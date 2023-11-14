ستساعدك المقالة التالية: إدارة السمعة عبر الإنترنت لبائعي التجارة الإلكترونية

يعد بناء الوعي بالعلامة التجارية أحد أهم أولوياتك عند إدارة موقع التجارة الإلكترونية. يعد ذلك ضروريًا لأن نشر اسم شركتك يساعد عملك على توسيع نطاق وصوله وإقناع المزيد من الأشخاص بزيارة موقع الويب الخاص بك والتحول إلى عملاء مخلصين.

ربما تكون قد جربت عدة طرق لمحاولة جعل علامتك التجارية أكثر شهرة. ربما تكون قد حاولت الترويج لأعمالك ومنتجاتك على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إجراء مسابقات وهدايا لمتابعيك وعملائك، أو بدء برنامج إحالة لعملائك الحاليين.

على الرغم من أن كل هذه الاستراتيجيات يمكن أن تعزز الوعي بعلامتك التجارية، إلا أنه من المهم أيضًا كيفية معرفة الأشخاص بعملك. لجذب العملاء المحتملين لدعم علامتك التجارية، يحتاجون إلى سماع وتعلم أشياء جيدة عنك بدلاً من معرفة عملك من خلال الدعاية السلبية. بخلاف ذلك، قد تكون علامتك التجارية معروفة جيدًا، ولكن لن يكون لديك أي عملاء مخلصين يكرسون جهودهم لدعم عملك. هذا هو المكان الذي تصبح فيه إدارة السمعة عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا.

سنناقش في هذه المقالة أساسيات إدارة السمعة عبر الإنترنت، بما في ذلك تعريفها وفوائدها الرئيسية. ستتعرف أيضًا على بعض النصائح المفيدة حول كيفية إدارة سمعة عملك عبر الإنترنت بشكل فعال.

ما هي السمعة عبر الإنترنت؟

السمعة عبر الإنترنت هي الطريقة التي ينظر بها الأشخاص إلى عملك عندما يبحثون عنه عبر الإنترنت. يمكن أن يتعلق الأمر بعملك ككل، أو بموظف، أو منتج، أو خدمة، أو أي جانب آخر من عملك.

ويتأثر بنوع المحتوى الذي يظهر على صفحات نتائج محرك البحث (SERPs)، مثل الأخبار عبر الإنترنت والمراجعات ومنشورات المدونات والمقالات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. تتأثر أيضًا سمعة موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك عبر الإنترنت بالمحتوى الذي تنشره عبر الإنترنت، وتفاعلاتك مع جمهورك المستهدف، والنشاط على منصات التواصل الاجتماعي، والأشياء الأخرى التي تقوم بها عبر الإنترنت كشركة.

ما هي إدارة السمعة عبر الإنترنت؟

إدارة السمعة عبر الإنترنت هي عملية التحكم في كيفية النظرة إلى عملك عبر الإنترنت. يتعلق الأمر باتخاذ تدابير استباقية وتفاعلية للتأكد من أن نتائج البحث لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك ترسم صورة إيجابية لعلامتك التجارية.

يمكن أن تساعدك استراتيجيات إدارة السمعة عبر الإنترنت في بناء سمعة جيدة عبر الإنترنت والحفاظ عليها، بالإضافة إلى تحسين السمعة التالفة أو إصلاحها. من خلال إدارة تواجد شركتك عبر الإنترنت، يمكنك التأكد من أن العملاء المحتملين والحاليين يرون أفضل نسخة من علامتك التجارية الإلكترونية.

ما أهمية إدارة السمعة عبر الإنترنت لمواقع التجارة الإلكترونية؟

يعد التمتع بسمعة طيبة عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا للشركات في مجال التجارة الإلكترونية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نجاحك أو فشله. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل إدارة السمعة عبر الإنترنت أولوية بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية:

1. يمكن أن تساعدك على جذب المزيد من العملاء

يمكن أن تساعدك السمعة الجيدة عبر الإنترنت في جذب المزيد من العملاء إلى موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك. وهذا ممكن لأن الأشخاص أكثر عرضة لشراء المنتجات والخدمات من الشركات التي تتمتع بسمعة إيجابية عبر الإنترنت. في الواقع، وجدت إحدى الدراسات ذلك 19% من العملاء ابدأ في دعم العلامة التجارية بعد قراءة التعليقات الإيجابية حول المنتج.

إذا كان متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك يتمتع بسمعة سيئة، فمن ناحية أخرى، سيكون من الصعب إقناع الناس بالشراء منك. لن يثق العملاء المحتملون بعلامتك التجارية بعد قراءة التقييمات السلبية حول شركتك أو منتجاتك. ولهذا السبب من المهم اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أو إصلاح سمعتك عبر الإنترنت إذا لم تكن في مكان جيد.

