ستساعدك المقالة التالية: إعادة تسمية العلامة التجارية 101: كل ما تحتاج إلى معرفته

عندما تبدأ مشروعك التجاري، فإنك لا تعتبر علامتك التجارية دائمًا أولوية. ولكن، حتى لو كنت تقوم بإنشاء علامة تجارية قوية في البداية، فإن بعض العناصر مثل قيم علامتك التجارية وتصميم الشعار يمكن أن تتوقف عن العمل. سيؤدي ذلك إلى بطء المبيعات والنضال من أجل الحصول على عملاء جدد.

إذا كنت هنا، فأنت لست سعيدًا بعلامتك التجارية. لذا، فقد حان الوقت لإعطاء علامتك التجارية عملية تجميل. يعد تغيير العلامة التجارية حلاً جيدًا للعديد من الشركات الكبيرة، من Uber إلى Dunkin’ Donuts، والتي أثبتت نجاحها في الماضي. لذلك، دعونا نتعرف على معنى تغيير العلامة التجارية وكيفية القيام بذلك بشكل صحيح لعملك.

ما هو تغيير العلامة التجارية؟

أنت تعرف هذه العبارة جيدًا: اخرج مع القديم، وادخل مع الجديد. لا يقتصر تغيير العلامة التجارية على إنشاء شعار جديد وتصميم جديد لموقع الويب فحسب، بل إنه يعيد التفكير في استراتيجية التسويق، بما في ذلك قيم علامتك التجارية وبيان المهمة والطرق الجديدة لزيادة المبيعات.

يعطي مفهوم تغيير العلامة التجارية معنى جديدًا للهيكل العام للشركة لتقديم علامة تجارية جديدة. عندما تبدأ في تغيير الأشياء، حاول تحديد عميلك المثالي ووضعه في الاعتبار أثناء هذه العملية.

الآن أنت تعرف ما هو تغيير العلامة التجارية. لذلك دعونا نتعرف على الأسباب الصحيحة لتغيير العلامة التجارية.

أسباب وجيهة لإعادة العلامة التجارية

يعد تغيير العلامة التجارية مهمة صعبة ويمكن أن ينطوي على مخاطر كبيرة. على سبيل المثال، بعد إعادة تصميم شعار أوبر، 44% من الناس لم أفهم ما يمثله شعارها.

لنفترض أنك اخترت تغيير العلامة التجارية لأن جهود التوعية بعلامتك التجارية ليست فعالة من حيث التكلفة، أو أن المبيعات انخفضت بشكل كبير. في هذه الحالة، قد تحتاج إلى تغيير استراتيجيتك التسويقية الحالية أو إجراء أبحاث السوق لتحديد المشكلة. ولكن إذا كانت مهمة علامتك التجارية وقيمها والسوق لا تعكس شركتك، فقد تتخذ القرار الصحيح.

فيما يلي بعض الأسباب الأساسية الجيدة لإعادة تسمية شركتك:

السوق الجديدة والجماهير

يجب على العلامات التجارية ربط الشركات بعملائها. إذا كنت متأكدًا من إمكانات جمهورك الجديد من خلال السعر أو المنتج أو المكان، فخصص وقتًا لإعادة تحديد موقع عملك. أو أن علامتك التجارية قد قدمت منتجات أو خدمات جديدة تحقق مبيعات جيدة للعملاء الجدد ذوي الاهتمامات الفريدة. ومن ثم، سيكون من الأفضل أن تعيد النظر في علامتك التجارية لتعكس عرضك الجديد.

فلسفة جديدة

إذا كانت علامتك التجارية لا تعكس قيمك ورسالتك ورؤيتك، فقد حان الوقت لإعادة تقييم عملك والتحرك في الاتجاه الذي يلبي معايير 2022 أو 2030. إذا كنت تعتقد أن علامتك التجارية أصبحت قديمة، فقد حان الوقت لـ ينعش. ألقِ نظرة على تاريخ تغيير العلامة التجارية لشعار ماكدونالدز:

عمليات الدمج والاستحواذ

لنفترض أن شركتين تعملان معًا وتوحدان قواهما، وهذا يعني بعض التغييرات في التركيز على المنتج أو الخدمة، أو الجمهور المستهدف، أو الإستراتيجية. لا يمكنك السماح لعلامتين تجاريتين بالمنافسة. إن إنشاء علامة تجارية جديدة تعكس التغييرات سيؤدي إلى بناء المصداقية وتجنب الارتباك.

