع.

قراءة إضافية – ما الذي يمكنني بيعه مقابل 1000 دولار؟

نصائح لبيع الكتب المصورة

إذا كنت مستعدًا لبيع مجموعة الكتب المصورة الخاصة بك ، فإليك بعض النصائح النهائية التي يجب وضعها في الاعتبار لزيادة فرص إجراء عملية بيع:

إبقى مرتب: يعد تنظيم كتبك المصورة حسب السنة والدرجات والموضوع والبقاء منظمًا أمرًا أساسيًا للبيع الناجح. قم بأبحاثك: خذ وقتًا في البحث عن البائعين المتنافسين لمعرفة ما تبيعه الكتب المصورة المماثلة. استثمر في الدرجات: إذا كان لديك كتب هزلية نادرة وقديمة للبيع ، فإن استثمار بعض الوقت والمال في تصنيفها يمكن أن يساعدك في الحصول على سعر بيع أعلى. تعرف على السعر الأدنى الخاص بك: كن على استعداد للتفاوض مع المشترين ، ولكن اعرف السعر الأدنى المطلق الخاص بك ومتى تبتعد. جرب عدة خيارات: يستغرق عرض القصص المصورة للبيع في العديد من الأسواق مزيدًا من الوقت ، ولكن هذا التكتيك يساعدك في العثور على مشترين بشكل أسرع.

يشارك هذا الفيديو من محبي الكتب المصورة Regie Collects Comics الدليل التفصيلي حول كيفية بيع القصص المصورة والمجموعات الكاملة أيضًا إذا كنت بحاجة إلى يد المساعدة.

افكار اخيرة

أصبحت القصص المصورة جزءًا مهمًا من ثقافتنا وألهمت الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأفلام وغير ذلك. مع وجود الكثير من الموضوعات والشخصيات والقصص المختلفة ، يمكن في كثير من الأحيان جمع هذه الكتب المصورة بل وحتى قيمة للغاية.

عند البحث عن أفضل مكان لبيع الكتب المصورة ، فإن الخبر السار هو أن هناك الكثير من الخيارات! بالإضافة إلى البائعين المدرجين في منشور المدونة هذا ، يمكنك بيع الرسوم الهزلية لمتاجر الكتب المصورة المحلية ومحلات التجميع ، أو عرضها للبيع على مواقع الويب المبوبة المحلية.

فقط تأكد من قيامك بأبحاثك وتخصيص الوقت للبقاء منظمًا. يمكن أن يكون بيع القصص المصورة مصدرًا ممتازًا للنقد السريع ، أو حتى يتحول إلى وسيلة لقلب المال. لكن عليك أن تظل مجتهدًا وتقوم بأبحاثك.

شكرا للقراءة ، ونتمنى لك التوفيق!

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