ستساعدك المقالة التالية: إجراء اختبار عبر الإنترنت: نصائح حول أفضل الممارسات للبدء

قد يبدو إنشاء اختبار عبر الإنترنت بمثابة متعة تافهة أكثر من كونه استراتيجية تسويقية فعالة. ومع ذلك، هنا يكمن الجمال الحقيقي للاختبار عبر الإنترنت.

على الرغم من أن الاختبارات قد تبدو للمتعة فقط، إلا أن طبيعتها التفاعلية تجعلها مفيدة للغاية لجهودك التسويقية عبر الإنترنت.

يعمل المحتوى التفاعلي على تعزيز الوعي بالعلامة التجارية، وإشراك الجمهور، ويساعدك على جمع عملاء محتملين مستهدفين للغاية يمكنهم فعل المعجزات لتحويل العملاء المستقبليين.

هناك بيانات مقنعة حول الحملات التفاعلية تشير إلى أن الاختبارات يمكن أن تكون أسلوبًا تسويقيًا فعالاً. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Ion Interactive:

يوافق ثلاثة وتسعون بالمائة من المسوقين على أن المحتوى التفاعلي فعال في تثقيف المشترين.

متوسط ​​معدل التقاط الرصاص في الاختبار يبلغ حوالي 33.6%. وهذه زيادة كبيرة عن متوسط ​​معدل التحويل الذي يتراوح بين 3% و5.5% لصفحات التقاط العملاء المحتملين في جميع الصناعات.

قال ثمانية وثمانون بالمائة من المسوقين إن المحتوى التفاعلي له قيمة في تمييز علامتهم التجارية عن منافسيهم.

قبل الاستفادة من جنون الاختبارات، فكر في الأنواع المختلفة من الاختبارات المتاحة لك. يمكن أن يساعدك فهم وظيفة كل نوع من الاختبارات في اختيار الاختبار الأكثر ملاءمة لمساعدتك في تحقيق أهدافك التسويقية عبر الإنترنت.

ما هي أنواع الاختبارات الموجودة؟

مسابقة الشخصية

أنت بالتأكيد لست غريبًا على هذا النوع الشائع من الاختبارات. لقد أمضينا جميعًا 10 دقائق من فترة ما بعد الظهر لمعرفة الشخصية من Guardians of the Galaxy سنكون.

إن الاختبارات الشخصية ليست ممتعة فحسب، ولكنها توفر أيضًا طريقة دقيقة لشركتك لتحديد أنواع المنتجات والخدمات التي يفضلها عملاؤك.

مسابقة المعرفة

يمكن أن يساعدك اختبار عملائك لمعرفة مقدار ما يفعلونه أو لا يعرفونه عن شيء ما في تحويل العملاء.

ربما كنت بارعًا وتتطلع إلى إظهار كيف يمكن للقليل من الصيانة الوقائية للمنزل أن توفر أموالًا كبيرة في الإصلاحات المستقبلية، أو أنك تعمل في أحد البنوك وتريد أن تعرف كيف يمكن للخبير أن يساعد الأشخاص في تحقيق أهدافهم المالية طويلة المدى.

مهما كان عملك، يمكن أن يكون اختبار المعرفة ممتعًا ومفيدًا لأولئك المشاركين.

مسابقة ترافا

على الرغم من أن الاختبارات التافهة قد تبدو مشابهة للاختبارات المعرفية، إلا أنها مختلفة بعض الشيء. المعرفة التافهة هي بحكم تعريفها معرفة شيء يُعتقد أنه تافه أو قليل القيمة.

على سبيل المثال، قد يكون السؤال التافه هو “من اخترع العلكة؟” ومن ناحية أخرى، “ما هي عاصمة الولايات المتحدة؟” هو سؤال المعرفة.

من الأفضل استخدام اختبارات المعلومات العامة لتحدي معرفة المشاركين حول موضوع محدد (مثل الموسيقى أو الرياضة) بدلاً من اختبار معرفتهم العامة.

تقدير

على الرغم من أن التقييم ليس اختبارًا تقنيًا، إلا أنه يعد أداة تسويقية مفيدة تتناسب مع عائلة الاختبارات. يمكن للشركات استخدام التقييمات ل التقاط العملاء المحتملين المؤهلين تأهيلا عاليا ومنح العملاء المحتملين إحساسًا بأن منتجك أو خدمتك شيء يحتاجون إليه.

