ستساعدك المقالة التالية: إدارة قواعد البيانات على الووردبريس باستخدام phpMyAdmin

عندما ظهر WordPress لأول مرة، كان بمثابة نسمة من الهواء المنعش لجميع مصممي مواقع الويب وأصحاب مواقع الويب الطموحين والمدونين. حتى الآن، فهي منصة تصميم مواقع الويب الأكثر استخدامًا. لقد احتفظت بشعبيتها على مر السنين بسبب سهولة استخدامها. كما تعلم بالفعل، يستخدم WordPress لغة PHP كلغة برمجة نصية و ماي إس كيو إل مثل نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS)، لكنك لا تحتاج إلى معرفة حتى أصغر جزء من كل منها لإنشاء موقع الويب الخاص بك والمدونة على هذا النظام الأساسي.

ولكن ماذا يحدث إذا كنت تعرف PHP وMySQL؟ حسنًا، في هذه الحالة، لديك ميزة يفتقر إليها مصممو مواقع الويب الآخرون الذين يستخدمون WordPress. يمكنك تجربة المزيد من المرونة والتخصيص والصيانة الأفضل لموقعك على الويب باستخدام نفس النظام الأساسي والأدوات التي يستخدمها منافسوك.

سنوضح لك هنا كيف يستخدم WordPress أنظمة إدارة قواعد البيانات وكيف يمكنك إدارة قاعدة بيانات WordPress الخاصة بك باستخدام phpMyAdmin الذي يتضمن إنشاء نسخ احتياطية وتحسين قواعد بيانات موقع الويب.

العلاقة بين ووردبريس وقاعدة البيانات –

تقوم PHP بكل عمليات تخزين وجلب البيانات من قاعدة بيانات موقع الويب. قد تتضمن مخازن المعلومات أي شيء بدءًا من العلامات والمشاركات والصفحات وحتى التعليقات والفئات والمستخدمين وعناوين URL للموقع.

كما تعلم بالفعل، فإن الخطوة الأولى لتصبح مستخدم WordPress هي التسجيل. نعم، فهي لا تزال عملية مجانية وتحتاج إلى إعطاء اسم قاعدة البيانات الخاصة بك والمضيف واسم المستخدم وتعيين كلمة مرور. يتم تخزين كل هذه المعلومات في ملف التكوين أو ملف wp-config.php

كيف يتم إنشاء الجداول الأولية في قاعدة بيانات WordPress الخاصة بك؟

المعلومات التي تقدمها ضرورية لإنشاء الجداول وتخزين البيانات الافتراضية في نفس الجداول. بعد الانتهاء من عملية التثبيت، سيقوم WordPress بتشغيل استعلاماته الخاصة لإنشاء صفحات HTML لمدونتك وموقعك على الويب. هذه هي الجودة الأكثر روعة في WordPress، في كل مرة تقوم فيها بإنشاء صفحة جديدة، لا يتعين عليك إنشاء ملف .html جديد يدويًا. يقوم WordPress بكل العمل نيابةً عنك ويقوم بتحديث المحتوى ديناميكيًا.

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فيما يلي لمحة عن جداول WordPress التي ستساعدك على فهم كيفية عمل قاعدة البيانات. يوجد 11 جدولًا افتراضيًا تحتوي على أقسام مختلفة لتخزين البيانات. تحتوي الجداول الـ 11 على ميزات ووظائف خاصة بها في WordPress. يمكنك التعرف على كل جدول من خلال البادئة wp_ التي تم تعيينها افتراضيًا (إلا إذا قمت بتغييرها!).

كيف تدير قاعدة بيانات WordPress الخاصة بك بشكل أفضل باستخدام phpMyAdmin؟

يمكنك إدارة الخاص بك قاعدة بيانات MySQL مع phpMyAdmin. هذا برنامج مفتوح المصدر يوفر للمستخدمين واجهة مستخدم رسومية على شبكة الإنترنت. يمكنك تنفيذ جميع مهام إدارة قواعد البيانات الشائعة تقريبًا باستخدام phpMyAdmin المثبت في لوحة تحكم استضافة WordPress.

يستخدم جميع موفري استضافة الويب الأكثر شهرة cPanel ويمكنك الوصول إليه من خلال النقر على الخيار من قواعد البيانات. يمكنك عرض جميع قواعد البيانات التي قمت بإنشائها حتى الآن ويمكنك رؤية قواعد بيانات WordPress التي قمت بإنشائها حتى الآن أيضًا.

