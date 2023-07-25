ستساعدك المقالة التالية: أين تبيع فساتين الحفلة الراقصة نقدًا – 10+ أفضل الأماكن!

بالنسبة للعديد من طلاب المدارس الثانوية ، فإن حفلة موسيقية هي تتويج لأربع سنوات من الدراسة وفرصة ممتعة ومثيرة للاحتفال والتأمل في السنوات السابقة.

ولكن بمجرد انتهاء الحفلة الراقصة ، من غير المرجح أن ترتدي فستان الحفلة الراقصة اللامع مرة أخرى. وإذا كنت قد تخرجت بالفعل ، فهناك فرصة جيدة أن يكون لديك فستان حفلة موسيقية قديم يجمع الغبار في العلية أو المرآب الخاص بك الآن.

لحسن الحظ ، هناك الكثير من الأماكن لبيع فساتين الحفلة الراقصة التي يمكنك اللجوء إليها إذا كنت بحاجة إلى أموال سريعة.

بعد كل شيء ، يمكن أن يتراوح متوسط ​​فستان الحفلة الراقصة من 100 دولار إلى 600 دولار أو أكثر. يعد هذا استثمارًا كبيرًا لشيء ترتديه لبضع ساعات فقط ، لذلك يمكنك أيضًا استرداد استثماراتك.

حان الوقت للغوص في أفضل الطرق لبيع فستان حفلة موسيقية مقابل المال.

أفضل الأماكن لبيع فساتين الحفلة الراقصة

لم يكن بيع فستان حفلة موسيقية مستعمل أسهل من أي وقت مضى. مع الأسواق عبر الإنترنت ومحلات بيع البضائع وتجار التجزئة للسلع المصممة ، هناك العديد من الخيارات المختلفة عندما تريد بيع فستان حفلة موسيقية.

وطالما أن فستان الحفلة الراقصة الخاص بك في حالة جيدة ولا يزال عصريًا ، فمن المحتمل أن تجد الكثير من المشترين لأن العديد من العائلات تريد توفير المزيد من المال عن طريق الذهاب إلى المتجر.

1. Facebook المتجر

واحدة من أفضل الطرق لبيع فساتين الحفلة الراقصة نقدًا هي نشر فستانك للبيع على Facebook المتجر.

تعتبر منصة الوسائط الاجتماعية هذه رائعة للبقاء على اتصال. لكنها أيضًا واحدة من أفضل الأسواق المحلية مبيعًا لأشياء مثل الملابس العامة والأحذية الرياضية والمزيد من القطع الفريدة مثل فساتين الحفلة الراقصة.

النشر مجاني تمامًا ، ويمكن للمشترين الاتصال بك لطرح الأسئلة أو الترتيب للقاء لشراء فستان الحفلة الراقصة.

يمكنك أيضًا البحث عن مجموعات بيع وشراء أو مجموعات بيع المرآب باسم مدينتك. معظم المجموعات مجانية للانضمام ، على الرغم من أن قبولها قد يستغرق يومًا أو يومين إذا وافقت المجموعة يدويًا على الأعضاء الجدد.

الناس تساوم قليلا Facebook السوق ، لذا كن مستعدًا لذلك. لكن نشر فستانك بعد أشهر قليلة من موسم الحفلة الراقصة قد يمنحك بيعًا سريعًا حيث يبدأ الناس في التسوق.

2. Poshmark

هل تريد المكان المثالي لبيع فستان حفلة موسيقية أو غيرها من سلع المصممين عبر الإنترنت؟ في هذه الحالة ، قد يكون Poshmark أحد أفضل الخيارات المتاحة لك.

Poshmark هو سوق راقي يركز على كل ما يتعلق بالموضة. يحب أعضاؤها كل الأشياء الأنيقة ، وموقع إعادة البيع هذا الذي يركز على الموضة جيد بشكل خاص لبيع العلامات التجارية المعروفة.

