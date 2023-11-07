ستساعدك المقالة التالية: أين تجد خدمات الموارد البشرية لشركتك

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يمكن للشركات الصغيرة استخدام حلول الموارد البشرية لأسباب مختلفة. يمكنهم إنشاء سياسات مزايا الموظفين، والتعامل مع الاحتفاظ والتوظيف، والامتثال، وتأهيل الموظفين، وكشوف المرتبات. وهذه مجرد أمثلة قليلة من الطرق التي يدعمون بها أصحاب العمل.

الموارد البشرية موظفين بلغ عدد توريد هذه الأدوات لعملاء الأعمال 803.067 في عام 2023. وهناك العديد من خدمات الموارد البشرية الاحترافية الجاهزة لمساعدتك على تعزيز الإنتاجية.

إليك ما تحتاج إلى معرفته لتلبية احتياجات الموارد البشرية لشركتك الصغيرة. تذكر أن التعاقد مع إحدى هذه الشركات يمكن أن يوفر لك المال ويعزز أرباحك في نفس الوقت.

أهمية خدمات الموارد البشرية للشركات

تعد خدمات الموارد البشرية (HR) ضرورية للشركات الصغيرة لعدة أسباب. في كثير من الأحيان، قد لا تمتلك الشركات الصغيرة النطاق الترددي أو الخبرة اللازمة لإدارة جميع مسؤوليات الموارد البشرية داخليًا. هذا هو المكان الذي تلعب فيه خدمات الموارد البشرية المخصصة دورها، مما يوفر موارد ووقتًا قيمًا، ويسمح للشركات بالتركيز بشكل أكبر على عملياتها الأساسية.

تشمل الأهمية الرئيسية لخدمات الموارد البشرية للشركات الصغيرة ما يلي:

إدارة الرواتب: يعد التعامل مع كشوف المرتبات مهمة معقدة تتضمن أكثر من مجرد إصدار الشيكات. فهو يتطلب مواكبة قوانين الضرائب وإدارة المزايا وحسابات العمل الإضافي والمزيد. يضمن فريق الموارد البشرية الفعال التعامل مع هذه المهمة بشكل احترافي، وتجنب الأخطاء المكلفة.

يعد التعامل مع كشوف المرتبات مهمة معقدة تتضمن أكثر من مجرد إصدار الشيكات. فهو يتطلب مواكبة قوانين الضرائب وإدارة المزايا وحسابات العمل الإضافي والمزيد. يضمن فريق الموارد البشرية الفعال التعامل مع هذه المهمة بشكل احترافي، وتجنب الأخطاء المكلفة. امتثال: ستتعامل خدمة الموارد البشرية الجيدة مع الامتثال الحكومي والفدرالي، والذي يعد جزءًا مهمًا من خدمات الأعمال. فهي تضمن التزام الشركات بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة، مما يقلل من مخاطر حدوث مضاعفات قانونية.

ستتعامل خدمة الموارد البشرية الجيدة مع الامتثال الحكومي والفدرالي، والذي يعد جزءًا مهمًا من خدمات الأعمال. فهي تضمن التزام الشركات بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة، مما يقلل من مخاطر حدوث مضاعفات قانونية. تحديث الموظفين بالقوانين واللوائح: تلعب فرق الموارد البشرية دورًا رئيسيًا في تثقيف الموظفين وإبقائهم على اطلاع دائم بقوانين عمل الموظفين. إنهم يضمنون أن الجميع يفهم حقوقهم ومسؤولياتهم، ويعززون بيئة عمل عادلة وآمنة.

تلعب فرق الموارد البشرية دورًا رئيسيًا في تثقيف الموظفين وإبقائهم على اطلاع دائم بقوانين عمل الموظفين. إنهم يضمنون أن الجميع يفهم حقوقهم ومسؤولياتهم، ويعززون بيئة عمل عادلة وآمنة. التوظيف والتعيين: إن توظيف الأشخاص المناسبين أمر بالغ الأهمية لنجاح الأعمال. غالبًا ما تتولى خدمات الموارد البشرية مسؤولية عملية التوظيف بأكملها، بدءًا من نشر الوظائف وفحص المرشحين وحتى المقابلات والتأهيل، مما يضمن عملية سلسة وفعالة.

