ستساعدك المقالة التالية: إطلاق الإصدار التجريبي من Google Romance مع ميزة المواعدة السياقية

إطلاق الإصدار التجريبي من Google Romance مع ميزة المواعدة السياقية

كان يوم السبت هو يوم كذبة أبريل، وقد التزمت Google بتقليد مقالب كذبة أبريل السابقة مثل Google Gulp وGMail (حسنًا، لم يكن GMail مزحة حقًا) وغيرها من الخدع مثل Google Pigeon Rank.

أصدرت Google بالأمس إعلانين أضافا إلى المتعة الموسمية، Google Aliens وGoogle Romance (BETA).

بينما ال Google Aliens يهبط على Google Earth النكتة لطيفة نوعًا ما، Google Romance مضحكة جدًا حيث تغتنم Google الفرصة للسخرية من نفسها وإطلاق منتجها التجريبي (وإصدار النسخة) بالخدعة:

عندما تفكر في الأمر، الحب هو مجرد مشكلة بحث أخرى. ولقد فكرنا في ذلك. كثيراً. Google Romance™ هو الحل الذي نقدمه.

يعد Google Romance مكانًا يمكنك من خلاله نشر جميع أنواع المعلومات الرومانسية، وباستخدام Soulmate Search™، يمكنك الحصول على نتائج البحث التي يمكن، من الناحية النظرية، أن تتضمن حب حياتك. بعد ذلك، سنرسل لكما كليهما في تاريخ سياقيTM، والذي سندفع مقابله أثناء تقديم الإعلانات ذات الصلة إليك والتي نعتقد نحن وشركاؤنا الإعلانيون أنها ستساعد في إنتاج نتائج المواعدة التي تبحث عنها.

يتوفر للمستخدمين الذين يتطلعون إلى التسجيل في مشهد المواعدة على Google خيار تحميل ملفهم الشخصي على Google Romance يدويًا أو يمكنهم “نشر ملفات تعريف متعددة باستخدام

ملف تحميل مجمّع، أيها الفاسد”

لدى Google Romance أيضًا جولة، بيان صحفي والأسئلة الشائعة لدعم المزحة (أم أنها كذلك؟)

البيان الصحفي الخاص بـ Google Romance و”Contextual Dating”:

جوجل تنظم معلومات المغازلة العالمية باستخدام Google Romance

خدمة لتقديم التوفيق النفسي بالإضافة إلى خيار “المواعدة السياقية” مجانًا

ماونتن فيو، كاليفورنيا، 1 أبريل 2006 – أعلنت شركة Google Inc. (NASDAQ: GOOG) اليوم عن إطلاق Google Romance™، وهو منتج جديد يقدم للمستخدمين خدمة التوفيق النفسية وتواريخ مدفوعة التكاليف بالكامل للأزواج الذين يوافقون على ذلك. لتجربة الإعلانات ذات الصلة بالسياق طوال فترة المساء.

قال جوناثان روزنبرغ، نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات في Google: “مهمتنا، كما سمعتم، هي تنظيم معلومات العالم”. “ودعنا نواجه الأمر: في أي مجال من مجالات الحياة تكون معلومات العالم أكثر فوضوية من الرومانسية؟ لقد اعتقدنا أنه يمكننا استخدام تقنية البحث الخاصة بنا لمساعدتك في العثور على هذا الشخص المميز، ثم إرسالك في موعد واستخدام الإعلانات السياقية لمساعدتك، كما تعلم – إتمام الصفقة.

يمكن لمستخدمي Google Romance الذين يعثرون على بعضهم البعض عبر Soulmate Search™ تحديد خيار المواعدة السياقية، والذي يوفر أمسية رومانسية مدفوعة التكاليف بالكامل مقابل عرض الإعلانات ذات الصلة بالسياق طوال تاريخ المستخدمين (تعرف على المزيد). “تقول توقعاتنا الداخلية أن المواعدة السياقية ستكون ضخمة بشكل لا يصدق، مجرد بقرة حلوب كاملة”، قال إريك شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة Google، في ملاحظات معدة موضوعة في قسم الملاحظات في عرض تقديمي تنفيذي لبرنامج PowerPoint ومخصصة للاستخدام الداخلي فقط ولكن تم تسريبها على الفور إلى web ثم سخروا بشدة من Digg وSlashdot. المنتج، وهو إصدار تجريبي موجود حاليًا في Google Labs، يمكن تجربته على www.google.com/romance/.

نبذة عن شركة جوجل

تعمل تقنيات البحث المبتكرة من Google على توصيل ملايين الأشخاص حول العالم بالمعلومات كل ثانية في كل دقيقة في كل ساعة في كل يوم. تأسست عام 1998 على يد دكتوراه من جامعة ستانفورد. المتمنيان لاري بايج وسيرجي برين، تعد Google اليوم إحدى أفضل مواقع الويب في جميع الأسواق العالمية الكبرى وعدد كبير جدًا من الأسواق الثانوية. يوفر برنامج Google الإعلاني المستهدف للشركات من جميع الأحجام نتائج قابلة للقياس، مع تحسين تجربة الويب الشاملة لأولئك المستخدمين الذين لم ينقطعوا عن التجارة عبر الإنترنت تمامًا. توجد معظم مصابيح الحمم البركانية وكراسي الفول باج من Google في وادي السيليكون، على الرغم من أنه يمكن أيضًا العثور على العديد من هذه المصابيح والكراسي في المكاتب في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا وآسيا. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.google.com.