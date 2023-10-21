ستساعدك المقالة التالية: إطلاق خدمة البحث المباشر Virtual Earth 3D من Microsoft

أطلقت شركة Microsoft اليوم برنامج Virtual Earth 3D، وهو نظام رسم خرائط عبر الإنترنت يعد جزءًا من برنامج Virtual Earth 3D بحث حي الخبرة التي تخدم نتائج البحث المحلية المعينة في إعداد ثلاثي الأبعاد.

يقدم البحث المباشر حاليًا نتائج ثلاثية الأبعاد لـ 15 مدينة أمريكية، والتي تشمل سان فرانسيسكو وسان خوسيه وسياتل وبوسطن وفيلادلفيا ولوس أنجلوس ولاس فيغاس وديترويت وفينيكس وهيوستن وبالتيمور وأتلانتا ودنفر ودالاس وفورت وورث. يتوقع Live Search توسيع برنامج Virtual Earth 3D ليشمل مدنًا رئيسية أخرى.

ستضيف Microsoft أيضًا إعلانات من نوع “لوحة الإعلانات” إلى تجربة Live Search Virtual Earth 3D (المزيد حول تقنية الإعلان من لايف سايد):

ستكون الإعلانات متاحة ضمن تجربة Virtual Earth 3D. كما هو الحال مع اللوحات الإعلانية الموجودة على جانب الطرق، ستكون اللوحات الإعلانية الافتراضية متاحة خلال البحث المباشر في العرض ثلاثي الأبعاد. يتم إنشاء الإعلانات المتوفرة ضمن تجربة Virtual Earth 3D باستخدام مجموعة من التقنيات من Virtual Earth وتقنية Massive Inc. والمنصة الإعلانية من Microsoft Digital Advertising Solutions.

قال ستيف بيركويتز، نائب الرئيس الأول لشركة “إن إصدار Virtual Earth 3D يعد خطوة مهمة نحو إنشاء بُعد جديد حقًا في البحث، ليس فقط في شكل ومظهر التجربة ولكن أيضًا في الطريقة التي يمكن أن يشارك بها المستهلكون والمعلنون”. مجموعة الخدمات عبر الإنترنت في مايكروسوفت. “يعد البحث المحلي أحد أسرع الفئات نموًا عبر الإنترنت اليوم، كما أن إضافة ميزات مثل البحث ثلاثي الأبعاد لن يؤدي إلا إلى المساعدة في دفع الفئة إلى الأمام والمساعدة في Windows يجذب البث المباشر المزيد من العملاء والمعلنين.

News.com لديه لطيفة فيديو تعليمي على البحث المباشر والأرض الافتراضية ثلاثية الأبعاد