إن توظيف الأشخاص المناسبين أمر بالغ الأهمية لنجاح الأعمال. غالبًا ما تتولى خدمات الموارد البشرية مسؤولية عملية التوظيف بأكملها، بدءًا من نشر الوظائف وفحص المرشحين وحتى المقابلات والتأهيل، مما يضمن عملية سلسة وفعالة. علاقات الموظفين: تساعد خدمات الموارد البشرية في إدارة علاقات الموظفين ومعالجة المشكلات أو النزاعات أو الشكاوى بسرعة ومهنية. كما أنها تعزز ثقافة العمل الإيجابية، مما يؤدي إلى زيادة رضا الموظفين والاحتفاظ بهم.

تساعد خدمات الموارد البشرية في إدارة علاقات الموظفين ومعالجة المشكلات أو النزاعات أو الشكاوى بسرعة ومهنية. كما أنها تعزز ثقافة العمل الإيجابية، مما يؤدي إلى زيادة رضا الموظفين والاحتفاظ بهم. إدارة الفوائد: تدير خدمات الموارد البشرية برامج المزايا، مما يضمن أنها تنافسية وشاملة ومتوافقة مع القوانين ذات الصلة. وهذا يشمل التأمين الصحي، وخطط التقاعد، والإجازة مدفوعة الأجر، وأكثر من ذلك.

تدير خدمات الموارد البشرية برامج المزايا، مما يضمن أنها تنافسية وشاملة ومتوافقة مع القوانين ذات الصلة. وهذا يشمل التأمين الصحي، وخطط التقاعد، والإجازة مدفوعة الأجر، وأكثر من ذلك. التدريب والتطوير: غالبًا ما تتولى فرق الموارد البشرية مسؤولية تدريب الموظفين وتطويرهم، وتزويد الموظفين بالمهارات والمعرفة اللازمة لأداء أدوارهم بفعالية والتقدم في حياتهم المهنية.

ومن خلال الاستفادة من خدمات الموارد البشرية الاحترافية، يمكن للشركات الصغيرة ضمان التعامل مع هذه الجوانب الحاسمة بكفاءة وفعالية، مما يقلل من مخاطر الأخطاء المكلفة ويعزز العمليات التجارية الشاملة.

فهم خدمات الموارد البشرية

تعتبر أدوات الموارد البشرية مفيدة في جلب وتطوير الموظفين المناسبين. تعمل العناصر الجيدة على تعزيز رفاهية الموظفين وأدوات المشاركة المتميزة.

دور الموارد البشرية في الأعمال التجارية

ستتولى شركة الموارد البشرية الجيدة عملية الإعداد. قبل ذلك، كانوا يتعاملون مع جوانب أخرى من اكتساب المواهب مثل إجراء المقابلات والإعلان عن الوظائف الشاغرة.

خدمات الموارد البشرية: وظيفة عمل رئيسية

تقوم هذه المنتجات أيضًا بمراقبة وتقييم أداء الموظفين. يمكنهم أيضًا تطوير الإجراءات والسياسات للشركات الصغيرة والمنظمات الأخرى.

اختيار خدمات الموارد البشرية المناسبة لشركتك

يعد اختيار خدمات الموارد البشرية المناسبة لشركتك قرارًا حاسمًا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كفاءة مؤسستك وامتثالها ورضا الموظفين بشكل عام. فيما يلي بعض الجوانب الأساسية التي يجب مراعاتها في عملية الاختيار:

تكنولوجيا: قم بتقييم نوع التكنولوجيا التي تستخدمها خدمة الموارد البشرية. يجب أن تكون المنصة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير وآمنة. ويجب أيضًا أن يتكامل بشكل جيد مع أنظمتك الحالية.

قم بتقييم نوع التكنولوجيا التي تستخدمها خدمة الموارد البشرية. يجب أن تكون المنصة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير وآمنة. ويجب أيضًا أن يتكامل بشكل جيد مع أنظمتك الحالية. الخدمة الذاتية للموظف: يجب أن توفر منصة الموارد البشرية بوابة خدمة ذاتية للموظفين حيث يمكنهم الوصول إلى قسائم الدفع ومعلومات المزايا وطلب إجازة وتحديث بياناتهم الشخصية والمزيد. وهذا يعزز الشفافية ويمكن أن يقلل بشكل كبير من المهام الإدارية.

