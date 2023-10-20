ستساعدك المقالة التالية: إعلانات الفيديو تحقق نتائج على المواقع الإعلامية

لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على مدى أهمية الفيديو لحملات التسويق عبر الإنترنت. لقد قمت بالتدوين قليلاً عن الفيديو، خاصة بعد مؤتمر مستقبل الإعلان عبر الإنترنت، والذي أظهر الأدوات والموارد التي سيتم طرحها لجعل الفيديو عبر الإنترنت أداة إعلانية أكثر قوة مما هي عليه الآن.

يوضح تقرير صادر عن جمعية الناشرين عبر الإنترنت أن إعلانات الفيديو عبر الإنترنت تؤدي إلى زيادة المبيعات. يتكيف العالم ويفهم الويب 2.0، والذي أصبح الفيديو واحدًا من أقوى مكوناته.

تقارير OPA، “تُظهر الدراسة قيمة إعلانات الفيديو على مواقع المحتوى عالية الجودة، حيث وجدت أن المستهلكين أكثر عرضة للتصرف بناءً على الإعلانات التي يرونها على مواقع الوسائط، مقابل البوابات أو مواقع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC).

يقول أكثر من ثلث المستهلكين في المجلات (38%)، والصحف (37%)، والمواقع الإخبارية عبر الإنترنت فقط (35%) إنهم بحثوا عن مزيد من المعلومات بعد مشاهدة إعلان فيديو، في حين أن حوالي الربع فعلوا ذلك بعد مشاهدة إعلان فيديو. مشاهدة إعلان على بوابة (27%) أو موقع ينشئه المستخدمون (24%). حوالي ربع المستهلكين في المجلات (29%) والمواقع الإخبارية عبر الإنترنت فقط (26%) ذهبوا إلى متجر للتحقق من منتج بعد مشاهدة إعلان فيديو، بينما 17% فقط على مواقع المداخل و14% على مواقع UGC فعلت ذلك. طلب حوالي واحد من كل خمسة مستهلكين في مواقع البث التلفزيوني المحلي (21%)، والبث التلفزيوني الوطني (19%)، ومواقع تلفزيون الكابل (19%) مزيدًا من المعلومات بعد مشاهدة إعلان فيديو، بينما طلب 16% فقط على البوابة الإلكترونية و14% على مواقع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون فعلت ذلك.”

أصبح الفيديو عبر الإنترنت أداة رائعة للعلامة التجارية عبر الإنترنت. برامج تحرير الفيديو مثل Windows صانع الأفلام أو Appleسهّل برنامج تحرير الأفلام الخاص بشركة ما إنشاء إعلان فيديو تجاري لائق للترويج لمنتج ما أو بيعه.