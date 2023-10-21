ستساعدك المقالة التالية: إطلاق ReviewMe: شبكة إعلانية جديدة للمدونة

هل تبحث عن طريقة جديدة لتحقيق الدخل من مدونتك أو إنشاء روابط وتوعية ومشاركة حول خدمتك أو منتجك؟ تم إطلاق ReviewMe، الخدمة الجديدة التي تدفع للمدونين (بموجب الكشف الكامل) لمراجعة المنتجات، وتهدف إلى تغيير عالم التدوين المدفوع.

تشبه إلى حد ما صيغة PayPerPost المثيرة للجدل، ReviewMe يدفع للمدونين لمراجعة المنتجات ويشجع هؤلاء المدونين على التعبير عما في قلوبهم – والنتيجة النهائية هي مزيج من المراجعات الإيجابية والسلبية الصادقة في جميع أنحاء عالم المدونات.

والأفضل من ذلك، بدلاً من الدفع “الشامل” لكل مراجعة للمدونين، يستخدم ReviewMe طريقة لتقييم منشورات المدونة؛ والذي يبدو مشابهًا إلى حد ما لطريقة تقييم الارتباط التي تستخدمها الشركة الأم Text Link Ads لعرض إعلانات FeedVertising.

على سبيل المثال، يأخذ ReviewMe في الاعتبار تقييمات Alexa وTechnocrati للمدونة لتحديد قيمة المدونة ولن أتفاجأ إذا نظرت أيضًا إلى أرقام الاشتراك في Bloglines وNewsGator.

لذا، كيف يمكن للمدونين الاشتراك في ReviewMe وكيف تتم العملية؟ وإليك خطوة بخطوة من ReviewMe:

1. أرسل موقعك لإدراجه في شبكة ناشري ReviewMe الخاصة بنا. ابدأ بإنشاء حساب مجاني باستخدام الرابط أدناه.

2. إذا تمت الموافقة عليه، فسيدخل موقعك إلى سوق ReviewMe الخاص بنا وسيقوم العملاء بشراء التقييمات منك.

3 . عليك أن تقرر قبول المراجعة أم لا.

4. سيتم الدفع لك من 20.00 إلى 200.00 دولارًا أمريكيًا مقابل كل مراجعة مكتملة تنشرها على موقعك.

أوه نعم، جزء الكشف الكامل الذي كنت أكتب عنه؟ لكي يتلقى المدون الدفع من ReviewMe، يجب عليه تضمين أن المراجعات عبارة عن إعلانات مدفوعة في المنشورات نفسها.

الصدق الشفاف، يعمل في عالم التدوين ومن المؤكد أنه يعمل لصالح ReviewMe.

لذلك، هنا تقييمي لـ ReviewMe:

لقد أرسلت مدونتين إلى ReviewMe (وهي تسمح بحد أقصى 6 مدونات لكل مستخدم) ووجدت أنها واجهة سهلة للغاية للتنقل مع مراجعة وتقييم فوري للمدونات من خلال برنامجهم.

يتم تصنيف المدونات في مجموعات مختلفة بناءً على الموقع والموضوع بينما يمكن لأصحاب المدونات أيضًا وضع علامة على مدوناتهم بما يصل إلى ست علامات وصفية.

يمكن للمرء أيضًا استخدام نظامهم للتدقيق في المدونات التي قامت بالتسجيل لمراجعتي من خلال البحث عن الكلمات الرئيسية، أو البحث في الفئات، أو تصفح معاينات أحدث المشاركات المنشورة في كل مدونة.

تحتفظ ReviewMe، مثل Text Link Ads، بنسبة 50% من إيرادات الإعلانات لنفسها… لذا إذا كانت المراجعة على مدونة تكلف المعلن 200 دولار، فسيحصل المدون على 100 دولار. ومع ذلك، أفضل من لا شيء.

بصراحة، أعتقد أن هذا النمط من الإعلانات سينجح. هل سيساعد ذلك في مبادرات بناء الروابط؟ ربما، في بعض محركات البحث، لكنني أعتقد أن Google ربما تضع أعينها على خدمات نوع المراجعة المدفوعة هذه وقد تشوه سمعة عصير الارتباط من المشاركات المدفوعة. على الأقل في زاوية ReviewMe، من المحتمل ألا تؤدي شفافيتها إلى أي عقوبات على مستوى الموقع أو مشاكل في تصنيفات جودة محرك البحث… وهو أمر أنا متأكد من أن آندي هاغانز وآرون وول (ReviewMe هو الابن المحبوب بينهما) قد قاما بالفعل بمراجعة العديد من مرات.

بالطبع، تم تصميم الارتباط الحقيقي لبناء حركة المرور والتحويلات والوعي ذات الصلة بالموقع؛ ونأمل أن تساعد ReviewMe في القيام بذلك للمعلنين.