ستساعدك المقالة التالية: إعلانات فيديو انقر للتشغيل من Google لبرنامج AdWords

إعلانات فيديو انقر للتشغيل من Google لبرنامج AdWords

أعلنت Google للتو أنها وجدت طريقة لاستثمار فيديو Google بشكل فعال خارج نموذج متجر فيديو Google الذي تستخدمه حاليًا. ستكون إعلانات فيديو Click-To-Play من Google جزءًا من شبكة محتوى Google Adwords؛ بمعنى ما – فيديو AdSense.

عند الإطلاق، ستكون إعلانات الفيديو متاحة لمعلني AdWords في الولايات المتحدة وكندا واليابان، ولكننا نخطط لطرحها في مناطق أخرى قريبًا.

مثل خيارات إعلانات Google AdWords الأخرى، ستتنافس إعلانات فيديو Click-To-Play من Google على موضعها على المواقع التي تقوم بتشغيل إعلانات Google AdSense. بدلاً من أن تقوم المواقع بعرض روابط نصية أو إعلانات مصورة فقط، سيصبح الفيديو الآن خيارًا للناشر والمعلن.

يمكن شراء إعلانات فيديو Google على أساس التكلفة لكل ألف ظهور أو المزايدة عليها عبر تكلفة النقرة، وهو الأمر الذي اعتاد عليه معلنو Google AdWords. ومع ذلك، فإن خيار التكلفة لكل ألف ظهور (CPM) أكثر صلة بممارسات الشراء التي تتبعها وكالات الإعلام التقليدية.

سيتم استهداف إعلانات فيديو Click-To-Play من Google عن طريق الكلمات الرئيسية، مثل نظام AdSense العادي، أو عبر الموقع – من خلال Google Site Targeting. ربما مع استهداف جوجل، إذا دفع المعلن ما يكفي، فإن الموقع الذي يعرض إعلانات AdSense المتعددة على صفحاته قد يتم “إغلاقه”، مع إعلانات فيديو Google، والإعلانات المصورة، وإعلانات AdSense النصية – كلها مرة واحدة.

في إنجاز كبير للمعلنين المحليين الذين يعتمدون على الإعلانات التجارية على التلفزيون أو الراديو ويبتعدون عن التسويق عبر البحث، يمكن استهداف إعلانات فيديو Click-To-Play من Google جغرافيًا على المستوى الوطني أو المحلي.

يمكن للإعلانات الآن أن تقدم جولات فيديو، وإعلانات تلفزيونية عادية، وعبارة “اتصل الآن” التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (ربما مع تطور مثير للاهتمام من Google Click-To-Call)، والقدرة على مشاهدة الفيديو قبل النقر فوق موقع ما، وعلامة تجارية قوية عبر مواقع الوسائط المتعددة.

كما هو الحال مع معظم تنسيقات الإعلانات الجديدة، بما أن إعلانات فيديو انقر للتشغيل من Google ستكون جزءًا من شبكة AdSense، فيجب أن يكون هناك أيضًا بعض الإثارة بين الناشرين والمدونين والمواقع الموجهة نحو الفيديو (مدونات الفيديو، ومواقع الفكاهة، والرياضة المواقع… وما إلى ذلك) والتي قد تقدم تقليديًا إعلانات أقل سعرًا وأقل استهدافًا من Google.

فيما يلي وصف لكيفية عرض الإعلانات وتشغيلها عبر مدونة AdWords:

وأخيرا، على عكس بعض الإعلانات المتطفلة، سيكون لدى المستخدمين السيطرة الكاملة. عند تحميل الصفحة، ستكون الصورة الثابتة فقط مرئية؛ لن يبدأ تشغيل الفيديو حتى يبدأه المستخدم. وسيتمكن هو أو هي من تقديم الفيديو أو إيقافه مؤقتًا أو ضبط مستوى الصوت أو النقر للانتقال إلى موقع المعلن

يضيف محلل وسائل الإعلام المحلية والجديدة جريج ستيرلنج:

ومن المرجح أن يعطي هذا دفعة تشتد الحاجة إليها لشبكة جوجل السياقية، والتي تعرضت لهجوم من قبل المنافسين وتعتبر بشكل عام أقل فعالية من شبكة البحث الخاصة بها. ويُنظر إليه أيضًا على أنه موضع لمزيد من النقرات الاحتيالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمنح Google فجأة منتجًا حقيقيًا لمسوقي العلامات التجارية، وهو أمر أرادته الشركة ولكن لم يكن لديه بالفعل حتى الآن. ياهو! كان لديها الكثير لتقدمه للعلامات التجارية. سيكون من المثير للاهتمام معرفة عدد الأشخاص الذين سيجربون ذلك. أشارت جوجل إلى أن هناك عددًا من المعلنين قاموا بالتسجيل بالفعل. ويتمتعون بنفس التحكم فيما يتعلق بمكان ظهور الإعلانات كما هو الحال مع الإعلانات “التقليدية” في شبكة المحتوى.

مقاطع الفيديو نفسها، حسب ما أفهم، هي “اشتراك”. سيرى المستهلكون إعلانًا رسوميًا ثم مشغل فيديو داخل الإعلان. لا يتم تشغيل الفيديو تلقائيًا. من المفترض أن يدفع التصميم الإبداعي، الذي يكون المسوق مسؤولاً عنه، المستخدم إلى تشغيل الفيديو. يبدو أن Google تقبل جميع تنسيقات الفيديو وقد تصل مدة الإعلانات التجارية إلى دقيقتين. (وجدت جمعية الناشرين عبر الإنترنت في مارس أن معظم المستخدمين يشاهدون إعلانات ما قبل التشغيل لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ، لكن عددًا متساويًا تقريبًا كانوا على استعداد لمشاهدة إعلانات تزيد مدتها عن دقيقة).