ستساعدك المقالة التالية: إطلاق PayPal Mobile مع المدفوعات النصية عبر الهاتف الخليوي

إطلاق PayPal Mobile مع المدفوعات النصية عبر الهاتف الخليوي

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، ولكن الضجة حول أنظمة الدفع عبر الرسائل النصية من الهاتف الخليوي إلى الهاتف الخليوي بدأت مع إطلاق TextPayMe.com لقد أشعلت النار تحت أقدام PayPal لتجميع نسختها الخاصة معًا وتشغيلها.

الآن تقوم PayPal، وهي جزء من إمبراطورية eBay والتي هي أيضًا مالكة جزئية لـ Craigslist، بإطلاق نظامها الذي سيتنافس مباشرة مع TextPayMe الذي من المفارقات أن لديه هذه الرسالة التسويقية على صفحته الرئيسية: ” استخدم TextPayMe للشراء والبيع على Craigslist“.

سيتم إطلاق PayPal Mobile في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفقًا لـ PayPal، مع خطط للتوسع في الأسواق العالمية الأخرى حيث PayPal = المال والهواتف المحمولة = الحياة.

تقرير إريك أوشارد من رويترز:

“في حين أنها مصممة لجعل الدفع عبر الإنترنت أكثر ملاءمة لما يقرب من مائة مليون من مستخدمي PayPal الحاليين، فإن التحرك لتقديم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول يحمل في طياته احتمال الوصول إلى أسواق واسعة في العالم النامي حيث الهواتف، وليس أجهزة الكمبيوتر، هي الطريقة الرئيسية للدفع. اتصل بالإنترنت.

سيوفر PayPal Mobile للعملاء خيارين لتحويل الأموال، سواء كان ذلك للهدايا أو المشتريات، عبر الهاتف لأي شخص يختارونه تقريبًا، سواء كان أفرادًا أو تجار تجزئة.

ويمكن إرسال المدفوعات عبر الهاتف عبر رسالة نصية قصيرة أو عن طريق الاتصال بنظام خدمة العملاء الآلي واستخدام الأوامر الصوتية لتحويل الأموال، وفقًا لموقع PayPal.

سوشوب ميتال يضيف…

“

ومع ذلك، سيتعين على العملاء أولاً تمكين هذا الخيار في الواجهة الخلفية لـ PayPal الخاصة بهم وتحديد رمز لحمايتهم من المستخدمين غير المصرح لهم.

حسنًا، نأمل ألا يتحول هذا إلى كابوس للتصيد الاحتيالي عبر الهاتف المحمول.

اكثر من Macworld وخدمة أخبار IDG على PayPal Mobile.