تشمل بعض الأشياء الأكثر شيوعًا للبيع على Poshmark:

ومع ذلك ، لا يزال الناس يبيعون فساتين الحفلة الراقصة على Poshmark ، لذلك يمكنك العثور على مشترين. وميزة البيع عبر الإنترنت هي أنك تصل إلى جمهور أكبر من المشترين المحتملين.

كما أنه مجاني لنشر القوائم على Poshmark. ولكن على عكس مواقع مثل Facebook Marketplace ، هناك رسوم بائع متغيرة اعتمادًا على إجمالي قيمة البيع.

بالنسبة للمبيعات التي تزيد عن 15 دولارًا ، تأخذ Poshmark 20 ٪ ، وهي نسبة شديدة الانحدار. ولكن مرة أخرى ، إذا ساعدتك Poshmark في العثور على مشترٍ سريعًا ، فقد يكون خيارًا مفيدًا لبيع فستان الحفلة الراقصة عبر الإنترنت.

3. ديوب

إذا كنت لا تزال تبحث عن أماكن لبيع فساتين الحفلة الراقصة ، فيمكنك دائمًا محاولة إدراجها على Depop.

Depop هو تطبيق موجه نحو الموضة يوفر سوقًا دوليًا للعناصر الفريدة. تشتهر باكتشافاتها الفريدة والعتيقة ، لكن الناس يبيعون أيضًا فساتين الحفلات وفساتين الحفلة الراقصة وغيرها من الملابس على المنصة.

كما هو الحال مع تطبيقات مثل Poshmark ، فإن إدراج فستان حفلة موسيقية للبيع مجاني تمامًا على Depop.

إذا تم بيع فستانك على Depop ، فإنك تدفع رسومًا بنسبة 10٪ على سعر البيع الذي يتضمن أي تكاليف شحن ذات صلة. يتم فرض هذه الرسوم عبر PayPal أو بطاقتك الائتمانية المرفقة. قد يكون لدى Paypal أيضًا رسوم معاملات أيضًا ، لذا ضع ذلك في الاعتبار.

4. موقع ئي باي

خيار آخر واضح لبيع فساتين الحفلة الراقصة نقدًا هو موقع eBay. باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق عبر الإنترنت في العالم ، فهي حقًا سوق موثوق به لبيع أي شيء وكل شيء تقريبًا.

لدى eBay أيضًا عددًا كبيرًا من قوائم فساتين الحفلة الراقصة في وقت كتابة هذا التقرير ، وهي طريقة ممتازة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشترين عبر الإنترنت.

إنشاء قائمتك مجاني أيضًا. وأنا أحب موقع eBay لأنه يمكنك جعل القائمة محلية للاستلام فقط في منطقتك ، أو يمكنك إدراجها على الصعيد الوطني إذا كنت ترغب في الشحن.

فقط لاحظ أن eBay تفرض رسومًا على البائع تعتمد على فئة العنصر الذي تبيعه.

بالنسبة للملابس ومعظم الفئات ، تتقاضى eBay 12.9٪ من إجمالي مبلغ البيع حتى 7500 دولار. لا يزال هذا أقل بكثير من البيع على Poshmark ، ولكن ضع في اعتبارك رسوم البائع والشحن المحتملة عند تسعير فستان الحفلة الراقصة.

5. نيكستدور

هل تريد بيع فستان الحفلة الراقصة محليا؟ في هذه الحالة ، يعد Nextdoor موقعًا ممتازًا يمكنك استخدامه ، خاصة إذا كنت لا تجد مشترين على منصة مثل Facebook المتجر.

يتيح لك هذا التطبيق المترجم نشر أشياء للبيع أو التخلي عنها للأشخاص في مجتمعك. ويمكنك أيضًا العثور على فرص صخب جانبي أو عروض نقدية سريعة على التطبيق أيضًا.

لذلك ، عندما يقترب موسم الحفلة الراقصة ، ضع في اعتبارك النشر في مجتمع Nextdoor الخاص بك لمعرفة ما إذا كان أي شخص يريد شراء الفستان أو مقايضتك به.

6. OfferUp

خيار آخر ممتاز لبيع فستان حفلة موسيقية نقدًا أو عبر الإنترنت هو البيع من خلال OfferUp.

