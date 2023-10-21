ستساعدك المقالة التالية: إعادة تصميم وول ستريت جورنال 3.0: أين تحسين وسائل التواصل الاجتماعي؟

ال وول ستريت جورنال لقد تم إعادة تصميمه مرة أخرى، فيما يزعمون أنه WSJ 3.0، ويقدمون الوصول المجاني إلى موقعهم بالكامل اليوم.

تعد وول ستريت جورنال الجديدة أقل تدوينًا في التصميم ولكن ليس في جوهرها. بفضل المدونات والبودكاست وتكنولوجيا البحث الجديدة، أصبح الموقع أسرع ويسهل التنقل فيه.

ومع ذلك، للوهلة الأولى، لاحظت نقصًا حادًا في تحسين وسائل التواصل الاجتماعي للقصص الداخلية للمجلة. من المؤكد أنهم يقومون بعمل جيد مع BlogWatch وBlogosphere Search المدعوم من Technorati، ولكن أين توجد أيقونات مشاركة الأخبار الاجتماعية Digg وdel.icio.us وNewsVine؟

من المؤكد أن الجزء الأكبر من تغطية وول ستريت جورنال هو للمشتركين فقط، ولكن ألا يستفيد المشتركون أيضًا من رؤية الروابط وتغطية مقالات وول ستريت جورنال داخل مجال الأخبار الاجتماعية؟

يذكرنا جريج جاربو من Search Engine Watch جميعًا بإلقاء نظرة فاحصة على موقع WashingtonPost.com للحصول على موقع إخباري وطني جيد الجودة.

بالتأكيد، نظرًا لأن موقع WashingtonPost.com مفتوح للجمهور ويتم تحقيق الدخل منه عبر الإعلانات، فإن الاستخدام الاستباقي للإشارات المرجعية وأزرار “الحث على اتخاذ إجراء” لمشاركة الأخبار الاجتماعية يعد أكثر منطقية من استخدام وول ستريت جورنال لها. أعتقد أنه سيتعين علينا الانضمام إلى السيد جاربو ولعب لعبة الانتظار لمعرفة النموذج الذي سيسود، أو الحديقة المسورة المدفوعة الأجر مع الطوب السائب من حين لآخر لإلقاء نظرة عليه، أو الملعب المفتوح والمدعوم جيدًا.