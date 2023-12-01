ستساعدك المقالة التالية: إحصائيات Udemy الأساسية لعام 2023

Udemy هي واحدة من أكبر منصات التعلم عبر الإنترنت على الويب. فهو يجمع ملايين الطلاب والمتعلمين الإلكترونيين ويقدم أكثر من 185000 دورة إلكترونية بأسعار معقولة. في حين أن هناك العديد من منصات التعلم الإلكتروني المماثلة الأخرى، فإن Udemy هي المنصة الوحيدة التي تحتوي على مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المخصصة.

توفر المنصة الكثير من خيارات التعلم الإلكتروني، وتوفر كل دورة تجربة مستخدم ممتعة. توجد خدمة Udemy لمساعدة مستخدمي الإنترنت، سواء العاديين أو الشركات، على تعلم أشياء جديدة، وتطوير مهارات أفضل، واكتشاف أفضل الأفكار التجارية، والاستفادة من تنسيقات الدورات التدريبية المختلفة التي توفر المعرفة وفقًا لاحتياجات الطلاب وتفضيلاتهم التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنصة مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية مجانًا، مع الدورات المتخصصة فقط التي تتطلب الدفع. وتختلف الأسعار من دورة لأخرى حسب نوع المادة.

يحصل كل طالب على شهادة Udemy لإكمال الدورة التدريبية. ومع ذلك، فإن شهادات Udemy غير مقبولة رسميًا من قبل أصحاب العمل العالميين.

يقدم Udemy مجموعة من المزايا للطلاب، مثل:

الوصول إلى المحتوى القابل للتنزيل والذي يمكن للطلاب تنزيله مجانًا في أي وقت؛

الوصول دون اتصال بالإنترنت إلى محتوى التعليم الإلكتروني المدفوع؛

الوصول إلى أكثر من 5000 جلسة تعليمية مختلفة عبر الإنترنت للشركات؛ و

خيار طلب عرض تجريبي مجاني للدورة قبل الانضمام.

إذا كنت تريد أن تتعلم كيفية بدء مشروع تجاري عبر الإنترنت، فإن Udemy هي منصة تعليمية ممتازة عبر الإنترنت يمكنك استخدامها.

إحصائيات Udemy مثيرة للاهتمام

لقد انتهى Udemy 49 مليون مستخدم حول العالم .

. توفر منصة Udemy للتعليم الإلكتروني إمكانية الوصول إلى أكثر من 185 ألف دورة فيديو .

. ال كورس Udemy بأقل تكلفة متاح ل 25 دولارًا .

متاح ل . منصة Udemy لديها 64 ألف معلم من جميع أنحاء العالم على الموظفين ويقدم دورات فيديو في أكثر من 75 لغة .

من جميع أنحاء العالم على الموظفين ويقدم دورات فيديو في أكثر من . جمعت هذه المنصة أكثر من 680 مليون تسجيل للدورة حتى الآن.

أفضل 10 إحصائيات Udemy لعام 2023

يوفر Udemy إمكانية الوصول إلى مجموعة من تجارب التعلم العملية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك أهم إحصائيات Udemy لمساعدتك في اكتشاف ما إذا كانت منصة التعلم الإلكتروني هذه تقدم ما تبحث عنه.

1. تضم منصة Udemy للتعليم الإلكتروني أكثر من 49 مليون متعلم حول العالم.

اعتبارًا من ديسمبر 2021، أصبحت منصة Udemy للتعلم عبر الإنترنت موطنًا لأكثر من 49 مليون طالب من جميع أنحاء العالم.

(مصدر: Udemy.com)

2. من خلال منصة Udemy للتعليم الإلكتروني، يحصل الطلاب على إمكانية الوصول إلى أكثر من 185000 دورة عبر الإنترنت.

وفقًا لدراسة أجريت في ديسمبر 2021، يوفر Udemy إمكانية الوصول إلى أكثر من 185 ألف دورة فيديو عبر الإنترنت. العديد من هذه الدورات متاحة مجانا.

(مصدر: Udemy.com)

3. لدى Udemy 64 ألف مدرب محترف عبر الإنترنت ضمن طاقم العمل.

مع أكثر من 64000 مدرس يقومون بالتدريس على المنصة، يوفر Udemy الوصول إلى أكبر مستودع للمعرفة عبر الإنترنت على الويب.

(مصدر: Udemy.com)

4. يوفر Udemy إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت بأكثر من 75 لغة.

إن تنوع لغتها هو أفضل دليل على مدى فعالية وفائدة Udemy. تقدم منصة التعلم الإلكتروني هذه دورات عبر الإنترنت بأكثر من 75 لغة.

(مصدر: Udemy.com)

5. بلغ عدد الدورات التدريبية المسجلة في منصة Udemy عبر الإنترنت أكثر من 680 مليونًا حتى الآن.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن المنصة استقبلت أكثر من 680 مليون مسجل للدورة حتى الآن. قامت المنصة بتطوير أحد أكبر المجتمعات عبر الإنترنت على الويب والتي تستمر في النمو يوميًا.

(مصدر: Udemy.com)

6. Udemy موطن لأكثر من 10500 متعلم من المؤسسات.

وفقًا لأحدث الإحصائيات، تعد منصة Udemy للتعليم الإلكتروني موطنًا لأكثر من 10.5 ألف طالب من الشركات. تم تصميم المنصة لمساعدة الموظفين من مختلف الصناعات على أن يصبحوا أفضل وأكثر معرفة ومهارة في مهنهم.

(مصدر: Udemy.com)

7. وفقًا لفريق عمل Udemy، يفضل الطلاب تصفح محتوى مهارات Udemy المتزايدة حسب الصناعة.

