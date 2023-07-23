ستساعدك المقالة التالية: إعانة الأطفال في أونتاريو 2023: تواريخ الدفع والمبالغ والأهلية

توفر إعانة الأطفال في أونتاريو (OCB) الأموال للأسر المؤهلة للمساعدة في تكاليف تربية الأطفال.

على غرار إعانة الأطفال الكندية الشهيرة ، تعتمد مدفوعات إعانة الأطفال في أونتاريو على صافي دخل أسرتك وعدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

تدار من قبل وكالة الإيرادات الكندية (CRA) نيابة عن حكومة أونتاريو.

إلى جانب OCB ، تتوفر أيضًا الإعفاءات والمزايا الضريبية التالية المتعلقة بالأطفال لسكان أونتاريو:

الائتمان الضريبي للأطفال في أونتاريو

المزايا المتعلقة بالأطفال في أونتاريو تعمل (علاوة الأطفال حديثي الولادة ، ومخصصات بدء رعاية الطفل ، وإعانة الطفل الانتقالي).

تابع القراءة لمعرفة كيفية عمل برنامج إعانة الأطفال في أونتاريو ، وتواريخ الدفع ، ومبالغ الإعانة ، وكيفية التقديم.

ما هي إعانة الأطفال في أونتاريو؟

إعانة الأطفال في أونتاريو عبارة عن دفعة شهرية معفاة من الضرائب للأسر المؤهلة ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط.

لكي تكون مؤهلاً ، يجب عليك:

كن مقيمًا في أونتاريو

كن مقدم رعاية أساسي لطفل واحد أو أكثر دون سن 18 عامًا

قم بتقديم إقرار ضريبي على الدخل الشخصي للعام السابق ، حتى لو لم تكسب أي دخل خاضع للضريبة.

قم بتسجيل طفلك في إعانة الطفل الكندية

يجب عليك أيضًا استيفاء حد الدخل المطلوب للتأهل لمدفوعات OCB.

للفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024 ، فأنت مؤهل للحصول على مدفوعات كاملة لمخصصات الأطفال في أونتاريو إذا كان صافي دخل الأسرة المعدل 24،542 دولارًا أمريكيًا أو أقل.

يُستخدم إقرارك الضريبي لعام 2022 لتحديد أهليتك لمدفوعات OCB من يوليو 2023 إلى يونيو 2024.

يتم إعادة حساب مدفوعات المزايا كل شهر يوليو ، وبينما يتم إدارة البرنامج من قبل CRA ، يتم تمويله بالكامل من قبل مقاطعة أونتاريو.

مواعيد دفع إعانة الطفل في أونتاريو لعام 2023 (مقترنة بقانون التعمير الفيدرالي) هي في:

20 يناير 2023

20 فبراير 2023

20 مارس 2023

20 أبريل 2023

19 مايو 2023

20 يونيو 2023

20 يوليو 2023

18 أغسطس 2023

20 سبتمبر 2023

20 أكتوبر 2023

20 نوفمبر 2023

13 ديسمبر 2023

ما هو مقدار مخصصات الأطفال في أونتاريو؟

ستحصل على ما يصل إلى 1،607 دولارات كحد أقصى لكل طفل سنويًا أو 133.91 دولارًا شهريًا لكل طفل دون سن 18 عامًا.

قد تحصل على إعانة جزئية إذا تجاوز صافي دخل أسرتك 24،542 دولارًا.

تُدفع مدفوعات OCB مع إعانة الطفل الكندية (CCB) كدفعة واحدة كل شهر.

كيفية التقدم بطلب للحصول على إعانة الأطفال في أونتاريو

ستقوم CRA تلقائيًا بتقييم أهليتك للحصول على OCB عند التسجيل للحصول على إعانة الطفل الكندية.

للتقدم بطلب للحصول على بنك التعمير الصينى ، يمكنك القيام بذلك إما:

وقت تسجيل مولودك الجديد

عبر الإنترنت من خلال حساب CRA My الخاص بك.

عن طريق البريد عند إكمال نموذج RC66 وإرساله إلى مركز الضرائب الخاص بك.

يجب على الوافدين الجدد إلى كندا أيضًا إكمال جدول RC66SCH وإرساله بالبريد جنبًا إلى جنب مع نموذج RC66 إلى مكتب CRA لمنطقتك.

يجب أن تبدأ في تلقي المدفوعات في غضون 8-11 أسبوعًا من تقديم طلبك.

للأسئلة المتعلقة بـ OCB ، اتصل بـ CRA على الرقم 1-800-387-1193.

تعرف على كيفية تعظيم استحقاقات الأطفال في كندا.

ما هو الائتمان الضريبي لرعاية الأطفال في أونتاريو؟

الائتمان الضريبي لرعاية الأطفال في أونتاريو هو ائتمان ضريبي قابل للاسترداد متاح للعائلات لمساعدتهم في تكاليف رعاية الأطفال. ويشار إليه أيضًا باسم الائتمان الضريبي للوصول إلى رعاية الأطفال في أونتاريو والإعفاء من النفقات (CARE).

لكي تكون مؤهلاً للحصول على هذا الائتمان الضريبي ، يجب عليك:

أن يكون دخل الأسرة 150 ألف دولار أو أقل

كن مقيمًا في أونتاريو

تكون قادرة على المطالبة بخصم مصاريف رعاية الطفل

يمكن للعائلات المؤهلة المطالبة بما يصل إلى 75٪ من نفقات رعاية الأطفال المؤهلة ، بما في ذلك رسوم رعاية الأطفال في حضانة نهارية أو مركز رعاية نهارية أو معسكر نهاري أو مدرسة داخلية أو مخيم أو مؤسسة تعليمية.