تطبيق البيع المحلي هذا مشابه جدًا لـ Facebook Marketplace ويتيح لك نشر أي شيء تقريبًا للبيع للأشخاص في منطقتك. إنه مجاني للقائمة ، ويمكنك إدارة كل شيء مباشرة من هاتفك الذكي.

تشمل الأشياء الشائعة التي يمكن بيعها في OfferUp الملابس والإلكترونيات والألعاب. لكن الناس ما زالوا يبيعون فساتين الحفلة الراقصة على المنصة ، خاصة إذا كانوا يعيشون في مدينة كبيرة.

أحب أيضًا OfferUp نظرًا لأنه يحتوي على أماكن اجتماعات معتمدة مسبقًا للمشترين والبائعين بالقرب من مراكز الشرطة والمناطق العامة المزدحمة. يساعد هذا في زيادة الأمان عند مقابلة الأشخاص لإجراء المعاملات.

لا تزال تبيع عبر الإنترنت باستخدام OfferUp إذا كنت تفضل ذلك. ومع ذلك ، هناك رسوم مبيعات عبر الإنترنت تبلغ 12.9٪ ، لذا فإن البيع المحلي هو المكان الذي يضيء فيه هذا التطبيق.

تحقق من المنشور الخاص بنا حول أفضل الاختراقات OfferUp للحصول على مزيد من النصائح حول كيفية استخدام تطبيق البيع الشهير هذا.

7. Vestiaire Collective (Tradesy سابقًا)

تركز Vestiaire Collective (المعروف سابقًا باسم Tradesy) بشكل خاص على الموضة ، ويمكن أن تساعدك في إعادة بيع الملابس والإكسسوارات التي لم تعد بحاجة إليها.

وهذا يشمل فساتين الحفلات والمناسبات الخاصة مثل فساتين الحفلة الراقصة.

للبدء ، انشر صورًا لفستانك على Vestiaire Collective. يساعدك موقع الويب بعد ذلك على تحسين صورك لجذب أكبر عدد ممكن من المشترين.

إذا تم بيع فستانك ، فستتلقى ملصق شحن يحتوي على عنوان مسبق ومدفوع مسبقًا لجعل الإرسال إلى المشتري سهلاً قدر الإمكان. كل ما عليك فعله هو إرسال فستان الحفلة الراقصة بالبريد إلى المشتري ويتم عملك.

تتقاضى Vestiaire Collective رسوم مبيعات بنسبة 12٪ للعناصر التي تتراوح بين 100 دولار و 16500 دولار. المبيعات التي تقل عن 100 دولار لها رسوم بيع ثابتة قدرها 12 دولارًا.

بالنظر إلى أن Vestiaire Collective تقوم بجميع الأعمال تقريبًا ، فهذه بالتأكيد واحدة من أسهل الطرق لبيع فساتين الحفلة الراقصة عبر الإنترنت.

8. كريغزلست

هناك طريقة أخرى بسيطة لبيع فستان حفلة موسيقية مقابل المال وهي إدراجه في Craigslist. يعد موقع الإعلانات المبوبة المحلي هذا مكانًا رائعًا لبيع أي شيء تقريبًا للمشترين المحليين. ويمكنك التسجيل مجانًا في غضون دقائق.

يبيع الناس أشياء مثل الأثاث والمقتنيات والإلكترونيات على Craigslist طوال الوقت. لكن الملابس والفساتين هي لعبة عادلة.

ومثل Facebook Marketplace ، يدفع المشترون عادةً نقدًا ، لذلك لا داعي للقلق بشأن أي رسوم مبيعات عبر الإنترنت.

قراءة إضافية – Craigslist vs Facebook المتجر.

9. مركاري

Mercari هو تطبيق بيع رائد يجعل من السهل بيع أي شيء تقريبًا من هاتفك الذكي. يتضمن ذلك فساتين الحفلة الراقصة المستعملة ، وإدراج فستانك للبيع مجاني وبسيط.

