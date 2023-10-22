ستساعدك المقالة التالية: إطلاق إعلانات الأنشطة التجارية المحلية من Google (إصدار تجريبي).

إطلاق إعلانات الأنشطة التجارية المحلية من Google (إصدار تجريبي).

يعمل كل من Google AdWords وGoogle Local معًا لتقديم إعلانات تعتمد على الاستجابة للأنشطة التجارية المحلية من خلال العرض التجريبي الجديد لإعلانات الأنشطة التجارية المحلية من Google. (نعم، إعلانات خرائط Google التي تحتوي على إعلان AdWords الرائع وشعاره الموجود في البالون).

تدمج إعلانات الأنشطة التجارية المحلية من Google، المتوفرة للشركات الصغيرة أو الكبيرة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، كلاً من عروض الخرائط والنصوص والبحث من Google – مما يؤدي إلى مجموعة ثلاثية من الإعلانات المحلية الفعالة.

من جوجل :

تتكون القائمة المميزة من اسم نشاطك التجاري، وسطري الوصف، وعنوان URL الخاص بك، وعنوان عملك، وكلها يتم جمعها من قوائم الأنشطة التجارية في Google Local.

تعرض نافذة المعلومات التي يتم توسيعها من علامة الخريطة رقم هاتف وصورة اختياريين، بالإضافة إلى معلومات العمل القياسية.

وأخيرًا، يتم تشغيل نسخة نصية فقط من كل إعلان نشاط تجاري محلي تلقائيًا على Google.com والمواقع الأخرى في شبكة البحث الخاصة بنا. يحتوي الإصدار النصي على نفس نص الإعلان وعنوان URL المعروض مثل الإعلان المحسن على Google Local. يعرض السطر الخامس من النص المدينة (والولاية، إن أمكن). يتم تصنيف الإصدار النصي فقط من إعلانك وتسعيره تمامًا مثل أي إعلان نصي آخر يتم عرضه على Google.

للتعرف خطوة بخطوة على كيفية بدء حملة إعلانات الأنشطة التجارية المحلية على Google، في مشاهدة محرك البحث (ينصح به بشده) قام Barry Schwartz بإعداد تجربة رائعة كاملة مع لقطات شاشة من تجربته في تحميل حملة لأعمال تطوير RustyBrick الخاصة به.