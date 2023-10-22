ستساعدك المقالة التالية: إعلانات محتوى MSN: سكوب بواسطة JenSense

ستتحدث Jen Slegg عن الإعلانات السياقية في مؤتمر Microsoft Mix06 في لاس فيغاس. لديها أيضا سبق صحفيًا بشأن الإعلانات السياقية الجديدة من MSN الرد على شبكة جوجل أدسنس وياهو للنشر، ContentAds بعد قراءة وصف الجلسة من Mix06.

MSN ContentAds هو اسم برنامج الإعلان السياقي الخاص بهم وسيكون تاريخ الإطلاق في وقت ما في عام 2006.

تقديم adCenter – الجيل التالي من منصة الإعلان من Microsoft المتحدثون: ديفيد جاكوبوفسكي، جيد ناحوم نوع (جلسات) الجلسة: Breakout adCenter هو الجيل التالي من الإعلانات عبر الإنترنت الذي سيسمح لك بتخطيط برامجك الإعلانية عبر الإنترنت وتنفيذها وضبطها بسهولة. احصل على رؤية داخلية لبرنامجنا التجريبي الحالي للإعلان على شبكة البحث في الولايات المتحدة، وخططنا لـ ContentAds في عام 2006 ومعاينة الابتكارات التي نختبرها في Microsoft adLabs.

في حين أنه من المحتمل جدًا أن يكون ContentAds في مرحلة تجريبية فقط للإطلاق التجريبي في عام 2006، على غرار بدء AdCenter بإصدار تجريبي صغير، فإن حقيقة أن MSN تخطط لإطلاق برنامجها قريبًا نسبيًا في المخطط الزمني للإعلانات السياقية يعد خبرًا جيدًا جدًا يسمع. نظرًا لأن YPN استغرق أكثر من عامين ليتم إطلاقه بعد تقديم Google AdSense، فلن يكون مفاجئًا أن نرى MSN لا تقدم برنامجًا سياقيًا خاصًا بها حتى عام 2007 أو 2008.