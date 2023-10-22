ستساعدك المقالة التالية: إطلاق جداول بيانات Google اليوم

إطلاق جداول بيانات Google اليوم

في ما قد يكون استراحة لطيفة من جميع الإصدارات المملة والمعقدة وغير المعتادة من Google في الأشهر الستة الماضية (لا تشمل تقويم Google)، من المقرر الآن أن تطلق Google جدول بيانات Google اليوم؛ برنامج جداول بيانات عبر الإنترنت يشبه برنامج Excel.

قد يكون جدول بيانات Google هو الأول من مجموعة كاملة من منتجات Google Office وتطبيقات سطح المكتب لنظام التشغيل Google OS للجيل “المشغل دائمًا” للنشر ومشاركة المشاريع وتخزين البيانات عبر الإنترنت. يأتي هذا الاتجاه الجديد للمنافسة “في وجهك” مع Microsoft Office بعد شراكة Google مع Sun Microproducts / OpenOffice.org واستحواذها على صانعي Writely، وهو تطبيق مثير للإعجاب لمعالجة الويب عبر الإنترنت في حد ذاته (الكتابة).

من المقرر أن يتم إصدار تطبيق جدول بيانات Google في اختبار تجريبي محدود اليوم (تابع مختبرات جوجل) وستضيف إلى مجموعة الخدمات والتطبيقات الحالية التي تستهدف السوق الأولية لعمالقة البرمجيات ومنافسي Microsoft.

تدعي Google أن هذا البرنامج سيكون بمثابة عمل قيد التطوير وسيركز على إمكانات المشاركة. لن يتميز بالإمكانيات المتقدمة لتطبيقات مثل MS Excel ولكنه سيوفر بديلاً سهلاً ومجانيًا للمستخدمين الذين يرغبون في الوصول إلى جداول البيانات في أي مكان.

من ا ف ب:

[Google] تخطط لبدء قبول الاشتراكات في جدول البيانات في الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء من خلال قسم “المعامل” في موقعها على الويب. لم تحدد روشيل عدد الأشخاص الذين سيتم منحهم حق الوصول إلى تطبيق جداول البيانات.

جدول بيانات Google ليس معقدًا مثل Excel. على سبيل المثال، لن يقوم جدول بيانات Google بإنشاء مخططات أو تقديم قائمة من عناصر التحكم التي يمكن استدعاؤها بالنقر فوق الزر الأيمن لفأرة الكمبيوتر.

وقالت روشيل إن الهدف الرئيسي للبرنامج هو تسهيل وصول العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل إلى نفس جدول البيانات من أجهزة كمبيوتر مختلفة في أوقات مختلفة، مما يتيح لمجموعة من المستخدمين المصرح لهم إضافة البيانات وتحريرها دون الحاجة إلى إرسال بريد إلكتروني. المرفقات ذهابا وإيابا.

وأضاف: “نحن نركز بشكل كامل على جانب المشاركة”.

على الرغم من أن توزيع البرامج عبر الإنترنت يمنح المزيد من الأشخاص إمكانية وصول أكبر إلى البرامج، إلا أن هذا النهج يتطلب الثقة في جهة وصي مثل Google لحفظ المعلومات وحمايتها من المستخدمين غير المصرح لهم.

قد يصبح هذا إصدارًا تجريبيًا عامًا بعد فترة من قيام Google بتسوية أي مكامن الخلل المحتملة وتطوير المزيد من الميزات. لقد طغت العديد من التطبيقات الحديثة للشركة على خوادم Google تمامًا مما أدى إلى حدوث مشكلات للمستخدمين العاديين لخدماتها. إنهم يأخذون الأمر ببطء وأمان الآن.