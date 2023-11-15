ستساعدك المقالة التالية: إدارة وصول المستخدم مع مساحات العمل: مقابلة PM

العديد من الفرق في حساب Mention واحد، هل يمكن التحكم في ذلك؟ هذا سؤال نحن على وشك الإجابة عليه مع Astrid Mancel، مدير المنتج في Mention. أطلق فريقها للتو مساحات عمل، وهي ميزة جديدة تسهل استخدام Mention للعديد من المستخدمين.

مرحبًا أستريد، هل يمكنك إخبارنا عن وظيفتك وفريقك؟

مرحبًا! لقد انضممت إلى Mention منذ 9 أشهر كمدير منتج لفريق المستخدمين. كانت مساحة العمل أحد أهم المواضيع بالنسبة لي ولفريقي منذ البداية. كان المشروع صعبًا بشكل خاص فيما يتعلق بإعادة هيكلة التعليمات البرمجية والإرث والحاجة إلى تحدي بعض أصحاب المصلحة.

في فريق المستخدمين، لدينا بيير شانيل كمطور رئيسي، وجان دانييل وإدي كمطورين متكاملين، ثم فيكتوريا وغابرييل كمطورين للواجهة الأمامية. مهمتنا هي التأكد من أن تجربة المستخدم بأكملها في Mention سلسة وخالية من الاحتكاك. نحن نتفاعل مع 80% من تطبيق الويب، ولدينا مجموعة واسعة من المواضيع، وهو ما يجعل فريقنا ثريًا للغاية.

ما هو “مساحة العملق” ومن هو هذا الاستهداف؟

من وجهة نظري، هذا مخصص للشركات التي تدير عدة أنواع من العملاء، وبالتالي وكالات الويب بشكل خاص. يمكن أيضًا للشركات التي لديها فرق تسويق/اتصالات كبيرة مقسمة حسب التخصص أو المنطقة أن تجد اهتمامًا بها.

تتيح لك مساحة العمل إنشاء مساحات مختلفة داخل التطبيق، مع تفاصيل مختلفة للأدوار، ومحتوى يتم التحكم فيه، ومشاركة المعلومات.

كيف تحل هذه الميزة الاحتياجات المستهدفة؟

حتى الآن، لم يكن هناك أي تمييز، وكانت تلك مشكلة بالنسبة لبعض عملائنا. لنفترض أن وكالة ويب واحدة تعمل لصالح علامتين تجاريتين رياضيتين متنافستين. وهذا يثير على الفور مسألتين حساستين للوكالة: السرية ومراقبة الميزانية لحملات كل علامة تجارية.

باستخدام Workspace، في حساب Mention الخاص بالوكالة بأكملها، يمكننا التأكد من أن مدير المشروع ومدير الحساب ومدير المجتمع وما إلى ذلك الذين يعملون لدى العلامة التجارية A، لديهم فقط إمكانية الوصول إلى معلومات العلامة التجارية A والإشارات والحسابات الاجتماعية. لا شيء آخر. من ناحية أخرى، يمكن للفريق الذي يعمل لصالح العلامة التجارية (ب) فقط تعيين مساحة عمل ثانية تتضمن رؤى ومحتوى العلامة التجارية (ب) فقط. يتم الاحتفاظ بالاثنين منفصلين تمامًا. .

كيف يعمل؟

ومن خلال الدخول إلى إعدادات حساباتهم، سيتمكن العملاء من إنشاء مساحات عمل مختلفة وإضافة مستخدمين وشبكات اجتماعية وإنشاء أدوار وتنبيهات وتقارير مختلفة. هناك بالطبع إمكانية تخصيص هذه المساحة بشعار واسم محدد. إنه مثل إنشاء حسابات Mention جديدة، ولكن ضمن حساب واحد وبخصوصية محسنة.

من الممكن أيضًا ربط مستخدم بمساحات عمل متعددة، وعندما يكون الأمر كذلك، يمكنه التنقل بسهولة بين مساحات العمل المختلفة من شريط التنقل.

هل هناك أي قيود؟

ليس حقًا، لنفترض أن لدينا نفس القيود الموجودة في خطط الشركة وهذه هي الخطط التي تتمتع بأكبر قدر من المرونة.

ما الذي يجعل مساحات العمل حسب الإشارة أكثر إثارة للاهتمام من بدائل المنافسين؟

تم دمجه في جميع ميزات تطبيق الويب. فكرة التفاصيل هذه موجودة أيضًا في التقارير والنشر والرد. مع بعض منافسينا، لا يمكن العثور على هذا الفصل إلا في جزء واحد من التطبيق.