ستساعدك المقالة التالية: إعادة تنظيم ياهو هي “عبقرية”

قام بيل وايز من Media Post بإعداد مراجعة مدروسة لإعادة تنظيم Yahoo. لقد سمعت بعض الأشخاص يشيرون إلى Yahoo Reorg باعتباره أمرًا سلبيًا لشركة Yahoo وصناعة البحث.

لم أفهم أبدًا من أين أتوا، ولم يتمكنوا من دعم ذلك. يبدو أن هناك اتجاهًا على مستوى الصناعة لانتقاد شركة Yahoo لتحديث شركتها ونموذجها الإعلاني.

نعم، لقد تأخرت Yahoo Search Marketing سنوات في تحديثها، ولكن من المفترض أن تؤدي بنما إلى تحقيق الدخل من وسائل التواصل الاجتماعي وفرص الإعلان عبر الأنظمة الأساسية للوصول إلى إعلانات الهاتف المحمول والعرض والفيديو وغيرها من الإعلانات من داخل مسؤول واحد سهل الاستخدام.

من المؤكد أنهم تأخروا في الحفلة في هذا الصدد. ولكن، تبا، سأختار أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا بدلا من ألا تأتي أبدا. ربما تكون شركة ياهو، بطريقة ما، متأخرة إلى حد كبير.

من مشاركة بيل وايز وميديا ​​بوست:

عبقرية إعادة تنظيم ياهو

قامت شركة Yahoo بتحويل هيكل الأعمال بالكامل ليصبح يركز على العميل. وهي ثورة حقيقية، ثورة ستصل إلى جوهر مشكلة ياهو.

إن التركيز على العملاء يعزز التركيز على فائدة كل منتج، ويتعارض مع الممارسة المسرفة المتمثلة في إنشاء وحدة عمل إضافية من أجل الحصول على واحدة فقط؛ فهو يدعو إلى التركيز على بناء منتجات عالية الجودة بدلاً من تجميع الكمية؛ ويؤدي إلى بيئة يركز فيها العمل بأكمله على إنجاز الأمور فعليًا، بدلاً من الدفاع عن منطقتك أو الجزء الخاص بك من البيروقراطية.

وهذا بالضبط ما تحتاجه ياهو الآن. ولهذا السبب فإن إعادة التنظيم الحالية هي بالضبط ما تحتاجه شركة Yahoo للعودة إلى المسار الصحيح.