الرسوم الدراسية وتكاليف النقل ليست مؤهلة للخصم.

ما هو مقدار الائتمان الضريبي لرعاية الأطفال في أونتاريو؟

يمكن للعائلة الحصول على ما يصل إلى:

6000 دولار لكل طفل دون سن السابعة

3750 دولارًا لكل طفل يتراوح عمره بين 7 و 16 عامًا

8250 دولارًا لكل طفل يعاني من إعاقة شديدة

يقلل الائتمان الضريبي القابل للاسترداد الضرائب المستحقة عليك في نهاية العام أو يلغيها. إذا كان لديك ائتمانات زائدة ، يمكنك استرداد الضريبة.

يحدد مستوى دخل أسرتك النسبة المئوية لنفقات رعاية الأطفال المؤهلة التي يمكنك المطالبة بها في إقرارك الضريبي.

فيما يلي كيفية حساب معدل الائتمان لتحديد خصم نفقات رعاية الطفل: دخل العائلة حساب السعر 0 دولار – 20000 دولار 75٪ 20000.01 دولارًا أمريكيًا إلى 40000 دولار أمريكي 75٪ مطروحًا منه 2٪ لكل 2500 دولار (أو جزء منه) أعلى من 20000 دولار 40.000.01 دولار أمريكي إلى 60.000 دولار أمريكي 59٪ مطروحًا منه 2٪ لكل 5000 دولار (أو جزء من) أعلى من 40000 دولار 60.000.01 دولار أمريكي إلى 150.000 دولار أمريكي 51٪ ناقص 2٪ لكل 3600 دولار (أو جزء من) أعلى من 60 ألف دولار 150.000.01 دولار وما فوق 0٪ مصدر: Ontario.ca

أمثلة

إذا كان دخل أسرتك هو 15000 دولار ، فيمكنك المطالبة بنسبة 75٪ من نفقات رعاية الأطفال المؤهلة عند تقديم الإقرار الضريبي (حتى الحد الأقصى لكل طفل).

إذا كان دخل أسرتك 65000 دولار أمريكي للسنة ، فيمكنك المطالبة بنسبة 47٪ (51٪ ناقص 2٪ × ​​2) من نفقات رعاية الأطفال المؤهلة عند عودتك.

للأسئلة حول الائتمان الضريبي لرعاية الأطفال في أونتاريو ، اتصل بـ CRA على الرقم 1-800-959-8281.

أونتاريو تعمل في إعانات الأطفال

قد يكون سكان أونتاريو الذين يتلقون مساعدات مالية أو وظيفية من خلال Ontario Works مؤهلين للحصول على المزايا المتعلقة بالأطفال.

بشكل عام ، للتأهل للعمل في أونتاريو ، يجب أن تكون مقيمًا في أونتاريو ، وتحتاج إلى مساعدة لدفع ثمن الطعام والمأوى ، وتبين أنك تبذل محاولات معقولة للعثور على وظيفة.

1. إعانة بدء رعاية الطفل

يتوفر دفعة مقدمة شهرية لرعاية الأطفال إذا لزم الأمر لمساعدتك في بدء العمل.

الحد الأقصى للاستحقاق هو 600 دولار لكل طفل لرعاية الأطفال غير المرخصة ، ولا يوجد حد أقصى لرعاية الأطفال المرخصة. يمكنك التقدم بطلب للحصول على هذه الميزة مرة واحدة فقط كل 12 شهرًا.

للتقديم ، اتصل بأخصائي ملفك.

2. المال لحديثي الولادة

قد تكون مؤهلاً لتلقي مساعدة مالية لشراء معدات وملابس أطفال لطفل جديد. تشمل الميزة ما يصل إلى 260 دولارًا أمريكيًا لشراء سرير أطفال جديد وما يصل إلى 100 دولار أمريكي للملابس والفراش.

يمكنك التقديم من خلال أخصائي حالة بدءًا من أربعة أشهر قبل الولادة أو حتى عام واحد بعد ولادة الطفل.

3. استحقاق الطفل الانتقالي

قد تتأهل العائلات في أونتاريو Works التي لم تحصل بعد على مخصصات الأطفال في أونتاريو (TCB) إذا كان لديها أطفال دون سن 18 عامًا.

مبلغ TCB هو 230 دولارًا لكل طفل شهريًا.

لا تحتاج إلى تقديم طلب منفصل للحصول على إعانة الأطفال الانتقالية ، حيث يتم إضافتها تلقائيًا إلى مدفوعاتك الشهرية في أونتاريو Works.

للأسئلة المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية في Ontario Works ، يمكنك العثور على معلومات الاتصال بمكتبك المحلي.

أسئلة وأجوبة حول إعانة الأطفال في أونتاريو

ما هي فائدة الطفل في الشهر في أونتاريو؟

في عامي 2023 و 2024 ، يمكنك تلقي ما يصل إلى 133.91 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل طفل دون سن 18 عامًا من خلال برنامج إعانة الطفل في أونتاريو. هذا يعادل 1،607 دولارًا أمريكيًا كحد أقصى لكل طفل سنويًا. بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون مؤهلاً للحصول على ما يصل إلى 619.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل طفل في مدفوعات إعانة الطفل الكندية.

هل إعانة الأطفال في أونتاريو خاضعة للضريبة؟

OCB هو إعانة معفاة من الضرائب تُدفع للعائلات التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا والذين يستوفون متطلبات عتبة الإقامة والدخل. لم يتم الإبلاغ عن مدفوعات OCB في إقرارك الضريبي ؛ ومع ذلك ، تحتاج إلى تقديم إقرار ضريبي إلى CRA لتقييم أهليتك.

هل لديك أسئلة حول برامج إعانة الطفل في أونتاريو؟ ترك لهم في التعليقات.