2. يمكن أن يساعدك في الحصول على تصنيفات أفضل في محركات البحث

يمكن أن تؤثر سمعة موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك على الإنترنت أيضًا على تصنيفات محرك البحث الخاص بك. إذا كانت لديك سمعة جيدة، فمن المرجح أن يحصل موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك على تصنيف أعلى في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs). وذلك لأن Google ومحركات البحث الأخرى تأخذ في الاعتبار السمعة عبر الإنترنت عند تحديد كيفية تصنيف مواقع الويب في نتائجها.

إن الحصول على تعليقات إيجابية حول علامتك التجارية سيؤدي أيضًا إلى قيام المزيد من الأشخاص بزيارة موقعك ومعرفة المزيد عن عملك. يؤدي هذا بشكل طبيعي إلى زيادة حركة المرور على الويب الخاص بك ويمكن أن يؤدي إلى تحسين تصنيفات SERP الخاصة بك.

3. يمكن أن تساعدك على بناء الثقة والمصداقية

يمكن أن تساعدك السمعة الجيدة عبر الإنترنت على بناء الثقة والمصداقية مع العملاء المحتملين والحاليين. عندما يرى الأشخاص أن متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك يتمتع بسمعة جيدة، فمن المرجح أن يثقوا بك ويتعاملوا معك. حتى لو كان لديك العديد من المنافسين الذين يقدمون منتجات مماثلة لما تقدمه، يمكنك التغلب عليهم بسهولة عندما تتمتع بسمعة عالية عبر الإنترنت.

4. يمكن أن تساعدك على حماية علامتك التجارية

يمكن أن تساعدك استراتيجية إدارة السمعة عبر الإنترنت أيضًا على حماية علامتك التجارية الإلكترونية من الدعاية السلبية. إذا كنت استباقيًا فيما يتعلق بإدارة سمعتك عبر الإنترنت، فستكون مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع أي صحافة سلبية تأتي في طريقك.

وذلك لأنه سيكون لديك بالفعل سمعة إيجابية لتعويض أي دعاية سلبية. تتيح لك إدارة السمعة عبر الإنترنت أيضًا رفض وإزالة أي اتهامات كاذبة يمكن أن تؤثر سلبًا على علامتك التجارية.

5. يمكن أن يساعدك على توفير المال

يمكن أن تساعدك إدارة سمعتك عبر الإنترنت بشكل فعال أيضًا على توفير المال على المدى الطويل. وذلك لأن ORM يمكنه مساعدتك في تجنب أو حل المشكلات التي قد تكلف أموال أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك، مثل شكاوى العملاء والمراجعات السلبية والمشكلات القانونية.

ستحصل أيضًا على تسويق مجاني من عملائك المخلصين من خلال الكلام الشفهي عندما تتمتع بسمعة طيبة عبر الإنترنت. يمكن أن يوفر لك هذا الكثير من الأموال التي كنت ستنفقها على التسويق والإعلان.

نصائح لإدارة سمعة موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك على الإنترنت

الآن بعد أن ناقشنا أهمية إدارة السمعة عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، دعنا نلقي نظرة على بعض النصائح حول كيفية إدارة سمعة شركتك عبر الإنترنت:

إنشاء محتوى عالي الجودة

أحد أهم الأشياء التي يتعين عليك القيام بها عند إدارة سمعة موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك عبر الإنترنت هو إنشاء محتوى عالي الجودة. وهذا يعني نشر محتوى قيم على موقع الويب الخاص بك وحسابات الوسائط الاجتماعية التي سيقدرها عملاؤك. إن إنشاء شركتك كمصدر موثوق به في مجال عملك يمكن أن يساعدك على تحسين سمعة علامتك التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة محتوى مُحسّن إلى قوائم المنتجات الخاصة بك سيساعدك على الحصول على مرتبة عالية في SERPs. كما سيساعد العملاء على تجنب أي سوء فهم فيما يتعلق بمنتجك، مما يسمح لك بمنع تلقي مطالبات العملاء غير الضرورية والمراجعات السلبية والمرتجعات الناتجة عن الأوصاف غير الواضحة.

مراقبة سمعتك

لا يمكنك إدارة سمعتك عبر الإنترنت بشكل فعال إذا كنت لا تعرف مدى جودة سمعة علامتك التجارية. لإنشاء استراتيجية فعالة لإدارة السمعة عبر الإنترنت، تحتاج أولاً إلى مراقبة سمعة شركتك عبر الإنترنت.

يمكنك تحقيق ذلك عن طريق إعداد ملفات تعريف على مواقع مراجعة مختلفة، مثل Google My Business، وYelp، وYellowpages. سيسمح لك القيام بذلك بالتفاعل مع المراجعين على هذه المواقع والرد فورًا على تعليقاتهم.

