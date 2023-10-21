ستساعدك المقالة التالية: إجابات ياهو تهيمن على حصة سوق الإجابات

دراسة حديثة أجراها في اتجاه الضربة ويظهر أن موقع Yahoo Answers يهيمن على حصة سوق البحث عن الإجابات من خلال جذب 96.1% من حصة زيارات مواقع الإجابات.

يقول Hitwise أن شركة Infosearch Demand Media المملوكة لـ Answerbad هي الثانية، مع 2% من الحصة و Windows وجاءت Live QnA في المرتبة الثالثة بنسبة 1%.

* بالنسبة للأسبوع المنتهي في 23/12/2006، فقد تم تصنيفه على أنه النطاق رقم 100 الأكثر زيارة من بين أكثر من 500000 موقع ويب تم تتبعه بواسطة Hitwise. تم تصنيفه في المرتبة الثانية في فئة المراجع التعليمية، حيث حصل على حوالي 1/5 من حصة الزيارات إلى الموقع رقم 1، ويكيبيديا.

* ما يزيد قليلاً عن النصف (52%) من زوار موقع Yahoo! كانت الإجابات نسائية للأسابيع الأربعة المنتهية في 23/12/06. وكانت أعمار 22% منهم بين 18 و24 عامًا، أي أقل قليلًا من نسبة 27% بحسب ويكيبيديا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا.

* ياهو! تلقت الإجابات 53٪ من حركة المرور من محركات البحث للأسبوع المنتهي في 23/12/06. تم تقسيم هذا بالتساوي تقريبًا بين Yahoo! البحث، مع 28% من حركة المرور المنبع، وجوجل، مع 23% من حركة المرور المنبع. هذا يعني أن Google تقوم بفهرسة Yahoo! يجيب على المحتوى، وربما يكون بنفس فعالية Yahoo! وضع محتوى الإجابات في أسفل صفحة البحث.

* مثل معظم مواقع الويب 2.0، ياهو! تم تحسين الإجابات لتناسب الذيل الطويل، وتعكس مصطلحات البحث التي توجه حركة المرور إلى الموقع ذلك. في فترة الأربعة أسابيع المنتهية في 23/12/2006، استحوذت Hitwise على 42.087 عبارة بحث ترسل زيارات إلى Yahoo! الإجابات. استحوذ المصطلح الرئيسي “إجابات ياهو” على 0.59% فقط من حجم عمليات البحث. وبالمقارنة، حصل موقع ويكيبيديا، وهو موقع طويل آخر، على 3% من حجم مصطلحات البحث من مصطلحات التنقل الرائدة. فيما يلي بعض المصطلحات التي أدت إلى زيادة عدد الزيارات إلى Yahoo! الإجابات في الأسابيع الأربعة الماضية: “مقتل أخوات سميث بشكل مجهول”، و”التعامل مع ندم الماضي”، و”ألعاب حفلة عيد الميلاد”.