يدرس فريق عمل Udemy اتجاهات التعلم على المنصة لتقديم رؤى قيمة حول تفضيلات التعلم الإلكتروني الأكثر شيوعًا. وفقًا لتحقيقاتهم، يفضل الموظفون من جميع أنحاء العالم الدورات التدريبية عبر الإنترنت حول البيع بالتجزئة والخدمات المالية والأمن السيبراني للشبكات، مما يحقق زيادة بنسبة 190٪ في تحديد الأهداف.

ساعدت دورات Udemy التي تركز على هذه الأمور الموظفين من هذه الصناعات على تحقيق نمو كبير. وقد أظهر التسجيل في هذه الدورات زيادات ملحوظة:

زيادة بنسبة 117% في أمن الشبكات؛

زيادة بنسبة 152% في الخدمات المالية؛ و

زيادة بنسبة 190% في تحديد أهداف البيع بالتجزئة.

(مصدر: Udemy.com)

8. وفقًا لبحث حول أهم المهارات التقنية المتزايدة على Udemy، زاد استهلاك مهارات Udemy التقنية بين الربع الرابع من عام 2021 والربع الأول من عام 2022.

يستهلك طلاب Udemy بشكل متزايد الدورات التدريبية عبر الإنترنت التي تتيح لهم تطوير أفضل المهارات التقنية وأكثرها طلبًا وتزايدًا. وقد اجتذب التطبيق اللامركزي أكبر قدر من الاهتمام وحقق زيادة بنسبة 600% في الاستهلاك خلال تلك الفترة.

فيما يلي قائمة بالدورات التدريبية الأكثر طلبًا عبر الإنترنت لتدريس المهارات التقنية الأعلى أجرًا في الوقت الحالي:

التطبيق اللامركزي (زيادة بنسبة 600% في التسجيل)؛

Binance (زيادة بنسبة 450% في التسجيل)؛

Openstack Cloud (زيادة في التسجيل بنسبة 444%)؛

FastAPI (زيادة بنسبة 304% في التسجيل)؛

Microsoft MB-300 (زيادة بنسبة 300% في التسجيل)؛

البنية السحابية (زيادة بنسبة 285% في التسجيل)؛

إدارة المستودعات (زيادة بنسبة 276% في التسجيل)؛

Windows 11 (زيادة بنسبة 251% في الالتحاق)؛

السحابة المعتمدة (زيادة في التسجيل بنسبة 208%)؛ و

نمذجة Excel (زيادة بنسبة 204٪ في الالتحاق).

(مصدر: Udemy.com)

9. يقوم فريق Udemy Business بإجراء دراسات مختلفة لقياس أداء التعلم للمنصة، وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن المماطلة والمحادثة والكاريزما هي من بين أفضل 10 مهارات قوة متزايدة على المنصة.

الدراسات التي يوديمي بيزنس يعد أداء الفريق كل شهر أفضل دليل على مدى شعبية وفائدة دورات Udemy عبر الإنترنت.

بين الربع الأول من عام 2021 والربع الرابع من عام 2022، شملت الدورات التدريبية العشرة الأكثر شيوعًا عبر الإنترنت حول مهارات القوة المتزايدة الكفاءة (98%)، والنجاح الشخصي (92%)، وتحقيق الأهداف (83%)، والدخل السلبي (66%)، وإدارة الطاقة (53%). %)، اللغة التايلاندية (52%)، التوازن بين العمل والحياة (44%)، لغة الإشارة (44%)، التخلص من الفوضى (42%)، التدريب (41%).

(مصدر: Udemy.com)

10. وفقًا لبحث Udemy حول الموضوعات الأكثر شيوعًا وارتفاع الاستهلاك حسب الدولة، كان Microsoft Power Automate هو الموضوع الأكثر شيوعًا في اليابان في عام 2021.

قام فريق Udemy Business بجمع بيانات حول الدورات التدريبية عبر الإنترنت الأكثر مشاهدة حسب البلد. أشارت بياناتهم إلى أن Microsoft Power Automate كان الموضوع الأكثر شعبية في اليابان في عام 2021. وقد حقق هذا الموضوع أعلى نسبة استهلاك للموضوع (889%).

فيما يلي قائمة بالموضوعات الأكثر شعبية والتي تتمتع بأعلى نسبة استهلاك حسب البلد:

كندا – برنامج الخيار (208%)؛

المملكة المتحدة – AWS (202%)؛

الهند – أوراكل فيوجن HCM (712%)؛

الولايات المتحدة الأمريكية – الهندسة السحابية (285%)؛

هولندا – السبات (190%)؛

كوريا الجنوبية – الوحدة (220%)؛

المكسيك – تصميم تجربة المستخدم (165%)؛

ألمانيا – ساس (152%)؛

إندونيسيا – ريآكت (168%)؛

البرازيل – البنية التحتية للشبكة (201%)؛

فرنسا – الإحصائيات (103%);

اليابان – التدريب (830%)؛

الأرجنتين – العقود الذكية (161%)؛

إسبانيا – Next.js (78%)؛

أستراليا – سويفت (215%).

(مصدر: Udemy.com)

خاتمة

نأمل أن تثبت هذه الإحصائيات سبب كون Udemy منصة التعلم عبر الإنترنت الأكثر فعالية وتنوعًا. تذكر أنه مع Udemy يمكنك تعلم العديد من الأشياء المفيدة والجديدة، وتطوير مهارات جديدة، واكتشاف كيفية استخدام قوة الإنترنت بالطريقة الأكثر ربحًا.