سيسمح لك إعداد تنبيهات Google لموقع التجارة الإلكترونية الخاص بك أيضًا بمراقبة سمعتك عبر الإنترنت. وهذا ممكن لأن هذه الأداة ترسل إليك إشعارًا بالبريد الإلكتروني عندما يتم ذكر علامتك التجارية عبر الإنترنت.

تحتاج أيضًا إلى مراقبة ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك لمعرفة مدى جودة سمعة علامتك التجارية. سيسمح لك القيام بذلك بمعرفة ما إذا كان شخص ما يضع علامة على شركتك أو يتحدث عنها في الوقت الفعلي. بعد ذلك، يمكنك التفاعل على الفور مع المستخدم لشكره على تعليقاته الإيجابية أو معالجة مخاوفه قبل انتشارها.

وفّر للعملاء وسيلة لترك تعليقاتهم

تعد المراجعات مهمة لإدارة سمعة موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك عبر الإنترنت لأنها توفر لك نظرة عامة حول مدى جودة أدائك. لذلك، لجمع المزيد من المعلومات حول سمعة شركتك عبر الإنترنت، تحتاج إلى الحصول على آراء من عملائك.

للقيام بذلك، يمكنك الاستفادة من خدمات إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية واطلب من مزود الخدمة الخاص بك إضافة مكونات إضافية تسمح للعملاء بترك تعليقات على منتجاتك وموقعك على الويب. هناك العديد من المكونات الإضافية التي يمكنك استخدامها لمنصات التجارة الإلكترونية المختلفة مثل Shopify وWooCommerce.

بمجرد الانتهاء من إعداد موقع الويب الخاص بك، يمكنك البدء في مطالبة عملائك بالمراجعات. لا تتردد في التواصل مع عملائك عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني لأن الإحصائيات أظهرت ذلك 70% من العملاء سيتركون تعليقًا عندما تطلب منهم ذلك.

ومع ذلك، لا يجب أن تطلب من عملائك تقييم منتجاتك حتى قبل أن تتاح لهم الفرصة لتجربتها. امنحهم أسبوعين على الأكثر للتعرف على المنتج قبل طرح رأيهم حوله.

وبعد ذلك، لإقناع المزيد من العملاء بترك مراجعة على موقع الويب الخاص بك، يمكنك تقديم حوافز لهم. أخبر عملائك أنهم سيحصلون على خصومات خاصة أو عروض حصرية عندما يتركون تعليقًا.

الرد على التعليقات الإيجابية

لا تقتصر إدارة السمعة عبر الإنترنت على التعامل مع المراجعات السلبية حول موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك فقط. يتعلق الأمر أيضًا بالرد على المراجعات الإيجابية وإظهار لعملائك أنك تقدر تعليقاتهم.

عندما تتلقى تقييمًا إيجابيًا، خذ الوقت الكافي لإظهار امتنانك عن طريق إرسال رد شخصي. يمكنك أيضًا بذل جهد إضافي عن طريق إرسال رسالة شكر مكتوبة بخط اليد أو هدية صغيرة لإظهار مدى امتنانك.

يمكن أيضًا استخدام المراجعات الإيجابية كدليل اجتماعي لإقناع العملاء المحتملين الآخرين بالتعامل معك، لذا لا تتردد في تسليط الضوء عليها على موقع الويب الخاص بك. عندما يرى الأشخاص الآخرون أن موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك قد تلقى مراجعات إيجابية، فمن المرجح أن يثقوا بعلامتك التجارية ويقوموا بالشراء.

تعامل مع المراجعات السلبية بلطف

على الرغم من أنه من الرائع تلقي تعليقات إيجابية، إلا أنه ستكون هناك أوقات ستتلقى فيها حتماً تعليقات سلبية. من المهم أن تتذكر أن المراجعات السلبية ليست نهاية العالم. في الواقع، يمكن استخدامها فعليًا لتحسين موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك.

عندما تتلقى مراجعة سلبية، خذ نفسًا عميقًا وحاول أن تظل هادئًا. ثم خذ الوقت الكافي لفهم سبب عدم رضا العميل عن منتجك أو خدمتك.

وبعد ذلك تواصل مع العميل وحاول حل المشكلة. تأكد من صياغة ردك بأدب واستخدام لغة بناءة. يجب عليك أيضًا الاعتذار عن تجربتهم السلبية وتقديم المساعدة لتحسينها.

من المهم أيضًا أن تأخذ الوقت الكافي للرد على المراجعات السلبية علنًا. يُظهر هذا للعملاء المحتملين الآخرين أنك على استعداد لتحمل المسؤولية عن أخطائك وأنك ملتزم بتقديم خدمة عملاء ممتازة.