يجب أن توفر منصة الموارد البشرية بوابة خدمة ذاتية للموظفين حيث يمكنهم الوصول إلى قسائم الدفع ومعلومات المزايا وطلب إجازة وتحديث بياناتهم الشخصية والمزيد. وهذا يعزز الشفافية ويمكن أن يقلل بشكل كبير من المهام الإدارية. نظام تتبع مقدم الطلب: يجب أن توفر خدمة الموارد البشرية الجيدة أدوات لتتبع المتقدمين للوظائف، مما يجعل عملية التوظيف أكثر بساطة وكفاءة. يمكن لهذه الأنظمة أتمتة إعلانات الوظائف وتصفية السيرة الذاتية وجدولة المقابلات وتوفير البيانات التحليلية.

يجب أن توفر خدمة الموارد البشرية الجيدة أدوات لتتبع المتقدمين للوظائف، مما يجعل عملية التوظيف أكثر بساطة وكفاءة. يمكن لهذه الأنظمة أتمتة إعلانات الوظائف وتصفية السيرة الذاتية وجدولة المقابلات وتوفير البيانات التحليلية. أدوات إدارة الأداء: يجب أن توفر خدمة الموارد البشرية أدوات قوية لإدارة الأداء. يمكن أن يشمل ذلك مراجعات الأداء، وتحديد الأهداف وتتبعها، وردود الفعل الشاملة، والتخطيط للخلافة.

يجب أن توفر خدمة الموارد البشرية أدوات قوية لإدارة الأداء. يمكن أن يشمل ذلك مراجعات الأداء، وتحديد الأهداف وتتبعها، وردود الفعل الشاملة، والتخطيط للخلافة. التقارير والتحليلات: ابحث عن خدمات الموارد البشرية التي توفر إمكانات شاملة لإعداد التقارير والتحليلات. يمكن أن يوفر ذلك رؤى قيمة حول أداء الموظفين، واتجاهات التوظيف، ونفقات الرواتب، والمزيد، مما يدعم قرارات العمل المستنيرة.

ابحث عن خدمات الموارد البشرية التي توفر إمكانات شاملة لإعداد التقارير والتحليلات. يمكن أن يوفر ذلك رؤى قيمة حول أداء الموظفين، واتجاهات التوظيف، ونفقات الرواتب، والمزيد، مما يدعم قرارات العمل المستنيرة. المساعدة على الامتثال: يجب أن تظل خدمة الموارد البشرية محدثة بأحدث قوانين العمل المحلية والولائية والفدرالية وتضمن امتثال عملك. يمكن أن يشمل ذلك كل شيء بدءًا من التعامل مع ضرائب الرواتب وحتى إدارة سياسات الإجازات.

يجب أن تظل خدمة الموارد البشرية محدثة بأحدث قوانين العمل المحلية والولائية والفدرالية وتضمن امتثال عملك. يمكن أن يشمل ذلك كل شيء بدءًا من التعامل مع ضرائب الرواتب وحتى إدارة سياسات الإجازات. دعم العملاء: ضع في اعتبارك مستوى خدمة العملاء التي تقدمها شركة الموارد البشرية. يجب عليهم تقديم دعم موثوق وفي الوقت المناسب للإجابة على أي أسئلة أو حل المشكلات.

ضع في اعتبارك مستوى خدمة العملاء التي تقدمها شركة الموارد البشرية. يجب عليهم تقديم دعم موثوق وفي الوقت المناسب للإجابة على أي أسئلة أو حل المشكلات. التسعير: فهم هيكل التسعير لخدمات الموارد البشرية. يجب أن تكون شفافة وتنافسية وتوفر قيمة لعملك. تأكد من السؤال عن أي تكاليف مخفية.

فهم هيكل التسعير لخدمات الموارد البشرية. يجب أن تكون شفافة وتنافسية وتوفر قيمة لعملك. تأكد من السؤال عن أي تكاليف مخفية. قابلية التوسع: يجب أن تكون خدمة الموارد البشرية قادرة على النمو مع عملك. سواء كنت تخطط لتوظيف المزيد من الموظفين أو التوسع في مواقع جديدة، فيجب أن يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتك.

يجب أن تكون خدمة الموارد البشرية قادرة على النمو مع عملك. سواء كنت تخطط لتوظيف المزيد من الموظفين أو التوسع في مواقع جديدة، فيجب أن يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتك. السمعة والمراجعات: انظر إلى سمعة خدمة الموارد البشرية. تحقق من المراجعات من الشركات الأخرى، وخاصة تلك المماثلة لشركتك من حيث الحجم والصناعة.

