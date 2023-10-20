ستساعدك المقالة التالية: إطلاق Kijiji من eBay في الولايات المتحدة لتحدي Craigslist

على غرار موقع Craiglist، تقوم شركة eBay بتشغيل سوق الإعلانات المبوبة Kijiji لبعض الوقت خارج الولايات المتحدة. الآن دخلت الشركة سوق “الإعلانات المبوبة” التنافسي والمزدحم إلى حد ما هنا. يقدم الموقع إعلانات مبوبة مجانية، ويسعى (بدون علامة eBay التجارية) إلى تحقيق تقدم في مواجهة المنافسين والأسواق الرأسية مثل Oodle وMSFT Expo وLiveDeal (المملوكة الآن لشركة YP.com) بالإضافة إلى الصحف (عبر الإنترنت وخارجها).

هذه معركة شاقة ولكنها تثير أيضًا أسئلة أخلاقية فيما يتعلق بكيفية عمل موقع eBay في مواجهة Craigslist. منذ استحواذها على حصة 25٪ في الشركة منذ عدة سنوات (من مستثمر / موظف مبكر غادر منذ ذلك الحين) كان لدى eBay مقعد في مجلس الإدارة وكان يبحث بشكل أساسي في الطريقة التي يعمل بها Craigslist من الداخل.

على الرغم من أن Craigslist تعمل في العديد من الأسواق غير الأمريكية، إلا أنه يمكن “ترشيد” الصراع المحتمل على أساس أن الولايات المتحدة كانت السوق الرئيسي لـ Craigslist وأن Kijiji لم يكن في الولايات المتحدة. ولكن الآن بعد أن أصبح من المؤكد أن هناك تضاربًا كبيرًا في المصالح بالنسبة لشركة eBay نظرًا لأنها ستتنافس بشكل فعال مع Craigslist. هذا مقالة سي نت يقتبس الرئيس التنفيذي لشركة Craigslist جيم باكماستر على النحو التالي:

قال باكماستر في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موقع CNET News.com أنه بسبب مهمة الخدمة العامة التي تقوم بها Craigslist وعدم اهتمامها بأشياء مثل “حصة السوق وتعظيم الإيرادات”، فإن الشركة لا تهتم حقًا بمن يقفز إلى الأعمال السرية.

كتب باكماستر: “أنا لست خبيرًا قانونيًا، ولكن أعتقد أنه من الآمن افتراض أن (eBay) ستستمر في التصرف بشكل مناسب فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه Craigslist”.

يبدو أن الحصول على مقعد في مجلس إدارة شركة تتنافس معها بشكل مباشر يعد انتهاكًا مباشرًا لالتزامات eBay الائتمانية تجاه Craigslist. من ناحية، فإن التعبير النهائي عن نجاح Kijiji هو الاستيلاء على أعمال Craigslist – وهو الأمر الذي لا أعتقد أنه سيكون قادرًا على القيام به. Google Base لم تقتل Craigslist أو eBay، وKijiji لن تقتل Craigslist.

دعونا نرى مقدار القوة والجهد الترويجي الذي يبذله موقع eBay خلف Kijiji.

جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.