كل ما عليك فعله هو التقاط بعض الصور وكتابة وصف وتحديد السعر. من هناك ، يمكن للمشترين الاتصال بك لطرح الأسئلة أو تقديم عرض لفستان الحفلة الراقصة.

بمجرد إجراء عملية بيع ، يدفع المشترون عمومًا مقابل الشحن. ومع ذلك ، فإنك تدفع رسوم بائع Mercari ، والتي تشمل رسوم بيع بنسبة 10٪ و 2.9٪ + 0.50 دولار رسوم معالجة الدفع.

هذا يجعل تطبيقات مثل Mercari أغلى من البيع محليًا. ولكن يمكنه العثور على مشترين بشكل أسرع نظرًا لأن الأشخاص يبحثون بنشاط عما يريدون شراءه.

قراءة إضافية – أفضل الأشياء للبيع على Mercari.

10. مخازن شحنة

تعد متاجر الشحنات طريقة رائعة لبيع العناصر المستعملة ، خاصةً إذا كانت ذات جودة عالية أو أنيقة. حتى أن هناك متاجر إرسالية متخصصة في الملابس الراقية بما في ذلك سلع المصممين.

في حين أن بيع فستان الحفلة الراقصة في متجر شحنة يمكن أن يساعدك بالتأكيد في جني أموال إضافية ، اعلم أن معظم المتاجر تحصل على ما بين 25٪ إلى 60٪ من البيع النهائي. تشتري بعض المتاجر فستانك مقدمًا ، ولكن في معظم متاجر الشحنات ، عليك الانتظار حتى يتم بيع فستانك ليتم دفعه.

هذا هو الجانب السلبي إذا كنت بحاجة إلى المال غدا. ولكن إذا كان بإمكانك الانتظار وتريد أن يقوم شخص آخر بالعمل ، فإن مخازن الشحنات تستحق التفكير.

11. خزانة يوغي

خيار أخير لبيع فساتين الحفلة الراقصة هو استخدام Yoogi’s Closet.

هذا الموقع الفاخر هو في الأساس متجر إرساليات عبر الإنترنت. إذا كنت ترغب في بيع فستان الحفلة الراقصة الخاص بك دون إدارة المشترين وقائمة نشطة ، فقد يكون هذا هو ما تبحث عنه.

في Yoogi’s Closet ، يمكنك شحن فستان الحفلة الراقصة المستخدم بعد تلقي عرض أسعار مجاني. يقوم Yoogi’s Closet بعد ذلك بمراجعة فستان الحفلة الراقصة الخاص بك ويجعلك عرض أسعار نهائي بعد الفحص.

إذا قبلت العرض ، يتم الدفع لك ويتم إنجاز عملك. ثم تقوم Yoogi’s Closet بإعادة بيع فستان الحفلة الراقصة الخاص بك لتحقيق ربح.

ما هو لطيف هو أنه يمكنك دائمًا طلب عودة الفستان إذا لم تكن راضيًا عن الاقتباس النهائي. ويمكن أن يكون Yoogi’s Closet أسرع بكثير من العمل مع متجر شحن من الطوب وقذائف الهاون.

نصائح لبيع فستان الحفلة الراقصة

الآن بعد أن تعرفت على بعض أفضل الأماكن لبيع فساتين الحفلة الراقصة ، إليك بعض النصائح التي يمكنك وضعها في الاعتبار لمساعدتك في العثور على المزيد من المشترين وزيادة سعر البيع النهائي إلى أقصى حد:

اكتب أوصافًا تفصيلية : شارك اسم مصمم الفستان وحجمه وأبعاده بما في ذلك الطول والنسيج وأي شيء آخر ذي صلة. قم بتضمين ما إذا كان الفستان قد تم تغييره وتأكد من ذكر ما إذا كان الفستان تالفًا أو به أوساخ أو بقع مرئية.

