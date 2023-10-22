ستساعدك المقالة التالية: إطلاق Dabble ودراسة سلوك مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت

إطلاق Dabble ودراسة سلوك مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت

في محاولة لتصبح موقع Flickr للفيديو (وهو أيضًا ما YouTube يجري ل)، اشتغل أطلقت نسخة تجريبية خاصة. الفيديو ساخن، ساخن، ساخن. ونظرًا لجميع مواقع الفيديو/الشركات الناشئة، سيكون هناك بعض الدمج في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل (مع ظهور Yahoo! وGoogle بشكل بارز هناك كما أتخيل). لقد تمكنت من الوصول إلى Dabble وسأحاول تجربته لاحقًا.

يمثل البحث، بكل تغطيته، جزءًا صغيرًا من النسبة المئوية للوقت الذي يقضيه الأشخاص عبر الإنترنت. يقضي الأشخاص ما يزيد عن 90% من وقتهم في مشاهدة المحتوى (الأخبار هي الفئة الأولى). لكن الفيديو، الذي تحتل الأخبار فيه المرتبة الأولى من حيث المحتوى، سوف يحتل مكانة بارزة على نحو متزايد فيما يتعلق بما يفعله المستخدمون على الإنترنت.

عبر الإنترنت تلك السطور، جمعية الناشرين عبر الإنترنت. أصدرت للتو تقرير فيديو جديدًا يستكشف من يشاهد الفيديو عبر الإنترنت وعدد المرات ولماذا. فيما يلي بعض النتائج عالية المستوى:

* أفضل الطرق التي يكتشف بها الأشخاص الفيديو عبر الإنترنت هي 1) الانتقال إلى مواقع وجهة محددة، 2) الاكتشاف بالصدفة 3) النقر على روابط البريد الإلكتروني (الرائجة) و4) عبر محركات البحث

* ربع المستخدمين يشاهدون مقاطع الفيديو عبر الإنترنت أسبوعيًا (ويشاهدها عدد كبير منهم في العمل)؛ 5% يشاهدون الفيديو عبر الإنترنت يوميًا

* كما ذكرنا سابقًا، هناك عنصر اجتماعي/فيروسي كبير لتوزيع الفيديو، حيث يشارك 48% من المشاركين أو يوصون بإرسال مقاطع فيديو عبر الإنترنت عبر إرسال روابط بريد إلكتروني إلى الآخرين

* دفع خمسة بالمائة من المستخدمين مقابل الفيديو عبر الإنترنت (قد يدفع العديد من المستخدمين مقابل الأفلام الكاملة أو مقاطع الفيديو الموسيقية)

* والمستخدمون ليسوا متقبلين للإعلانات التجارية في تدفقات الفيديو، فمعظمهم يريدون إعلانات أقصر ولكنهم سيتسامحون مع الإعلانات الأطول. وقام 31% بزيارة المواقع بناءً على الفيديو، بينما قام 8% بعمليات شراء بالفعل.

ها هو الإصدار؛ ويمكنك أيضًا الحصول على نسخة من التقرير الكامل من الموقع.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.