أنت تبدو مثل منافسيك

بمرور الوقت، قد تلاحظ أن المنافسين الرئيسيين لديهم نفس الشكل والمظهر، ويبيعون نفس المنتجات، بل ويستخدمون نفس ألوان العلامة التجارية. لذلك، يمكنهم اتباع المبادئ التي تجعل العثور عليك، من بين آخرين، أكثر صعوبة. سيساعدك تغيير العلامة التجارية على تمييز علامتك التجارية عن المنافسين، محتوى ملهم للوقود، وإيجاد مكانة جديدة في السوق.

مواقع جديدة

إذا قمت بتوسيع عملك إلى الأسواق الدولية، فهذا هو سبب التحديث. تأكد من أن شركتك مرتبطة بشعار مناسب ورسائل وما إلى ذلك.

فيما يلي بعض الأسباب الخاطئة لإعادة تسمية العلامة التجارية:

ملل

إذا سئمت شعارك وتصميمك وتشعر بعدم الرغبة في إنشاء محتوى جديد، فهذا ليس سببًا جيدًا للتحديث. يمكنك إرباك عملائك الذين قد يحبون تصميم شعارك وألوانه التي، على العكس من ذلك، تزيد من ارتباط علامتك التجارية.

أزمة العلاقات العامة

سواء كنت تحارب الأخطاء الصحفية أو المشاكل الداخلية المستمرة، فإن تغيير العلامة التجارية ليس طريقة جيدة للخروج من هذه الفوضى: اسم جديد, تصميم جديد، لا توجد أخطاء. لسوء الحظ، الناس أذكياء بما فيه الكفاية للتعرف عليه. أفضل طريقة للتغلب على هذه الأزمة هي إجراء تغييرات داخليًا، والاستماع إلى تعليقات العملاء، والتفاعل الفوري مع أخطائك، والاعتذار عنها.

التغييرات الداخلية

بالنسبة للقادة أو المساهمين أو المديرين الجدد، يعد تغيير العلامة التجارية طريقة ممتازة لترك بصمتهم على الشركة. ولسوء الحظ، فإنهم لا ينفذون تغييرًا كبيرًا يثبت هذا التغيير في العلامة التجارية في معظم الحالات. إنهم يفعلون ذلك لأنفسهم أكثر من الشركة.

إذا كنت لا تزال تعتبر التحديث هو الحل المناسب لك، فاستمر في القراءة لاكتشاف الأشياء التي يجب عليك الانتباه إليها عند تغيير العلامة التجارية.

الأشياء التي يجب مراعاتها عند تغيير العلامة التجارية

يمكن أن يكون تغيير العلامة التجارية فعالاً من حيث التكلفة عندما تتبع قواعد العملية برمتها. نعم، يمكن أن يكون الأمر محفوفًا بالمخاطر، ولكن يجب عليك الإبلاغ عن جميع العمليات. لذلك، بهذه الطريقة فقط يمكن أن تساعدك على تحفيز هدفك لتحقيق النجاح.

ليس من الضروري تغيير كل شيء يتعلق بعلامتك التجارية. ومع ذلك، ربما يمكنك تحسين بعض جوانب عملك. كجزء من عملية تغيير علامتك التجارية، حاول أن تأخذ في الاعتبار الأمور التالية:

هل ترغب في إجراء تغيير جزئي أو كلي للعلامة التجارية؟

هل تغير جمهورك المستهدف أم لا؟

هل تريد أسلوبا جديدا؟ كيف سيساعد ذلك في تحقيق أهداف علامتك التجارية؟

هل تريد إنشاء بيان قوي؟

هل تحتاج إلى تحديث رسالتك وقيمك ورؤيتك؟

كيف تختلف عن منافسيك؟

ضع في اعتبارك الأصول الرقمية أثناء تغيير العلامة التجارية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني، ونماذج الفواتير، حملات التسويق عبر البريد الإلكترونيوقوالب الرسائل الإخبارية الرقمية وبطاقات العمل والضمانات التسويقية المطبوعة ولافتات المتجر والهدايا ذات العلامات التجارية والملابس ذات العلامات التجارية.