على سبيل المثال، قد يستخدم المُقرض تقييمًا لتحديد ما إذا كان شخص ما في وضع جيد لإعادة تمويل منزله من خلال طرح هذه الأسئلة: “منذ متى وأنت تمتلك منزلك؟” أو “هل قمت بإعادة التمويل من قبل؟”

الآن بعد أن عرفت خياراتك، يمكنك استخدام أفضل الممارسات هذه لمساعدتك في الحصول على القيمة من الاختبار الذي تقوم بإنشائه.

ما الذي يجب عليك مراعاته عند إنشاء اختبار؟

تحديد الهدف

قبل أن تقرر نوع الاختبار الذي تريد إنشاؤه، من المهم أن تفكر في ما تريد تحقيقه من خلال الاختبار. سيؤدي تحديد الهدف إلى وضع الأساس للاختبار الخاص بك، بما في ذلك نوع الاختبار الذي سيتم إجراؤه، والأسئلة التي يجب طرحها على المشاركين في الاختبار، وكيف أو ما إذا كنت ستجمع البيانات من المشاركين.

على سبيل المثال، إذا كان هدفك الرئيسي هو ببساطة الحصول على القليل من التفاعل Instagram، يمكنك إنشاء منشور يطرح سؤالاً ممتعًا ولكنه لا يجمع معلومات رئيسية من المشاركين.

من خلال تحديد هدف، ستفهم كيفية إنشاء الاختبار الخاص بك للحصول على نتائج قابلة للقياس وقابلة للتنفيذ. تتضمن بعض الأهداف الشائعة للاختبارات عبر الإنترنت ما يلي:

اجعلها قصيرة نسبيًا

عند إنتاج المحتوى الخاص بك، من السهل أن تنسى مدى قصر فترة انتباه الأشخاص. لا تفترض أن جمهورك يحمل نفس القدر من الاهتمام بعملك كما تفعل أنت.

بدون النص، والقيود المكانية والزمنية التي تفرضها مصادر التسويق الأخرى (على سبيل المثال، أ Facebook

إعلان أو لوحة إعلانية) من المغري الانشغال بكتابة أسئلة الاختبار لعدة أيام.

ومع ذلك، يمكن أن تكون الاختبارات الطويلة ضارة بالمشاركة لأنها يمكن أن تؤدي إلى التخلي.

عند إنشاء الاختبار الخاص بك، تذكر هدفك ثم حدد أقل عدد من الأسئلة التي يمكنك طرحها لتحقيق هذا الهدف. إذا كنت تقدم جائزة مغرية أو عرضًا خاصًا مقابل المشاركة، فاستغل هذا الحافز لطرح المزيد من الأسئلة. وحتى في هذه الحالة، حاول أن تجعل الاختبار قصيرًا قدر الإمكان.

القاعدة الأساسية الجيدة هي الحفاظ على وقت الانتهاء لمدة دقيقتين تقريبًا.

انتبه إلى حواجز الدخول

عائق الدخول هو أي شرط يجب على شخص ما الوفاء به قبل أن يتمكن من تقديم إدخال. على سبيل المثال، أنا متأكد من أنك قد رأيت نصيبك العادل من Instagram المنشورات التي تقول: “للاشتراك في هذه الهبة، سجل إعجابك بهذا المنشور، وتابع ملفي الشخصي وقم بالإشارة إلى صديقين في التعليقات.”

على الرغم من أنه يجب على المشارك إكمال ثلاث مهام، إلا أن حاجز الدخول هذا منخفض مقارنة بمطالبة شخص ما بإرسال صور قبل وبعد في مسابقة لفقدان الوزن.

من الواضح أنك ستحصل على المزيد من الإدخالات عندما يستغرق الأمر 60 ثانية فقط لإكمال بعض الإجراءات مقابل ستة أسابيع من التفاني الشديد. ولكن هل المزيد من التقديمات أفضل دائمًا؟

هذا النوع من الاختبارات لديه أدنى عائق للدخول. قد تحصل على تعليقات ومتابعات، لكنك لن تجمع عملاء محتملين للتسويق عبر البريد الإلكتروني.

إذا كنت تتطلع إلى الحصول على ما هو أكثر من التفاعل من اختبارك، فالتزم بقاعدة الدقيقتين التي ذكرتها سابقًا، وتذكر جميع العوائق التي تحول دون الدخول التي تطبقها.

على سبيل المثال، يعد طلب عنوان بريد إلكتروني قبل الكشف عن نتيجة الاختبار أو النتيجة خطوة ذكية، ولكنه قد يزيد من معدل التخلي.

مرة أخرى، الرجوع إلى هدفك. إذا كنت تتطلع إلى تنمية قائمة بريدك الإلكتروني أو جمع عملاء محتملين مؤهلين، فاطلب عنوان البريد الإلكتروني هذا، فجودة العملاء المحتملين مقارنة بعدد المشاركين تستحق العناء.