: شارك اسم مصمم الفستان وحجمه وأبعاده بما في ذلك الطول والنسيج وأي شيء آخر ذي صلة. قم بتضمين ما إذا كان الفستان قد تم تغييره وتأكد من ذكر ما إذا كان الفستان تالفًا أو به أوساخ أو بقع مرئية. التقط الكثير من الصور : إذا كنت تبيع فستان حفلة موسيقية مستعملًا عبر الإنترنت ، فأنت بحاجة إلى تقديم الكثير من الصور بما في ذلك بعض الصور مع الفستان. إذا لم تكن مرتاحًا لإظهار وجهك في الصور ، فقم بقصه أو تحريره. تأكد من تضمين صور علامات الفستان لإظهار الحجم و / أو صانع الفستان.

: إذا كنت تبيع فستان حفلة موسيقية مستعملًا عبر الإنترنت ، فأنت بحاجة إلى تقديم الكثير من الصور بما في ذلك بعض الصور مع الفستان. إذا لم تكن مرتاحًا لإظهار وجهك في الصور ، فقم بقصه أو تحريره. تأكد من تضمين صور علامات الفستان لإظهار الحجم و / أو صانع الفستان. اذكر الشرط : هل فستانك جديد ولا يلبس من قبل؟ إذكرها! هل تم ارتداؤه مرة واحدة لبضع ساعات؟ اذكر ذلك أيضًا. إذا تمزق الفستان قليلاً أثناء ارتدائه أو أي حقائق مهمة أخرى ، فتأكد من مشاركتها. من المهم أيضًا ذكر ما إذا كان لديك منزل خالٍ من التدخين أو خالٍ من الحيوانات الأليفة ، لأن بعض المشترين سيفكرون في التعرض لأحد أو كلاهما.

: هل فستانك جديد ولا يلبس من قبل؟ إذكرها! هل تم ارتداؤه مرة واحدة لبضع ساعات؟ اذكر ذلك أيضًا. إذا تمزق الفستان قليلاً أثناء ارتدائه أو أي حقائق مهمة أخرى ، فتأكد من مشاركتها. من المهم أيضًا ذكر ما إذا كان لديك منزل خالٍ من التدخين أو خالٍ من الحيوانات الأليفة ، لأن بعض المشترين سيفكرون في التعرض لأحد أو كلاهما. ضع في اعتبارك تقديم ملحقات مطابقة: هل لديك بعض المجوهرات التنكرية الرائعة أو حقيبة يد تتناسب تمامًا مع الفستان؟ ضع في اعتبارك بيعها أيضًا لأنها قد تساعد فقط في إبرام الصفقة.

وتذكر أنه يمكنك دائمًا التفكير في إعادة استخدام فستان الحفلة الراقصة لمناسبة أخرى أو التبرع به إذا لم تتمكن من بيعه.

يوجد لدى العديد من المجتمعات خزائن مغلقة تقبل تبرعات فستان الحفلة الراقصة وتساعد في العثور على شخص يمكنه استخدامها. فساتين الحفلة الراقصة ذات المقاسات الكبيرة مطلوبة بشكل خاص في هذه البرامج نظرًا لمحدودية توفر الأحجام الكبيرة. أنا أيضًا أحب هذا البرنامج حيث يمكنك التبرع بالفساتين للعرائس العسكريين.

قراءة إضافية – أفضل الأشياء التي يجب رهنها مقابل 500 دولار.

افكار اخيرة

عندما تبحث عن مكان لبيع فساتين الحفلة الراقصة ، فإن الخبر السار هو أن هناك الكثير من الخيارات!

الخيارات المحلية مثل Facebook أو Craigslist ممتازة للمبيعات النقدية. ولكن يمكنك أيضًا استخدام خيارات البيع عبر الإنترنت مثل eBay أو Mercari أو أي من المواقع الأخرى في هذه القائمة للعثور على مشترين.

فقط تأكد من التقاط الكثير من الصور ، وكتابة وصف جيد ، وتحديد سعر معقول. لا يوجد حقًا سبب يمنعك من بيع فستان الحفلة الراقصة لكسب أموال إضافية بينما تساعد شخصًا آخر في الاستمتاع بحفلة أحلامهم.

شكرا للقراءة.

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