من المهم أيضًا ألا تنسى موظفيك خلال فترة تغيير العلامة التجارية. ومن الضروري تثقيفهم حول أسباب إعادة تسمية العلامة التجارية وإثارة الحماس للنجاح في إعادة تسمية العلامة التجارية.

حاول إنشاء خطة طويلة المدى، ولا تقم بإجراء الكثير من التغييرات الرئيسية المنتظمة، مثل تغيير الشعار كل عام. سيؤدي ذلك إلى جعل عملائك في حيرة من أمرهم بشأن علامتك التجارية.

كيفية إعادة تسمية شركتك

أعد تعريف العملاء المستهدفين والسوق

مع إطلاق منتجات أو خدمات أو مقرات أو تقنيات جديدة، يمكن تطوير السوق والعملاء المستهدفين لعلامتك التجارية. عندما تخطط لتغيير علامتك التجارية، قم بإجراء أبحاث سوقية مكثفة لإعادة تأسيس عملائك الجدد والسوق للتركيز عليهم أكثر.

ألقِ نظرة على العمر الديموغرافي للأشخاص الذين يشترون منك. بعد ذلك، انتبه إلى المنافسين في السوق الجديدة حيث تتنافس منتجاتهم أو خدماتهم الجديدة بشكل مباشر مع شركتك. الهدف هو تحديد الفرق بين تصور علامتك التجارية الحالية وكفاءاتك المحدثة. وبدون هذا البحث المتقدم، لا يمكن إجراء عملية تغيير العلامة التجارية بشكل صحيح.

أعد تقييم مهمة شركتك وقيمها ورؤيتها

عند تحديد جمهورك المستهدف الجديد والسوق، من الضروري الإجابة على الأسئلة الثلاثة التالية:

ماذا تفعل؟ كيف تفعل هذا؟ لماذا تفعل ذلك؟

بمجرد الإجابة على هذه الأسئلة، يمكنك إعادة تحديد مهمة شركتك وقيمتها ورسالتها. إنه حجر الأساس الذي يجب أن تعتبره أمرًا مفروغًا منه عندما تقرر تغيير شيء ما من أجل نمو شركتك.

الرؤية هي “ماذا” لكل إجراء يتخذه عملك. ولذلك، فمن الضروري فهم الصورة العامة قبل المضي قدما. لا بأس إذا تطورت رؤيتك مع مرور الوقت. الشيء الرئيسي هو إعادة تعريفه في الوقت المناسب. يمكن أن تؤثر رؤيتك على كل شيء بدءًا من إعادة تصميم موقع الويب الخاص بك وحتى عملية التوظيف.

المهمة هي “كيف”. إنها بمثابة خريطة الطريق لشركتك. إذا تغيرت مهمتك، فتأكد من تحديث رسائلك الخاصة بعلامتك التجارية. على سبيل المثال، تبدو مهمة تشوباني الجديدة كالتالي: “أهم شيء نحدثه هو التغيير. لقد كان الأمر دائمًا أكثر من مجرد الزبادي. لقد ركزوا بشكل كبير على التغذية والصحة في إعلاناتهم ومنتجاتهم الجديدة.

تأتي القيم مع “السبب” وراء شركتك. سيكون من المفيد أن تجيب على سبب توجهك نحو رؤيتك. أثناء إعادة العلامة التجارية، يمكن أن تكون بعض القيم غير منطقية. يجب أن تعكس قيمك الجديدة ما تفعله شركتك الآن.

