ستساعدك المقالة التالية: إطلاق شبكة Wallop الاجتماعية (Microsoft Spin-Off).

إطلاق شبكة Wallop الاجتماعية (Microsoft Spin-Off).

لقد كان والوب ينتظر وقتًا طويلاً للبدء. أخيرًا تم إطلاقه في النسخة التجريبية (أو النسخة التجريبية المحدودة). لقد قامت Microsoft بتفكيكها وهي الآن مدعومة بـ VC. وفق مايكل أرينجتون سيعتمد على نموذج يدفع المستهلك ولن يحتوي على إعلانات. وفق رافي نيدلمان على موقع CNET انها تعتمد على الفلاش و “[p]تبدو الأعمار رائعة، والواجهة أكثر جاذبية وتفاعلية من المواقع الأخرى المستندة إلى HTML.

أخبرتني العديد من “الشبكات الاجتماعية” (وهو مصطلح له معنى أقل فأقل) أن الأشخاص في أبحاثهم هم أعضاء في أكثر من مجتمع واحد عبر الإنترنت. ولكن كم عدد الأشخاص الذين سينضمون بنشاط؟ وما هو الرقم الذي يجعل هذه المواقع قابلة للحياة (كمركبات إعلانية)؟

سيكون هناك الكثير من الشبكات الاجتماعية المتخصصة التي تجذب مجموعات أو اهتمامات معينة. ولكن من بين تلك الموجهة للجمهور العام، أود أن يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني. غالبًا ما يكون لدى الأشخاص ثلاثة أو أربعة عناوين بريد إلكتروني ولكنهم يستخدمون واحدًا أو اثنين فقط بشكل نشط.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.