العثور على المستوى المناسب من الصعوبة

على الرغم من أنك صممت الاختبار الخاص بك للمساعدة في الوصول إلى هدفك التسويقي، إلا أنه لا يزال من المفترض أن يكون ممتعًا قليلاً لمقدمي الاختبار، لذا احتفظ به بهذه الطريقة.

في حالة اختبار المعرفة أو الاختبار التافه، ستحتاج إلى تحقيق توازن جيد بين الأسئلة السهلة والصعبة. اجعل الاختبار الخاص بك صعبًا، ولكن لا تجعله صعبًا للغاية بحيث يصاب المشاركون بالإحباط والاستسلام في منتصف الطريق.

ومن ناحية أخرى، لا تجعل الأمر سهلاً للغاية بحيث يحصل الجميع على 100% من خلال التخمين.

علاوة على ذلك، عند إجراء التقييم، من الجيد تمامًا السماح للمشاركين بالحصول على جميع الإجابات الخاطئة. بعد كل شيء، كلما كانت معرفتهم بموضوع ما أقل، زاد احتمال قيامهم بالتسجيل لمعرفة المزيد عن المنتج أو الخدمة التي تقدمها.

حاول دمج المواضيع الشائعة

كما ذكرت من قبل، فإن استخدام المحتوى التفاعلي، مثل الاختبارات، يعد استراتيجية فعالة لجمع العملاء المحتملين والمشاركة. خذ خطوة أبعد وأدمج موضوعًا شائعًا (مثل فرقة موسيقية مشهورة أو برنامج تلفزيوني ناجح أو بدعة جديدة) في أسئلة الاختبار أو الموضوع.

ليس هناك عيب في ركوب موجة جنون الإنترنت إذا كان ذلك يساعدك على جذب انتباه جمهورك.

إذا كان الموضوع يتوافق مع هدفك وكان منطقيًا بالنسبة للمشارك، فاجلس واستمتع بالزيادة في معدل مشاركتك. لكن لا تجبره، لأن القيام بذلك قد يجعل عملك الشاق يبدو قسريًا.

تأكد من أنها صديقة للجوال

في عالم smartphones، يعد إنشاء اختبار مناسب للجوال أمرًا بالغ الأهمية. إذا كنت تخطط للترويج للاختبار الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي، تقريبا 80% سيشاهده جمهورك على أجهزتهم المحمولة، لذا تأكد من اختبار الاختبار الخاص بك على العديد من الهواتف والأجهزة اللوحية قبل إطلاقه.

أ منشئ مسابقة جيدة سيوفر لك أدوات تساعدك على القيام بذلك دون الحاجة إلى تجميع مجموعة من الأجهزة ذات الأحجام المختلفة.

متابعة!

اذا كنت تملك بنيت قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك أو تفضيلات المنتجات المجمعة، لا تدع جهودك تذهب سدى! تأكد من متابعة هؤلاء العملاء المحتملين باستخدام التسويق عبر البريد الإلكتروني. ضمن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، حاول تضمين خصم على منتجاتك أو خدماتك فيما يتعلق بنتائج اختبار كل مشارك.

وبالمثل، إذا قمت بجمع العملاء المحتملين من خلال التقييم، فتابع مع الأشخاص الذين تقودك إجاباتهم إلى الاعتقاد بأنهم مستعدون ليصبحوا عملاء.

عند اختيار أداة إنشاء الاختبارات، ابحث عن أداة مجهزة بأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني أو تتكامل مع موفري التسويق عبر البريد الإلكتروني. سيؤدي ذلك إلى جعل عملية إنشاء القائمة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني للمشاركين أكثر سلاسة.

إذا كان اختبارك بسيطا Instagram منشور يعرض سؤالًا واحدًا، لا تنسَ نشر الإجابة! جزء من سحر وسائل التواصل الاجتماعي هو التفاعل العضوي بين معجبيك وعلامتك التجارية.

افكار اخيرة

كما هو الحال مع أي جزء من التسويق، فإن بعض التخطيط المدروس سيزيد من فرص نجاح مشروعك. عندما يتعلق الأمر بالاختبارات، ستحتاج إلى تحديد نوع الاختبار الذي تريد إجراؤه والنتائج التي تأمل في الحصول عليها.

وبمجرد اتخاذ هذه القرارات، يصبح الأمر مجرد مسألة طرح الأسئلة الصحيحة وإدارة النتائج. سواءً كان الاختبار الخاص بك سيتم استخدامه بمفرده أو كقطعة صغيرة في خطة أكبر، تأكد من اتباع أفضل الممارسات للحصول على أفضل النتائج.

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