ستساعدك المقالة التالية: إعلانات MySpace SelfServe تتحدى Google AdSense و Facebook النشرات

أخذ صفحة من شريك البحث جوجل والمنافس الرئيسي في Facebook، تخطط شركة MySpace لإطلاق نظامها الأساسي للإعلان والاستهداف السياقي “افعل ذلك بنفسك”: MySpace SelfServe Ads.

تسمح ماي سبيس الآن لمعلنيها الحاليين باختبار نظام الاستهداف السياقي والجماعي الخاص بهم، والذي يسمح للمعلنين باستهداف المجموعات المباشرة والمجموعات الفرعية، مع تقسيم الاستهداف إلى المستوى الديموغرافي. تخطط الشركة للارتقاء بهذا النظام الإعلاني خطوة أخرى إلى الأمام، وفتحه أمام أي معلن يرغب في استخدام MySpace كمنصة سوق مستهدفة.

باستخدام Google AdSense كمصدر إلهام، ستطلق MySpace خدمة SelfServe، والتي ستسمح للمعلنين من الشركات الصغيرة أو المحلية إلى شركات Fortune 500 بتسجيل الدخول، وإنشاء حملة إعلانية، واستهداف تلك الحملة، وتحميل النسخ والتصميم، ثم تتبع مرات الظهور والنقرات للحملة.

ناقش ترافيس كاتز، المدير العام الدولي لشركة MySpace، تأثير Google AdSense على منصة إعلانات SelfServe مع الحارس:

وأضاف كاتز: “كان AdSense أول منتج إعلاني موجه ومتاح للجميع، وقد استغل ذيله الطويل”.

“لقد أظهر ذلك أنه ليس من الضروري أن تكون شركة ضخمة لشراء مساحة إعلامية، يمكنك أن تكون شركة ناشئة صغيرة، أو مطعم بيتزا أو فرقة موسيقية. نحن نأخذ نفس المفهوم ولكنه لا يعتمد على النص فقط.”

Facebook يقدم خدمة مماثلة في Facebook النشرات الإعلانية التي تتيح للمعلنين استهداف التركيبة السكانية المحددة لملف تعريف المستخدم والمدارس التي التحق بها والأعمار والمجموعات. مع ماي سبيس (شريك جوجل) و Facebook (شريك Microsoft) يطلق استهدافًا سياقيًا خاصًا به، وتستحوذ AOL (شريك Google) على Quigo؛ هل سيهدد هذا سيطرة شركات البحث المدعومة على عالم استهداف السياق؟ أو هل يمكن للمنصات المختلفة أن تعيش جنبًا إلى جنب؟