ومن خلال التقييم الدقيق لكل جانب من هذه الجوانب، يمكنك التأكد من تحديد خدمة الموارد البشرية التي تلبي الاحتياجات الفريدة لشركتك ويمكن أن تدعم نموها ونجاحها.

أين يمكنك العثور على خدمات موارد بشرية موثوقة لشركتك

الميزات الرئيسية لخدمات الموارد البشرية بامبي يوفر مديرًا مخصصًا للموارد البشرية لكل شركة، ويقدم عمليات تدقيق الموارد البشرية وإدارة الرواتب والمزيد Jumpstart للموارد البشرية يقدم دعمًا للموارد البشرية عند الطلب وشهريًا وساعة، ويمكنه إنشاء كتيبات سياسات بما في ذلك سياسات السلامة في مكان العمل ADP إجمالي المصدر يقدم مزايا تنافسية للموظفين تعكس شركات Fortune 500، ويتمتع بخبرة 60 عامًا في مجال الموارد البشرية مع إدارة المزايا والإدارة العامة للموارد البشرية بامبوHR يقدم إدارة البيانات والدعم الفني الآخر، ويقدم خدمات لأكثر من 30.000 عميل ميل يوفر خدمة متكاملة لكشوف المرتبات وخيارات التوظيف، ويوفر منصة متكاملة لمهام الموارد البشرية بما في ذلك الإعداد والاحتفاظ بالموظفين حلول الفريق عن بعد متخصص في عملية التوظيف للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر الوصول إلى قائمة الموظفين المحتملين شركة خدمات الموارد البشرية يدير عملية الموارد البشرية بأكملها بما في ذلك الامتثال وعلاقات الموظفين واستحقاقات الموظفين، ويركز على تعزيز ثقافة الشركة

يجب أن يدعم الاختيار الجيد لالاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية الموظفين ويعمل على الحفاظ على الامتثال للقوانين الفيدرالية. تستفيد حرفة الشركة الممتازة وتوفر حلولاً أخرى أيضًا.

فيما يلي قائمة بالشركات الاستشارية التي يمكنها إدارة هذه العمليات. هذه مجرد بعض الأسماء التي تركت بصمة في هذه الصناعة.

بامبي

أنت احصل على خاصتك مدير الموارد البشرية المخصص لهذه المنظمة. أنها توفر تدقيقًا للشركات وإدارة الرواتب. بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الأخرى.

Jumpstart للموارد البشرية

أنها توفر الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية والتي تشمل الدعم عند الطلب والشهري والساعة. Jumpstart للموارد البشرية يمكن لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية إنشاء كتيبات سياسية لعناصر مثل السلامة في مكان العمل.

ADP إجمالي المصدر

يفتخر هذا الخيار طريقة رائعة للاحتفاظ بالموهبة. وهي خلق فوائد أفضل للموظفين تعكس شركات فورتشن 500. تتمتع هذه الشركة الاحترافية بخبرة 60 عامًا في مجال الموارد البشرية مع إدارة المزايا والإدارة العامة للموارد البشرية.

بامبوHR

بامبوHR هي واحدة من أكبر خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية. أنها توفر خيارات الدعم الفني مثل إدارة البيانات. ولديهم أكثر من 30.000 عميل.

ميل

لدى Gusto خدمة كاملة لكشوف المرتبات وخيارات التوظيف، بالإضافة إلى خيارات أخرى. وتغطي خدمة النظام الأساسي الشامل لديهم مهام أخرى يمكن الاستعانة بمصادر خارجية فيها، مثل حلول الإعداد والاحتفاظ بالموظفين.

حلول الفريق عن بعد

هؤلاء هم المهنيين ذوي الخبرة الذين استطيع النظر بعد عملية التوظيف بأكملها. تساعد خدمة الموارد البشرية هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الموظف المناسب. فقط بضع نقرات ويمكنك الوصول إلى قائمة الموظفين المحتملين.

شركة خدمات الموارد البشرية

هم يراعي العملية برمتها. يمكنهم تعزيز ثقافة تتضمن خيارات تقديم خدمات الموارد البشرية مثل الامتثال وعلاقات الموظفين ومزايا الموظفين.

