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إطلاق الإعلانات المبوبة السريعة في واشنطن بوست

بعد أسبوع أو نحو ذلك من التأخير، النسخة الكاملة على الإنترنت من صحيفة واشنطن بوست يعبر (متروها اليومي المجاني الذي يهدف إلى جذب الجماهير الأصغر سنا) تم إطلاقه اليوم. إنه موقع نظيف وجميل المظهر ويحتوي على تكامل سوق الإعلانات المبوبة في Ooodle. وقد كتبت عنها في مشاركة سابقة:

[T]أبرمت صحيفة واشنطن بوست صفقة مع مجمع الإعلانات المبوبة Oodle لتشغيل سوق الإعلانات المبوبة على الموقع. ستقوم Oodle بعدة أشياء: استضافتها، وتوفير محتوى منطقة واشنطن العاصمة وإمكانيات البحث/التحسين/التصفح الخاصة بها لـ Express. هذه القدرات تجعله أفضل على الفور من معظم مواقع الإعلانات المبوبة للصحف العاملة اليوم. (LiveDeal.com هو مزود آخر للإعلانات المبوبة وله علاقات صحفية واسعة النطاق.)

وهذا يعني أن Express يصبح مجمعًا للإعلانات المبوبة لمنطقة العاصمة عبر الإنترنت. (Note (أن هذا ليس موقع WashingtonPost.com، بل هو علامة تجارية ثانوية). وهذا على وجه التحديد هو الشيء الذي ينبغي للصحف أن تفعله. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فمن المحتمل أن تقوم الصحيفة بمرور الوقت بدمج هذا النهج في الموقع الرئيسي.

هناك كلاهما مجانية ومدفوعة فئات الإعلانات المبوبة. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يؤثر تكامل Oodle وExpress بشكل عام على الموقع الرئيسي لصحيفة Washington Post مع مرور الوقت. يعد تصميم Express على سبيل المثال أكثر سهولة في الاستخدام، على الرغم من أنه يحتوي على محتوى أقل من الموقع الرئيسي. وقارن بين قسمي الإعلانات المبوبة:

* اكسبرس/أودل (ال خاصية التنبيهات هو أيضا لطيف جدا)

* واشنطن بوست الموقع الرئيسي (جذابة بصريًا في بعض النواحي، ولكنها كثيفة ويصعب استخدامها)

إذا نجح Express، فلا يمكن إلا أن يكون له تأثير على الموقع “الأصل”. هناك الكثير مما يمكن قوله عن إستراتيجية “العلامات التجارية الثانوية” للصحف على الإنترنت، ولكن المزيد عن ذلك لاحقًا.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.