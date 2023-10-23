ستساعدك المقالة التالية: إعلانات المدونة، وإعلانات MSNBC، وإعلانات وادي الإباحية

إعلانات المدونة، وإعلانات MSNBC، وإعلانات وادي الإباحية

وأنا متأكد من أن العديد من قرائنا قد لاحظوا، يوجد حاليًا (اعتبارًا من الساعة 10:09 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 12/12/2005) إعلان يتم عرضه على الجانب الأيسر من مجلة محرك البحث نصه “Porn Valley”. لا، لم نقم ببيع جميع التذاكر إلى Danni Ashe أو استبدال الموقع الإعلاني ببعض الإيجارات المجانية في متجر الفيديو المحلي الذي يعمل على مدار 24 ساعة. لا، هذا الإعلان هو في الواقع جزء من ضخمة blogvertising حملة قامت بها MSNBC عبر شبكة BlogAds لمجموعة جديدة من برامج MSNBC.

يستخدم MSNTV (MSNBC) موضع BlogAds لزيادة الوعي بالعروض الجديدة التي يطلقونها بما في ذلك حلقة العد التنازلي لـ Keith Oberman على الفيديو واسع الانتشار، وRita Cosby’s Live & Direct (التي تعرض برنامج وادي الإباحية الخاص) ودراسة Joe Scarborough حول إدمان الإنترنت.

إليك مقتطف من إعلان البريد الإلكتروني إعلانات المدونة أرسلت إلى ناشري مدونتها:

لقد تلقيت رسالة بريد إلكتروني منا هذا الصباح حول مدونة اشترتها MSNBC للترويج لـ “يومها الرقمي” يوم الأربعاء القادم. (بعض الإعلانات التشويقية عن العرض في منتصف هذه الصفحة: http://www.msnbc.msn.com/id/3096434/) . هذه طريقة لطيفة لإنهاء عام 2005.

لإعطائك بعض السياق الشخصي، هذه أكبر عملية شراء للمدونات على الإطلاق – 800 مدونة. وهذا يمثل عدداً أكبر من الإعلانات التي تم بيعها على موقع Blogads.com خلال عام 2003 بأكمله. (الرقم القياسي السابق كان مسجلاً لدى شركة أودي، التي طلبت إعلانات على 286 مدونة في الربيع الماضي). سأترك الأمر لخبراء الإعلام بينكم لمعرفة حجم الإعلانات الأكبر. تداعيات، ولكن بالنسبة لي هذه مجرد طريقة ممتعة لإنهاء عام جيد.

أخبار رائعة من BlogAds ومن المنعش أن نرى هذه الثقة في إعلانات المدونات بواسطة MSNBC. بالمناسبة، أنا لا أقوم بهذا المنشور لجذب المزيد من الاهتمام للمكان الإعلاني، لأنني متأكد من أن تخطيطه الجرافيكي النيون في تصميم موقعنا الجديد الموجه نحو المساحة البيضاء كان كافيًا لجذب انتباهك. بدلاً من ذلك، أعلم القراء أن هذا هو بالفعل إعلان MSNBC لبرنامج تلفزيوني كابلي لذيذ.