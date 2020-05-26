إطلاق OnePlus Buds في يوليو؟ الأشياء التي نعرفها عن سماعات الأذن TWS هذه (الصورة: Max J.)

ستنضم OnePlus قريبًا إلى Xiaomi و Realme والعديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية الأخرى الذين يدخلون مساحة الصوت مع سماعاتهم اللاسلكية الحقيقية. لدى OnePlus بالفعل مجموعة سماعات أذن لاسلكية ، ولكن بعد هذا الاتجاه ، تستعد الشركة الآن لتقديم سماعات الأذن TWS قريبًا جدًا. في الواقع ، تشير التقارير إلى أن سماعات الأذن TWS يمكن أن تصبح رسمية في وقت مبكر من شهر يوليو. ما الذي سيطلقه OnePlus على سماعات الأذن TWS؟ كشف تقرير جديد أن الاسم سيكون “OnePlus Buds”.

أكدت شركة Tipster الشهيرة Max J. ، التي كانت أيضًا الشخص الذي كشف عن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية OnePlus قريبًا ، اسم المنتج الصوتي. في إحدى تغريداته الأخيرة ، قال المعلق أن سماعات الأذن ستسمى OnePlus Buds. تم إطلاق سماعات الأذن في يوليو – على الأرجح إلى جانب OnePlus Z ، أول هاتف ذكي 5G “بأسعار معقولة” للشركة.

إلى جانب تأكيد اسم سماعات الأذن ، كشفت شركة Tipster أيضًا عن تقديم المنتج ولا يبدو مثل Apple AirPods كما ذكر في وقت سابق. يبدو أن حالة شحن OnePlus Buds القادمة بيضاوية الشكل. ومع ذلك ، من المتوقع أن يكون إجراء الشحن هو نفسه سماعات الأذن الأخرى TWS. وهذا يعني أنه بمجرد وضع سماعات الأذن داخل العلبة ، فإنها ستبدأ في الشحن بينما ستتوقف عند أخذها خارج الشحن وسيتم توصيل سماعات الأذن بالهاتف الذكي.

اقرأ | سيتم إطلاق OnePlus Z أيضًا إلى جانب OnePlus Buds

وبحسب ما ورد سيتم إطلاق OnePlus Buds جنبًا إلى جنب مع OnePlus Z (الصورة: Max J.)

تبدو حافظة OnePlus Buds في الواقع مشابهة تمامًا لحالة Google Pixel Buds ولكن Max J. نفسه يطلب من الجميع اتخاذ التصميم مع قليل من الملح. وفقًا للتقارير ، كان من المتوقع إطلاق OnePlus Buds جنبًا إلى جنب مع OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro ولكن بسبب جائحة Covid-19 ، تأخر الإطلاق.

وبحسب ما ورد سيتم إطلاق OnePlus Buds جنبًا إلى جنب مع OnePlus Z والذي يسهل في السابق أن يطلق عليه OnePlus 8 Lite. يقال أيضًا أن هاتف OnePlus بأسعار معقولة يأتي مزودًا بدعم 5G. وفقًا للشائعات ، سيحتوي OnePlus Z على معالج Qualcomm Snapdragon 765G ، وسيشتمل على شاشة مقاس 6.4 بوصة وكاميرات خلفية ثلاثية وبطارية 4000 mAh مع دعم للشحن السريع 30 وات. هذا كل ما نعرفه عن OnePlus Z في الوقت الحالي. في السابق ، كان يتم تجهيز OnePlus Z (OnePlus 8 Lite)

📣 إن Indian Express الآن على Telegram. انقر هنا للانضمام إلى قناتنا (indianexpress) والبقاء على اطلاع بأحدث العناوين

لجميع أحدث أخبار التكنولوجيا ، قم بتنزيل تطبيق Indian Express.

© IE Online Media Services Pvt Ltd