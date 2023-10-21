ستساعدك المقالة التالية: إعدام صدام حسين: تغطية الإنترنت ويكيبيديا

من المتوقع أن يتم إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال اليوم عقابا له على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد أن أدانته المحكمة الخاصة بالعراق في نوفمبر/تشرين الثاني.

بغض النظر عن السياسة والحجج المتعلقة بعقوبة الإعدام، يعد هذا حدثًا عالميًا رائدًا وهو حاليًا تحت مراقبة رادار CNN وMSNBC وFOX وغيرها من القنوات الإخبارية.

لقد وجدت صفحة ويكيبيديا عن صدام حسين من المثير للاهتمام، حيث يبدو أنه إذا قام أحد بتحديث الصفحة كل 15 دقيقة أو نحو ذلك، فإن بعض المعلومات تتغير، حيث يضيف المحررون ومستخدمو ويكيبيديا إلى الصفحة مع ظهور الأخبار عبر وكالات الأنباء الرئيسية.

قامت ويكيبيديا بوضع علامة على هذه الصفحة بما يلي:

* هذه المقالة توثق الحدث الحالي.

* قد تتطلب هذه المقالة تنظيفًا للوفاء بمعايير الجودة في ويكيبيديا.

* حيادية هذه المقالة محل خلاف.

مع كل الجدل والنقاش الدائر حول مدى مصداقية معلومات ويكيبيديا الحالية، والخطط لإطلاق ويكيساري، محرك البحث الموجه إلى ويكيبيديا، فإن مراقبة صفحة صدام على ويكيبيديا هي دراسة حالة قيد التقدم.

مصادر “محرك البحث في الوقت الحقيقي” الأخرى لمراقبة أخبار صدام:

* تكنوراتي : صدام حسين

* أخبار جوجل

جسم كروي : صدام حسين