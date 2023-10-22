ستساعدك المقالة التالية: إطلاق الروابط ذات الصلة من Google للناشرين

إطلاق الروابط ذات الصلة من Google للناشرين

تمتلك Google عرضًا جديدًا موجهًا للناشرين في روابط Google ذات الصلة، وهو عبارة عن مربع نص يمكن إضافته إلى موقعك ويقترح عمليات بحث وأخبار مماثلة للمحتوى الموجود على صفحة الويب الخاصة بك.

أداة الروابط ذات الصلة من Google (التي لا يبدو أنها في الإصدار التجريبي) متاحة الآن عبر Google Labs للناشرين المهتمين بإضافتها إلى مواقعهم.

يمكن للناشرين تخصيص شكل ومظهر وحجم مربعات الروابط ذات الصلة من Google مع اختيار علامات التبويب التي تظهر من خلال الاختيارات الحالية لـ “البحث” و”الأخبار” و”صفحات الويب”.

تشرح Google العرض على صفحة روابط Google ذات الصلة:

تستخدم الروابط ذات الصلة من Google قوة Google لجلب روابط محتوى جديدة وديناميكية ومثيرة للاهتمام تلقائيًا إلى أي موقع ويب. يمكن لمشرفي المواقع وضع هذه الوحدات على مواقعهم لتزويد الزائرين بروابط لمعلومات مفيدة تتعلق بمحتوى الموقع، بما في ذلك الأخبار وعمليات البحث والصفحات ذات الصلة.

هل تدفع Google للناشرين مقابل تشغيل الروابط ذات الصلة بـ Google؟

على عكس الإعلانات السياقية ومربعات البحث في Google AdSense، لا يحصل الناشرون حاليًا على أموال مقابل وضع روابط ذات صلة بـ Google على مواقعهم ولن يحصل الناشرون على نسبة مئوية من عائدات بحث AdWords التي تجمعها Google من حركة البحث المشار إليها.

أستطيع أن أرى هذا يتغير بعد قليل بسبب طلب الناشرين. خاصة إذا تمت إضافة قنوات صانعي الأموال الواضحين من Google مثل Froogle Shopping وGoogle Base Real Estate وGoogle Finance إلى مربع الارتباطات ذات الصلة

في صفحة الأسئلة الشائعة “روابط Google ذات الصلة”، تعلق التعليقات التي تفيد بأنه لن يتم الدفع للناشرين “في هذا الوقت” وذاك “نأمل أنه مع هذا المنتج، يمكنك جعل موقعك أكثر فائدة لزوارك من خلال تزويدهم بروابط للمعلومات التي يهتمون بها“.

هل تساعد إضافة روابط Google ذات الصلة في فهرسة الموقع؟

توقع أن تمتلئ مصانع شائعات تحسين محركات البحث (SEO) بالاقتراحات التي تفيد بأن إضافة روابط Google ذات الصلة إلى موقع ما يساعد في فهرسة هذا الموقع وتصنيفه على Google.

يعتقد بعض الأشخاص في عالم تحسين محركات البحث (SEO) أن إضافة AdSense إلى موقع ما يساعد في التصنيف والتصنيف، وسنحصل على تحديثات لآراء المنتدى والمدونة حول الروابط ذات الصلة من Google وإذا كان هناك أي تأثير على الفهرسة وتحسين محركات البحث.

أوجه التشابه مع شبكة ياهو للناشرين

في بحث Buzz، علقت تارا كاليشين قائلة إن الروابط ذات الصلة بـ Google للوهلة الأولى ذكّرتها بمنتج Yahoo Publisher Network Y!Q الأكثر هدوءًا. تشرح تارا:

يذكرني هذا العرض بمنتج Y!Q الخاص بشركة Yahoo، والذي يوفر أيضًا القدرة على تضمين المحتوى في صفحات الويب. الفرق، على ما أذكر، هو أن شركة ياهو طلبت وضع مقتطف جافا سكريبت في رأس صفحة الويب.

نعم، تذكرني الروابط ذات الصلة من Google أيضًا بـ YPN للوهلة الأولى، وتعيد أيضًا ذكريات UCMore، وهو شريط أدوات كان يقترح مواقع ومجموعات ذات صلة من عناصر الأخبار المطابقة للسياق في عام 1999.

أعتقد أنه نظرًا لشعبية Google وYahoo API للأخبار والخرائط والعروض المحلية وعروض البحث، فإن روابط Google ذات الصلة وYPN هي مجرد بداية لخدمات المحتوى الملائمة للناشرين من هذه الشركات.

إذا كانت هذه الشركات لديها الرغبة في فهرسة المحتوى العالمي وامتلاكه، فسيتعين عليها توسيع وسائل مشاركة هذا المحتوى ــ وتشكل أدوات الناشر هذه بداية جيدة.

توقع أن تقدم خطوط Y!Q وGoogle ذات الصلة خدمات البحث في المدونات والإشارات المرجعية والاستشهادات والخدمات المتعلقة بمحتوى المدونات إلى جانب رسم الخرائط والاختراقات سهلة الاستخدام لإثراء المواقع تلقائيًا بمحتوى جديد وديناميكي وشخصي – خاصة مع المزيد والمزيد من الناشرين الذين يواجهون تحديات البرمجة إطلاق مواقع غنية بالمحتوى يوميًا.