الجانب الأخير وليس الأقل الذي يجب تذكره بشأن تغيير العلامة التجارية هو تحديد صوت علامتك التجارية جيدًا. إذا تغير كل ما ذكر أعلاه، فتأكد من أن صوتك ونبرة صوتك ومفرداتك تناسب رسالتك. تحتاج الطريقة التي تقدم بها الجوانب الرئيسية لعملك إلى التغيير.

أعد بناء هوية علامتك التجارية

لإعادة بناء العلامة التجارية، من الضروري إعادة بناء هوية علامتك التجارية. الفكرة الرئيسية هي دمج العناصر المرئية وميزات علامتك التجارية باستمرار من خلال جميع المواد التسويقية الخاصة بك. هوية علامتك التجارية هي شيء يمكن للعملاء تصوره في منتجاتك.

لإعادة بناء هوية علامتك التجارية بنجاح، ضع الأمور التالية في الاعتبار:

إعادة تسمية شركتك: يعد هذا جزءًا لا يتجزأ من تغيير علامتك التجارية لدعم نمو أعمالك على المدى الطويل. يجب أن يتوافق اسم شركتك مع مهمة علامتك التجارية ورؤيتها وقيمها. لتحسين عملية إعادة التسمية، تأكد من تضمين موقع أو كلمة جديدة أو كلمة قديمة بطرق جديدة وإضافة لاحقة أو بادئة.

إنشاء شعار جيد: سيجعل علامتك التجارية معروفة بسرعة بين الآخرين. لإنشاء شعار مثالي، حاول أن تظل مجازيًا، واستخدم اللغة الشعرية، وقدم مطالبة، وقدم التعليمات، وأكمل الجمهور المستهدف.

إعادة تصميم شعارك لتعكس التغييرات الهامة لعلامتك التجارية. ل تصميم شعارأظهر ثقتك بشعار بسيط. أن تكون قابلة للتكيف مع القنوات والتطبيقات المختلفة. يجب أن يكون شعارك متسقًا مع قيمك ورسالتك ورؤيتك. اجعلها لا تنسى على المدى الطويل.

حدد لوحة ألوان جديدة. كما تعلم، الألوان لها تأثير كبير على علامتك التجارية. ربما يستخدم منافسوك ألوانًا مماثلة. مع أبحاث المنافسين و علم نفس اللونانظر إلى علامتك التجارية بعيون جديدة وقم بتقييم ما إذا كانت متوافقة مع صورة علامتك التجارية.

إعادة تقييم الطباعة الخاصة بك. تحقق مما إذا كانت خطوطك الأصلية متوافقة مع رسائلك وعلامتك التجارية ولماذا لم تعد الخطوط القديمة تعمل في عملك.

أعد النظر في صورك وأشكالك للحفاظ على كل شيء صلبًا بعد تغيير العلامة التجارية. يجب أن يدعموا الجوانب الرئيسية لهوية علامتك التجارية.

بناء مبادئ توجيهية جديدة للعلامة التجارية والتي تعتبر مهمة جدًا بالنسبة للشعارات. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك العناصر التالية لإرشادات شعارك: تنوعات الألوان، وعناصر الشعار، والمساحة الفارغة، والقياس، والتدوير.

إعادة تسمية مقاطع الفيديو الخاصة بك لإضفاء الطابع الإنساني على العلامة التجارية والبقاء في أذهان عملائك. ولذلك، يفضلون التعامل مع العلامات التجارية التي تقدم تجربة رائعة وتثير المشاعر باستخدام مقاطع الفيديو.

من المفيد أن تكون هذه الإرشادات في متناول اليد، خاصة عند تغيير العلامة التجارية أو إعادة تصميم موقع ويب أو تحديث المواد التسويقية.

قم بإجراء تدقيق للمحتوى

يعد إجراء تدقيق المحتوى عملية أساسية لإعادة العلامة التجارية للسماح لك بمراجعة كل المحتوى الحالي الخاص بك على موقع الويب الخاص بك. سواء كان ذلك منشورًا على مدونة، أو رسمًا بيانيًا، أو منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو صورًا، أو مستندًا تقنيًا، فإن جميع الأصول التي أنشأتها شركتك لغرض محدد للتوزيع يجب أن تتوافق مع قيم علامتك التجارية ورسالتها ورؤيتها.