كيفية عمل نسخة احتياطية لقاعدة بيانات WordPress باستخدام phpMyAdmin؟

يعد النسخ الاحتياطي لقاعدة بيانات WordPress الخاصة بك أمرًا سهلاً عند استخدام phpMyAdmin. في الإصدارات الأحدث، سيُطلب منك تحديد طريقة التصدير. سيؤدي هذا إلى تصدير قاعدة بيانات WordPress الحالية كملف .sql. يمكنك الوصول إلى المزيد من الخيارات المخصصة حيث يمكنك اختيار الرمز البريدي كطريقة الضغط الخاصة بك. سيؤدي ذلك إلى تسهيل التعامل مع ملفات النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات وتصديرها. تتأكد هذه الطريقة المخصصة الجديدة من إمكانية استبعاد الجداول من قاعدة البيانات الخاصة بك.

يمكن بسهولة استيراد الملفات التي تقوم بتصديرها مرة أخرى إلى نفس قاعدة البيانات أو إلى قاعدة بيانات مختلفة باستخدام علامة التبويب استيراد في phpMyAdmin.

كيفية إنشاء نسخة احتياطية باستخدام البرنامج المساعد؟

لقد تحسن أمان WordPress بالتأكيد، لكنه ليس مضمونًا بعد. ومع ذلك، يعد الحفاظ على تحديث النسخة الاحتياطية أمرًا يمكنك القيام به لضمان أمان أفضل. هناك شيء ربما لاحظته بشأن قاعدة بيانات WordPress – فهي تفتقر إلى الصور على الرغم من أنها تخزن الغالبية العظمى من معلومات موقع الويب الخاص بك. يتم تخزين جميع الصور في مجلد “التحميلات” الخاص بك ولا يتم نسخها احتياطيًا إلا إذا كنت تستخدم مكونًا إضافيًا لهذا الغرض.

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هناك الكثير منكم ممن يستخدمون BlueHost ولكن بالنسبة للكثيرين الذين لا يستخدمونه، يجب عليك بالتأكيد العثور على مكونات إضافية يمكنها إنشاء نسخ احتياطية آمنة لصورك وملفات الفيديو الخاصة بك. ربما يستخدم البعض منكم بالفعل خدمات دعم قاعدة البيانات مثل فولتبريس و BackupBuddy لضمان أفضل أمان متاح لموقعك/مدونتك.

هل تم تحسين قاعدة بيانات WordPress الخاصة بك في phpMyAdmin؟

هل لاحظت ماذا يحدث لقواعد البيانات الخاصة بك عندما تستخدم WordPress لفترة طويلة؟ عادةً ما يتم تجزئة قواعد البيانات وتضاف أعباء الذاكرة لزيادة حجم قاعدة البيانات ووقت تنفيذ الاستعلام. الآن، إذا حدث لك هذا، فيمكنك حل المشكلة في بضع خطوات سهلة –

انتقل إلى phpMyAdmin

انقر على قاعدة بيانات ووردبريس

الوصول إلى جداول WordPress الخاصة بك

انقر على القائمة المنسدلة “مع التحديد” واختر “تحسين الجدول”

ستعمل هذه الخطوات الأربع على تحسين الجدول الخاص بك بسهولة عن طريق إلغاء تجزئته (مستخدمو الكمبيوتر الشخصي القدامى، أي شخص؟).

ماذا يمكنك أن تفعل مع phpMyAdmin؟

هناك عدد لا بأس به من الأشياء الرائعة التي يمكنك القيام بها باستخدام phpMyAdmin الخاص بك والتي تتضمن تغيير القيم الافتراضية في موقع و/أو مدونة WordPress الخاص بك.

لذا تأكد دائمًا من حصولك على نسخ احتياطية لجميع ملفاتك قبل المضي قدمًا في أي تغييرات. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها بمجرد إتقان PHP وMySQL:

إعادة تعيين كلمة المرور لحساب ووردبريس

أضف مستخدمًا إداريًا جديدًا إلى قاعدة بيانات WordPress الخاصة بك

قم بتغيير اسم المستخدم لحساب WordPress الخاص بك من phpMyAdmin

قم بإلغاء تنشيط جميع مكونات WordPress النشطة حاليًا من phpMyAdmin

ومع ذلك، نوصي بشدة أن تكون على دراية بـ PHP وMySQL لهذه العملية. إذا لم تكن متأكدًا من عملية ما، فلا تحاول تنفيذها دون استشارة الخبراء. قد ينتهي بك الأمر إلى تجميد موقعك لبضع ساعات أو حتى تعرض أمانه للخطر بمرور الوقت.