للقيام بذلك، يمكنك إرسال بيانات صحفية تتناول التعليقات السلبية والانتقادات الكاذبة التي تلقيتها. يمكنك أيضًا أن تطلب من مواقع المراجعة إزالة أي مراجعات سلبية متحيزة حول موقع الويب الخاص بك وتزويدهم بالأدلة الكافية. ضع في اعتبارك أنه يمكنك دائمًا طلب إجراء قانوني إذا كانت المعلومات الخاطئة حول علامتك التجارية تضر بسمعتك.

الإعلان والترويج

لا تزال إدارة سمعة علامتك التجارية عبر الإنترنت تتضمن الإعلان عن منتجاتك والترويج لها. لذا، لا تنس أن تزود جمهورك المستهدف بالمنتجات التي يمكنها معالجة اهتماماتهم الفريدة.

تأكد من إبراز منتجاتك الأكثر مبيعًا على موقع الويب الخاص بك وحساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك أيضًا إنشاء مقاطع فيديو ترويجية ونشرها YouTube أو Instagram.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من الإعلانات المدفوعة للوصول إلى جمهور أوسع. يمكن أن تكون الإعلانات المدفوعة على شكل إعلانات صورية، أو إعلانات محركات البحث، أو إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي. فقط تأكد من توجيه إعلاناتك إلى الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا مهتمين بمنتجاتك.

إذا كنت تشعر أن إدارة سمعة علامتك التجارية عبر الإنترنت أثناء تسويق منتجاتك يمثل تحديًا كبيرًا، فيمكنك دائمًا أتمتة استراتيجية التسويق لموقع التجارة الإلكترونية الخاص بك. هناك تكنولوجيا متاحة في الوقت الحاضر يمكنها مساعدتك في الترويج لمنتجاتك لعملائك المحتملين بسهولة.

تسخير قوة وسائل التواصل الاجتماعي

تعد وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية يمكن استخدامها لتحسين سمعتك عبر الإنترنت. منصات مثل Twitter و Facebook تمنحك الفرصة للتواصل مع جمهورك المستهدف وبناء علاقات معهم.

تتيح لك منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة أيضًا استهداف مجموعات مختلفة من الجماهير. لذلك، بغض النظر عن جمهورك المستهدف، ستتمكن من العثور عليه على وسائل التواصل الاجتماعي. توفر معظم منصات التواصل الاجتماعي اليوم أيضًا للشركات رؤى قيمة حول جمهورها. لذلك، عندما تتمكن شركة ما من الاستفادة من موجز الأخبار للمستخدمين من أسفل الشارع أو من جميع أنحاء العالم، فإن امتلاك القدرة على جمع هذه البيانات وتحليلها يمكن أن يزيد من تحسين جهود التسويق الرقمي.

على سبيل المثال، Facebookتتيح أداة Audience Insights للشركات الاطلاع على معلومات تفصيلية حول جمهورها المستهدف، مثل التركيبة السكانية والاهتمامات وحتى سلوك الشراء. تعتبر هذه المعلومات ذات قيمة كبيرة للشركات، لأنها تساعدها على إنشاء محتوى ملائم وجذاب لجمهورها المستهدف.

إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدامه اليوم، فإليك نظرة عامة عليه التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقلم جريج جيفورد عبر أكاديمية سمرش:

عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإدارة سمعة موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك، تأكد من نشر محتوى عالي الجودة يمكن أن يساعد في تحسين صورة علامتك التجارية. يمكنك أيضًا العمل مع الأشخاص المؤثرين الذين يمكنهم الترويج لعلامتك التجارية والتأكد من منتجاتك.

كن متسقًا مع علامتك التجارية

من المهم أن تكون متسقًا مع علامتك التجارية عبر جميع القنوات. وهذا يعني استخدام نفس الشعار ونظام الألوان والشعار على موقع الويب الخاص بك وحسابات الوسائط الاجتماعية وحتى في توقيع بريدك الإلكتروني.

سيساعد الاتساق في ترسيخ هوية علامتك التجارية ويسهل على الأشخاص التعرف على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك. كما أنه سيسهل عليك بناء الثقة مع جمهورك المستهدف.

الخط السفلي

تعد إدارة سمعة موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد النجاح في العالم الرقمي. يمكن لهذه الإستراتيجية أن تؤدي إلى تحسين أو تدمير صورة علامتك التجارية، لذا تأكد من استثمار الوقت والموارد فيها.

على الرغم من أن إدارة سمعتك عبر الإنترنت قد تبدو صعبة، إلا أن النصائح المذكورة أعلاه يجب أن تعطيك فكرة تقريبية عن كيفية وضع الإستراتيجية. فقط تذكر أن تتحلى بالصبر والاتساق مع جهودك، وسترى النتائج في وقت قصير.