ستساعدك المقالة التالية: إدارة خلاصة بيانات بحث التسوق

SingleFeed: إدارة موجز بيانات بحث التسوق بأسعار معقولة

أطلق بريان سميث، وهو محلل مستقل لصناعة محركات مقارنة التسوق والمعروف بعمله في Comparison Engines، للتو خدمة جديدة للشركات التي ترغب في تبسيط عمليات تقديم المنتجات إلى محركات بحث التسوق.

تغذية فردية (حاليًا في الإصدار التجريبي) يعمل على تبسيط إدارة خلاصة البيانات وعملية إرسال خلاصة البيانات من خلال السماح للتجار بإنشاء خلاصة واحدة تغطي جميع المتطلبات وأهم الحقول الاختيارية لـ Google Base وShopzilla وShopping.com وYahoo! التسوق، وPriceGrabber، وNexTag، وBecome، وSmarter.com. يتحقق SingleFeed من الخلاصة بحثًا عن الأخطاء، ويرشد التاجر إلى كيفية إصلاح أي أخطاء، ويصنف المنتجات يدويًا في الخلاصة، ثم يرسل خلاصة البيانات ويعيد إرسالها تلقائيًا إلى محركات مقارنة التسوق المحددة.

يتمتع كل محرك مقارنة تسوق بمواصفات فريدة يجب على التجار اتباعها بدقة لتقديم منتجاتهم. قد يستغرق ملء خلاصة البيانات لأي محرك مقارنة تسوق ساعات. قد يكون من الصعب معرفة كيفية إرسال الخلاصة. أخيرًا، بمجرد إرسال خلاصة البيانات، قد يستغرق إصلاح الأخطاء بضع ساعات إضافية. ومن ثم يتعين على التاجر تكرار هذه العملية مرة أخرى لكل محرك مقارنة تسوق إضافي. في نهاية المطاف، تكون العملية معقدة للغاية لدرجة أن العديد من التجار يقومون بتمويل الحسابات ثم لا يقدمون أبدًا خلاصة البيانات المناسبة.

لا خوف، SingleFeed هنا!

يمكن الآن للتجار الصغار ومتوسطي الحجم الاستفادة من إدارة خلاصات البيانات الاحترافية وبأسعار معقولة بواسطة براين سميث، وهو أحد أفضل المتخصصين في هذا المجال. باستخدام SingleFeed، يمكن للتجار توفير قدر كبير من الوقت والمال من خلال السماح لـ SingleFeed بالعمل معهم من أجل إنشاء موجز بيانات محسّن وتصحيح جميع الأخطاء الخاصة بهذا الموجز من خلال الخدمة عبر الإنترنت.

* لا يلزم تنزيل البرنامج.

* قد يستغرق إنشاء SingleFeed وقتًا أطول قليلاً، ولكن يتعين على التجار القيام بذلك مرة واحدة فقط.

* نظرًا لخلفيته في تحسين محركات البحث (SEO)، قام برايان بتطوير SingleFeed مع وضع تحسين تغذية البيانات (DFO) في الاعتبار، حيث يتطلب الحقول التي قد تكون اختيارية، ولكنها تعمل على تحسين النتائج بشكل ملحوظ عند استخدامها بالطريقة الصحيحة.

* سيقوم برايان وفريقه أيضًا بتصنيف قوائم المنتجات يدويًا لـ Shopzilla وShopping.com وPriceGrabber وBecome وSmarter.com.

التكاليف؟

خلال الفترة التجريبية، يمكن للتجار الإرسال إلى Google Base (الذي يضع التاجر تلقائيًا على Froogle وربما Google نفسها) مقابل سعر خاص قدره 4.99 دولارات شهريًا في شهري أكتوبر ونوفمبر. سيكون التقديم الفاخر إلى Google Base بالإضافة إلى أي أو كل محركات مقارنة التسوق السبعة الأخرى التي يدعمها SingleFeed هو 99.99 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا بالإضافة إلى رسوم إعداد بقيمة 29.99 دولارًا لمرة واحدة في أكتوبر ونوفمبر.

كحافز للتسجيل في خدمة Deluxe Submission، تفاوض براين على عروض نقر مجانية خاصة لجميع التجار الذين قاموا بالتسجيل لأول مرة مع Shopzilla وSmarter.com وPriceGrabber وBecome. تمثل هذه النقرات المجانية توفيرًا يزيد عن 150 دولارًا، مما يعني أن خدمة Deluxe Submission تدفع تكاليفها بنفسها.

يعطي تغذية فردية نظرة سريعة، يمكن أن تغير الطريقة التي تمارس بها أعمالك عبر الإنترنت.