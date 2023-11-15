ستساعدك المقالة التالية: إدارة تقويم الوسائط الاجتماعية الخاص بك مع النشر

تعد جدولة المحتوى مسبقًا طريقة رائعة للبقاء منظمًا مع تواجد علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي وإستراتيجيتها عبر الإنترنت. من خلال استخدام أداة تقويم المحتوى، يمكن الآن أن تكون القدرة على جدولة المحتوى سريعة ومركزية مما يوفر لك عرض الماكرو من اتصالاتك عبر الإنترنت.

يمكن العثور على طريقة عرض التقويم في أداة النشر ضمن منصة Mention. انها تسمح لك عرض، مسودة، جدول زمنيوحتى نشر المحتوى على الفور عبر القنوات الاجتماعية الخاصة بك. بمجرد أن تقوم أنت أو أحد زملائك بجدولة المحتوى، يمكنك تقويم المحتوى الأسبوعي سيبدأ في الامتلاء بكتل التقويم:

فهم طريقة عرض التقويم

للتأكد من أنك على اطلاع كامل بالمحتوى المجدول الخاص بك، قامت شركة Mention بذلك تعزيز عرض التقويم الخاص به مع مؤشرات جديدة مثل عداد المشاركات اليومية و تصفية الحسابات الاجتماعية.

في أعلى التقويم الأسبوعي، سيظهر عداد المنشورات اليومية ويزداد بناءً على عدد المنشورات المجدولة في ذلك التاريخ:

اذا أنت انقر على هذا الرقم، سيظهر شريط جانبي مع إمكانية مراجعة المنشورات المجدولة لذلك اليوم! إلى جانب هذه النظرة العامة على المحتوى، ستظهر لك أيضًا بعض المعلومات حول المنشور بما في ذلك:

اسم الحساب والتعامل معه

التاريخ المقرر والوقت المقرر للنشر

منصة التواصل الاجتماعي التي تمت جدولة المنشور لها

مؤشر إذا تمت جدولة المنشور أو نشره أو صياغته أو فشله

تعد هذه النظرة العامة اليومية طريقة رائعة لبدء يومك إذا كنت ترغب في مراجعة سريعة للمحتوى المجدول قبل يتم بثه مباشرة. لديك خيار مراجعة النظرة العامة اليومية لأي تواريخ قادمة للتأكد من تنسيق كل مشاركة وفقًا لذلك.

نصيحة أذكرها: إذا كنت ترغب في مراجعة مشاركة فردية، يمكنك أيضًا النقر فوق كتلة التقويم وسيتم عرض المعاينة هنا أيضًا!

تصفية التقويم الخاص بك

إذا كنت مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي وتشرف على العديد من الحسابات في نفس الوقت، فقد تجد نفسك غارقًا في كمية الكتل المجدولة التي تظهر في التقويم الخاص بك. إذا توجهت إلى الخاص بك منقي علامة التبويب الموجودة في الجزء العلوي الأيسر من التقويم الخاص بك، يمكنك التصفية حسب الحسابات الاجتماعية. ستسمح لك هذه الميزة بمراجعة المحتوى المجدول من الحسابات التي تهتم بها بشكل خاص فقط:

اذكر نصيحة: إذا كان لديك أعضاء فريق مخصصين لحساب اجتماعي محدد، فيمكنهم استخدام ميزة المرشحات لضبط عرض التقويم الخاص بهم. يتم إرفاق عوامل التصفية الموجودة في التقويم بحسابات فردية، لذا لا داعي للقلق بشأن تغيير آراء أعضاء الفريق الآخرين.

تعديل المحتوى المجدول الخاص بك

يتغير مشهد وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار، ويتمتع تقويم النشر الخاص بك بالقدرة على التكيف بسهولة! إذا كان فريقك بحاجة إلى إزالة منشور مجدول، أو تحرير المحتوى، أو دفع الإصدار إلى تاريخ لاحق، فيمكنه ببساطة الاستفادة من ميزات التحرير الموجودة في طريقة عرض التقويم.

لتعديل منشور، يمكنك النقر على عداد النشر اليومي أو المنشور الفردي في كتلة التقويم. سيؤدي هذا إلى فتح المعاينة مع يحرر و يمسح الزر الذي يظهر مباشرة أسفل المنشور.

في وضع التحرير، أنت حر في ضبط جدول زمني و محتوى. يمكنك أيضًا حفظ تغييراتك في مسودة إذا كنت ترغب في إعادة زيارة المنشور في وقت لاحق باستخدام محتوى جديد أو مرفقات وسائط.

فوائد الذكر النشر

عرض كل المحتوى الخاص بك في مكان واحد – سيوفر لك تقويم النشر نظرة عامة كاملة على المحتوى المجدول عبر حسابات اجتماعية متعددة. بدلاً من تسجيل الدخول إلى كل حساب تواصل اجتماعي بشكل منفصل، يمكنك توفير الوقت وتحديد أولويات المواضيع الأخرى في جدول أعمالك. نشر المحتوى على الفور – سواء كانت الرسالة تتعلق بعلامتك التجارية أو الأخبار عبر الإنترنت، يمكنك نشر المحتوى عبر حسابات متعددة بسهولة في منطقة واحدة. يتيح لك Mention جدولة المحتوى أو نشره على الفور من خلال النشر. هذه طريقة رائعة للرد على حدث كبير أو موقف عاجل يتعلق بعلامتك التجارية. التعاون مع فرق متعددة – أثناء تحضيرك للحملات الإعلانية وإطلاق المنتجات الجديدة، من المهم أن يكون لديك رسالة مشتركة عبر قنواتك الاجتماعية المتعددة. يتيح لك النشر التعاون مع فرق وسائط اجتماعية متعددة في مكان واحد، مما يضمن توافق التقويم التحريري الخاص بك بشكل صحيح.

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