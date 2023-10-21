ستساعدك المقالة التالية: إطلاق محرك البحث الاجتماعي Sproose.com في النسخة التجريبية

إطلاق محرك البحث الاجتماعي Sproose.com في النسخة التجريبية

انضم محرك البحث الاجتماعي والتخصيص الجديد إلى هذا المزيج اليوم حيث تم افتتاح موقع Sproose.com في شكل تجريبي. يوفر موقع Sproose.com حلاً للتصنيف وتحديد الأولويات والشبكات المجتمعية يتم التحكم فيه من قبل الأقران للأفراد والمجموعات المتقاربة، مع التركيز على استخدام معلومات المستخدم والمجموعة لإنتاج النتائج الأكثر صلة بالمستخدم النهائي.

من إصدار Sproose.com : يمكن للأفراد تخصيص بحثهم لتحديد ما هو مهم بالنسبة لهم ضمن التسلسل الهرمي لنتائج البحث الخاصة بهم أو يمكنهم التكامل من خلال الشبكات الاجتماعية، بحيث يمكن للمجموعات أو الأعضاء ذوي الاهتمامات المماثلة مشاركة نتائج البحث والمناقشات المحسنة. بفضل تقنيات الدليل المفهرسة بالكامل والتي يديرها المستخدم، يمكن لمستخدمي Sproose تصنيف المواقع ذات الصلة ووضع إشارة مرجعية عليها بشكل فعال، والمصممة للاستخدام الشخصي أو الجماعي. إن ترتيب وتسجيل مواقع ويب محددة بناءً على التفضيل، يسمح للمستخدمين بالفرز عبر المواقع الموجودة لتجميع النتائج الأكثر ملاءمة فقط.

قال بوب باك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sproose.com: “أردنا تقديم بحث بسيط وسهل الوصول إليه، مما يتيح للأفراد والمجموعات طريقة لإجراء عمليات البحث التي تعكس أسلوبهم الشخصي وأذواقهم”. “نحن نعتقد أننا أنشأنا الطريقة الأكثر ديناميكية ومريحة لتحديد أولويات عمليات البحث الخاصة بك ومشاركتها باستخدام تقنية “تصنيف المعرفة” الخاصة بنا.” “إنه حقًا محرك بحث ويب 2.0”.

هل Sproose.com هو حقًا محرك بحث Web 2.0 أم Sproose Goose آخر؟ جربه على موقع Sproose.com