ستساعدك المقالة التالية: إعلانات شبكة ناشري Yahoo في موجز RSS

إعلانات شبكة ناشري Yahoo في موجز RSS

كجزء من اختبار الإعلانات السياقية لشبكة Yahoo Publisher Network لمدة أسبوع هنا على Search Engine Journal تحسبًا لبعض المناقشات في Search Engine Strategies، أضفنا إعلانات YPN إلى خلاصات RSS الخاصة بنا.

في الماضي، لم أكن من أكبر المؤيدين لإعلانات RSS المضمنة نظرًا لأن خلاصات RSS الخاصة بنا كانت تستخدم فقط لعرض مقتطفات من المنشورات هنا على SEJ. بعد الانضمام إلى شبكة مشاركة مدونات الصحف عبر الإنترنت BlogBurst، والتي تتطلب منشورات كاملة في الخلاصات، تغير رأيي.

في السابق، كانت مقتطفات المدونة بمثابة إعلانات تشويقية للمشتركين في خلاصات مجلة محرك البحث. سيقرأ المشتركون المقتطف الذي من شأنه أن يثير اهتمامهم، ثم ينقرون على المدونة من القارئ أو المجمع – لقراءة القصة بأكملها ومن ثم يتم تقديم إعلانات “في الموقع”.

لقد تغيرت الأمور منذ عام 2003 مع وجود المزيد والمزيد من قراء المدونات الذين يتابعون القصص المدونة بالكامل براحة في المجمع الذي يختارونه … والذي من المرجح أن يقلل من المجمع إلى نسبة النقر إلى الظهور للمدونة.

في المقابل، خسارة عائدات الإعلانات المحتملة. لذلك، أثناء التدقيق في إدارة شبكة ناشري Yahoo، تم تذكيري بتكاملها السهل مع موجزات RSS التي تقدم إعلانًا سياقيًا كاملاً لأحد عملاء Yahoo Search Marketing.

بعد قراءة البرنامج التعليمي وإجراء بعض النسخ واللصق في ملفات SEJ، أضفنا اعلانات ياهو! إلى الموجود لدينا ووردبريس الخلاصات (باستثناء تلك التي يتم تقديمها عبر فيدبورنر) في حوالي 15 دقيقة.

بعد ذلك، بعد التحقق من حساب Bloglines المملوك لدي Ask.com، اندهشت لرؤية التكامل السريع:

لكن الشيء المضحك هو أنه لا يتم عرض إعلان YPN في إصدار Google Reader للقصة:

إنني أتطلع إلى مراقبة نتائج هذه الإعلانات (التي تقدم جميعها في ذلك الوقت إعلانات iSubmit مختلفة) ومقارنة التكلفة لكل ألف ظهور ونسبة النقر إلى الظهور (CTR) مع تلك الخاصة بإعلانات شبكة ناشري Yahoo “الموجودة في الموقع”.

من الناحية المثالية، نظرًا لأن YPN هي أكثر من مجرد شبكة إعلانية، أود أن أرى نوعًا من تقارير RSS التحليلية المستمدة من تقديم هذا الرمز في الخلاصات.

على سبيل المثال؛ إجمالي عدد المشتركين في الخلاصات، والمجمعات التي يستخدمونها، وسلوك النقر والتنقل الخاص بهم. أعتقد حقًا أنه من خلال القيام بذلك، ستجذب YPN عددًا كبيرًا من المدونين التجاريين (المقيمين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي).