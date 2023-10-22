ستساعدك المقالة التالية: إعلانات Super Bowl التجارية على Google وYahoo وMSN Video

إعلانات Super Bowl التجارية على Google وYahoo وMSN Video

بدأ البحث عن إعلانات Super Bowl التجارية عبر الإنترنت في استبدال التقليد القديم المتمثل في الدردشة حول مبرد المياه حول اللعبة أو من كشف ثدييه في الشوط الأول. الآن، نعلم جميعًا أن جيروم بيتيس وفريق ستيلرز قد ضربوا سياتل. من المؤكد أن فريق بالتيمور رافينز لم يتمكن من تحقيق ذلك هذا العام – ولكن من الرائع أن نرى بيتسبرغ يمثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويعيد كأس لومباردي إلى الوطن.

كان هذا عامًا كبيرًا آخر لإعلانات Super Bowl التجارية من المعلنين منذ فترة طويلة مثل Budweiser و Burger King و Pizza Hut. لقد شهدنا أيضًا عرضًا رائعًا للسنة الثانية من GoDaddy وإعلان Candice Michelle المشبع بالبخار (والذي يشبه تمامًا إعلان Jessica Simpson Pizza Hut التجاري).

للحصول على ملخص لإعلانات Super Bowl التجارية عبر الإنترنت لهذا العام، فإن أفضل مكان تلجأ إليه هو محركات البحث التقليدية للمعلومات عبر الإنترنت. تستضيف Yahoo وGoogle أرشيفات إعلانات Super Bowl XL على محركات بحث الفيديو الخاصة بهما، حيث يتم عرض معظم الإعلانات التجارية جنبًا إلى جنب مع إعلانات GoDaddy “المرفوضة”.

* بحث فيديو Google لإعلانات Super Bowl التجارية

* بحث فيديو ياهو وإعلانات iFilm Super Bowl التجارية

* الإعلانات التجارية للقرد منشئ المهنة على MSN

* بودكاست سوبر بول التجاري