حاول تجديد جميع المواد التسويقية الخاصة بك، وإضفاء مظهر جديد على ملفاتك وإعلاناتك وملصقاتك وغيرها من المستندات المهمة لشركتك.

يعد تدقيق المحتوى طريقة رائعة للتخلص من الفوضى في موقع الويب الخاص بك وإعادة استخدام معلوماتك القيمة التي قد تكون قديمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك ذلك في تقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تحسين المحتوى الخاص بك وجهود التسويق للمضي قدمًا. حاول توصيل أهداف التدقيق إلى فريقك وإبقاء الجميع مسؤولين عن تنفيذ خطة العمل.

تصميم لسهولة الوصول

تعد إمكانية الوصول إلى العلامة التجارية الجديدة أحد أهم العوامل التي تؤثر على تصنيفاتك وتجربة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يلتزم موقع الويب الذي يمكن الوصول إليه بامتثال ADA. التأكد من تنفيذ مبادئ إمكانية الوصول لدى W3C لإعادة تصميمك لتلبية إرشادات إمكانية الوصول من البداية.

عند إعادة تصميم موقع الويب الخاص بك لسهولة الوصول إليه، حاول دمج آخر التحديثات. إذا كنت لا تعرف كيف تبدأ به، يمكنك القراءة ومعرفة المزيد عنه أساسيات الويب.

تتبع مشاعر العلامة التجارية

عندما تقوم بتحديث العناصر الجديدة لعلامتك التجارية، اكتشف ما يريد عميلك رؤيته في إعادة العلامة التجارية. بعد ذلك، يمكنك إنشاء مجموعات تركيز أو استطلاعات لتحديد صور ورسائل العلامة التجارية التي تتوافق مع مهمة علامتك التجارية وقيمها ورؤيتها. حتى لو حصلت على سلبية ردود الفعل من العملاء، يمكنك تخصيص بعض الوقت للعودة والتأكد من أن شركتك تلبي احتياجاتها.

من المهم تتبع مشاعر العلامة التجارية أثناء عملية تغيير العلامة التجارية وبعدها. يمكنك أيضًا استخدام أدوات إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت مثل Mention لتتبع مشاعر العلامة التجارية وتحديد مشاعر عملائك تجاهك وسبب شعورهم بالتشاؤم. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يمكنك إعادة صياغة علامتك التجارية بنجاح من خلال دمج رسائل جديدة تتعلق بجمهورك.

إطلاق العلامة التجارية الخاصة بك

إطلاق العلامة التجارية الجديدة هو الخطوة الأخيرة. بمجرد الانتهاء من تنفيذ جميع العمليات المذكورة أعلاه، فقد حان الوقت لإعلام الأشخاص بذلك. حاول المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية والإعلانات المدفوعة والتلفزيون والراديو وغيرها من الوسائل.

يمكنك أيضًا إطلاق علامتك التجارية الجديدة من خلال كتابة بيان صحفي على موقعك وقنوات التواصل الاجتماعي. قم بإلقاء الضوء على التغييرات التي أجريتها، والعناصر الجديدة التي قمت بدمجها، وكيف ستفيد عملائك من خلال تغيير العلامة التجارية، وكيفية استخدام موقع ويب جديد.

تغليف

يعد تغيير العلامة التجارية بمثابة حافز للبقاء متسقًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية لجميع جهودك التسويقية أثناء تقدمنا. ولذلك، فإنه من المفيد طالما تم القيام به بشكل صحيح.

ومع ذلك، نظرًا لأن تغيير العلامة التجارية هو عملية تعاونية، فكن على دراية بما يجب عليك فعله وما لا تفعله للحفاظ على علامتك التجارية في مكانها الصحيح. آمل أن يساعدك الدليل التالي في تحقيق أهداف شركتك والنجاح في السوق.