الأسئلة المتداولة حول خدمات الموارد البشرية

ما هي خدمات الموارد البشرية؟

يقوم قسم الموارد البشرية الجيد بتوفير العناصر للموظفين ومن أجلهم. يغطي الاختيار الصحيح ممارسات مثل الوصول إلى المزايا. والتدريب، بالإضافة إلى الرواتب والاحتفاظ بالموظفين. يمكن للبعض أيضًا إضافة فحوصات الخلفية كجزء من الخدمة التي تضيف أرقامًا إلى فريقك.

ما هو الدور الذي تلعبه خدمات الموارد البشرية في الأعمال التجارية؟

إنهم يقدمون الخبرة والدعم المستمر في العديد من المجالات الحيوية للأعمال. إنها تضيف إلى ثقافة وإطار عمل يتسم بالكفاءة والفعالية. ستهتم الخدمة الجيدة بعمليات مثل كشوف المرتبات والمتطلبات القانونية وتوفر إمكانية الوصول إلى تدريب الموظفين. يعمل مدير الموارد البشرية على الاحتفاظ بالموظفين من خلال صياغة حوافز ممتازة مثل خطط التقاعد. وتشمل الكفاءات الأخرى الوصول إلى التخطيط الاستراتيجي.

لماذا تعد خدمات الموارد البشرية وظيفة عمل مهمة؟

تستخدم هذه الصناعة تكنولوجيا البرمجيات لإدارة البيانات. التركيز الجيد على الموارد البشرية يمكن أن يدعم الموظفين ويديرهم. يمكن لقائد الصناعة استخدام التكنولوجيا لقياس الأداء وتحسينه. يمكن لمنظمة أصحاب العمل المهنية أن تفعل أكثر من مجرد التوظيف. يمكنهم أيضًا إدارة تطوير الموظفين وتدريبهم.

كيف أختار خدمة الموارد البشرية المناسبة لعملي؟

إن الحصول على التركيز الصحيح لتوظيف قائد في مجال الموارد البشرية يبدأ بالمعرفة المناسبة.

حدد مقدار الدعم الذي ستحتاجه في علاقات الموظفين والفئات الأخرى مثل مزايا الموظفين. قم بعمل قائمة تتضمن النقاط الساخنة لتقديم خدمات الموارد البشرية مثل كشوف المرتبات.

ثم يمكنك تحديد الميزانية. يمكنك استخدام الأرقام من العام السابق. فقط اضبط لأية تغييرات حالية. تذكر أن المزايا والتعويضات للموظفين هما أكبر إنفاقين.

بمجرد حصولك على بعض المرشحين، يمكنك البدء في طلب المقترحات. المقابلات هي التالية. لا تنس الاطلاع على التفاصيل الدقيقة التي قد تتضمن الشروط التعاقدية وهيكل التسعير بالإضافة إلى الميزات.

أين يمكنني العثور على خدمات موارد بشرية موثوقة لعملي؟

يمكنك تجربة أماكن مثل نصيحة البرمجيات إذا كنت تبحث عن منصة قائمة على التكنولوجيا لإدارة احتياجات الموظفين. الأسواق عبر الإنترنت جيدة.

يمكنك أيضًا محاولة الفرز الجمعيات المهنية. هذا هو المكان الذي ستجد فيه الموارد التعليمية التي يمكن أن تقودك إلى الشركة المناسبة. مثل أكاديمية تنمية الموارد البشرية. طريقة رائعة للتواصل مع خدمات التوظيف الممتازة.

يمكنك أيضًا العثور على خدمة موارد بشرية موثوقة عن طريق التواصل. يمكن أن يساعدك حضور الندوات ومؤتمرات الأعمال وأحداث التواصل المحددة في التواصل مع محترفين آخرين.

الإحالات يمكن أن تساعد أيضا. التحدث مع الزملاء وأصحاب الأعمال الآخرين ومحترفي الصناعة يمكن أن يوجهك في الاتجاه الصحيح.

أخيرًا، إذا كنت تقوم بتجميع قائمة، يمكنك البدء بفرز المراجعات عبر الإنترنت. إنها طريقة رائعة للعثور على خدمات الدعم الفني التي تتمتع بتقييمات عالية للموظفين وأدوات امتثال ممتازة.